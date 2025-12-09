  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Chalong
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Chalong, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and panoramic views close to beaches, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$116,41M
Oferujemy wille z basenem, miejsca parkingowe, panoramiczny widok na morze i ogród.Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo.Wyposażenie i wyposażenie w domu Żaluzje elektryczneKlimatyzacjaWentylatory sufitoweSystem "Smart Home"Panele słoneczneLokalizacja i pobliska infrastruktura…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$364,288
Ostateczny cel premium przy plaży w Phuket, gdzie luksus i komfort spotkać. Oszałamiające apartamenty oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze, przestronne plany pięter, a wszystkie sypialnie wyposażone są w łazienki dla prawdziwie pobłażliwe doświadczenie. Doskonała mieszanka pr…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a large swimming pool opposite a shopping center in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$147,288
Nowe mieszkanie na południu Phuket, gdzie tropikalny urok jest płynnie połączony z nowoczesnymi udogodnieniami. Tylko kilka kroków od Robinson Lifestyle Chalong i krótkiej drogi od czarujących południowych plaż, ten ekskluzywny rozwój obiecuje niezrównane doświadczenie stylu życia wypełnione…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to international schools, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,54M
Kompleks obejmuje 28 willi z 4 sypialniami i 5 łazienkami.Cechy:2 miejsca parkingowebasen wodnytarasWyposażenie i wyposażenie w domu klimatyzacjabuilt- in szafakuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 9 minutRobinson Lifestyle Chalong - 14 minutPier wędrowny - 25 …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Zespół mieszkaniowy Andaman Bay View Residence
Chalong, Tajlandia
od
$195,209
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Andaman Bay View Residences is a stunning new development in the heart of Chalong bay, Phuket. With 50 fully-furnished apartments with a range of options available from 55 sq m to 219 sq m priced from *6.6 million THB to 28.5 millioin THB - there's something for everyone and due for completi…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy NOON Tower
Zespół mieszkaniowy NOON Tower
Chalong, Tajlandia
od
$86,338
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2018
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 28–53 m²
11 obiekty nieruchomości 11
Gotowy do zamieszkania, W pełni umeblowany, Gwarantowany dochód O kompleksie: Oferujemy nowocześnie urządzone apartamenty: apartamenty typu studio, 1-2 i 3 sypialnie, od 24 do 85 mkw. Kompleks obejmuje gotowe do zamieszkania apartamenty z zapierającym dech w piersiach widokiem na miasto, gór…
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Zespół mieszkaniowy Wyndham Fantasea complex in Chalong.
Chalong, Tajlandia
od
$78,750
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A new residential complex managed by the world-renowned hotel brand Wyndham offers premium living in the Chalong area of ​​Phuket. The complex comprises 398 apartments located on a 7,420 m² plot, with a total built-up area of ​​25,000 m². Property details: Distance to sea: 8,900 …
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Wyndham Fantasea Chalong
Zespół mieszkaniowy Wyndham Fantasea Chalong
Chalong, Tajlandia
od
$72,792
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 28–92 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Stylowe apartamenty w sercu ChalongNowy kompleks ekskluzywnych apartamentów znajduje się w dzielnicy Chalong kilka kroków od centrum handlowego Robinson Lifestyle Chalong i krótkiej jazdy od południowych plaż Phuket.Zanurz się w stylu Wyndham Fantasea Condo Chalong stylu życia - od dużego ba…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy FANTASEA CONDO CHALONG
Zespół mieszkaniowy FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Tajlandia
od
$67,085
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Inwestuj w wyjątkowe apartamenty, które co roku zapewniają wysokie zyski i rosnące ceny. Raty! W pełni umeblowane apartamenty! FANTASEA CONDO CHALONG będzie zlokalizowany w samym sercu Chalong, naprzeciwko centrum handlowego Robinson Lifestyle. Projekt ten oferuje idealne połączenie dostę…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of family villas with excellent infrastructure in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,25M
Ogrodzona społeczność premium willi składa się z 37 willi 4 typów, od 3 do 5 + sypialnie. Wszystkie wille posiadają basen z jacuzzi, prywatne tropikalne ogrody, tarasy i zadaszony parking dla 2-3 samochodów. Koncepcja projektu jest wieś mieszkalna z 5-gwiazdkowym resortem. 40% terytorium zaj…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a restaurant, a fitness center and a spa, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$399,340
Nowoczesny kompleks mieszkalny w Chalong, stworzony dla komfortowego życia. Wymyślana architektura, wysoka jakość budynku i wygodna lokalizacja sprawiają, że projekt jest atrakcyjny dla życia i inwestycji.Złożone cechy:klub z restauracjąnowoczesne centrum fitnessspajogging i ścieżki spacerow…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Wyndham Fantasea Condo Chalong
Zespół mieszkaniowy Wyndham Fantasea Condo Chalong
Chalong, Tajlandia
od
$67,490
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 28–92 m²
9 obiekty nieruchomości 9
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!Dla kogo: Idealny dla tych, którzy szukają połączenia miejskiego życia i tropikalnego raju. Idealny dla rodzin, par i tych, którzy cenią sobie wygodę i komfort.O lokalizacji: Kompleks znajduje się na południu Phuket, w dzielnicy Chalong. W odległoś…
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,23M
Kompleks składa się z 13 dwupiętrowych luksusowych willi basenowych z funkcjonalnymi wzorami, luksusowymi wykończeniami i technologią cięcia krawędzi. Każda willa, zaprojektowana z w pełni funkcjonalną, dużą ilością przestrzeni użytkowej do przechowywania, życia i elastyczności, posiada 3- 5…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of new villas next to the golf club and a 5-minute drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Ban Nai Trok, Tajlandia
od
$549,515
Unikalny projekt, położony wśród malowniczych krajobrazów wyspy Phuket, składa się z 35 willi z widokiem na góry, jezioro i pole golfowe. Projektowanie wnętrz projektu odbywa się w nowoczesnym stylu przy użyciu neutralnych kolorów.Kompleks znajduje się 5 minut od międzynarodowej szkoły w Phu…
TRANIO
