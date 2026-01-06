  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Phuket
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Phuket, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$331,865
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$140,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Ekskluzywny kondominium 30 metrów od plaży. Wzdłuż promenady znajduje się wiele barów i restauracji. Wielki Budda 30 minut jazdy samochodem. 4500 KV.M. INFRASTRUKTURY Centrum handlowe, supermarket, kompleks sportowy i siłownia, 3 baseny z panoramicznym widokiem na morze, centrum trampo…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy The Ozone Oasis Condominium PH2
Zespół mieszkaniowy The Ozone Oasis Condominium PH2
Zespół mieszkaniowy The Ozone Oasis Condominium PH2
Zespół mieszkaniowy The Ozone Oasis Condominium PH2
Zespół mieszkaniowy The Ozone Oasis Condominium PH2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Ozone Oasis Condominium PH2
Zespół mieszkaniowy The Ozone Oasis Condominium PH2
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$169,767
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Lokalizacja: Ozone Oasis znajduje się w Bangtao, Phuket. Odległość do plaży: 2,8 km Data zakończenia: II kwartał 2026 r. Liczba pięter: 8 pięter Liczba apartamentów: 328Opis: Kompleks mieszkaniowy „Ozone Oasis” położony jest w prestiżowej dzielnicy Laguna, znanej z wysokiego poziomu komfortu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
TekceTekce
Zespół mieszkaniowy The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Zespół mieszkaniowy The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Zespół mieszkaniowy The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Zespół mieszkaniowy The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Zespół mieszkaniowy The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Zespół mieszkaniowy The Ozone Signature Hotel Condominium PH3
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$116,887
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Zanurz się w atmosferze OZONE SIGNATURE CONDOMINIUM, gdzie kwintesencja nowoczesnego luksusu i urok współczesnej elegancji idealnie łączą się w tętniącym życiem sercu wiodącego azjatyckiego kurortu Phuket. Kompleks mieszkaniowy „Ozone Signature” to elegancka i nowoczesna rezydencja w dzielni…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$93,063
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Utopia Naiharn to projekt składający się z apartamentów i willi w nowoczesnym, luksusowym stylu. Obiekt położony jest wśród pięknych górskich krajobrazów i bujnej zieleni, tuż przy plaży. W projekcie znajdują się trzy rodzaje apartamentów z jedną sypialnią o powierzchni od 43 do 53 m2, a tak…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Kvartira s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Kvartira s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Kvartira s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Kvartira s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Kvartira s udobnoy planirovkoy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Kvartira s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$142,575
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Above Element to nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w jednej z najbardziej prestiżowych dzielnic Phuket. Kurort ma nowoczesny design w stylu śródziemnomorskim. W dwóch 7-piętrowych budynkach znajduje się 263 mieszkań o powierzchni od 38 mkw. do 138 mkw. z przepięknym widokiem na mor…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$107,020
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$228,642
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Layan Green Park
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$165,441
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpła…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$143,345
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Sky Park Celeste to najnowszy, nowoczesny kompleks mieszkaniowy, składający się z 7-piętrowych budynków w kształcie litery V, które są zbudowane na polu golfowym w sercu Laguna Phuket. Budynki kompleksu połączone są przejściami otoczonymi zielenią, widokiem na lagunę i częściowym widokiem n…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Andamaya
Zespół mieszkaniowy Andamaya
Zespół mieszkaniowy Andamaya
Zespół mieszkaniowy Andamaya
Zespół mieszkaniowy Andamaya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Andamaya
Zespół mieszkaniowy Andamaya
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$695,628
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$190,616
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec Proud Rawai
Apartamentowiec Proud Rawai
Apartamentowiec Proud Rawai
Apartamentowiec Proud Rawai
Apartamentowiec Proud Rawai
Pokaż wszystko Apartamentowiec Proud Rawai
Apartamentowiec Proud Rawai
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$112,000
Rok realizacji 2020
Powierzchnia 31–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Funkcja obiektu: Kompleks został oddany do użytku w maju 2020 r. Znany z dwóch najlepszych restauracji na plaży Ravai. Deweloper oferuje program wynajmu 70/30 % W kompleksie: Nowoczesne i stylowe sześciopiętrowe mieszkanie o najwyższych standardach jakości, architektura i aranżacja wnętrz z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.5 – 39.3
112,000 – 162,000
Mieszkanie 2 pokoi
69.7
232,000
Deweloper
Art House
Apartamentowiec Proud Residence
Apartamentowiec Proud Residence
Apartamentowiec Proud Residence
Apartamentowiec Proud Residence
Apartamentowiec Proud Residence
Pokaż wszystko Apartamentowiec Proud Residence
Apartamentowiec Proud Residence
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$137,000
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 35–70 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Cecha obiektu: Podział domów oferuje panoramiczny widok na morze z 75 mieszkań %. A także czyni projekt jedną z najlepszych opcji inwestowania w Phuket. Deweloper oferuje gwarantowany dochód 7 % przez 5 lat lub program wynajmu 60/40 % W kompleksie: Nowy i absolutnie wyjątkowy projekt znajdu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0
137,000
Mieszkanie 2 pokoi
60.5 – 70.0
201,000 – 243,000
Deweloper
Art House
Zespół mieszkaniowy MAESTRO LUXURY
Zespół mieszkaniowy MAESTRO LUXURY
Phuket City Municipality, Tajlandia
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
MAESTRO LUXURY to projekt z 24 przestronnymi luksusowymi apartamentami i wyjątkowymi udogodnieniami dla właścicieli i gości kompleksu. Projekt znajduje się pod adresem 32, Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Tajlandia. Luksusowe apartamenty z wyjątkowymi wnętrzami, zapałem i …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Zespół mieszkaniowy Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Zespół mieszkaniowy Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Zespół mieszkaniowy Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Zespół mieszkaniowy Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Zespół mieszkaniowy Unikalnaya kvartira v sovremennom ZhK
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$109,793
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Ocean Sands Condominium to stylowe mieszkanie w kremowo-brązowych kolorach w Lagunie, Phuket, w pobliżu plaży Bangtao. Ocean Sands Laguna oferuje wszystkie standardowe udogodnienia pięciogwiazdkowego hotelu, dzięki czemu zapewni pełen komfort. 6-piętrowy kondominium składa się z 213 jedn…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Zespół mieszkaniowy Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Zespół mieszkaniowy Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Zespół mieszkaniowy Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Zespół mieszkaniowy Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Zespół mieszkaniowy Mnogofunkcionalnyy kompleks v Tailande
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$93,063
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Utopia Dream – to projekt najlepszego australijskiego programisty Utopia Development na południowym wybrzeżu Phuket. To prawdziwy klejnot położony pomiędzy dwiema najpiękniejszymi plażami Nai Harn i Ravai, obok malowniczego jeziora Nong Harn. Nowy projekt obejmuje 7-piętrowy budynek, z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$115,756
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s vidom na more
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$120,470
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Harmony Naiharn to projekt premium i apartamentowy z pięciogwiazdkową obsługą i wspaniałymi widokami na Morze Andamańskie. Kompleks położony jest w samym sercu Ravai, 15 minut od plaż Kata i Karon, w odległości spaceru od całej infrastruktury turystycznej! Kondominium składa się z 7-pi…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Zespół mieszkaniowy Apartamenty klassa Luxury
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$564,546
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Pandora Residences to w pełni wyposażony luksusowy apartament położony w południowej części Phuket, w słynnej dzielnicy Ravai. Kompleks mieszkaniowy obejmuje 14 dwu- i trzypiętrowych apartamentów z eleganckim wnętrzem i zadbaną częścią wspólną z basenem i tarasem słonecznym. Położenie …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Zespół mieszkaniowy Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Zespół mieszkaniowy Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Zespół mieszkaniowy Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Zespół mieszkaniowy Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Zespół mieszkaniowy Kompleks v okruzhenii zhivopisnoy prirody
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$65,816
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
FANTASEA CONDO KAMALA to niesamowity kompleks kondominium położony zaledwie 900 metrów od pięknej plaży Kamala na zachodnim wybrzeżu Phuket. Mieszkanie składa się z 8 pięter i obejmuje 164 przytulne i stylowe apartamenty. Szeroki wybór opcji od nowoczesnych i luksusowych po minimalistyczne k…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Kvartira klassa lyuks u morya
Zespół mieszkaniowy Kvartira klassa lyuks u morya
Zespół mieszkaniowy Kvartira klassa lyuks u morya
Zespół mieszkaniowy Kvartira klassa lyuks u morya
Zespół mieszkaniowy Kvartira klassa lyuks u morya
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira klassa lyuks u morya
Zespół mieszkaniowy Kvartira klassa lyuks u morya
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$143,818
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Sole Mio Condominium to nowy oszałamiający kompleks mieszkaniowy jednego z najbardziej niezawodnych deweloperów Phuket i Railand Property Group. Projekt składa się ze 124 mieszkań wykonanych w dwóch rodzajach układu: studia o powierzchni 36 m2 i pojedyncze apartamenty o powierzchni 57 m2.…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$45,319
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Ozone Lagunia Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Lagunia Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Lagunia Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Lagunia Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Lagunia Condominium
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Ozone Lagunia Condominium
Zespół mieszkaniowy The Ozone Lagunia Condominium
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$165,699
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Quarter
Zespół mieszkaniowy The Quarter
Zespół mieszkaniowy The Quarter
Zespół mieszkaniowy The Quarter
Zespół mieszkaniowy The Quarter
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Quarter
Zespół mieszkaniowy The Quarter
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$233,199
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Origin Central Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Central Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Central Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Central Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Central Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Central Phuket
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$57,907
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z in…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy ADM Platinum Bay by Wyndham
Zespół mieszkaniowy ADM Platinum Bay by Wyndham
Zespół mieszkaniowy ADM Platinum Bay by Wyndham
Zespół mieszkaniowy ADM Platinum Bay by Wyndham
Zespół mieszkaniowy ADM Platinum Bay by Wyndham
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ADM Platinum Bay by Wyndham
Zespół mieszkaniowy ADM Platinum Bay by Wyndham
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$137,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
ADM Platinum Bay by Wyndham to nowoczesne luksusowe kondominium składające się z 432 apartamentów na 4 piętrach i zaprojektowane przez New World ADM Platinum.Kompleks jest w pełni umeblowany i ma wspaniały wystrój ze wszystkimi udogodnieniami na miejscu.Rodzaje apartamentów obejmują od studi…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Villa s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Villa s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Villa s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Villa s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Villa s udobnoy planirovkoy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villa s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Villa s udobnoy planirovkoy
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$419,406
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Villa Qabalah to luksusowy kompleks willi położony przy 8/58, Moo 7, Banya-Bangjo Road, Si Sunthon, Thalang, Phuket. Obiekt obejmuje 31 apartamentów na 2 piętrach w stylu designerskim. Ponadto każda willa ma 2-4 sypialnie z prywatnym basenem i bujnym ogrodem na dachu, który codziennie łą…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Surin Sabai
Zespół mieszkaniowy Surin Sabai
Zespół mieszkaniowy Surin Sabai
Zespół mieszkaniowy Surin Sabai
Zespół mieszkaniowy Surin Sabai
Zespół mieszkaniowy Surin Sabai
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$255,180
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Panora Phuket Condominiums
Zespół mieszkaniowy The Panora Phuket Condominiums
Zespół mieszkaniowy The Panora Phuket Condominiums
Zespół mieszkaniowy The Panora Phuket Condominiums
Zespół mieszkaniowy The Panora Phuket Condominiums
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$248,048
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Cassia
Zespół mieszkaniowy Cassia
Zespół mieszkaniowy Cassia
Zespół mieszkaniowy Cassia
Zespół mieszkaniowy Cassia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cassia
Zespół mieszkaniowy Cassia
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$149,184
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Cassia to niesamowite mieszkanie położone 500 metrów od oceanu, w sercu rozległego zamkniętego terytorium Laguna Phuket. Kompleks znajduje się pod adresem: Moo 4, Srisoonthorn Road, Cherngtalay, Thalang Laguna Phuket, Phuket 83110, Tajlandia. Projekt otoczony jest przyrodą, plażami, górami…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Serene Condominium s vidami na more i gory
Zespół mieszkaniowy Serene Condominium s vidami na more i gory
Zespół mieszkaniowy Serene Condominium s vidami na more i gory
Zespół mieszkaniowy Serene Condominium s vidami na more i gory
Zespół mieszkaniowy Serene Condominium s vidami na more i gory
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Serene Condominium s vidami na more i gory
Zespół mieszkaniowy Serene Condominium s vidami na more i gory
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$674,754
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Serene Condominium znajduje się pomiędzy dwiema najpopularniejszymi plażami Phuket - Surin i Bang Tao. To jedno z najbardziej atrakcyjnych miejsc w Phuket. To miejsce można nazwać najbardziej udanym na wyspie. Z apartamentów otworzą się wspaniałe widoki na morze lub góry. Główna koncepcja t…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven klassa lyuks
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$174,925
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 7
Sea Heaven to luksusowy luksusowy dom inwestycyjny nad brzegiem zatoki Nai Ton, wykonany w nowoczesnym stylu i różnych układach, od 29 do 77 mkw. Kompleks składa się z 5 budynków mieszkalnych 8 budynków i mieści 476 mieszkań. Następujące rodzaje apartamentów: studia, apartamenty z 1 i 2 syp…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Oceana Surin
Zespół mieszkaniowy Oceana Surin
Zespół mieszkaniowy Oceana Surin
Zespół mieszkaniowy Oceana Surin
Zespół mieszkaniowy Oceana Surin
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Oceana Surin
Zespół mieszkaniowy Oceana Surin
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$285,964
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakeside
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakeside
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakeside
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakeside
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakeside
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Laguna Lakeside
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakeside
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$196,961
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Laguna Lakeside to kompleks premium w najlepszym kurorcie w Azji, położony w Chongtal, Phuket. Kompleks składa się ze 114 mieszkań na 7 piętrach i został opracowany przez Laguna Property. Apartamenty z jedną i dwiema sypialniami w projekcie to eleganckie i stylowe rezydencje stworzone …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Apartamenty s potryasayuschimi vidami
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$148,648
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Diamond Condominium to ekskluzywny kompleks kondominium położony przy słynnej plaży na zachodnim wybrzeżu Phuket Bang Tao. Kompleks obejmuje 295 innowacyjnie zaprojektowanych mieszkań z 1-2 sypialniami i penthouse'ami z 2-4 sypialniami zw pełni wyposażoną częścią dzienną, w tym kuchniami …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kvartira s zavorazhivayuschimi vidami na more
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$130,713
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 4
Rawayana Beachfront Village to wielofunkcyjny projekt składający się z 282 designerskich apartamentów na 4 piętrach i 22 ultranowoczesnych willi. Kompleks położony jest w samym sercu Ravai - miasta Phuket, co czyni go łatwo dostępnym dla różnych udogodnień w okolicy! Projekt znajduje s…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Wyndham La Vita
Zespół mieszkaniowy Wyndham La Vita
Zespół mieszkaniowy Wyndham La Vita
Zespół mieszkaniowy Wyndham La Vita
Zespół mieszkaniowy Wyndham La Vita
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Wyndham La Vita
Zespół mieszkaniowy Wyndham La Vita
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$150,481
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 7
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Zespół mieszkaniowy Laguna Beachside
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$852,701
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Laguna Beachside to niesamowity projekt kondominium opracowany przez Laguna Property. Kompleks znajduje się pod adresem: 394, ถนน รี สุน ทร Cherngtalay, Thalang District, Phuket 83110, Tajlandia Projekt składa się z 4 budynków o 5 piętrach każdy i wszystkie są ze sobą połączone. Każdy dom …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Park Surin
Zespół mieszkaniowy The Park Surin
Zespół mieszkaniowy The Park Surin
Zespół mieszkaniowy The Park Surin
Zespół mieszkaniowy The Park Surin
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Park Surin
Zespół mieszkaniowy The Park Surin
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$290,681
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Zespół mieszkaniowy Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Zespół mieszkaniowy Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Zespół mieszkaniowy Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Zespół mieszkaniowy Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Zespół mieszkaniowy Shikarnaya kvartira s otlichnoy lokaciey
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$108,673
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Surin Sands Condominium is an elite boutique project located in a lush tropical environment. In addition, the project provides for 82 apartments on 7 floors with a usable area of 30 to 81 square meters. meters. It is completely furnished with quality imported furniture for your family! …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Laguna Park 2
Zespół mieszkaniowy Laguna Park 2
Zespół mieszkaniowy Laguna Park 2
Zespół mieszkaniowy Laguna Park 2
Zespół mieszkaniowy Laguna Park 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Laguna Park 2
Zespół mieszkaniowy Laguna Park 2
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$538,495
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 3
Laguna Park 2 to nowoczesny projekt kamienicy i willa składająca się z 53 jednostek mieszkalnych - 28 kamienic i 25 willi. Projekt znajduje się pod adresem: 390/1 ถน น รี สุน ทร Tambon Choeng Thale, Thalang District, Phuket 83110, Tajlandia, wśród tropikalnej zieleni. Projekt znajduje …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Zespół mieszkaniowy Baan Pur
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$277,049
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy VIP GALAXY
Zespół mieszkaniowy VIP GALAXY
Zespół mieszkaniowy VIP GALAXY
Zespół mieszkaniowy VIP GALAXY
Zespół mieszkaniowy VIP GALAXY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VIP GALAXY
Zespół mieszkaniowy VIP GALAXY
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$464,220
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
VIP GALAXY to duży kompleks luksusowych willi na południu Phuket, który oferuje na sprzedaż trzy różne rodzaje willi o powierzchni około 206-272 metrów kwadratowych. Każda willa ma prywatny basen i prywatny ogród. VIP GALAXY ma pięciogwiazdkowe lobby hotelu o powierzchni 5000 metrów kwadrato…
Agencja
DDA Real Estate
