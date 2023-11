Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand

Phuket, Tajlandia

od €267,262

Poddaj się: 2023

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Stylowy apartament w najnowszym kompleksie Oceana Surin w rejonie Chong Tale ( Phuket ). Droga do Surin Beach będzie tylko 150 m. Apartament z dwiema sypialniami i dwiema łazienkami jest idealnym miejscem na pobyt. Mieszkanie o powierzchni 90 metrów kwadratowych zajmuje dwa piętra i charakteryzuje się nowoczesnymi cechami i eleganckim designem. Apartamenty oferują wspaniałe widoki na morze i góry. EDUKACJA: lobby, basen, centrum fitness, pokój zabaw, klub dla dzieci, restauracja, sala konferencyjna / sala seminaryjna, spa i masaż, sklep na miejscu, nadzór wideo, ochrona 24/7. Zapewniona jest nieoprocentowana rata z minimalną pierwszą ratą! Posiadanie mieszkania to tajski czynsz. Gwarantowany dochód z wynajmu - 8% W pobliżu, gdzie znajdują się apartamenty, znajduje się wiele kawiarni, restauracji, sklepów, miodu. Instytucje, szkoły. Międzynarodowe lotnisko w Phuket znajduje się 22,8 km od Oceany Surin, droga zajmuje około 32 minut samochodem lub taksówką. Zadzwoń do nas, a my zapewnimy BEZPŁATNY wybór najlepszych obiektów w Tajlandii dla Twojego budżetu i życzeń!