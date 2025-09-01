Kompleks mieszkalny PHUVISTA 3 NAIYANG

Zainwestuj w unikalną willę z prywatnym basenem i oszałamiającym wzornictwem w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Phuket!
Phuvista Przewodniczący 3 NaiYang to kompleks mieszkalny położony w okolicy plaży Nai Yang w Phuket. Ten projekt łączy wygodną lokalizację, wysoki poziom komfortu i stylowy design, co czyni go idealnym wyborem dla życia i relaksu. Kompleks jest odpowiedni dla tych, którzy szukają mieszkania w odosobnieniu, w otoczeniu przyrody i w pobliżu morza.
Udogodnienia: baseny prywatne, zielone ogrody, ochrona zegara.
Lokalizacja:
- 7 minut samochodem na plażę;
- 2 minuty samochodem do sklepu;
- 3 minuty samochodem do restauracji.
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.