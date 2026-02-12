  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Choeng Thale
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Choeng Thale, Tajlandia

domy
144
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from the beach, managed by Radisson.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$159,526
Opcje wykończenia Gotowe
Nowoczesne kondominium w Andaman City kompleks, położony w Choeng Thalei, Phuket, zaledwie 500 metrów od Bang Tao Beach.Projekt obejmuje dwa siedmiopiętrowe budynki o łącznej powierzchni ok. 9,500 m ² i łącznie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy VEGA Condominium
Zespół mieszkaniowy VEGA Condominium
Zespół mieszkaniowy VEGA Condominium
Zespół mieszkaniowy VEGA Condominium
Zespół mieszkaniowy VEGA Condominium
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VEGA Condominium
Zespół mieszkaniowy VEGA Condominium
Choeng Thale, Tajlandia
od
$95,421
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 34–52 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt kondominium w malowniczej dzielnicy Bang TaoProjekt składa się z dwóch budynków ze 146 apartamentami położonymi na siedmiu piętrach.Nowe kondominium znajduje się w północnej części Cherngtalai, zaledwie 3,5 km od spokojnej plaży Layan. Lokalizacja ta jest odpowiednia głównie dla…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.0 – 52.0
103,979 – 159,026
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$131,458
Ten kompleks mieszkalny jest przestrzenią sztuki dla komfortowego życia, gdzie każdy szczegół jest przemyślany na najmniejszy szczegół, aby stworzyć atmosferę luksusu w tropikach.Obejmij unikalne doświadczenie życiowe inspirowane spokojnym urokiem galerii sztuki, gdzie przemyślany architektu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
OneOne
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded complex of villas with swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,23M
Projekt oferuje komfortowe mieszkanie w willach z nowoczesną i funkcjonalną przestrzenią. Kompleks składa się z 19 willi 522- 702 m2, z wysokimi sufitami, dużymi balkonami, odkrytymi basenami, miejscami parkingowymi. Istnieje również system bezpieczeństwa dla spokojnego życia codziennego.Cec…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool, gardens and lounge areas, 8 minutes away from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$143,361
Kompleks znajduje się w sercu spokojnego raju Phuket, gdzie słońce, piasek i morze splecione razem w oszałamiającym spokojnym otoczeniu. Odkryj miejsca, aby podziwiać i dopasować się do każdego stylu, z obszarów prywatnych i wspólnych przekształconych przez poczucie tętniącej życiem społeczn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex within walking distance from Surin and Bang Tao beaches, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,70M
Pierwszorzędny kompleks mieszkalny składa się z 2 budynków z 24 sklepami i dużym basenem, otoczonym tropikalną zielenią. Kompleks będzie również spa, lobby, siłownia, kino i pokój gier. Ochrona będzie dostępna 24 godziny na dobę.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Kompleks znajduje się w o…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Apart - hotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Apart - hotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Apart - hotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Apart - hotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Pokaż wszystko Apart - hotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Apart - hotel Furnished apartments in the Laya Resort & Radisson Blu hotel complex.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Ready- to- przenieść apartamenty z meblami i urządzeniami w kompleksie hotelowym Laya Resort & Radisson Blu.Laya Resort & Radisson Kompleks hotelowy Blu znajduje się na granicy Parku Narodowego Sirinat, 350 metrów od plaży Layan.Sklepy, kawiarnie, restauracje, centrum handlowe Porto de Phuke…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Zespół mieszkaniowy Andaman Riviera
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$171,271
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy luksusowy projekt pod kontrolą Radisson w odległości spaceru od Bang Tao Beach Nowy projekt znajduje się na Bang of Tao, obok malowniczego obszaru Laguny. Tutaj luksusowe 5-gwiazdkowe hotele są otoczone bujnymi zielonymi polami dla golfa i stylowych klubów jachtowych. Z linią brzegową…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Zespół mieszkaniowy Bamboo Forest (Harmony)
Choeng Thale, Tajlandia
od
$169,867
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Nadzwyczajny rozwój w obszarze Bang Tao - nowy projekt apartamentowy klasy premierowej, położony w pobliżu Layan Beach w jednej z elitarnych dzielnic wyspiarskich.Inspirowane tropikami i tętniącym życiem lokalnym smakiem, byliśmy w stanie stworzyć projekt, który przejawia symbiozę człowieka,…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Kiara Reserve Residence
Zespół mieszkaniowy Kiara Reserve Residence
Zespół mieszkaniowy Kiara Reserve Residence
Zespół mieszkaniowy Kiara Reserve Residence
Zespół mieszkaniowy Kiara Reserve Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kiara Reserve Residence
Zespół mieszkaniowy Kiara Reserve Residence
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,41M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Elitarny kompleks mieszkalny na plaży LayanPołożony w obszarze Bang Tao Phuket, projekt ten jest unikalnym kompleksem luksusowych apartamentów i luksusowych willi.W sumie, 17 luksusowych willi i 25 stylowych apartamentów zostanie zbudowanych tutaj, na pięciu piętrach i o powierzchni od 251 d…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Laguna Bayside
Zespół mieszkaniowy Laguna Bayside
Zespół mieszkaniowy Laguna Bayside
Zespół mieszkaniowy Laguna Bayside
Zespół mieszkaniowy Laguna Bayside
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Laguna Bayside
Zespół mieszkaniowy Laguna Bayside
Choeng Thale, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
PORÓWNAWCZEPoczuj tropikalny morskiej bryzy, jak to pływa przez te eleganckie nowe rezydencje bagna tylko minutes od Phuket 's najbardziej sławna i najbardziej magiczna plaża, na wyspie'; jest oszałamiające środkowego zachodniego wybrzeża. Kolekcja przestronnych współczesnych apartamentów i …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools close to the beach and an international school, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,08M
Oferujemy funkcjonalne wille z basenem, ogrodami i miejscami parkingowymi.Można kupić w pełni umeblowane.Zakończenie - 3. kwartał 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża Cherng Talay - 4,7 km (8 minut)Szkoła międzynarodowa - 5.8 km (10 minut)Phuket International Airport - 12.8 km …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments at the Radisson Blu - Laya Resort, 350 meters from Layan Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$135,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The Radisson Blu hotel complex is located on the border of Sirinat National Park, 350 meters from Layan Beach. Shops, cafes, restaurants, the Porto de Phuket and Boat Avenue shopping centers, and the elite Laguna Golf Club are all within walking distance and easy access by public transpor…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,965
Opcje wykończenia Gotowe
Ten nowoczesny kompleks znajduje się zaledwie 500 metrów od popularnej plaży Bang Tao, co czyni go doskonałą okazję inwestycji dla komfortowego życia.Kompleks składa się z siedmiu 7- piętrowych budynków, zaprojektowanych we współczesnym stylu z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Wnętrza …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$86,038
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Prezentujemy wam Siamese Stone - stowarzyszenie czterech renomowanych deweloperów nieruchomości: zasoby syjamskie, ritta, zarządzanie kamieniem węgielnym i rozwój dynastii. Te wiodące firmy na swoich obszarach i rynki połączyły wysiłki na rzecz stworzenia syjamskiego kamienia - wspólnego pro…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt VIP Tropika z gwarantowanym dochodem z wynajmu.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$113,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Gwarantowany dochód z wynajmu w wysokości 6% przez 3 lata! Nowoczesny kompleks mieszkaniowy położony w odległości spaceru od popularnej plaży Bang Tao oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę. Kompleks składa się z czterech budynków i obejmuje 614 apartamentów o powie…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with 5 swimming pools, a restaurant and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$246,696
Nowoczesny kompleks mieszkalny położony w malowniczej okolicy Phuket, w odległości spaceru od słynnych plaż. Składa się z 3 siedmiopiętrowych budynków, łącznie 234 jednostek (studia, 1 i 2 sypialnie i dwupoziomowe). Cechy:5 basenów, w tym basen na dachu i basen dla dziecitor bieganiasymulato…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools right by the water in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,22M
Tworząc bliskość natury, jednopiętrowe wille basenowe posiadają rozległe przestrzenie, które swobodnie pływają od dziedzińca do przestronnych sypialni i otwierają się na taras basenu z zapierającym dech w piersiach widokiem na jezioro. Dach opadający jest zaprojektowany w sposób artystyczny,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Surf House Residences
Zespół mieszkaniowy Surf House Residences
Zespół mieszkaniowy Surf House Residences
Zespół mieszkaniowy Surf House Residences
Zespół mieszkaniowy Surf House Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Surf House Residences
Zespół mieszkaniowy Surf House Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$224,520
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 60–139 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Boutique condominium in Bang TaoProjekt ten znajduje się w jednym z najbardziej popularnych miejsc w Phuket - Bang Tao zapewnia dostęp do całej bogatej infrastruktury dzielnicy. Centra handlowe, spa, najlepsze plaże, ośrodki medyczne i szkoły międzynarodowe znajdują się w wygodnej odległości…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
244,656
Mieszkanie 2 pokoi
77.0
312,258
Mieszkanie 3 pokoi
139.0
560,133
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Zespół mieszkaniowy Layan Green Park Phase 2
Choeng Thale, Tajlandia
od
$184,415
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 37–75 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Layan Green Park został zaprojektowany specjalnie dla rodzin z dziećmi. I w celu opieki nad Phuketem, w budowie i NBSP; Z plaży Layan, północnej części plaży Bang Tao. Lyan — To jest malownicze plaża z białym piaskiem i NBSP; Taki odsetek i NBSP; Projekt spełnia wymagania Międzynarodowego i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
74.8
419,259
Kawalerka
36.7
215,844
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$177,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Bambusowy Las to nowy kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Bang Tao, blisko plaży Layan i Bang Tao (1.5 km).Ten kompleks w stylu śródziemnomorskim składa się z trzech 7- piętrowych budynków, zawierających 135 jednostek - studia, jeden, dwa - i trzypokojowe apartamenty, od 41 m ² do 24…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive villa complex by a picturesque lake in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,16M
Prywatne wille nad jeziorem, otoczone górami i lasami tropikalnymi, są idealnym wyborem dla tych, którzy cenią sobie harmonię z naturą i nie są gotowi zrezygnować z miejskich udogodnień. W kompleksie, będzie można korzystać z szerokiej gamy światowej klasy usług i udogodnień przeznaczonych d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,48M
Oferujemy ekskluzywne wille z malowniczym widokiem na wybrzeże, wewnętrzne podwórka, duże baseny i jacuzzi.Rezydencja oferuje bezpieczeństwo wokół zegara i jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Cechy mieszkania Każdy dom zawiera 3 lub 5 sypia…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy VIP Tropika
Zespół mieszkaniowy VIP Tropika
Zespół mieszkaniowy VIP Tropika
Zespół mieszkaniowy VIP Tropika
Zespół mieszkaniowy VIP Tropika
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy VIP Tropika
Zespół mieszkaniowy VIP Tropika
Choeng Thale, Tajlandia
od
$131,686
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
NADZÓRSercem okolicy, oferując długi odcinek plaży z klubów plażowych, lokalnych restauracji i sportów wodnych.Spokojna plaża na relaks, na północ od Bangtao.UWC Studenci Tajlandii korzystają z naszego programowania, ugruntowane w świadomości, na zewnątrz edukacji empirycznej, sportu i uczen…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments just a stone's throw from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$350,925
Drugi etap luksusowych apartamentów, położony 50 metrów od plaż Bang Tao i Layan, Phuket. Koncepcją całego projektu jest stworzenie przestrzeni mieszkalnej położonej wśród malowniczych parków, ogrodów i jezior, więc tylko 30% całkowitej powierzchni lądowej jest zbudowany, a 70% pozostaje dla…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Bellevue Lagoon
Zespół mieszkaniowy Bellevue Lagoon
Zespół mieszkaniowy Bellevue Lagoon
Zespół mieszkaniowy Bellevue Lagoon
Zespół mieszkaniowy Bellevue Lagoon
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bellevue Lagoon
Zespół mieszkaniowy Bellevue Lagoon
Choeng Thale, Tajlandia
od
$144,589
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
3 obiekty nieruchomości 3
Laguna Bellevue Nowy luksusowy apartamentowiec zostanie wybudowany bardzo blisko najsłynniejszej i najpopularniejszej wśród wyrafinowanej publiczności dzielnicy wyspy - Laguna, co sprawia, że ​​projekt ten jest naprawdę wyjątkowy pod względem ceny i lokalizacji. Deweloper oferuje naprawdę do…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Zespół mieszkaniowy Layan Verde
Choeng Thale, Tajlandia
od
$209,353
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 6
GŁÓWNY ROK ŻYCIA LUKSUROWANEGODziś Phuket jest popularnym miejscem na wyspie łączącym piękno przyrody i rozwiniętą infrastrukturę. Layan Verde znajduje się na zachodnim wybrzeżu wyspy, zaledwie 2 minuty od dziewiczej plaży.Layan Verde jest nową atrakcją i symbolem Phuket.Architektura bionicz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,06M
Oferujemy luksusowe wille z basenem słono-wodnym, altany, miejsca parkingowe.Zakończenie - IV kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafyBudownictwo w kuchniLokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu plaż, centrów handlowych, szkół.Bang Ta…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$271,446
W rezydencji znajduje się hotel, duży basen i bar, restauracja, centrum spa, centrum fitness, klub dziecięcy, sala konferencyjna, plaża.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Korzyści 6% gwarantowanych rocznych dochodów z wynajmu przez 5 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with swimming pools and excellent infrastructure in Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$971,786
Położony na wzniesieniu ziemi w Pasak 8 z 270 stopni widoki na góry, kompleks oferuje 4 nowoczesne Balijskie typy willi o powierzchni od 329 m2 do 711 m2 powierzchni mieszkalnej. Wszystkie prywatne wille są wykończone basenem, klimatyzacją, budynkiem w szafie, kuchnią i projektowaniem krajob…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and lounge areas in a luxury area, near a golf course, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$409,516
Rezydencja oferuje salon na dachu, basen nieskończoność i jacuzzi, malownicze widoki na pole golfowe, laguna i ocean, grill, joga, trawnik. Jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$3,05M
Oferujemy czteropiętrowe kamienice z basenem na dachu i panoramicznym widokiem na morze i góry.Rezydencja oferuje sklepy, restauracje, centra spa, usługi konsjerża-zegar.Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.Cechy mieszkania Parter: przestronny salon z salonem.Pierwsze piętro: trzy sypialnie z okn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,15M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 173–209 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Waterfront Residences to 3 niskie budynki z widokiem na morze, składające się z 33 apartamentów, położone w samym sercu Laguna Phuket, najlepszego kompleksu wypoczynkowego w Azji. Każdy apartament w Waterfront Residences obejmuje przestronną część dzienną i komfortowe sypialnie z łazienką, o…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
173.0 – 209.0
1,15M – 1,35M
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$117,181
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Inwestuj w eleganckie apartamenty! Jeszcze 7 %! Istnieje plan ratalny! Condominium Vega znajduje się w obszarze Bang Tao. To prestiżowe miejsce z ośmioma kinometrowymi plażą i ogromną infrastrukturą Convence: Fitness Center 900 m2, bar i kino na dachu, spa, baseny, podziemne parking z …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex with a good infrastructure, Bang Tao, Choeng Thale, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$606,317
Kompleks apartamentów obejmuje 263 apartamenty od 38 m2 do 138 m2. Na terytorium kompleksu znajduje się:profesjonalny kompleks sportowy Dynamiczny ze stowarzyszeniem Reebokdrugi oddział słynnej restauracji Phuket - Mirageklub zabaw dla dzieci - terytorium dla gier i rozwoju dzieckawielofunkc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Canvas
Zespół mieszkaniowy Canvas
Zespół mieszkaniowy Canvas
Zespół mieszkaniowy Canvas
Zespół mieszkaniowy Canvas
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Canvas
Zespół mieszkaniowy Canvas
Choeng Thale, Tajlandia
od
$215,657
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Canvas Cherng Talay jest niskowznoszącym się kondominium położonym w samym sercu Bangtao-Cherngtalay, Phuket, w którym znajdują się rozległe obszary gminne i unikalne pomieszczenia mieszkalne, w tym baseny i penthouses z przestrzeniami dachowymi z Sansiri. Kondominium Canvas Cherng Talay obe…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and spa in the prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$894,261
Innowacyjny kompleks składa się z luksusowych willi, łączących nowoczesny design i wysokiej jakości. Tutaj znajdziesz obiekty sportowe, ośrodki spa i wellness. Każdy dom posiada prywatny basen i spa z jacuzzi i siłownią.Urządzeniaklubspacentrum odnowy biologicznejcentrum fitnessobszary jogi …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New eco-friendly residence with a swimming pool, a kids' club and an easy access to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$228,954
Kondominium Zero Bangtao ponownie definiuje życie w Phuket z niezachwianym zaangażowaniem na rzecz zrównoważonego rozwoju. Każdy aspekt naszego projektu koncentruje się na zapewnieniu ekologicznego stylu życia bez narażania na komfort i elegancję. Odkryj ekskluzywne zalety The Zero Bangtao, …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with a kindergarten and a spa center close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,08M
Oferujemy luksusowy vill z widokiem panoramicznym, basen, parking.W rezydencji znajduje się przedszkole, klub dziecięcy i plac zabaw dla dzieci, spa i centrum fitness, kawiarnia, jogi, jogging, strefa współpracy, wielofunkcyjny pokój.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Centrum handlowe - 1…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of premium villas in a traditional style with swimming pools surrounded by forest, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,32M
Kompleks mieszkalny obejmuje 16 domów 4 różnych typów. Od wejścia do willi, natychmiast znaleźć się w salonie z basenem, którego projekt inspiruje Thai kompleksy świątynne. Palmy, które są tradycyjnie obecne w projekcie architektury wyspy Phuket, są również używane w wystroju. Salon jest zap…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Momentum
Zespół mieszkaniowy The Momentum
Zespół mieszkaniowy The Momentum
Zespół mieszkaniowy The Momentum
Zespół mieszkaniowy The Momentum
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Momentum
Zespół mieszkaniowy The Momentum
Choeng Thale, Tajlandia
od
$141,471
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 51–108 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Innowacyjny kompleks mieszkalny w Lyan Beach Ten niesamowity projekt to całkowicie innowacyjne środowisko życia, które łączy luksusowe mieszkanie, nowoczesną infrastrukturę i wyjątkową obsługę Na imponujących 29 000 m2 Znajdują się kompleksy eleganckich mieszkań i luksusowych willi, a tak…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
232,938
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
329,127
Mieszkanie 3 pokoi
108.0
633,916
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,50M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 285–491 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Banyan Tree Group, znana na całym świecie ze swoich ekskluzywnych kurortów z niezrównaną obsługą i udogodnieniami na całym świecie, oferuje wyjątkową okazję, aby uczynić to charakterystyczne doświadczenie organiczną częścią codziennego życia.                      Banyan Tree Villas to eksk…
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,35M
Oferujemy apartamenty z tarasami i prywatnymi basenami.Rezydencja jest częścią dużego kompleksu, znajduje się na brzegu laguny i posiada prywatne molo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 minut jazdyPhuket International Lot…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,48M
Kompleks składa się z 18 nowoczesnych luksusowych willi. Projekt obejmuje dwupiętrowe domy z 3-5 sypialniami.Cechy:tarasbasenparkingwindaodkryty salonLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 7 minutRobinson Lifestyle Thalang - 15 minutPhuket International Airport - 10 minut
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Dzielnica mieszkaniowa The Base Cherngtalay
Choeng Thale, Tajlandia
od
$126,615
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
The Base Cherngtalay is a modern low-rise condominium project located in the desirable area of Choeng Thale, Thalang District, Phuket. The project consists of two 8-story buildings and is set on approximately 4 rai (6,400 square meters) of land, providing ample space for its residents. There…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Standard Residences
Zespół mieszkaniowy The Standard Residences
Zespół mieszkaniowy The Standard Residences
Zespół mieszkaniowy The Standard Residences
Zespół mieszkaniowy The Standard Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Standard Residences
Zespół mieszkaniowy The Standard Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$337,489
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 75–301 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy projekt wiarygodnego zagranicznego deweloperaUnikalnym projektem nieruchomości jest kondominium składające się z sześciu budynków. Całkowita liczba apartamentów to 188, znajduje się na 7 piętrach. Całkowita powierzchnia projektu sięga 20 086 metrów kwadratowych.Atrakcyjna lokalizacja je…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
75.0
367,757
Mieszkanie 2 pokoi
100.0
539,338
Mieszkanie 3 pokoi
167.0
942,601
Bliźniak
301.0
1,97M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Zespół mieszkaniowy Angsana Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,20M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe apartamenty z widokiem na lagunę i baseny osobiste Projekt znajduje się w przybrzeżnym pasku w samym centrum elitarnej dzielnicy Laguna, zaledwie kilka minut pieszo od słynnego Bang Tao Kompleks mieszkań wyróżnia się niesamowitymi widokami na morze i jeziora dzielnicy. Składa si…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Zespół mieszkaniowy Serene condominium
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$653,847
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
The Site and Location The Site is an open area without forest or any big trees to minimalize the impact on the Nature during the Construction The Site is in the Yellow Zone, meaning less crowded and less dense habitation and allows for Condominium Surrounding Greenery i…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New project with a swimming pool, a co-working space and panoramic views, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$172,775
Wyłącznie condominium mieszania Indochine elegancji, resort-stylu komfort, i inteligentna wartość inwestycji.Rezydencja redefiniuje luksus mieszkający w jednym z najbardziej wysuszonych obszarów Phuket.Ułatwienia:45- metrowy basensala gimnastycznasauna i pokoje paroweOgród na dachuPrzestrzeń…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva Condominium is 500 meters from the beach in Bang Tao.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$136,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Ten nowoczesny kompleks znajduje się zaledwie 500 metrów od popularnej plaży Bang Tao, co czyni go doskonałą okazję inwestycji dla komfortowego życia.Kompleks składa się z siedmiu 7- piętrowych budynków, zaprojektowanych we współczesnym stylu z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Wnętrza …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools and parks at 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$693,833
Pierwsza faza luksusowych apartamentów znajduje się 50 metrów od plaż Bang Tao i Layan, Phuket. Koncepcją całego projektu jest stworzenie przestrzeni mieszkalnej położonej wśród malowniczych parków, ogrodów i jezior, więc tylko 30% całkowitej powierzchni lądowej jest zbudowany, a 70% pozosta…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with pools in a residential complex just 300 m from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,97M
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 17 willi, ścieżek dla pieszych, centrum fitness, kawiarni i miejsca na imprezy. W trakcie budowy wykorzystywane są materiały najwyższej jakości. Ważną zaletą jest możliwość dostosowania układu domu do preferencji właściciela.Dodatkowe możliwości Sa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas at 950 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,00M
Położony między dużo po południe lokalizacji Bangtao Beach, projekt oferuje wykwintne wille w odległości spaceru od plaż swoich marzeń.Luksusowy unikalny design, w połączeniu z wyjątkowymi udogodnieniami i otoczony naturalnymi pięknościami, wille mają stać się domem z dala od domu, który ofe…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Pokaż wszystko Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Apart - hotel Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$128,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Radisson Blu znajduje się wśród ekskluzywnych luksusowych kompleksów hotelowych, na granicy z Sirinat Parku Narodowego, i Layan Beach jest 350 metrów od hotelu.W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlow…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a water park and a co-working area, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$144,163
Idealny dla rodzin: Kondominium Sun Hills jest zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań par i dzieci. Wszystkie warunki komfortowego życia, relaksu i rozrywki dla wszystkich grup wiekowych są tworzone tutaj.Świadomość ekologiczna: Sun Hills to wybór dla tych, którzy dbają o środowisko. Komple…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,32M
Oferujemy luksusowe przestronne wille z tarasami, baseny o powierzchni 136 m2, miejsca parkingowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w pobliżu wielu udogodnień, takich jak renomowane restauracje, prestiżowe pola golfowe, szkoły międzynarodowe, wspaniałe plaże i luksuso…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Zespół mieszkaniowy Zero Bangtao
Choeng Thale, Tajlandia
od
$92,374
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
W harmonii z przyrodą na Paradise Island Condominium Zero Bangtao oferuje nowy widok na budowę: pozostałe prawdziwe zasady przyjazności dla środowiska, w każdym elemencie projektowym ucieleśniliśmy środowisko bez poświęcania komfortu i elegancji. Oceń zalety Zero Bangtao - miejsca, w który…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Zespół mieszkaniowy Eden Residences
Choeng Thale, Tajlandia
od
$518,726
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy elitarny projekt na pierwszej linii Bangtao Ten projekt oferuje 141 rezydencji 50 metrów od Bang Tao Beach Każdy z nich wyróżnia się niesamowitymi widokami na morskie lub wewnętrzne ogród, dostęp do rozwiniętej infrastruktury kompleksu i pierwszej usługi hotelowej Projekt znajduje s…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$261,615
Specjalna oferta przed rozpoczęciem sprzedaży: nowy kompleks mieszkalny premium w sercu jednego z najbardziej popularnych obszarów wyspy - Bang Tao.Pierwszorzędny kompleks mieszkalny składa się z klubu, 7 budynków mieszkalnych, 2 parkingi. Przestrzenie między budynkami zajmują zieleń i basen…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Zespół mieszkaniowy Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Zespół mieszkaniowy Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Zespół mieszkaniowy Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Zespół mieszkaniowy Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Zespół mieszkaniowy Capri Residence Bang Tao Developer from Fantasea
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$150,831
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w rezydencji Capri to premium obudowy w kondominium w budowie na wyspie Phuket. Budynek jest zbudowany w pobliżu prestiżowej plaży Bang Tao. 8-piętrowy kompleks oferuje 231 mieszkań z 1-2 sypialniami. Apartamenty w kompleksie mają powierzchnię od 35 m² do 75 m². Układy na parterz…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$860,964
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody krajobrazowe, miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafyKuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 15 minutBang Tao Beach - 15 minutSurin Beach - 20 minutNai Thon Beach - 22 minutyPark wodny - 7 minutPole g…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$113,172
Luksusowy boutique condominium składa się z 82 przytulne apartamenty, stworzone, aby zaoferować maksymalny komfort. Oferujemy wysokiej klasy rekreacji i tropikalnej spokoju w oazie w obszarze Surina.Cechy:odbiór wokół zegarapodziemny parking strzeżonyintercom wideoBasen na dachu z widokiem n…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Title Heritage
Zespół mieszkaniowy Title Heritage
Zespół mieszkaniowy Title Heritage
Zespół mieszkaniowy Title Heritage
Zespół mieszkaniowy Title Heritage
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Heritage
Zespół mieszkaniowy Title Heritage
Choeng Thale, Tajlandia
od
$158,464
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 32–175 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Rhom Bho Property 's Title Heritage jest nowym, ekskluzywnym projektem w prestiżowej dzielnicy Bang Tao, zaledwie 2,5 km od malowniczej plaży. Jego idealne położenie zapewnia bezpośredni dostęp do popularnych obszarów rekreacyjnych, takich jak Porto de Phuket i Boat Avenue, gdzie najlepsze r…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0 – 60.0
172,676
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 125.0
337,818
Mieszkanie 3 pokoi
125.0 – 175.0
640,162
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Zespół mieszkaniowy The Title Artrio
Choeng Thale, Tajlandia
od
$127,031
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Tropikalny raj w Tajlandii, słynący ze swoich tętniących życiem plaż, takich jak Patong, Kata, Rawai i Bang- Tao, jak również z bogatej kultury i wygodnego dostępu.W starym Phukecie Miasto, odwiedzający mogą cieszyć się tętniącą życiem architekturą Sinosportugalską, uliczną sztuką i lokalną …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$236,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,894
Opcje wykończenia Gotowe
Ready- to- przenieść apartamenty z meblami i urządzeniami w kompleksie hotelowym Laya Resort & Radisson Blu.Laya Resort & Radisson Kompleks hotelowy Blu znajduje się na granicy Parku Narodowego Sirinat, 350 metrów od plaży Layan.Sklepy, kawiarnie, restauracje, centrum handlowe Porto de Phuke…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Zespół mieszkaniowy Surin Sands
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$89,647
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 30–78 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Nowoczesne mieszkanie między Surin i Bang Tao Nowy projekt znajduje się między dwoma najbardziej ukochanymi plażami środkowej części wyspy - Surin i Bang Tao w cieniu tropikalnej roślinności Phuket Deweloper oferuje bogaty wybór rozwiązań planowania o unikalnym nowoczesnym designie, a ta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 51.0
96,937 – 180,718
Mieszkanie 2 pokoi
78.0
251,283
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$151,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 29–60 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Skytech to nowy kompleks mieszkaniowy w najlepiej zintegrowanym kurorcie Azji, w odległości krótkiego spaceru od plaży Bangtao. Deweloper oferuje szeroką gamę wykończeń i opcji wyposażenia, w tym podstawowe wykończenia, dopasowane meble i urządzenia oraz opcje pełnego wyposażenia. Mieszkańcy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0
185,000
Mieszkanie 2 pokoi
46.0 – 60.0
230,000 – 278,700
Kawalerka
29.0
151,000
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$7,80M
Te 16 oszałamiających rezydencji tworzą własną wyłączną enklawę w jednym z najrzadszych i najbardziej wysuniętych po głównych działek w Laguna Phuket.Każda z przestronnych współczesnych rezydencji została skrupulatnie zaprojektowana bez oszczędzania kosztów, aby zapewnić wyjątkową jakość w k…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with private pools in a premium residential complex, Surin Beach Area, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$1,00M
Kondominium wyróżnia się prywatnością, w kompleksie znajduje się tylko 27 apartamentów, zgrupowanych w 3 budynki. Kondominium jest otoczone bujną tropikalną zielenią, a kompleks posiada również duży wspólny basen 26 metrów długości z przestronnym tarasem do opalania. Oszałamiające widoki na …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a co-working area and lounge areas close to a shopping mall, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$193,475
pomieszczenia wypoczynkowetrzy baseny -25- meter- lonmgstrona dziecięcajacuzzisala gimnastycznajoga i studia pilatesodkryty obszar fitnesskort tenisowy na dachugrillstrefa współpracy z dużym pomieszczeniem spotkańbibliotekaplac zabaw dla dzieciZakończenie - 2. kwartał 2027 r.Lokalizacja i po…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$135,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowe kondominium na Bang Tao Beach od jednego z największych deweloperów Tajlandii.Kompleks składa się z trzech ośmiopiętrowych budynków z łącznie 545 apartamentów.Doskonała lokalizacja i koncepcja projektu sprawiają, że jest to doskonała opcja do życia lub wynajęcia.Apartamenty wyposażone s…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Title Modeva
Zespół mieszkaniowy The Title Modeva
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$133,412
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Dlaczego Modeva?Najlepsza lokalizacja: Idealna równowaga między stylem życia na plaży i urbanistycznym urokiemElegancki design: Duma i przyjemność w codziennym rozwoju infrastruktury życia każdego dnia jako wakacjeRóżnorodność typów apartamentów: 11 unikalnych typów mieszkań stworzonych w ce…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$143,256
Oferujemy apartamenty z balkonem.Rezydencja jest modelowana w kształcie dużego statku wycieczkowego i oferuje jogę i pilates obszarów, centrum spa, duży basen na dachu z barem, centrum medyczne, parking, zieleń, klub dla dzieci, na zewnątrz - ochrona zegara.Lokalizacja i pobliska infrastrukt…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residential complex near the beach in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$138,613
Sprzedaż mieszkań od najlepszego dewelopera w Phuket. Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z siedmiu budynków o siedmiu piętrach z unikalną architekturą. Projekt obejmuje 859 apartamentów różnych układów i 330 miejsc parkingowych. Idealny dla inwestorów, którzy chcą uzyskać maksymalny d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Zespół mieszkaniowy Sun Hills
Choeng Thale, Tajlandia
od
$99,553
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, a park and a restaurant at 900 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$179,620
W rezydencji znajduje się 50-metrowy basen, jacuzzi, parking, park tropikalny, basen dla dzieci i pokój gier, bar, centrum fitness, sauna, restauracja, sala konferencyjna, ochrona wokół zegara.Wyposażenie i wyposażenie w domu Telewizja kablowaWi- FiKorzyści Gwarantowany dochód z wynajmu w wy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Zespół mieszkaniowy Above Element Condo
Choeng Thale, Tajlandia
od
$168,258
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Unikalnie zaprojektowany kompleks apartamentów Above Element uosabia wolny styl życia, bogactwo, stabilność i spokój. Takie życie przypomina wakacje w tropikalnym kurorcie, ze wszystkimi zaletami pobliskiej plaży. Luksusowy, prywatny styl życia w rozwijającym się obszarze. Above Element to p…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$256,441
Komfortowy kompleks mieszkalny otoczony lasami tropikalnymi i chronionymi obszarami przyrodniczymi nadającymi się zarówno do osobistego pobytu, jak i do wynajęcia.Filozofia projektu polega na wykorzystaniu zrównoważonych materiałów, optymalizacji przestrzeni kosmicznej i zachowaniu zasobów n…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,42M
Oferujemy wille z basenem, ogrodami, miejscami parkingowymi, tarasami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w cichej i malowniczej okolicy, 15 minut od plaży Layan
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Charming traditional style pool villas in Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$817,181
Ten nowy kompleks składa się tylko 6 domów, każdy z 3 sypialniami, 3 łazienki, 2 parkingi, taras na najwyższym piętrze, ogród, naturalny kamienny basen.Tradycyjne Tajska architektura domu ma bardzo długą solidną historię i dziedzictwo kulturowe. Projekt został ukształtowany i ulepszony z cza…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence with a swimming pool close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$618,838
Wyjątkowo zaprojektowany boutique butikowy condominium położony w prestiżowej dzielnicy Layan, w pobliżu słynnego kompleksu Laguna Phuket i malowniczej plaży Bangtao. Projekt uosabia najlepsze życie na wybrzeżu, oferując swoim mieszkańcom spokojne schronienie, gdzie współczesny design i natu…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowoczesne kondominium w Andaman City kompleks, położony w Choeng Thalei, Phuket, zaledwie 500 metrów od Bang Tao Beach.Projekt obejmuje dwa siedmiopiętrowe budynki o łącznej powierzchni ok. 9,500 m ² i łącznie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lu…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of apartments and villas with a beach club surrounded by nature, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,36M
Unikalny kompleks mieszkalny, gdzie każdy dzień jest wypełniony spokojem i komfortem. Położony w prestiżowej dzielnicy Phuket, oferuje swoim mieszkańcom ekskluzywny standard życia, łącząc bliskość z naturą, rozwiniętą infrastrukturę i najwyższą obsługę. Ma własny klub plażowy.Można kupić pak…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,60M
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 260–336 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Angsana Beachfront Rezydencje to unikalny rozwój plaży otoczony tropikalną zielenią, malowniczymi lagunami i kurortami premium. Angsana apartamenty są nowoczesne rezydencje z 2 lub 3 sypialniami, prywatnym basenem i widokiem na morzeKompleks składa się z małych 3 piętrowych budynków, z który…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
260.0
1,60M
Mieszkanie 3 pokoi
336.0
2,70M
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Zespół mieszkaniowy Skypark Elara
Choeng Thale, Tajlandia
od
$262,925
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Równowaga z naturąŚwieży i odpowiedni projekt w słynnym ośrodku Laguna PhuketProjekt znajduje się na jednym kilometrze kwadratowych zielonych wzgórz, lasów i jezior z prywatnym plażowym klubem.Laguna Lakelands to więcej niż miejsce do życia.Obszary tematyczne Hillside, Orchard, Forest and La…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy CAPRI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy CAPRI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy CAPRI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy CAPRI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy CAPRI RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CAPRI RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy CAPRI RESIDENCE
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$151,875
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Inwestycje to atrakcyjny przedmiot!Nowoczesny apartament z gwarantowanym dochodem z wynajmu do 11,5%!Osprzęt!Plaża, 850m!CAPRI Residence Residence kompleks mieszkalny w sercu życia na wyspie, w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc na wyspie.Wyposażenie: lobby, basen, bar przy basenie, ter…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Andamaya Surin
Zespół mieszkaniowy Andamaya Surin
Zespół mieszkaniowy Andamaya Surin
Zespół mieszkaniowy Andamaya Surin
Zespół mieszkaniowy Andamaya Surin
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Andamaya Surin
Zespół mieszkaniowy Andamaya Surin
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$774,582
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy projekt o wysokiej klasie z najlepszym stosunkiem ceny i jakości To wykwintne kondominium składa się tylko z 27 mieszkań w 3 budynkach i znajduje się zaledwie 700 metrów od morza, na zboczu wzgórza, skąd ekscytujący widok na Bang Tao i Surin jest najbardziej czyste i nietknięte …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,08M
Deweloper nazywa projekt "nowoczesnym tropikalnym", łącząc drewno z skalistymi teksturami, a wille są symbolem spokoju, ekologiczności i bogactwa. Każda willa będzie miała naturalną wentylację, białe towary, parking, basen i ogród. Kompleks posiada 3 rodzaje willi z 3-4 sypialniami do wyboru…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise residence near Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,00M
Rezydencja jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji. Istnieje również sklep i klinika na terytorium.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKabina i urządzenia kuchenneSzafyLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległo…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to Layan and Band Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,99M
Oferujemy luksusowe wille z basenem i ogrodami.Każdy dom będzie zbudowany według gustu kupującego. Będziesz mógł sam wybrać paletę kolorów, wszystkie elementy wnętrza i niestandardowe meble.Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo.Zakończenie - 1. kwartał 2026 r.Wyposażenie i wyp…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a view of the golf course in a picturesque and luxury area, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$167,033
Rezydencja oferuje salon na dachu, basen nieskończoności i jacuzzi, malownicze widoki na pole golfowe, jeziora i ocean, grill, joga, trawnik. Jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Lokalizacja i pobliska infrastruktura N