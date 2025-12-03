  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Thep Krasatti
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Thep Krasatti, Tajlandia

Thalang
12
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$760,420
Oferujemy jednopiętrowe wille z basenem, ogrodem i miejscami parkingowymi. Kompleks posiada 4 rodzaje willi z 3 lub 4 sypialniami (każdy z łazienką), baseny 9.5x3.8 lub 10x4 m. Rezydencja posiada duży wspólny ogród i wokół -zegar bezpieczeństwa. Wille są sprzedawane zarówno na podstawie darm…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$854,309
Oferujemy nowoczesne wille tropikalne z basenem o powierzchni 41 m2, tarasy, garaże.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo w kuchniUrządzenia BoschLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 12 minutKlub golfow…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools near beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,29M
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Powierzchnia działki - od 480 m2 do 2,431 m2.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafa montowanaKabina kuchennaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 10 minutBang Tao Beach - 7 minutBanana Beach - 15 minutNa…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Nowa ultraluksusowa nieruchomość łączy najwyższy krajobraz i społeczność tożsamości, jest to połączenie komfortu i naturalności, która harmonizuje ze stylem życia, o którym zawsze marzyłeś. Kompleks ten jest doskonale zintegrowany w najwyższym obszarze jako minimalistyczny projekt architekto…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Zespół mieszkaniowy The Residence Prime Phase 2
Thalang, Tajlandia
od
$648,001
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 352 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia odosobnienia i nowoczesnego luksusu na Phuket. Idealny na rodzinne wakacje, długoterminowe pobyty i zakupy inwestycyjne.O lokalizacji: Prestiżowa lokalizacja w centrum wyspy, zaledwie kilka minut…
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Willa
352.0
715,423 – 721,574
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence in the midst of nature, in the heart of a prestigious area of Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,01M
Oferujemy wille z 15-metrowymi basenami, jacuzzi, duże tarasy, bujne ogrody, panoramiczne widoki na góry.W rezydencji znajduje się wspólny ogród, parking, ochrona wokół zegara i nadzór wideo.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wysokie sufity w salonie open- plan (6 metrów)Podłogi TeakwoodKlimat…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Zespół mieszkaniowy Siamese Bangtao
Thalang, Tajlandia
od
$81,349
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
600 m do morza, Przyjazny dla zwierząt, Niezawodny deweloperO kompleksie:Siamese Bangtao Condominium w dzielnicy Cherng Thalay w Phuket oferuje 95 jednostek w 7-piętrowym budynku. Projekt łączy nowoczesny design z wysokiej jakości budownictwem wiodących deweloperów Tajlandii. Wyjątkowe udogo…
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Thep Krasatti, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Inwestycja będzie składać się z apartamentowców o różnej stylistyce i tematyce, willi, basenu infinity na dachu, siłowni, spa, japońskiej restauracji, dużego basenu z ogrodem wodnym, całodobowego miejsca relaksu i rozrywki bezsennego centrum o ekskluzywnym wystroju w stylu japońskim. To cent…
Udomo
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the well-known international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the well-known international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the well-known international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the well-known international school, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$757,186
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody krajobrazowe, miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafyKuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się w odległości 5-minutowego spaceru od najlepszej międzynarodowej szkoły w Phuket i największego obiekt…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and gardens in a residence with a spa center, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$440,969
Oferujemy wille trzech typów (2, 3 i 4 sypialnie) z ogrodami na dachu i basenami mineralnymi.Rezydencja oferuje nadzór wideo, centrum spa, studio jogi i saunę, kawiarnię i restaurację, pokój wielofunkcyjny.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość jest otoczona przez las. Główne odl…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$904,141
Oferujemy wille wyposażone w baseny z wodą słoną z jacuzzi, miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliW pełni wyposażona kuchniaPanele słoneczneKlimatyzacjaWi- FiZbiornik wody podziemnejLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 6.9 km (12 minut)Pole golfowe La…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to the beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$706,168
Oferujemy wille z basenem 12х4.5 m i ogrodem. Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa. Połączenie wiatru, światła, drewna i bujnej zielonej przestrzeni tworzy majestatyczne otoczenie dla relaksu, komfortu, medytacji i kreatywności. Projektowanie wnętrz obejmuje kulturę i zwyczaje Tajla…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Arise Vibe is a modern condominium in the Thalang area.
Thalang, Tajlandia
od
$83,825
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Stylowy kompleks mieszkalny w dzielnicy Thalang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z przemyślanymi układami, położone w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą cieszyć się basenem, obszarze fitness i przytulne wsp…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$154,179
Opcje wykończenia Gotowe
Phuket — wolne i bezpieczne miejsce, którego szukają. Udało nam się zaprojektować ten projekt willi, odpowiedni na długoterminowe pobyty, w czystym japońskim stylu prostoty, japońskim minimalizmie i czystej naturze Phuket — to są metody łączenia, których wszyscy szukaliśmy. Dziś prezentowany…
Udomo
