Nowe mieszkania w Bangkok, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool and lounge areas in a posh neighborhood of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$309,252
Rezydencja dysponuje klubem i strefą współpracy, salonem, tarasem z basenem, salą fitness, salą gier, ogrodami, ochroną wokół zegara i monitoringiem wideo, parkingiem.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w najbardziej modnej dzielnicy centralnej Bangkoku - Thonglor
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools and panoramic river views, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$117,180
26- piętrowe kondominium oferuje malownicze widoki na rzekę. Doświadcz ekskluzywnej różnorodności obiektów na dachu dwupiętrowym z panoramicznym widokiem.Cechy:salonbarpokój zabawsala fitnessbasenjacuzziBasen dla dziecisala konferencyjnaparkingbezpieczeństwo wokół zegaraLokalizacja i poblisk…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$70,617
Kompleks składa się z 6 budynków i posiada piękne terytorium z basenów i terenów zielonych.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury
Agencja
TRANIO
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$148,385
W rezydencji znajduje się współpraca, sala konferencyjna, sala gimnastyczna, ogród i taras, plac zabaw dla dzieci, parking, ochrona wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się 5 minut od centrum handlowego, w pobliżu stacji metra
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools and a spa center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$285,971
W rezydencji znajduje się biblioteka i sala konferencyjna, ogród, basen z jacuzzi, basen dla dzieci, siłownia, ochrona wokół zegara, parking, centrum spa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Stacja metra - 500 metrówStacja BTS - 600 metrówCentrum handlowe - 300 metrów
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with swimming pools, a kids' club and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$115,639
Kompleks jest 30-piętrową wieżą z 546 apartamentami z 1 sypialnią.Cechy:lobbypomieszczenia wypoczynkoweogródpula nieskończonościjacuzziBasen dla dzieciKids 'clubsala gimnastycznaPrzestrzeń współpracybarek panoramicznyLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 750 metrów od na…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a co-working space and green areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$74,935
Kondominium w stylu resort składa się z 5 budynków i oferuje szeroki zakres udogodnień:zielony park leśnymiejsca siedząceogródbasenysłoneczny tarasBasen dla dziecitrawnik zielonygrilljacuzzisala gimnastycznasaunaspaPrzestrzeń współpracypokój zabawLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruch…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, a garden and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$70,309
Kompleks składa się z 4 budynków i posiada bogatą infrastrukturę:lobbykawiarniapranieKids 'clubbibliotekabasenyBasen dla dziecijacuzzikinoogródLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 700 metrów od stacji metra
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with 5-star infrastructure, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$68,243
Kompleks składa się z 3 budynków z 588 apartamentów i oferuje bogatą infrastrukturę:obszary zielonebarPrzestrzeń współpracystudio muzycznejacuzzibasenyogródsala gimnastycznako- kuchniaUłatwienia posiedzeńkinoLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość jest dogodnie usytuowany w pobliż…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool, a conference room and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$204,458
Rezydencja dysponuje strefą współpracy, salonem i salonem, ogrodem, basenem, siłownią, parkingiem, ochroną wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w samym sercu dzielnicy Lat Phrao, 300 metrów od stacji BTS i tylko 700 metrów od stacji metra, między głównymi au…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Ready-to-move-in apartments close to motorway, shops and university, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$96,500
Projekt jest blisko autostrady i obiektów rozrywkowych. Projekt posiada 1-2 pokojowe apartamenty. Kompleks posiada również różne obszary rekreacyjne, w tym zielone ogrody i taras na dachu, 22-metrowy basen ze słoną wodą, piknik i barbecue, studio sztuki i rzemiosła, tory joggingowe, centrum …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, lounge areas and clubhouses, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$1,60M
Nowoczesna luksusowa rezydencja składa się ze 106 trzypiętrowych willi z basenem.Cechy:2 klubyparkpomieszczenia wypoczynkowejadalniawiniarniasala konferencyjnajadalny tarasbasenyjacuzziKids 'clubPrzestrzeń współpracycentrum spasala gimnastycznaLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Premier residential complex with a huge swimming pool and lush green areas in Suan Luang, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$64,221
Ten kompleks wiil sprawia, że czujesz się jak życie w luksusowym ośrodku codziennie pod pojęciem "oazy w ośrodku miasta utracone w ogrodzie". Energize i odświeżyć każdego ranka z naturą otoczone, aby poczuć się jak w domu. Kompleks składa się z 5 ośmiopiętrowego budynku i wielu wspólnych obi…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in the heart of the most prestigious area of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$1,10M
W rezydencji znajduje się basen z panoramicznym widokiem na miasto, jacuzzi i dzieci; strefa, łaźnia parowa, ogród na dachu, parking, siłownia, biblioteka, pokój gier, usługi concierge i bezpieczeństwa wokół zegara.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w prestiżowej okoli…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a fitness centre and a co-working space, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$307,322
Rozkosz w łagodnym rytmie życia, jak twój resort-styl condominium, sprawia, że każdy dzień czuje się naprawdę niezwykłe. W świecie, w którym natura i każda życzliwość, której pragniesz, łączą się wszystkie potrzeby twojego stylu życia są spełnione.Inspirowane spokojnym pięknem doliny, każdy …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with lounge areas, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$92,511
Kompleks to 2 budynki z 787 apartamentami z 1 sypialnią.Cechy:lobbypomieszczenia wypoczynkoweklub fitnessZakończenie - 2. kwartał 2026 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu wszelkiej niezbędnej infrastruktury
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a park close to the airport, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$567,389
W rezydencji znajduje się klub i basen, centrum fitness, strefa współpracy, pokój gier dla dzieci, duży park z jeziorem.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 2,3 kmStacja metra - 6 kmDworzec kolejowy - 950 metrówSzkoła - 2,6 kmUniwersytet - 10 kmCentrum handlowe - 4,4 kmSzpital - 7.9 km
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, a garden and a meeting room, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$98,062
Kompleks składa się z 3 budynków i oferuje szeroki zakres udogodnień:sala konferencyjnapokój gierko- kuchniasalon na dachuklub fitnessbasenjacuzzipokój jogikawiarniaogródobszar współpracyKorzyści Wypożyczenie wynosi 5,2- 6,5%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with a good infrastructure in Sukhumvit, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$74,613
Doświadcz estetyki życia w harmonii w nowoczesnym luksusowym kondominium w sercu obszaru Sukhumvit, z widokiem na najbardziej spektakularny widok na rzeki Chao Phraya. Projekt ten obejmuje 4 budynki, 33 piętra i 582 budynki. Wyposażenie:Obszar przyjmowania i lobbySala gimnastyczna i basenSau…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Nue Z Square
Zespół mieszkaniowy Nue Z Square
Zespół mieszkaniowy Nue Z Square
Zespół mieszkaniowy Nue Z Square
Zespół mieszkaniowy Nue Z Square
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nue Z Square
Zespół mieszkaniowy Nue Z Square
Bangkok, Tajlandia
od
$58,490
Liczba kondygnacji 8
Nowoczesne kondominium z doskonałą lokalizacją!Świetna inwestycja w rozwijającym się obszarze Bangkoku!Nue Z- Square Suan Luang to stylowe, niskie kondominium od dewelopera Noble Development, łączące funkcjonalność, nowoczesny design i przystępną cenę. Projekt jest idealny dla młodych specja…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residential complex with swimming pools and a spa in the central business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$93,745
Pociesz każdą chwilę swojego życia wyjątkowymi udogodnieniami stworzonymi, aby objąć wszystkie style życia, zapewniając swoje szczęście i relaks w sposób, który jest wyjątkowo twój. Obiekty pierwszej klasy pozwolą Ci podnieść swoją podróż życia z bardziej dynamiczną energią w każdym żywym sc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residential complex with loft apartments next to the metro, in the business district of Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$251,694
Projekt w cichej dzielnicy Bangkoku, w otoczeniu terenów zielonych. Budynek posiada standardowe i apartamenty z 1-2 sypialniami. Blisko sklepów, szkół, szpitali, stacji metra.Wyposażenie i wyposażenie w domu Inne udogodnienia obejmują saloniki, lobby z grafiki, przestronne amfiteatr-styl mie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex villa with a good infrastructure in Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$675,331
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z lobby i strefy współpracy, domu klubowego, basenów dla dorosłych i dzieci, sali fitness, sali jogi, parku, całodobowej ochrony.Każdy dom posiada 3 sypialnie, 4-5 łazienek, salon, jadalnię, kuchnię, magazyn, garderobę, tarasy, parking dla 2-3 samoch…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Zespół mieszkaniowy Noble Form Thonglor
Bangkok, Tajlandia
od
$243,860
Liczba kondygnacji 46
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-riser residence with swimming pools and a picturesque view, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$225,369
W rezydencji znajduje się plac zabaw dla dzieci, 40-meter- długi basen z malowniczym widokiem, jacuzzi i taras słoneczny, basen dla dzieci, salon i współpraca, sala gimnastyczna, łaźnia parowa, ogród na dachu, ochrona na dachu, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"Klim…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$58,005
Kompleks składa się z 3 budynków i oferuje szeroki zakres udogodnień w stylu każdego z czterech pór roku:Jesień:zewnętrzny obszar mieszkalnyobszar współpracybasenyZima:pranieodkryty salonsala gimnastycznabasenWiosna:bibliotekapraniesala konferencyjnawewnętrzne i zewnętrzne strefy współpracys…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a swimming pool and a fitness center, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$501,752
The residence features a club, a fitness center, a salt-water swimming pool, a park, a kids' playground, a co-working area, around-the-clock security and video surveillance. Location and nearby infrastructure The property is located close to schools, highways, shopping malls, a metro station
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$92,511
Kompleks składa się z 4 budynków i posiada bogatą infrastrukturę:lobbytarasyogródobszar współpracy panoramicznejsala konferencyjnapokój zabawKids 'clubjadalniaBasen dla dziecijacuzzisala fitnesssaunabasenyobszar jogiLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu ws…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a large swimming pool, a spa and a co-working area, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$86,886
Kompleks jest definicją nowego stylu życia, który łączy technologię i naturalne zielone przestrzenie dla zrównoważonego życia.Cechy:LobbySalon posiedzeńBasenKokuchniObszar współpracyPralniaLounge biblioteki Open- airPokój gierSpaBarSalon imprezSiłowniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Ni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Zespół mieszkaniowy Nue Epic Asok Rama9
Bangkok, Tajlandia
od
$118,620
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 47
Nue Epic Asok- Rama9 jest doskonałą inwestycją w sercu Bangkoku.Nowoczesne kondominium z wysokimi dochodami z wynajmu i ceną targową!Jest to premium kompleks mieszkalny czterech wież z ponad 3,107 apartamentów, łącząc komfort, styl i doskonałą lokalizację. Projekt jest idealny dla tych, któr…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with panoramic views of the river and the city, next to the metro station, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$111,013
Projekt w Klong San, jednym z najstarszych dystrictss w Bangkoku, w pobliżu stacji metra. Budynek z czerwonej cegły z 1-2 sypialnią loft i standardowych apartamentów. Oferuje widok na miasto. Niektóre apartamenty mają widok na rzekę.Koncepcja krajobrazu projektu opiera się na sadach.Wyposaże…
Agencja
TRANIO
