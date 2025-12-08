  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pa Khlok
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Pa Khlok, Tajlandia

domy
23
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Thalang, Tajlandia
od
$662,822
Opcje wykończenia Gotowe
Blue Canyon Heights Condos to nowy projekt mieszkaniowy położony w słynnym Blue Canyon Country Club, dogodnie położonym w pobliżu międzynarodowego lotniska Phuket i plaż North Phuket, takich jak Mai Khao, Nai Yang i Nai Thon.Projekt ten obejmuje 10 niskich budynków ukrytych pośród zielonego …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Tajlandia
od
$80,473
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 25–123 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla rodzin z dziećmi ze względu na bliskość szkół, sklepów i restauracji. Ceny w okolicy są dość przystępne, co czyni go atrakcyjnym miejscem do stałego zamieszkania na wyspie.O lokalizacji: Kompleks znajduje się zaled…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.0 – 37.0
89,002 – 140,250
Mieszkanie 2 pokoi
57.0 – 63.0
219,293 – 261,461
Mieszkanie 3 pokoi
119.0 – 123.0
432,588 – 503,019
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with a view of the sea, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tajlandia
od
$3,92M
Oferujemy wille w stylu tropikalnym z basenem i widokiem na morze.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Marina - 5 minutPole golfowe - 15 minutPhuket International Airport - 25 minutOszałamiające tropikalne zachody słońca, spektakularny krajobraz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream
Thep Krasatti, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Inwestycja będzie składać się z apartamentowców o różnej stylistyce i tematyce, willi, basenu infinity na dachu, siłowni, spa, japońskiej restauracji, dużego basenu z ogrodem wodnym, całodobowego miejsca relaksu i rozrywki bezsennego centrum o ekskluzywnym wystroju w stylu japońskim. To cent…
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Zespół mieszkaniowy UTOPIA THALANG
Thep Krasatti, Tajlandia
od
$154,179
Opcje wykończenia Gotowe
Phuket — wolne i bezpieczne miejsce, którego szukają. Udało nam się zaprojektować ten projekt willi, odpowiedni na długoterminowe pobyty, w czystym japońskim stylu prostoty, japońskim minimalizmie i czystej naturze Phuket — to są metody łączenia, których wszyscy szukaliśmy. Dziś prezentowany…
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and picturesque views in a sought-after area of Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tajlandia
od
$881,939
Te trzypiętrowe luksusowe wille oferują wyjątkowy komfort i prywatność. Tutaj znajdziesz unikalne doświadczenie życia przestronne życia wyposażony w apartament z długim basenem nieskończoności, który ramuje wspaniałe morze i mangrove lasu vistas - zanurzając cię w piękno przyrody na każdym k…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Zespół mieszkaniowy Stylish residential complex Arise Vibe in the Thalang area.
Pa Khlok, Tajlandia
od
$71,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Stylowy kompleks mieszkalny w okolicy Talang od tajskiego dewelopera z 15-letnim doświadczeniem budowlanym.Projekt oferuje stylowe i komfortowe apartamenty z dobrze przemyślanym układem, położony w cichej i zielonej okolicy. Mieszkańcy będą mieli dostęp do basenu, strefy fitness i przytulne …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Sakhu, Tajlandia
od
$81,131
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 31–67 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Projekt Royal Lee jest idealny dla osób poszukujących luksusowego i nowoczesnego stylu życia z wysokim komfortem. Jest idealny dla każdego, kto chce cieszyć się wszystkimi zaletami życia w Phuket, niezależnie od tego, czy jest to stałe m…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.4 – 37.4
89,730 – 112,478
Mieszkanie 2 pokoi
66.5
201,329
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Sakhu, Tajlandia
od
$86,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 26–112 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Apartamenty w przystępnych cenach w kompleksie z bogatą infrastrukturąNowy projekt sprawdzonego dewelopera.Składa się z sześciu siedmiopiętrowych budynków z 814 apartamentami.Wybór jedno- i dwuosobowych apartamentów o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych.Jedną z zalet projektu jest bo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0
92,303
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
233,805
Mieszkanie 3 pokoi
112.0
415,363
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tajlandia
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tajlandia
od
$616,432
Tropikalne sanktuarium spokoju, rezydencja jest nestled wśród bujnej zieleni i chwali się sensacyjne widoki na morze Andaman.Zaprezentowane 28 prywatnych willi basenowych o konfiguracji do 5 sypialni, każda willa jest arcydziełem, które zachwyci elitarnych inwestorów, zauważając emerytów i z…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Sakhu, Tajlandia
od
$94,384
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Zainwestuj w unikalny dom z widokiem na morze Andaman!Idealny zarówno dla stałego pobytu i wynajmu! Zyski z 7 procent!Blisko plaży Nai Yang!Mieszkanie jest umeblowane! Osprzęt!Tytuł Serenity jest kompleksem w budowie od dewelopera premium. Ten unikalny kompleks zapewnia swoim gościom możliwo…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Na mapie
Realting.com
Udać się