  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Ko Samui
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ko Samui, Tajlandia

domy
3
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand
Ko Samui, Tajlandia
od
$601,684
Oferujemy unikalne wille z basenem.Powierzchnia działki - od 679 m2 do 1,307 m2.Cechy mieszkania Każdy dom posiada przestronny pokój dzienny z wyposażoną kuchnią i jadalnią. Wszystkie sypialnie posiadają prywatne łazienki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w cichej ok…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MISS VILLA
Zespół mieszkaniowy MISS VILLA
Zespół mieszkaniowy MISS VILLA
Zespół mieszkaniowy MISS VILLA
Zespół mieszkaniowy MISS VILLA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MISS VILLA
Zespół mieszkaniowy MISS VILLA
Ko Samui, Tajlandia
od
$205,444
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Zainwestuj w unikalną willę na Koh Samui, która łączy komfort, styl i wysoką rentowność - MISS VILLA! Dostępne urządzenia! Umeblowane! Tylko 700m do Maenam Beach! Wyposażenie: taras, designerski, projektowanie krajobrazu, ochrona, nadzór wideo. Lokalizacja: - w jednym z najlepszych miejsc na…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Apartamentowiec Wing Samui Condo
Apartamentowiec Wing Samui Condo
Apartamentowiec Wing Samui Condo
Apartamentowiec Wing Samui Condo
Apartamentowiec Wing Samui Condo
Pokaż wszystko Apartamentowiec Wing Samui Condo
Apartamentowiec Wing Samui Condo
Ko Samui, Tajlandia
od
$81,163
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 4
Unikalny projekt na Koh Samui!  Wydajność 10% - 12% rocznie.  Funkcja wykupu po 5 latach! Możliwość kupowania w rublach lub kryptowalucie. Projekt kondominium Free Hold Prime Lokalizacja / Udogodnienia luksusowe / W pełni umeblowane   Projektowanie wnętrz Zen Naturalne materiał…
Deweloper
Wing Samui Condo
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Na mapie
Realting.com
Udać się