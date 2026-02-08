  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Pak Kret City Municipality, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy Residential complex with a swimming pool and a gym clos to the airport, Nonthaburi, Thailand
Pak Kret District, Tajlandia
od
$58,282
Zakochać się w błogim życiu w nowym apartamencie w stylu włoskim. Korzystanie i relaks z ponad 30 obiektów we wspólnym obszarze, w tym basen i siłownia. Dla każdego aspektu życia: aktywny, gra, praca.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na głównej drodze, w pobliżu lotni…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
