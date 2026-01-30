  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Mueang Phuket
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Mueang Phuket, Tajlandia

Phuket
44
Rawai
84
Phuket City Municipality
53
Karon
56
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Rawai, Tajlandia
od
$134,887
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 34–460 m²
137 obiekty nieruchomości 137
Kompleks mieszkalny od dewelopera Sunny Development Group z zyskiem wynoszącym 11% rocznieZapewniamy wysoką płynność projektu inwestycyjnego ze względu na:Unikalna lokalizacjaArchitektura ikonowaPrywatna spółka zarządzającaNasze udowodnione doświadczenie w 7 krajachWypełnianie dla najbardzie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Mieszkanie 2 pokoi
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Mieszkanie 3 pokoi
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Mieszkanie
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Karon, Tajlandia
od
$147,276
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 66 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks gatunków od niezawodnego dewelopera nowy interesujący projekt niezawodnego programisty znajduje się w rzadkiej lokalizacji - części Phuket, w dostępności pieszych z jednej z najpiękniejszych plaż wyspy - Kata.  Kata Beach to jedna z najpiękniejszych plaż wyspy z śnieżnobiałą…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
66.0
157,749
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$91,984
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 31–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kruпный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Nowy кондоминиум строится в самой инфраструктурно-привлекательной локации острова, в пешеходной доступности от главного торгового центра, Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транспор…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0
98,693
Mieszkanie 2 pokoi
65.0
211,256
Mieszkanie 3 pokoi
76.0
242,985
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
OneOne
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$1,01M
Kompleks składa się z nowoczesnych luksusowych willi, zbudowanych z materiałów wysokiej jakości i z dużą uwagą na szczegóły. Z nowoczesnymi wzoramii funkcjonalne przestrzenie życiowe, zaspokajają wszystkie potrzeby.Projekt obejmuje:odbiórcentrum fitnesssala konferencyjnacentrum odnowy biolog…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Zespół mieszkaniowy The Petit Tycoon
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$331,865
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
The Petit Tycoon: A Luxurious Fusion of Elegance, Convenience, and Investment Opportunity in Phuket   The Petit Tycoon is located in one of Phuket’;s most sought-after destinations, offering an exceptional blend of sophistication and comfort. This exclusive residential development is des…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$129,765
Najnowsze kondominium biznesowe, gdzie luksus spełnia trwałość i ekologiczność. To nie tylko miejsce do życia, to twój osobisty kącik harmonii i komfortu. Infrastruktura i udogodnienia w kompleksie:Inteligentny domParking podziemnyDuży basen wodny z baremLounge z barem na dachuCentrum Wspóln…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$128,767
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 34 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.7
130,958
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$106,851
Luksusowy kompleks apartamentowy jest przeznaczony do dostarczania spokojnego doświadczenia życia z wygody miejskiej.Funkcjonalnie planowana przestrzeń i konstrukcja wnętrz zapewniają przestronne, specjalne uczucie, zwiększając doświadczenie spokoju i relaksu.Cechy:apartamenty z widokiem na …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$139,923
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Condominium Sirius to ekscytujący nowy kompleks mieszkalny zlokalizowany w żywym obszarze Ravai, Phuket. Ten nowoczesny projekt obejmuje 3 budynki, w sumie 282 mieszkania na 7 piętrach, oferujące różne nowoczesne przestrzenie mieszkalne w celu zaspokojenia różnych stylów życia. Od przytulnyc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Tajlandia
od
$1,55M
Prywatna strzeżona społeczność składała się z 9 przestronnych i pełni funkcjonalnych willi starannie zaprojektowanych dla rodzin z dziećmi. Projekt znajduje się na wzgórzu z malowniczym widokiem w pobliżu szkół międzynarodowych.Duże działki od 670 m ² do 1195 m ². Sypialnie 20- 27 m ², łazie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Rawai, Tajlandia
od
$91,539
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Dream Builder pomaga spełnić swoje marzenia poprzez różne koncepcje w ramach projektu U2. Spełnij swoje marzenia wśród wielu stylów unikalnie zaprojektowane pokoje. Niech twoje marzenie zabłyśnie w rzeczywistości. Inspiracją do budowy jest poniżej punktów.Wielkość (m2) 29- 32Wysokość sufitu …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Tajlandia
od
$112,929
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Atrakcyjny obiekt dla inwestycji!Gwarantowany dochód w wysokości 6% w pierwszych 3 latach.Osprzęt!800 metrów od plaży Rawai!VIP Space Odyssey jest ustawiony na tle zalesionych wzgórz.Wyposażenie: sala sportowa, basen nieskończoności na dachu, pokój dla dzieci.Lokalizacja:- Plaża Rawai, 800m;…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$136,591
Komfortowe kondominium dla całego roku życia, wynajmu i pasywnego dochodu. Blisko plaży Kata, w przytulnej i spokojnej okolicy.Projekt posiada apartamenty z 1-2 sypialniami. Większość mieszkań ma widok na morze, góry i dżunglę.Dobry wybór na rodzinne lub romantyczne wakacje, jak również na w…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Rawai, Tajlandia
od
$134,887
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 43–147 m²
35 obiekty nieruchomości 35
Babylon Sky Garden II – nowe mieszkanie z widokiem na morze, zlokalizowane w Rawai w Tajlandii. Unikalny projekt, wyróżniający się włoskim designem i tradycyjną tajską gościnnością. Pięciopiętrowy budynek mieszczący 49 stylowych apartamentów z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnym b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.5 – 59.7
256,607 – 304,388
Mieszkanie 2 pokoi
68.9 – 147.2
220,342 – 750,867
Mieszkanie
43.2 – 45.1
165,383 – 172,538
Agencja
Udomo
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$116,41M
Oferujemy wille z basenem, miejsca parkingowe, panoramiczny widok na morze i ogród.Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo.Wyposażenie i wyposażenie w domu Żaluzje elektryczneKlimatyzacjaWentylatory sufitoweSystem "Smart Home"Panele słoneczneLokalizacja i pobliska infrastruktura…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Tajlandia
od
$157,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Rawai, Tajlandia
od
$126,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Premia condominium w sercu Rawai: 5-gwiazdkowy serwis, wspaniałe widoki i idealne połączenie komfortu własnego domu za granicą z luksusem hotelu.196 unikalnych apartamentów i 15 typów układów od 27 do 70 m2.Na 900 metrach, Nai Harn Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie Phuket i …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$1,90M
Projekt składa się z 8 luksusowych jednopiętrowych willi z basenem i widokami panoramicznymi.Złożone cechy:ekskluzywny klub z tarasem z widokiem na morzezielony parkbezpieczeństwousługi conciergeLokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w południowo-zachodnim wybrzeżu Phuket, Kata skład…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Laguna Oceanus
Zespół mieszkaniowy Laguna Oceanus
Zespół mieszkaniowy Laguna Oceanus
Zespół mieszkaniowy Laguna Oceanus
Zespół mieszkaniowy Laguna Oceanus
Zespół mieszkaniowy Laguna Oceanus
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$4,76M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 4
Laguna Phuket is Asia’;s premier integrated destination. Set against the stunning backdrop of the Andaman Sea, on a 3km stretch of pristine beach, Laguna Phuket is home to six world-class hotels, premium facilities and a branded residences and property division. Spanning over 1,000 acres of …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Tajlandia
od
$317,578
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Położony przy jeziorze w pobliżu plaży Nai Harn, projekt Wyndham Nai Harn Beach Condo będzie składał się z dwunastu 4 piętrowych budynków, zawierających 353 jednostki.Wszystkie jednostki są jednoosobowe, o rozmiarach od 40m kw do 61m kw. Wszystkie posiadają prywatny balkon z jeziorem, basene…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$1,11M
Projekt opiera się na tradycji feng shui, dobrze znanej filozofii wschodniej, której początki są stracone w czasie. Pierwszym celem było stworzenie bezpośredniego związku z naturą.Dzięki dużej liczbie okien wiatr dosłownie wieje przez ściany domu, tworząc wizualne połączenie z roślinami i in…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,23M
Kompleks składa się z 13 dwupiętrowych luksusowych willi basenowych z funkcjonalnymi wzorami, luksusowymi wykończeniami i technologią cięcia krawędzi. Każda willa, zaprojektowana z w pełni funkcjonalną, dużą ilością przestrzeni użytkowej do przechowywania, życia i elastyczności, posiada 3- 5…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$487,082
Oferujemy luksusowe apartamenty dwu- i trzypoziomowe.Rezydencja oferuje baseny, klub, parking, ochrona.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzielnicy Rawai, 800 metrów od plaży
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy AURA CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy AURA CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy AURA CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy AURA CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy AURA CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy AURA CONDOMINIUM
Rawai, Tajlandia
od
$88,752
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 29–96 m²
171 obiekt nieruchomości 171
Aura Condominium to unikalny kompleks mieszkalny położony na południu Phuket. Jest to idealne połączenie nowoczesnego wzornictwa, funkcjonalności i komfortu, stworzonego dla tych, którzy cenią sobie wysoki standard życia i bez rywalizacji widoki tropikalnych krajobrazów i turkusowych wód Mor…
Agencja
Udomo
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,25M
Ogrodzona społeczność premium willi składa się z 37 willi 4 typów, od 3 do 5 + sypialnie. Wszystkie wille posiadają basen z jacuzzi, prywatne tropikalne ogrody, tarasy i zadaszony parking dla 2-3 samochodów. Koncepcja projektu jest wieś mieszkalna z 5-gwiazdkowym resortem. 40% terytorium zaj…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of modern villas with swimming pools near an international school, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$704,749
Oferujemy wille z basenem, ogrodami i miejscami parkingowymi.Można kupić w pełni umeblowane.Rezydencja posiada salon, wspólny basen, salę konferencyjną, siłownię.Zakończenie - 3. kwartał 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Droga główna - 1,4 km (4 minuty)British International School…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Rawai, Tajlandia
od
$137,948
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy projekt klasy Deluxe w dzielnicy RawaiNowy klub klasy deluxe w pobliżu Rawai Quay z dwoma basenami, dachem z widokiem i restauracją na terenie zaczął być zbudowany przez jednego z najbardziej niezawodnych i dobrze ugruntowanych deweloperów na wyspie w przeszłości.Kompleks mieszkalny zna…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$366,190
Ten nowoczesny condominium z unikalnym romantycznym stylem urzeka od pierwszej sekundy swoją przytulną atmosferę i uczucie absolutnego spokoju. Sensacyjny koktajl odcieni światła, zaskakująco proste formy i charakterystyczne wnętrza tworzy uczucie spacyzmu i doskonale podkreśla różnorodność …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Rawai, Tajlandia
od
$93,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Next Point Condominium to nowoczesny projekt inwestycyjny nowej generacji, położony w malowniczej dzielnicy Rawai w południowej części Phuket, 700 metrów od morza. Kompleks łączy w sobie unikalną architekturę, najnowocześniejsze technologie budowlane i infrastrukturę klasy biznesowej, two…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Karon, Tajlandia
od
$112,937
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
1 obiekt nieruchomości 1
VIP Venus Karon to luksusowy kompleks mieszkalny na Phuket, położony w prestiżowym obszarze Karon. Projekt obejmuje 214 mieszkań znajdujących się w trzech nowoczesnych budynkach na 7 piętrach. Jego idealna lokalizacja w pobliżu słynnej plaży Caron pozwala cieszyć się naturalnym pięknem wyspy…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Tajlandia
od
$112,999
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket to luksusowy kompleks kondominium, który stanowi czwarty etap projektu Utopia Nai Harn.Oto kilka powodów, dla których należy wybrać ten kompleks:Prestiżowa lokalizacja: Jedna z najbardziej popularnych plaż Phuket, znana z rozrywki i życia nocnego, jest zaledwie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$375,339
Rezydencja oferuje restauracje i bary, centrum spa, pokój zabaw, plac zabaw dla dzieci, siłownia, salon, basen, sala konferencyjna, sala bankietowa, klub, parking, ochrona przed zegarami.Korzyści Roczny dochód 6% w ciągu pierwszych 2 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża Rawai - 40…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$96,737
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 35–270 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Następny punkt Condominium - Comfort & Smart Investment in Southern PhuketNowoczesny kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Rawai, zaledwie 7 minut od plaży Nai Harn.Projekt obejmuje 4 budynki, 4 baseny (łącznie 940 m ²), centrum fitness, apartamenty z widokiem na morze i góry tropikaln…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.7 – 59.4
178,571 – 179,943
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 100.4
198,661 – 336,001
Mieszkanie 3 pokoi
132.2
483,514
Mieszkanie 4 pokoi
269.8
1,12M
Kawalerka
35.0
100,446
Deweloper
Next Point Condominium
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Karon, Tajlandia
od
$129,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę. Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Proj…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$1,43M
Kompleks składa się z 15 luksusowych willi z widokiem panoramicznym, prywatnych basenów, tarasów i zadaszonych miejsc parkingowych.Projekt obejmuje:bezpieczeństwo wokół zegaraklub golfowysala gimnastycznaspaKids 'clubkort tenisowykluby plażowerestauracjeLokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$147,288
Nowe mieszkanie na południu Phuket, gdzie tropikalny urok jest płynnie połączony z nowoczesnymi udogodnieniami. Tylko kilka kroków od Robinson Lifestyle Chalong i krótkiej drogi od czarujących południowych plaż, ten ekskluzywny rozwój obiecuje niezrównane doświadczenie stylu życia wypełnione…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Rawai, Tajlandia
od
$159,647
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Unikalna koncepcja projektu sprawia, że jest to punkt atrakcyjny dla całej dzielnicy Rawai. Nieruchomość tutaj ma wysoki potencjał wynajmu niezależnie od sezonu. W kompleksie 35 willi premium i 2 kondominium.Program RentalPool: 40% dochodu dla inwestora, 60% spółki zarządzającej (koszty udzi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,54M
Kompleks obejmuje 28 willi z 4 sypialniami i 5 łazienkami.Cechy:2 miejsca parkingowebasen wodnytarasWyposażenie i wyposażenie w domu klimatyzacjabuilt- in szafakuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 9 minutRobinson Lifestyle Chalong - 14 minutPier wędrowny - 25 …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Tajlandia
od
$142,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Rawai, Tajlandia
od
$196,189
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 57–80 m²
2 obiekty nieruchomości 2
gotowe -wytworzone apartamenty na południu w segmencie premium To kondominium, położone w regionie Ravai, zostało ukończone we wrześniu 2016 r. Składa się z 119 mieszkań na 4 piętrach i został opracowany przez dewelopera z nienaganną reputacją i długą historią udanych projektów Projekt wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.0
215,242
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
302,934
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Rawai, Tajlandia
od
$117,211
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia apartamentu: od 35 do 125 M2Enigma Residence to wyjątkowy kompleks mieszkalny, w którym komfort i jakość łączy się z zaawansowanymi technologiami, stając się rzeczywistością.Lokalizacja:Ze względu na położenie górskie kompleks Enigma jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Rawai, Tajlandia
od
$113,129
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Najlepsze z najlepszych!  Utopia nie chce być jak jej konkurenci i realizować marzenie o stworzeniu nieruchomości wielofunkcyjnej. Wybrana lokalizacja znajduje się w zapleczu Nai-Harn Beach i Rawai Beach dla zarówno wygody dla znanych pięknych plaż, jak i odosobnieniem dla doskonałego wypadu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$122,114
Rezydencja składa się z trzech siedmiokondygnacyjnych budynków z infrastrukturą skupioną na filozofii wolnego życia - spokojnego rytmu życia w harmonii z naturą.Kompleks posiada łącznie 285 jednostek różnych układów od studia do trzech apartamentów z sypialniami. Architektura i projekt proje…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Wichit, Tajlandia
od
$79,764
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Base Rise - Nowy styl kurortu Mueang District, Phuket.Base Rise - Nowy styl kurortu przez Sansiri. jest imponującym 8- piętrowym nowym stylu kurortu mieszczącego 326 jednostek, położony w samym sercu dzielnicy Mueang, Phuket, 2 min od Central Phuket. Dostępne jednostki wahają się od 2,75 mln…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Tajlandia
od
$116,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$613,657
Przestronny kompleks mieszkalny elegancko urządzonych willi z prywatnym basenem, otoczony przyrodą i zielenią. Kolekcja domów tropikalnych łączy nowoczesną technologię z egzotycznymi materiałami, tworząc bogaty design w doskonałej harmonii z otoczeniem.Każdy dom posiada salon, jadalnię, kuch…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Tajlandia
od
$132,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$399,340
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Chalong, stworzony dla komfortowego życia. Wymyślana architektura, wysoka jakość budynku i wygodna lokalizacja sprawiają, że projekt jest atrakcyjny dla życia i inwestycji.Złożone cechy:klub z restauracjąnowoczesne centrum fitnessspajogging i ścieżki spacerow…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Karon, Tajlandia
od
$158,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Fenomen. Condominium z widokiem na morze w regionie Kata390 apartamentówPołożony na stromym wzgórzu w regionie Kata z bujnym krajobrazem i widokiem na morze80% apartamentów z przekątnym widokiem na morzePrzestrzenie publiczne i parking podziemnyWłasna spółka zarządzająca deweloperaUtrzymanie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$549,515
Unikalny projekt, położony wśród malowniczych krajobrazów wyspy Phuket, składa się z 35 willi z widokiem na góry, jezioro i pole golfowe. Projektowanie wnętrz projektu odbywa się w nowoczesnym stylu przy użyciu neutralnych kolorów.Kompleks znajduje się 5 minut od międzynarodowej szkoły w Phu…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$84,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Aura Condominium w pobliżu Nai HarnAURA Condominium to nowoczesny projekt condominium położony w Rawai, Phuket prowincji. Kondominium posiada 2 budynki, każdy z 7 pięter, łącznie 241 jednostek. Kondominium dostępne na sprzedaż od 2,63 miliona bahtów do 8,64 miliona bahtów. Dostęp…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tajlandia
od
$91,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Chalong, Tajlandia
od
$195,209
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Tajlandia
od
$141,853
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Babylon Sky Garden II położony jest na południowym krańcu wyspy Phuket, w prestiżowej lokalizacji przy plaży Rawai oferuje wspaniałe widoki na zatokę Chalong i wyspę Koh Lon w tle. Powierzchnia działki: ok. 3200 m2. 49 apartamentów na 5 piętrach. Parking: parking samochodowy 36, motocykl 4…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Rawai, Tajlandia
od
$147,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hotelową Wyndham, oferuje luksusowe apartamenty w Rawai, 400 metrów od plaży. Kompleks zajmuje powierzchnię 17 080 m² i składa się z 8 bloków, w których znajduje się łącznie 516 apartamentów. Dostępne …
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn v sovremennom roskoshnom stile
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$93,063
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Utopia Naiharn to projekt składający się z apartamentów i willi w nowoczesnym, luksusowym stylu. Obiekt położony jest wśród pięknych górskich krajobrazów i bujnej zieleni, tuż przy plaży. W projekcie znajdują się trzy rodzaje apartamentów z jedną sypialnią o powierzchni od 43 do 53 m2, a tak…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$917,402
Kompleks składa się z 9 dwupoziomowych willi.Cechybasen 30 m2 z leżakami i prysznicemgrill z kuchnią, salonem i tarasemparkingogród z palmami i dekoracyjnych roślin tropikalnychzapierające dech w piersiach widoki na góryochrona wokół zegara i nadzór wideoPoczątek budowy - październik 2024.Wy…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$161,111
Styl architektoniczny Palmetto to azjatycka mieszanka zaprojektowana w połączeniu z liniami i kolorami natury, inspirowana ideą życia w zielonej oazie. Architektura tworzy harmoniczne zielone życie z ciepłą i spokojną atmosferą. Ze względu na minimalną przestrzeń, każdy układ jednostki jest …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Tajlandia
od
$148,602
Opcje wykończenia Gotowe
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Tajlandia
od
$116,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Karon, Tajlandia
od
$106,056
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 26–65 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kondominium w Muang PhuketKompleks jest naprawdę duża skala, składa się z 2 budynków dla 686 mieszkań.W kompleksie:- główny holdziedziniecbasen- centrum fitness- para- tajny ogród- współpraca- ogród odpoczynku- pawilon- tarasDeweloper oferuje wybór układów - od studia do dwupokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0
155,612
Mieszkanie 2 pokoi
65.0
332,908
Kawalerka
26.0
114,477
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$248,375
Nowy kompleks na plaży zachód słońca Rawai od wiarygodnego dewelopera, którego poprzedni projekt został sprzedany w pół godziny! Architektura projektu zostanie wykonana w stylu włoskim. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i technologii budowlanych. Przestronne balkony i tarasy z widoki…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Rawai, Tajlandia
od
$218,464
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–610 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Condominium z spektakularnym widokiem na morzeTen nowy luksusowy apartament w obszarze Rawai 40 apartamentów wyróżnia się zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i prywatności.Wybitny nowoczesny design w połączeniu z nowoczesnymi technologiami budowlanymi oraz wykorzystaniem materiał…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
235,810
Mieszkanie 2 pokoi
102.0 – 128.5
530,166
Mieszkanie 3 pokoi
182.2 – 610.4
3,50M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$199,867
Nowy projekt premium w Karonie z 449 rezydencjami oferujący zapierające dech w piersiach morze, góry i miasta. Zaprojektowany z nowoczesną estetyką, ta 8-poziomowa rezydencja w 4 budynkach płynnie łączy nowoczesną elegancję z naturą.Cechy:ocean widok na dach-top basenrynek i kawiarniasauna i…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$89,735
Doskonała opcja wynajmu i relaksu w swoim własnym domu na kilka tygodni w roku.Kompleks składa się z 2 ośmiopiętrowych budynków ze współpracującą przestrzenią, pralnią, basenem, parkingiem, strefą fitness, ogrodami z obszarami rekreacyjnymi.Kompleks jest zbudowany przez jednego z największyc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Tajlandia
od
$247,504
Enigma Residence jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, gdzie komfort i jakość są połączone z zaawansowanymi technologiami, spełnia.Cechyapartamenty z widokiem na morzerozsądne układySystem "Smart Home"nowoczesny design i wysokiej jakości materiałylobby i odbiórparking podziemnyobszar współp…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$156,718
Przewidywany wysoki profil Projekt tytułu od ukochanego dewelopera Rhom Bho Property w Phuket.Projekt zwróci szczególną uwagę na komfort i satysfakcję potrzeb mieszkańców: projektowanie z uwzględnieniem prywatności, wykorzystanie materiałów wysokiej jakości. Część wizualna spowoduje podziw d…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Karon, Tajlandia
od
$217,873
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Nazwa projektu: Równowaga przy plażyNazwa firmy: The Beach Resort Company LimitedSegment: Luksusowa klasaAdres: 98 / 88 - 98 / 89 Kata road, Karon, Muang, Phuket, TajlandiaObszar: 1-3- 16,8 RaisLiczba budynków: 2 BudynkiLiczba jednostek: ogółem 112 jednostekParking Dużo: 39 Samochody + 11 Mo…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Karon, Tajlandia
od
$115,627
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Obiekt atrakcyjny dla inwestorów! Gwarantowany dochód 6%!Popularny kompleks z korzystną perspektywą wzrostu cen. Idealny zarówno dla stałego pobytu i wynajmu! Korzystna lokalizacja LCD gwarantuje wysoki popyt na wynajem mieszkań!Mieszkanie jest w pełni umeblowane!Jest rata!Karon Beach ma 800…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$364,288
Ostateczny cel premium przy plaży w Phuket, gdzie luksus i komfort spotkać. Oszałamiające apartamenty oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze, przestronne plany pięter, a wszystkie sypialnie wyposażone są w łazienki dla prawdziwie pobłażliwe doświadczenie. Doskonała mieszanka pr…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Karon, Tajlandia
od
$118,168
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Palmetto Park Condominium doskonale rozwija swój rytm życia w nowym boutique condominium na wyspie Phuket od profesjonalnego dewelopera znanego jako Group House House. Projekt został stworzony twórczo, aby sprostać dobrobytowi, kulturze i tradycjom mieszkańców, a także priorytetom potencjaln…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Tajlandia
od
$129,029
Opcje wykończenia Gotowe
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$146,836
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
5 obiekty nieruchomości 5
Początek sprzedaży kompleksu apartamentowego w sercu RavaiNowy kompleks jest zbudowany na południu Phuket w centrum Rawai, jednym z najbardziej popularnych obszarów wyspy, dwie minuty spacerem od słynnego rynku owoców morza i 5 minut jazdy od plaż Yanui i 9 Harn. Obszar słynie z infrastruktu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$111,650
Oferujemy umeblowane apartamenty.W rezydencji znajduje się wspólna strefa pracy i pokój gier, 30-meter- długi basen i jacuzzi, basen dla dzieci, centrum fitness i joga, solarium, ogrody, parking, ochrona wokół zegara i nadzór wideo. Taras na dachu ma malowniczy widok na całą wyspę.Własność -…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Karon, Tajlandia
od
$262,936
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy kompleks apartamentów znajduje się zaledwie 100 metrów od plaży Karon na południu wyspy Phuket. Dostarczono tutaj kompletny zestaw usług klasy premium: restauracje z wykwintną kuchnią, 5 basenów na terytorium, lobby, recepcja, biblioteka. Na dachach budynków znajdują się obszary re…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$300,198
To nowoczesne kondominium z unikalnym stylem urzeka od pierwszej sekundy swoją przytulną atmosferę i uczucie absolutnego spokoju. Koncepcja architektoniczna kondominium łączy nowoczesny styl z elementami tropikalnymi, podkreślając oszałamiające widoki z okna. Ekscytujący koktajl lekkich kolo…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$114,071
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Tytuł Cielo Rawai oferuje wyjątkową perspektywę ponadczasowego piękna wybrzeża Phuket. Tutaj możesz cieszyć się spokojem lokalnych wiosek rybackich i zapierającymi dech w piersiach zachodami słońca na Przylądku Promthep, uważanym za jedno z najbardziej malowniczych miejsc na wyspie. Rawai to…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$1,77M
Premier luksusowy projekt willi położony w tętniącym życiem sercu plaży Karon, Phuket. Ten rozwój jest wspaniałym przykładem nowoczesnej architektury tropikalnej, harmonijnie łącząc współczesny design z naturalnym pięknem Morza Andamańskiego.Wille są zaprojektowane w nowoczesnym stylu tropik…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$924,355
Projekt składa się z 8 luksusowych jednopiętrowych willi z basenem i widokami panoramicznymi.Złożone cechy:ekskluzywny klub z tarasem z widokiem na morzezielony parkbezpieczeństwousługi conciergeZakończenie - IV kwartał 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w południowo-zacho…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Rawai, Tajlandia
od
$133,968
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 36–73 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny w obszarze Ravai La Belle Luksusowy kompleks mieszkalny 226 mieszkań, tylko 80 metrów od nasypki Ravai! 10 plaż i wyspy w pobliżu. Zniżka w wysokości 15% w przedsprzedażach! Apartamenty M z dwiema sypialniami 45-120 metrów kwadratowych. M PENTHOUSE 430-486 SQ. M …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0
17,09M
Mieszkanie 2 pokoi
73.0
19,21M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$168,864
Kompleks oferuje połączenie stylu, najlepszej jakości i opłacalnych inwestycji. Jest to miejsce, gdzie luksus spotyka komfort, a każdy dzień jest pełen radosnych emocji. Terytorium będzie miało wodę i zielone obszary, 2 duże partie pakujące. Ponadto, dla właścicieli zwierząt domowych nie będ…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Wichit, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
O projekcie:Lokalizacja: Muang Phuket, PhuketObszar ziemi Pribl. 4 rajRodzaj projektu Low- rise condominium 3 budynki (8 et.), 1 klubŁączna liczba sztuk 585 sztuk / 2 sklepy detaliczneRodzaj jednostek Smart Living 26.50 - 27.80 m2 (Smart Living)Leisure Living 30.80 - 31.70 m2 (Lager Living)M…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Karon, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
VIP Wenus KaronVIP Venus Karon Residential Complex jest premium condominium znajduje się w miejscowości Karon na wyspie Phuket, Tajlandia. Kompleks ten łączy wysoki poziom komfortu, stylowy design i udogodnienia, które sprawiają, że jest idealnym miejscem do życia lub inwestowania.Dzięki uni…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$270,133
Oferujemy ekskluzywne apartamenty z panoramicznym widokiem na ocean i góry.W rezydencji znajduje się restauracja, basen z widokiem na ocean, parking, ochrona, spa i centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, biblioteka.Zakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jes…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Zespół mieszkaniowy Hotel rooms at Radisson Blu Phuket with rental income guarantee.
Phuket City Municipality, Tajlandia
od
$128,000
Radisson Blu znajduje się wśród ekskluzywnych luksusowych kompleksów hotelowych, na granicy z Sirinat Parku Narodowego, i Layan Beach jest 350 metrów od hotelu.W odległości spaceru i szybkiej dostępności transportu znajdują się sklepy, kawiarnie, restauracje, Porto de Phuket i centra handlow…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Rawai, Tajlandia
od
$120,073
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 27–69 m²
48 obiekty nieruchomości 48
To kompleks apartamentów premium położony na południu wyspy Phuket w Tajlandii.  8 pięter, 209 wyjątkowych apartamentów, 12 typów układów, baseny, sala fitness, strefa zabaw dla dzieci i wiele więcej zebranych w jednym miejscu.  900 metrów od obiektu znajduje się plaża Nai Harn, jedna …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.9 – 69.0
193,607 – 520,647
Mieszkanie 2 pokoi
53.6
413,903
Mieszkanie
26.8 – 34.9
127,551 – 202,079
Agencja
Udomo
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to the beach and the marina, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$1,17M
Oferujemy tropikalne wille z dużymi oknami, piękne ogrody i baseny, garaże. Projekt domów opiera się na tradycji Feng Shui.Zakończenie - 2024-2025.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 60 minutChalong Pier i Marina - 5 minutNai Harn Beach - 8 minutSłynne kluby i restauracje - 6- 1…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Tajlandia
od
$188,247
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Witamy w Chalong Marina Bay View Condo, ostateczny cel premium przy plaży w Phuket, gdzie luksus i komfort spotkać. Nasze wspaniałe apartamenty oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze, przestronne plany pięter, i wszystkie sypialnie wyposażone są w własną łazienkę dla prawdziwie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
