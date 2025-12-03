Pattaya City, Tajlandia

Unikalny kompleks mieszkalny z japońskim tematem SPA i wellness w samym sercu Pattaya, zaledwie 1 km od głównych atrakcji i plaż.Jest to projekt o niskim wzroście, skoncentrowany na wellness i harmonijnym stylu życia, wśród których są pełne SPA rozmiar z onsen kąpieli, centrum fitness, bar, …