Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €104,674

28–41 m² 2

Poddaj się: 2025

Grand Solaire Pattaya wznosi się na 67 piętrach, oferując najwyższy punkt wysokości w Pattaya ze wspaniałymi panoramicznymi widokami na ocean z ogromnej większości mieszkań. Wszystkie oferowane luksusowe rezydencje 2470 mają najnowocześniejsze elementy wystroju wnętrz, w tym dekadenckie płytki marmurowe, luksusowe czarne marmurowe i szklane kuchnie oraz najwyższej jakości lampy i wyposażenie. Ciesz się niezrównanym luksusem we własnym domu dzięki elektronicznym systemom hydraulicznym oraz specjalnie zaprojektowanej, kompaktowej i energooszczędnej klimatyzacji. Oprócz szeregu opcji mieszkaniowych z 1, 2 i 3 sypialniami, na wyższych piętrach Grand Solaire Pattaya znajduje się wiele reprezentacyjnych apartamentów premium z prywatnymi basenami i różne dodatkowe ulepszenia tylko dla najbardziej wymagających nabywców. Na szczycie luksusu znajduje się nasz gigantyczny dwupoziomowy penthouse na dachu z 5 sypialniami z łazienkami, prywatnym kinem i pokojem zabaw — największym kondominium w nieruchomości Pattaya o łącznej powierzchni 1260 metrów kwadratowych. Dzięki mnóstwu ośrodków wypoczynkowych na obszarze 14,5 raju styl życia oferowany przez Grand Solaire Pattaya jest niezrównany. Spędź cały dzień w gigantycznym krętym basenie z falami. Miłośnicy sportu będą mogli korzystać z naszej powszechnej oferty boisk do piłki nożnej i koszykówki, tenisa i badmintona, a także stołów do bilarda i ping ponga, aby dorośli i dzieci byli w ruchu od rana do wieczora. Fani fitness mogą podziwiać zapierające dech w piersiach panoramy oceanu z widokiem 270 stopni w klubie jogi na wysokości i strefie relaksu zen lub korzystać zw pełni wyposażonej siłowni. Od golfa po łaźnię parową Onsen w hotelowym spa masażu i odnowy biologicznej; od wysokiego holu z hotelowymi restauracjami i sklepami po pokoje biznesowe z parkingiem z czerwonego dywanu dla supersamochodów, Najnowocześniejsze elementy aranżacji wnętrz, w tym: Płytka do dekadenckiego marmuru Elektroniczne systemy toaletowe Czarna marmurowa i szklana kuchnia Indywidualne systemy klimatyzacji Daikin Unikalne pokoje VIP i penthouse z prywatnymi basenami Złożona infrastruktura: Kort tenisowy Wielofunkcyjny boisko sportowe do piłki nożnej i koszykówki Pokryty badminton Tenis stołowy W pełni wyposażone, dwupiętrowe centrum fitness Klub jogi z miejscem relaksu Zen Wellness spa Niekończące się utwory Baseny na dachu i parterze z wagonami falowymi i sztucznymi plażami Luksusowy, obfity projekt krajobrazu Wielokondygnacyjny parking podziemny z kontrolowanym wejściem i wyjściem Luksusowe lobby w stylu hotelowym Hala biznesowa Restauracje przy basenie i wiele obiektów komercyjnych, w tym masaż, supermarket, usługi pralni itp. VIP « czerwony dywan » Parking Supercar Roof Sky Bar z znakomitą restauracją i barem koktajlowym Plac zabaw Dodatkowe koszty – zapłacone po zakończeniu Fundusz amortyzacji: 500 bahtów na mkw Opłata za usługę: 40 bahtów za mkw. X 12 ( obliczana miesięcznie, płatna rocznie ) Opłata za przeniesienie własności: dzielona równo między kupującego i sprzedającego Oczekiwane zakończenie w grudniu 2025 r. Procedura obliczeniowa: 100 000 rezerwacji 25% po 14 dniach od umowy 13% x 5 płatności co 4 miesiące 10% z oczekiwanym zakończeniem na koniec 2025 r.