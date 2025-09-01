  1. Realting.com
Kompleks mieszkalny PHUVISTA 3 NAIYANG

Phuket, Tajlandia
od
$470,228
;
11
ID: 33050
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    2

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Zainwestuj w unikalną willę z prywatnym basenem i oszałamiającym wzornictwem w jednym z najbardziej atrakcyjnych obszarów Phuket!
Dostępne urządzenia!
Phuvista Przewodniczący 3 NaiYang to kompleks mieszkalny położony w okolicy plaży Nai Yang w Phuket. Ten projekt łączy wygodną lokalizację, wysoki poziom komfortu i stylowy design, co czyni go idealnym wyborem dla życia i relaksu. Kompleks jest odpowiedni dla tych, którzy szukają mieszkania w odosobnieniu, w otoczeniu przyrody i w pobliżu morza.
Udogodnienia: baseny prywatne, zielone ogrody, ochrona zegara.
Lokalizacja:
- 7 minut samochodem na plażę;
- 2 minuty samochodem do sklepu;
- 3 minuty samochodem do restauracji.
Napisz lub zadzwoń, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
