Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand

Bang Lamung, Tajlandia

od €224,435

61–88 m² 2

Kawałek raju w Pattaya Paradise Ocean View to wykończony luksusowy 5-gwiazdkowy kondominium, które otrzymał nagrodę « Najlepszy deweloper projektów butikowych » na konkursie « Tajlandia Nieruchomości 2016 ». Paradise Ocean View to niski wzrost kondominium z widokiem na morze. Tajlandia Własna plaża Życie nad brzegiem morza nigdy nie było tak luksusowe. Tylko niektórzy szczęściarze może posiadać zaciszny raj w Pattaya. Obecnie możesz kupić mieszkanie w kondominium zlokalizowanym bezpośrednio na plaży, piękne, nic niejasnego, gwarantowane panoramy morskie. Raj Ocean View to plaża tuż za progiem, morze odbite w oknach i luksus w twoim życiu. Ta spokojna prywatność jest teraz dostępna dla niektórych wybranych szczęściarzy. Razem 44 unikalne i luksusowe apartamenty są dostępne na prywatnej działce o powierzchni 3200 mkw. Znajduje się na plaży. Plaża Paradise Ocean View jest uzupełniona wszystkimi niezbędnymi udogodnieniami, od eleganckiego basenu Infinity, który łączy się z migoczącym morzem, po drogi taras na dachu kondominium, otwierający piękny okrągły panorama. Każdy pięknie położony apartament wykończony jest tylko wysoką jakością materiały. Każde mieszkanie składa się z jasnej i przestronnej przestrzeni dziennej z widokiem duży balkon z niepowtarzalnym widokiem na ocean. Nowoczesne kuchnie – składające się z zamontowanych szaf i stojaków oraz lodówki, Płyta, piekarnik i zlew – wykonane w stylu europejskim, z włoskimi podłogami i ściany obszyte kafelkami. Sypialnie obejmują wyposażone szafy dla Ciebie rzeczy. Łazienki składają się z obszernych pryszniców, wanien i atrakcyjnego nowoczesnego urządzenia. Niektóre mają jacuzzi. Istnieją apartamenty z jedną i dwiema sypialniami o powierzchni od 39 do 112 mkw. Każde mieszkanie jest chłodzone scentralizowanymi klimatyzatorami marki Daiken, wyposażony w unikalny system sterowania służący do zimnego powietrza tylko w przypadku potrzeba. Nie trać z oczu zaawansowanego technologicznie systemu bezpieczeństwa z kompletnym systemem nadzór wideo ( w tym windy ), klucz elektroniczny ( ), nowocześnie wyposażone centrum fitness, sauna, bezpłatny dostęp do Internetu i wiele więcej. Infrastruktura projektu: Pula nieskończoności  Widok na morze Jacuzzi  Sauna  Centrum fitness Ogród  Prywatny parking dla samochodów Bezpieczny i bezpieczny  24-godzinna ochrona  System dostępu do karty  System nadzoru wideo  Ucieczka przeciwpożarowa Alarm przeciwpożarowy Detektory dymu  System gaśniczy Części wbudowane: Wbudowany kuchenka elektryczna w kuchni Rozciągnij Łazienka ( toaleta i prysznic ) Płytki podłogowe Wbudowana szafa Nowoczesne drewniane szafki Wbudowane szafki kuchenne Szklane drzwi balkonowe Oświetlenie Wbudowany zagłówek łóżka Klimatyzacja ( 2 szt. ) Szczegóły projektu: Powierzchnia: 2000 mkw. Liczba budynków: 1 budynek, 7 pięter Liczba mieszkań: 44 Rodzaj i wielkość mieszkań: jednopokojowy: 60 - 66 mkw. dwupokojowe 70 - 113 mkw.