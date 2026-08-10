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Nowe mieszkania w Mueang Samut Prakan District, Tajlandia

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Zespół mieszkaniowy ELIO DEL NEST
Zespół mieszkaniowy ELIO DEL NEST
Zespół mieszkaniowy ELIO DEL NEST
Zespół mieszkaniowy ELIO DEL NEST
Zespół mieszkaniowy ELIO DEL NEST
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ELIO DEL NEST
Zespół mieszkaniowy ELIO DEL NEST
Ban Sam Phraek, Tajlandia
od
$123,893
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 35
Wyjątkowa oferta na inwestycję w nowoczesne mieszkania własnościowe ELIO DEL NEST od znanego dewelopera ANANDA DEVELOPMENT. W pełni umeblowane! Inwestycja zlokalizowana jest przy głównej trasie, a Elio Del Gest zapewnia dogodny transport ze względu na bliskość BTS UDOM SUK. Jest uważany za w…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy THE TRUST ERAWAN
Zespół mieszkaniowy THE TRUST ERAWAN
Zespół mieszkaniowy THE TRUST ERAWAN
Zespół mieszkaniowy THE TRUST ERAWAN
Zespół mieszkaniowy THE TRUST ERAWAN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE TRUST ERAWAN
Zespół mieszkaniowy THE TRUST ERAWAN
Ban Sam Phraek, Tajlandia
od
$52,802
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Zespół mieszkaniowy Uyutnye apartamenty v prestizhnom rayone
Samut Prakan City Municipality, Tajlandia
od
$105,236
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 22
FLO firmy Sansiri to kondominium składające się z 22 pięter i opracowane przez dewelopera SANSIRI. Kompleks mieszkaniowy znajduje się w Klong-San w Bangkoku. Klong San jest jednym z najstarszych obszarów Bangkoku z wielowiekową historią. Obszar ten jest idealny zarówno do stałego pobytu, …
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
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