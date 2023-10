Residence with a private beach and a panoramic view, Phuket, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €40,549

26–51 m² 3

Poddaj się: 2026

Nowy kompleks Harmonia jest idealnym miejscem do spokojnego, spokojnego życia w centrum miejskiego życia Pattaya. Położony w Central Pattaya, w pobliżu plaż. 100 metrów od złożonego przystanku autobusowego, pobliskich centrów handlowych, supermarketów, miejsc rozrywki, restauracji, kawiarni, barów, banków, szkół, rynku, kulturalnych i historycznych atrakcji miasta. Kompleks obejmuje apartamenty z 1, 2 sypialniami i studiami z widokiem na basen i góry. Kompleks będzie miał przestronne części wspólne, miejsca do rekreacji, basen wokół kompleksu i ogród. Kompleks składa się z 4 ośmiopiętrowych budynków DAJĄC: III kwartał 2027 roku. FORMULARZ NIERUCHOMOŚCI: Freehold INFRASTRUKTURA KOMPLEKSU: Basen wokół kompleksu Ogród dachowy i basen Sala fitness i sala do jogi Sauna, łaźnia parowa i jacuzzi Pokój do masażu Bieżąca ścieżka Plac zabaw dla dzieci Kawiarnia i restauracja Usługa konsjerża Firma zarządzająca Bezpieczeństwo 24/7, nadzór wideo Bezpieczny podziemny parking dla samochodów ODLEGŁOŚĆ DO PLAŻY: do Przytulnej Plaży - 2,9 km do plaży Pratumnak - 3 km do centralnej promenady - 1,4 km RODZAJ APARTAMENTÓW: STUDIO: 20 m2 - 1.490.000 ฿ ~ 43.400 $ 1 SYPIALNIA: 23,5 m2: od 1.750.750 ฿ ~ 51.000 $ 25,3 m2 - od 1.884.850 ฿ ~ 55.000 $ 25,5 m2 - od 1.899.750 ฿ ~ 55.400 $ 26 m2 - od 1.937.000 ฿ ~ 56.500 $ 26,5 m2 - od 1.974.250 ฿ ~ 57.500 $ 2 SYPIALNIA: 50, 5 m2 - od 3.762.250 ฿ ~ 109.600 $ Apartamenty sprzedawane są z czystą dekoracją i wyposażonymi meblami. Zestaw mebli + jest dodatkowo płatny: Studio - 250 000 ฿ ~ 7,300 $ 1 sypialnia - 500 000 ฿ ~ 14.600 $ 2 sypialnie - 750 000 ฿ ~ 22 000 $ KOSZTY W ZAKUPIE: Podatek od zakupu: 2% ( 4,3% płaci deweloperowi ) Instalowanie liczników wody i energii elektrycznej: 10.000 ฿ ( pojedyncza płatność ) Naprawa: 600 ฿ x m ² ( pojedyncza płatność ) Zawartość wspólnych obszarów kompleksu: 60 ฿ x m ² x 12 miesięcy. ( płatne 1 raz w roku ) ROCZNE WYDATKI: Podatek od nieruchomości: 0,02% kosztów mieszkania Zawartość wspólnych obszarów kompleksu: 60 ฿ x m ² x 12 miesięcy. ( płatne 1 raz w roku ) POSTANOWIENIE PRYSZNICY: Rezerwa: 3.000 $ 30% - płatność przy podpisaniu umowy w ciągu 30 dni 50% - przez 2 lata w ramach równych płatności 20% - w momencie wydania klucza Możliwa transakcja zdalna