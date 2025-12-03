  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Pattaya City, Tajlandia

Pattaya
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tajlandia
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Nowy kompleks Harmonia jest idealnym miejscem do spokojnego, spokojnego życia w centrum miejskiego życia Pattaya. Położony w Central Pattaya, w pobliżu plaż. 100 metrów od złożonego przystanku autobusowego, pobliskich centrów handlowych, supermarketów, miejsc rozrywki, restauracji, kawiarni,…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,912
Nowe najwyższej premium condominium w Pattaya z panoramicznym widokiem na ocean znajduje się między Pratumnak i Jomtien, dwa z najbardziej prestiżowych obszarów miasta.Kompleks obejmuje ponad 2 hektary, a sam budynek wznosi się na 67 piętrach - to najwyższy punkt miasta. Kompleks posiada łąc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$431,410
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Pattaya City, Tajlandia
od
$214,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 18
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,242
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya City, Tajlandia
od
$66,511
Liczba kondygnacji 43
Nowoczesne, widokowe apartamenty w centrum plaży Jomtien z pięknym widokiem na morze i przyrodę! Zainwestuj w luksusowe apartamenty Riviera Jomtien od dewelopera Riviera Group, zapewniając rentowność wynajmu na poziomie 5%! Plaża na 550m! Apartamenty są w pełni wyposażone i umeblowane!…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$463,568
Oferujemy urządzone apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miejsc parkingowych.Rezydencja dysponuje basenem nieskończoności, dużym tarasem na dachu, jacuzzi, sauną, centrum fitness, ogrodem, ochroną wokół zegara i CCTV.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo - w kabinie kuchenn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$102,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 24
Kompleks Elite w dzielnicy Jomtien., Podłoga zaczyna się od wysokości trzeciego piętra, pod budynkiem znajdują się dwa piętra podziemnego parkingu, pierwsze piętro zajmuje lobby dwóch sklepów i restauracja, na dziesiątym, na piętnastym i dziewiętnastym piętrze ogrodu na balkonach placów zaba…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya City, Tajlandia
od
$87,970
Liczba kondygnacji 22
Apartament w wysokiej jakości kompleksie Beverly Mountain Bay w otoczeniu atrakcji turystycznych Pattaya i 1,5 godziny jazdy samochodem od Bangkoku! Nieruchomość inwestycyjna! Zwrot z inwestycji w nieruchomości wynosi około 10% rocznie! Możliwość zakupu nieruchomości na raty! Dzi…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools, gardens and around-the-clock security in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$98,679
Doskonała opcja dla przytulnego mieszkania dla tych, którzy lubią spędzić sezon zimowy pod słońcem lub podróżować z rodziną.Projekt, który jest oddzielnym parkiem mieszkalnym w samym sercu Pattaya, od dewelopera, który otrzymał nagrodę za "Best Boutique Developer on the East Coast" na Thaila…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$44,993
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–40 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks położony jest w dzielnicy Pratumnak na królewskim wzgórzu Pratumnak, w pobliżu rezydencji rodziny królewskiej. Centrum miasta, molo Bali Hai i słynna Walking Street są w zasięgu ręki, ale dzięki temu Pratumnak jest dzielnicą mieszkalną i tutaj jest zawsze cicho i spokojnie. Czyste p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Kawalerka
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$192,947
Luksusowa rezydencja na pierwszej linii morza z basenami, lagunami i ogrodami na odpoczynek i relaks.Kompleks składa się z 4 ośmiopiętrowych budynków z 264 jednostkami. Wnętrza są zdominowane przez elegancki i wyrafinowany design, naturalne tony i naturalne materiały. Istnieją różne rodzaje …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$129,087
W rezydencji znajduje się fontanna, basen i jacuzzi, spa i sauna, sala konferencyjna, restauracje, klub dla dzieci i plac zabaw, sala gier, centrum fitness, parking, ogród krajobrazowy.Korzyści Gwarantowany dochód w wysokości 6% w ciągu 8 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomoś…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$235,116
Apartamenty w największych i najbardziej popularnych wśród turystów ukończył kompleks plaży Jomtien. Budynek posiada 59 pięter z 1644 jednostkami różnych układów. Istnieją apartamenty z prywatnym basenem. Kompleks posiada wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym ogrody, bas…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and restaurants, 1 minute away from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$123,039
Kompleks oferuje jedną z najbardziej prestiżowych rezydencji ze względu na swój luksusowy wygląd, usługi premium i niezrównaną atmosferę.Projekt oferuje studia i apartamenty z 1-2 sypialniami. Każde mieszkanie posiada zadaszony parking.Cechy:sklepy, kawiarnie i restauracjeBasen nieskończonoś…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$112,033
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 60
Niesamowite możliwości inwestycji w nieruchomości na wybrzeżu Zatoki Tajlandzkiej.Dochód od 7%! Doskonała opcja do zamieszkania lub wynajmu!Świeże morskie powietrze i niekończąca się plaża czynią tę nieruchomość wyjątkową.Możliwość płatności w ratach!Odległość do plaży: 200 metrów!Każdy apar…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,051
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 51
Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter. Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży! Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostęp…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,438
W rezydencji znajdują się dwa baseny, jacuzzi, sauna i łaźnia parowa, ośrodki fitness, kawiarnia i restauracja, podziemny parking, ochrona wokół zegara i CCTV.Wyposażenie i wyposażenie w domu Pełne wyposażenie kuchni europejskiej, szaf i łaźniElektryczne podgrzewacze wodyScentralizowane urzą…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a garden and a spa center, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$234,053
Powstał w stylu życia elegancji w rezydencji, gdzie luksus łączy się z naturą w samym sercu projektu. Położony w czarujących zielonych przestrzeniach, te 3 niskie rezydencje przedefiniować wielopokoleniowe życia. Ponieważ głęboko doceniamy znaczenie rodziny i każdego członka rodziny, oferuje…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tajlandia
od
$52,975
Liczba kondygnacji 8
Zainwestuj w wyjątkowy apartament położony zaledwie 5 minut spacerem od plaży Jomtien!Rentowność wynajmu wynosi 5%.Możliwa rata: 60% przy podpisaniu umowy, pozostałe 40% na 4 lata.Dom gotowy! Apartamenty są umeblowane! Gotowe do zamieszkania!Jada Beach Condominium to projekt kondominium i ap…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,643
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$130,200
Luksusowy wieżowiec mieszkalny w centrum PattayaBudynek oferuje zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na okolicę i Zatokę Tajlandzką. Wszystkie 465 pokoi w apartamentach zostało starannie zaprojektowanych. Oprócz całodobowej ochrony, basen o powierzchni 240 mkw. i  City Garden Tow…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,824
Złożona infrastruktura:grunt sportowyspasymulator golfasala konferencyjnaparking podziemnylobbysklepywodospadyBaseny dla dzieci ze zjeżdżalniamitor bieganiapomieszczenia wypoczynkoweogród krajobrazowyrestauracjasala gimnastyczna2- = meter- długi basen z jacuzziplac zabaw dla dzieciPoczątek b…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New waterfront high-rise residence with a private beach and a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$515,733
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.W rezydencji znajduje się prywatna plaża, salon, strefa współpracy, basen, jacuzzi, sala fitness, pokój zabaw dla dzieci.Zakończenie - IV kwartał 2024 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest na jednej z najbardziej prestiżowych p…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$189,956
Złożona infrastruktura:parkingsala konferencyjnalobbyspasymulator golfaKids 'clubOgród zenobszar współpracybasenyjacuzzipomieszczenia wypoczynkowesala gimnastycznausługi conciergeochrona wokół zegara i nadzór wideoPoczątek budowy - styczeń 2026.Zakończenie - luty 2029 r.Wyposażenie i wyposaż…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tajlandia
od
$74,379
Rok realizacji 2017
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 56 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Siam Oriental Plaza condominium jest dziewiątym projektem fińskiego dewelopera, który znajduje się w najlepszej części miasta, na wzgórzu Pratumnak. Kondominium składa się z 8 pięter i zawiera łącznie 190 apartamentów. Cała infrastruktura kompleksu znajduje się na dachu: basen, w pełni wypos…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
78,084 – 85,895
Deweloper
Siam Oriental Condos
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,687
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$181,630
Premia mieszkalny projekt położony w najbardziej prestiżowej okolicy w pobliżu plaży Jomtien w Pattaya.Kompleks będzie obejmował największy basen w mieście z krytymi i odkrytymi obszarami, wiele obszarów rekreacyjnych, basen na dachu z panoramicznym widokiem, pokoje fitness, podziemny parkin…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Na Kluea, Tajlandia
od
$116,866
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Идеальный выбор для inвестиций i для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличну ю инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости i дохо…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$690,595
"Arowanyx" luksusowe wille basenowe w stylu "Modern Luxury". Klasyczna elegancja z designem, myślenie o każdym szczególe życia. Zaprojektowane do obsługi potrzeb użytkowania we wszystkich funkcjach, aby połączyć szczęście i zaangażowanie rodziny. Społeczeństwo jakości i prywatność z przywile…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to an international school, Pattaya, Phuket
Pattaya City, Tajlandia
od
$493,084
Kompleks składa się z 19 dwupiętrowych willi z 3-4 sypialniami. Każdy dom posiada basen, parking i ogród.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w dzielnicy East Pattaya, spokojnej i bardzo wysublimowanej. Szkoła międzynarodowa jest 10 minut stąd
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Na Kluea, Tajlandia
od
$75,545
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,824
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja inwestycyjna! Zysk od 8%! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Zapewniamy bardzo wygodne, nieoprocentowane raty z minimalną wpłatą zadatku! Luksus apartament w prestiżowym kompleksie DREAM, położonym w malowniczym miejscu na wzgórzu …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury turnkey apartments in a residential complex with a private beach, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$2,04M
Elysium Residences zaciera linię pomiędzy obsługiwanymi apartamentami a hotelami premium. Położony w Pratumnak obszarze Pattaya, Elysium jest cechą charakterystyczną wysokiej jakości życia i lukratywnych możliwości inwestycyjnych. Wnętrze posiada elegancki wybór wysokiej klasy opraw, okuć i …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
od
$62,767
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–102 m²
32 obiekty nieruchomości 32
Luksusowy kompleks apartamentów w prestiżowej, zadbanej dzielnicy Jomtien w Pattaya z własną infrastrukturą i 300 metrów od piaszczystej plaży. Kompleks został zaprojektowany w stylu francuskiej Prowansji i odtwarza atmosferę modnego francuskiego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu. Infrastrukt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Mieszkanie 2 pokoi
52.1
128,197
Mieszkanie 3 pokoi
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Kawalerka
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Pattaya City, Tajlandia
od
$55,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Cloud Condominium otrzymało najlepsze niedrogie kondominium na wschodnim wybrzeżu Tajlandii w 2016 roku podczas Thailand Property Awards. Położony 80 metrów od prestiżowego wzgórza Pratumnak z przytulną plażą, zaledwie 5 minut spacerem od kondominium i obejmuje 161 eleganckich apartamentów n…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$133,505
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Wyjątkowa okazja dla inwestorów: luksusowe apartamenty w samym sercu Jomtien z wysokim zyskiem!Wydajność wynajmu: do 8%Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Odległość od plaży: tylko 500 metrów!AKWAROS przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb wszystkich rodzin. Oferuje udogodnienia dla wszy…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$100,953
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 32–69 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks premium składa się z 24 pięter i znajduje się w dzielnicy Jomtien, 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - plaży Jomtien, co pozwoli ci cieszyć się wspaniałymi widokami na Zatokę Tajlandzką i miasto, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowe życie. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
112,201
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$99,014
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 22
Beverly Mountain Bay znajduje się w centrum miasta i oferuje wspaniałe widoki na morze i panoramę miasta. Luksusowe kondominium Beverly Mountain Bay w Pattaya — idealne miejsce na nocleg. Kompleks zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów, które są przyjazne dla środowiska Pattaya. Komple…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a premium residential complex, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,239
Luksusowy wznoszący się budynek został zaprojektowany jako wyjątkowy, zapewnia nowoczesne, ale wyrafinowane funkcje z silną dynamiczną architekturą, która sprawia, że projekt jest znakomity wśród panoramy Pattaya. Ponad 77% jednostek posiada niezakłócony bezpośredni widok na morze i są w peł…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tajlandia
od
$87,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 24
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! 500m do plaży Jomtien! Ambasada Resort - unikalny 8- piętrowy kompleks mieszkalny, daje możliwość stać się częścią prestiżowego świata, gdzie elegancja World Hotels…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$495,126
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$374,004
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.Rezydencja oferuje ogrody i park, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, baseny i spa, siłownię.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na pierwszej linii plaży Jomtien i po drugiej stronie drogi od rynku nocy Jomtien
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya City, Tajlandia
od
$138,216
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 45
Arom Jomtien Pattaya to wysokiej jakości butikowa rezydencja położona w uzdrowiskowej miejscowości Pattaya, w jednej z najpopularniejszych części. Kompleks położony jest zaledwie 50 metrów od morza z prywatną plażą! Rezydencje oferują wspaniałe widoki na Zatokę Syjamską. Każda rezydencja …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tajlandia
od
$36,683
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Luksusowy apartament w kompleksie mieszkaniowym Jomtien Sweet Condotel w dzielnicy Jomtien. Mieszkanie wykonane w nowoczesnym stylu z wyposażoną kuchnią i naczyniami kuchennymi, pralką i lodówką. Zapewniamy bardzo wygodną, ​​nieoprocentowaną ratę z minimalną pierwszą ratą! CAŁOŚĆ WYDARZEŃ…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$153,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 49
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomt…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,850
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Jeśli Twoim marzeniem jest luksusowe życie w eleganckim kondominium –, oferujemy wspaniały i niepowtarzalny pomysł na mieszkanie, obecnie dostępne w najbardziej pożądanym miejscu Pattaya – prestiżowe wzgórze Pratumnak w pobliżu plaży Kozi. Styl, komfort i wygoda to cechy tego nowego i zas…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,635
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja pod inwestycję! Idealna zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Rentowność od 8%! Biorąc pod uwagę obecność dużej liczby udogodnień kompleksu mieszkalnego oraz rozwiniętą infrastrukturę, ta nieruchomość jest idealna na wynajem długoterminowy! Możliwe raty!…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,494
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii - zaledwie 25 metrów od plaży Jomtien. Lokalizacja zapewnia wyjątkowy poziom komfortu i wygody. Główną koncepcją jest połączenie luksusu, prywatności i życia miejskiego w jednym z najlepszych obszarów Pattaya.Ponad 30% jednostek zostało j…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,554
Apartamenty klasy biznes w Jomtien zaledwie 10 minut spacerem do plaży. Ocean u twoich stóp. Budynek posiada 55 pięter z 1800 jednostkami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją opcje z jedną, dwie i trzy sypialnie w różnych modyfikacjach, a także apartamenty z pry…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–64 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Olympus to zupełnie nowy sposób życia z restauracjami, kawiarniami i sklepami dogodnie położony w kompleksie mieszkalnym wraz z udogodnieniami, które będziesz cieszyć się i potrzebować tuż przy progu.Kompleks jest centrum zdrowego stylu życia, z sauną, siłownią na dachu każdego z budynków i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Mieszkanie 2 pokoi
39.1 – 39.2
111,206
Kawalerka
23.2
65,583
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 67
Grand Solaire Pattaya wznosi się na 67 piętrach, oferując najwyższy punkt wysokości w Pattaya ze wspaniałymi panoramicznymi widokami na ocean z ogromnej większości mieszkań. Wszystkie oferowane luksusowe rezydencje 2470 mają najnowocześniejsze elementy wystroju wnętrz, w tym dekadenckie płyt…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Pattaya City, Tajlandia
od
$410,169
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Tajlandia
od
$202,664
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 56
Unikalna oferta dla inwestorów: luksusowe apartamenty w prestiżowym obszarze Wongamat, zapewniając stabilne dochody i wysoki potencjał wzrostu!Gwarantowany dochód w wysokości 6% przez trzy lata!Raz jest luksusowe condominium, które łączy wygodę i obsługę pięciogwiazdkowego hotelu.Wyposażenie…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 34
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,392
Zainspirowany przez fale i krzywe plaży Wongamat, budynek jest arcydziełem architektonicznym, które odzwierciedla naturalne piękno Zatoki Wongamat i rosnącej miejskiej metropolii obszaru. Miejskie proste linie są połączone z gładkimi, eleganckimi krzywymi, tworząc formy i przestrzenie, które…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$97,726
Liczba kondygnacji 45
Świetna opcja inwestycyjna! Rentowność od 7%! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Kompleks posiada dobrą lokalizację i cieszy się dużym zainteresowaniem najemców! Apartamenty są umeblowane, posiadają instalację wodno-kanalizacyjną oraz sprzęt AGD! Raty! …
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,260
Rezydencja oferuje około -zegar bezpieczeństwa abd concierge usługi, centrum fitness, trzy baseny nieskończoności, jacuzzi, sauny, restauracja, duży taras na dachu, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaSzafkiKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,743
W rezydencji znajduje się basen o długości 18 metrów z jacuzzi, sauną i łaźnią parową, centrum fitness, ochrona i CCTV, ogród, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchniaSzafyKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzieln…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence near the beach, in a prestigious area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$92,511
37- meter- długi basenbaseny dziecięcewielopoziomowe powierzchnie pokładu słonecznegowłaściwości wodyklub dla dzieci i plac zabawpokoje fitnessbujny tropikalny ogródgazeboesduże obszary zielonezjeżdżalnie wodnelobbybezpieczeństwo wokół zegara25-meter- długi basen nieskończonościLokalizacja i…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Pattaya City, Tajlandia
od
$279,259
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$385,433
Kompleks składa się z japońskich basenowych willi, gdzie filozofia Zen spełnia nowoczesny luksus. Zanurz się w spokojnych ogrodach, rozwinąć się przy basenie i cieszyć przestrzenie zaprojektowane do stylowego życia.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródparking dla 2- 4 samochodówbezpiec…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to the highways and international schools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$737,005
Estates Plantacji jest kompleksem wysokiej jakości nowoczesnych willi w stylu tropikalnym. Domy z różnymi układami i powierzchniami od 185 m2 do 224 m2. Szczególną uwagę zwraca się na tropikalny ogród wokół dużego luksusowego basenu.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina i wyposażenie kuche…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Tajlandia
od
$77,800
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe 5-gwiazdkowe życie na plaży Wongamat w tropikalnym stylu To luksusowe mieszkanie doświadczonego dewelopera Global Top Group składa się ze 188 nowoczesnych apartamentów w uroczej tropikalnej okolicy. Egzotyczny motyw jest kontynuowany w projektowaniu oszałamiającego holu, bujnych i…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,689
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 55
Możliwość inwestycji w kompleksie mieszkalnym Copacabana Coral Reef Jomtien, oferuje unikalny styl morza, rafy i korala. Zysk z 7%!Osprzęt! Mieszkanie jest umeblowane!Budynek jest zaprojektowany tak, że wiele apartamentów zapewnia widoki na morze, co pozwala cieszyć się zapierające dech w pi…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise residence close to beaches, in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$120,265
Oferujemy apartamenty z widokiem panoramicznym.W rezydencji znajduje się system ochrony i CCTV, centrum fitness, sauna i łaźnia parowa, plac zabaw dla dzieci, parking, basen o powierzchni 240 m2, ogród, restauracja i kawiarnia.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wi- FiBudowa mebliKlimatyzacjaW …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$104,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
City Garden Pattaya – kondominium, które ma najlepszą lokalizację w samym centrum miasta, zaledwie kilka minut spacerem od morza. Studia, apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami lub więcej są gotowe do zamieszkania w nich. Projekt został ozdobiony wszystkimi nowoczesnymi udogodnieniami, w…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$546,471
"Onyx Grand Village" łączy luksus, spokój i ekshibicjonizm. Piękne wykończenie i wysokiej jakości meble, prywatny basen i bujne ogrody - wszystko zapewnia doskonałą oazę do relaksu i odświeżenia.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródsaunaparking dla 2 samochodówbezpieczeństwo wokół zega…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$137,718
Projekt obejmuje:Parterdesignerskie lobby w stylu hotelowym z dużym zadaszonym obszarze drop- offsklep spożywczyduża restauracja z kuchnią pokazową i baremdesignerski kluboddzielny park dla psówduży basenbar bilardowyoddzielny obszar leżakówWi- Fi we wszystkich obszarach miejskichochrona wok…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tajlandia
od
$690,295
Projekt jakości z "Baan Mae Villa". Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Ukończone udogodnienia na wielkim miejscu. Ciesz się pięknym widokiem na ogród z dużych drzwi i okien. Powierzchnia mieszkalna z wysokim sufitem, dużym balkonem i łazienką.Cechyprywatny basen z jacuz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Pattaya City, Tajlandia
od
$41,516
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$126,542
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 29
Powierzchnia 34–70 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Tower to pierwszy luksusowy wieżowiec w sercu Pattaya, który zmienił krajobraz miejski tego kwitnącego kurortu. Budynek projektu oferuje panoramiczny widok na okolicę i Zatokę Tajlandzką. Kompleks położony jest na działce o powierzchni 4800 mkw. pośrodku malowniczych ogrodów. Komplek…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
281,206
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$123,348
duży basenbaseny dziecięcewielopoziomowe powierzchnie pokładu słonecznegowłaściwości wodyklub dla dzieci i plac zabawsala fitness i siłownia zewnętrznabujny tropikalny ogródGazeboes i salonikizjeżdżalnie wodne i baseny plażowelobbybezpieczeństwo wokół zegarapula nieskończonościZostało jeszcz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Na Kluea, Tajlandia
od
$214,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 55
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,08M
Luksusowe wille przy basenie w stylu "Modern Luxury". Bliskość zbiornika i lokalizacja wśród bujnej zieleni tworzą atmosferę spokoju dla każdej rezydencji.Cechyprywatny basen z jacuzziparking dla 4- 5 samochodówbezpieczeństwo wokół zegarasala fitnessBasen dla dzieciLokalizacja i pobliska inf…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$435,345
Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Klasyczna elegancja z designem, myślenie o każdym szczególe życia. Zaprojektowane do obsługi potrzeb użytkowania we wszystkich funkcjach, aby połączyć szczęście i zaangażowanie rodziny. Społeczeństwo jakości i prywatność z przywilejem …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$146,541
Oferujemy apartamenty z balkonem i panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja posiada system ochrony, podziemny parking, basen, saunę, centrum fitness, ogród.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchniaSzafkiKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest na szc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,013
Unikalny kompleks mieszkalny z japońskim tematem SPA i wellness w samym sercu Pattaya, zaledwie 1 km od głównych atrakcji i plaż.Jest to projekt o niskim wzroście, skoncentrowany na wellness i harmonijnym stylu życia, wśród których są pełne SPA rozmiar z onsen kąpieli, centrum fitness, bar, …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$143,534
Luksusowe high- rise condominium znajduje się w centrum plaży Jomtien. Daje kupującym ultrastylową architekturę, w połączeniu z wysoce pożądane funkcje stylu życia, które zapewnią Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać ten ośrodek plażowy stylu rozwoju. Korzystaj z pa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$86,949
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 46
Arcadia Millennium Tower — to projekt kondominium i apartamentu położony w centralnej części Pattaya. Lokalizacja w centralnej części miasta zapewnia bliskość wszystkich najpopularniejszych infrastruktur miejskich. W pobliżu znajdują się także główne miejskie centra handlowe. Odległość od m…
Agencja
DDA Real Estate
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$57,310
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–51 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks Harmonia to idealne miejsce do spokojnego i spokojnego życia w centrum Pattaya. Kompleks położony jest w centralnej części Pattaya, w pobliżu plaż. Przystanek autobusowy znajduje się 100 metrów od kompleksu, centrów handlowych, supermarketów, lokali rozrywkowych, restauracji, kawiar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Mieszkanie 2 pokoi
50.5
117,768
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę