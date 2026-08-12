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Nowe mieszkania w Phuket, Tajlandia

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Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex of villas with pools 350 m from the lake, Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$431,718
Kompleks oferuje nowoczesne luksusowe wille otoczone przesiąkniętym słońcem krajobrazem wyspy Phuket. Fringed bybujne listowie, kolekcja 31 ekskluzywnych prywatnych willi basenowych od 2 do 3 sypialni.Lobby & Recepcja - gościnne miejsce z hotelowych usług. Back- of- House Services - dedykowa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury complex of villas with a panoramic sea view and swimming pools close to the beaches and the airport, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$889,092
Wyobraź sobie swoje życie w luksusowej willi z panoramicznym widokiem na morze Andaman. Ten kompleks to nie tylko własność, to wyjątkowa społeczność, gdzie każdy dzień jest pełen spokoju i komfortu.Projekt oferuje:Prywatność i komfort: każda willa jest oddzielną przestrzenią z basenem, ogrod…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$132,537
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 3 bloków, w środku których znajduje się basen i zieleń. Ponadto kompleks posiada salę fitness, strefy współpracy, lobby, pralnia, ogród na dachu, parking. Wszystkie apartamenty posiadają balkony i są w pełni umeblowane. Nieruchomość Freehold.Wyposa…
Agencja
TRANIO
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TekceTekce
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to an international school and the airport, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,48M
Kompleks składa się z 18 nowoczesnych luksusowych willi. Projekt obejmuje dwupiętrowe domy z 3-5 sypialniami.Cechy:tarasbasenparkingwindaodkryty salonLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 7 minutRobinson Lifestyle Thalang - 15 minutPhuket International Airport - 10 minut
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$122,114
Rezydencja składa się z trzech siedmiokondygnacyjnych budynków z infrastrukturą skupioną na filozofii wolnego życia - spokojnego rytmu życia w harmonii z naturą.Kompleks posiada łącznie 285 jednostek różnych układów od studia do trzech apartamentów z sypialniami. Architektura i projekt proje…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Zespół mieszkaniowy THE MOMENTUM
Si Sunthon, Tajlandia
od
$199,859
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja do zainwestowania w mieszkanie w jednym z najbardziej obiecujących kurortów w Tajlandii z gwarantowaną rentownością!Dostępne urządzenia!Gwarantowany dochód w wysokości 5%!Wzrost cen rocznie: różnica w cenie po dostawie może osiągnąć 20- 30%.Momentum to wysoka koncentracja es…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Luxury project VIP Tropika near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$113,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Gwarantowany dochód z wynajmu 6% przez 3 lata!Ten nowoczesny kompleks mieszkalny, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Bang Tao, oferuje komfortowe apartamenty i dobrze rozwiniętą infrastrukturę.Kompleks składa się z czterech budynków i obejmuje 614 apartamentów od 40 m kw do 14…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy LAKELANDS LAKEVIEW RESIDENCES
Si Sunthon, Tajlandia
od
$257,143
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowy apartament w otoczeniu zieleni i nowoczesnych udogodnień!Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Poczucie przestrzeni i spokoju obejmuje LAKELANDS LAKELAVIEW RESIDENCES condominium w Phuket, gdzie nieograniczone niebo miesza się z spokojnymi wodami w w…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$1,09M
Kompleks składa się z 8 nowoczesnych willi z 4 sypialniami.Cechy:tarasogródbasenparkingodkryty salonLokalizacja i pobliska infrastruktura Jeden z najbardziej uroczych obszarów Phuket, Kamala oferuje doskonałą jakość życia. Z dużym rozwojem w okolicy w ostatnich latach, w okolicy znajduje się…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Tajlandia
od
$142,159
Idealna oferta dla tych, którzy marzą o spędzeniu zimy w Tajlandii ze swoją rodziną i rozważają spokojne i wygodne miejsce w centrum wyspy do życia.W rezydencji znajduje się duży basen o długości 35 metrów ze strefą dziecięcą, klub, siłownia, ogród, obszar współpracy, bezprzewodowy Internet,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$184,713
Nowoczesny kompleks mieszkalny oferuje wybór wygodnych układów od studio do apartamentów z 3 sypialniami, jak również dobrą infrastrukturę - basen, siłownia, itp.Wyposażenie i wyposażenie w domu CCTV (nadzór wideo)24H BezpieczeństwoRecepcja / Obszar lobbyWspółpracująca przestrzeń / sala spot…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Zespół mieszkaniowy Biancana Surin
Phuket, Tajlandia
od
$158,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 5
Apartamenty nad morzem w Phuket • 200 m do plaży Surin • PrzedsprzedażKompleks mieszkalny Premium Biancana Surin Beach jest rzadkim formatem morza w jednym z najbardziej rzadkich miejsc w Phuket.Nadaje się do inwestycji, wynajmu i zamieszkania osobistego.📍 Phuket, Surin Beach - 200 metrów do…
Agencja
Риэлтор без границ
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, green areas and a mini golf course 4 minutes away from Layan Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$90,588
Miejsce, gdzie wewnętrzna harmonia łączy się z luksusem i komfortem.Na terytorium 3,8 ha każdy krok jest dotykiem natury. Ponad 8000 m2 terenów zielonych tworzy atmosferę żywej i bezpiecznej dżungli. To nie tylko miejsce do życia, to przestrzeń, gdzie zaawansowane technologie łączą się z dzi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tajlandia
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Gated complex of townhouses with swimming pools at 50 meters from the beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$3,05M
Oferujemy czteropiętrowe kamienice z basenem na dachu i panoramicznym widokiem na morze i góry.Rezydencja oferuje sklepy, restauracje, centra spa, usługi konsjerża-zegar.Zakończenie - 3. kwartał 2027 r.Cechy mieszkania Parter: przestronny salon z salonem.Pierwsze piętro: trzy sypialnie z okn…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a kids' club at 200 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$143,256
Oferujemy apartamenty z balkonem.Rezydencja jest modelowana w kształcie dużego statku wycieczkowego i oferuje jogę i pilates obszarów, centrum spa, duży basen na dachu z barem, centrum medyczne, parking, zieleń, klub dla dzieci, na zewnątrz - ochrona zegara.Lokalizacja i pobliska infrastrukt…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury complex of villas in a prestigious area of Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,08M
Deweloper nazywa projekt "nowoczesnym tropikalnym", łącząc drewno z skalistymi teksturami, a wille są symbolem spokoju, ekologiczności i bogactwa. Każda willa będzie miała naturalną wentylację, białe towary, parking, basen i ogród. Kompleks posiada 3 rodzaje willi z 3-4 sypialniami do wyboru…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens 5 minutes away from an international school, Thalang, Phuket
Thalang, Tajlandia
od
$706,168
Jest to uroczy mieszkalny Haven położony w samym sercu Phuket, oferując doskonałą mieszankę życia tropikalnego i nowoczesny komfort. Ten rozwój przedstawia zbiór starannie zaprojektowanych willi, z których każda stanowi istotę relaksującego luksusu na tle bujnego otoczenia wyspy. W willach z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$952,865
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rynek żywności morskiej - 3,3 kmPlaża Nai Harn - 4,2 kmPier wędrowny - 4.9 kmPrzylądek Promthep - 6.2 km
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in a convenient area of Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$2,32M
Ta wyjątkowa rezydencja oferuje najwyższą w zupełności i jest zaprojektowana, aby zapewnić wspaniałe doświadczenie życiowe. Plan rozrzucania podłogi zapewnia dużą przestrzeń dla wszystkich swoich potrzeb, od przestronnych sypialni do eleganckich obszarów mieszkalnych. Każdy szczegół został s…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens on the first sea line, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$5,83M
Oferujemy przestronne i nowoczesne wille z panoramicznym widokiem na morze, duże tarasy i baseny, saloniki i jacuzzi, ogrodów zielonych.Rezydencja jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jes…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a lagoon, a club and a co-working area, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$222,027
Nowa rezydencja jest pierwszorzędnym, niskogórnym mieszkaniem z wyjątkową laguną, klubem i współpracującą przestrzenią w sercu Bang Tao.Projekt łączy nowoczesny design z naturalną estetyką. Kompleks obejmuje 3 budynki wykonane z materiałów wysokiej jakości z naciskiem na światło i przestrzeń…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$794,054
Oferujemy wille (trzy lub cztery sypialnie) z basenem, tarasami, salonikami, miejscami parkingowymi.Powierzchnia działki - od 418 m2 do 878 m2.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Oszałamiające tropikalne zachody słońca, spektakularny krajobraz i ciepłe morze lazur czeka w sercu Tajlandii t…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Zespół mieszkaniowy EDEN RESIDENCES
Phuket, Tajlandia
od
$637,403
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Wyjątkowa okazja, aby zainwestować w luksusowe apartamenty kondominium EDEN RESIDENCES w prestiżowej dzielnicy Bang Tao!Jest to idealny wybór dla osób poszukujących stabilnego dochodu i komfortu.Osprzęt!50 metrów od plaży!Wyposażenie: bar, monitoring wideo, fitness, ogród, miejsce dla dzieci…
Agencja
DDA Real Estate
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DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and a spa center near the beaches and the golf club, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$678,415
Rezydencja oferuje widoki na morze i góry, baseny i wodospad, kawiarnię, bar i restaurację, ogrody, centrum fitness, podziemny parking, centrum spa i saunę, bezpieczeństwo wokół zegara.Korzyści Gwarantowany dochód w wysokości 5%.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Park wodny - 15 minutCent…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$1,23M
Kompleks składa się z 13 dwupiętrowych luksusowych willi basenowych z funkcjonalnymi wzorami, luksusowymi wykończeniami i technologią cięcia krawędzi. Każda willa, zaprojektowana z w pełni funkcjonalną, dużą ilością przestrzeni użytkowej do przechowywania, życia i elastyczności, posiada 3- 5…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Tajlandia
od
$888,607
Projekt posiada wille z różnymi układami: 3- 6 sypialni i 4- 6 łazienek. Te wille są idealne dla rodzin i emigrantów szukających odosobnionego, spokojnego życia. Jest to 5- 20 minut jazdy do restauracji, plaż, sklepów, HeadStart i British School, które należą do wiodących szkół dla dzieci w …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Bang Tao Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,965
Opcje wykończenia Gotowe
Ten nowoczesny kompleks znajduje się zaledwie 500 metrów od popularnej plaży Bang Tao, co czyni go doskonałą okazję inwestycji dla komfortowego życia.Kompleks składa się z siedmiu 7- piętrowych budynków, zaprojektowanych we współczesnym stylu z wykorzystaniem materiałów naturalnych. Wnętrza …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a hotel and a spa center, 50 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$271,446
W rezydencji znajduje się hotel, duży basen i bar, restauracja, centrum spa, centrum fitness, klub dziecięcy, sala konferencyjna, plaża.Zakończenie - 2. kwartał 2024 r.Korzyści 6% gwarantowanych rocznych dochodów z wynajmu przez 5 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$156,228
Wspaniały kompleks na wschodnim wybrzeżu Phuket obejmuje kilka stref - 3 luksusowe wille, kamienice, 2 budynki mieszkalne, klub, hotel i marinę. 20-minutowa przejażdżka statkiem zabierze cię na odosobnioną wyspę, wyspę kokosową, zaledwie 500 metrów. Mieszkańcy i goście kompleksu będą mieli d…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with swimming pools, fitness centre and tropical garden, 850 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$178,084
Apartament kompleks z widokiem na baseny i tropikalny ogród. Położony w samym sercu Phuket, zaledwie 850 metrów od Catch Beach Club. Wyjątkowy kompleks charakteryzuje elegancja projektowania i spokój natury.Każdy apartament posiada 1-2 sypialnie, salon / jadalnia, oddzielną kuchnię, 1-2 łazi…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Zespół mieszkaniowy Ayana Heights Seaview Apartments overlook Layan Beach.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$236,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Ayana Heights Seaview Residence is a premium residential complex with all amenities, located on 49,000 m² in the prestigious area of ​​Bang Tao Island, adjacent to the Laguna Resort and Layan Beach. The complex offers a variety of apartment options with panoramic views of the Andaman Sea …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas, Thep Kasattri, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,26M
Nowa ultraluksusowa nieruchomość łączy najwyższy krajobraz i społeczność tożsamości, jest to połączenie komfortu i naturalności, która harmonizuje ze stylem życia, o którym zawsze marzyłeś. Kompleks ten jest doskonale zintegrowany w najwyższym obszarze jako minimalistyczny projekt architekto…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tajlandia
od
$91,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in the Laya Resort hotel complex.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$134,894
Opcje wykończenia Gotowe
Ready- to- przenieść apartamenty z meblami i urządzeniami w kompleksie hotelowym Laya Resort & Radisson Blu.Laya Resort & Radisson Kompleks hotelowy Blu znajduje się na granicy Parku Narodowego Sirinat, 350 metrów od plaży Layan.Sklepy, kawiarnie, restauracje, centrum handlowe Porto de Phuke…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in a residential complex just 50 m from Mai Khao Beach, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$269,824
Projekt to unikalny projekt mieszankowy położony na jednej z najpiękniejszych plaż Phuket - Mai Khao. Projekt ma powierzchnię 88000 m2, a jego powierzchnia wynosi prawie 600 metrów. Rozwój oferuje 5-gwiazdkowy hotel standardowych jednostek z wielu obiektów, takich jak restauracja przy plaży,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of single-storey villas with swimming pools in a prestigious area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$854,309
Oferujemy nowoczesne wille tropikalne z basenem o powierzchni 41 m2, tarasy, garaże.Rezydencja oferuje całokształt bezpieczeństwa.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaBudownictwo w kuchniUrządzenia BoschLokalizacja i pobliska infrastruktura Szkoła międzynarodowa - 12 minutKlub golfow…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a swimming pool and a club near Layan Beach, Phuket, Thailand
Phuket, Tajlandia
od
$2,37M
Kiara Reserve to luksusowy, markowy rozwój mieszkalny obejmujący wille i apartamenty w Layan Bay - kompleks wypoczynkowy i wypoczynkowy na północno-zachodnim wybrzeżu Phuket. Rezydencja znajduje się na oceanicznym zboczu i ma dużą powierzchnię ziemi.Urządzeniabasencentrum fitnessklubparkingo…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a golf club and a spa center at 900 meters from the beach, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$1,43M
Kompleks składa się z 15 luksusowych willi z widokiem panoramicznym, prywatnych basenów, tarasów i zadaszonych miejsc parkingowych.Projekt obejmuje:bezpieczeństwo wokół zegaraklub golfowysala gimnastycznaspaKids 'clubkort tenisowykluby plażowerestauracjeLokalizacja i pobliska infrastruktura …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to prestigious international schools, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$829,517
Odkryj rezydencję, gdzie luksus harmonizuje z naturą. Znajdź spokój otoczony bujną zielenią, górami i spokojnym Bang Niew Dam Reservoir. Wdychać najświeższe powietrze z najwyższej jakości powietrza.Żyć w nowoczesnych pomieszczeniach przeznaczonych dla komfortu, w tym wewnątrz i na zewnątrz. …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex of first-class villas with private pools, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$986,785
Nowy ekskluzywny kompleks willi w stylu tropikalnym. Każdy z nich posiada basen, ogród i parking. Kompleks mieszkalny powstanie w dwóch fazach:Faza 1 o powierzchni 9948 m2 obejmuje 5 willi typu A, 3 willi typu B, 1 willi typu CFaza 2 o powierzchni 8279 m2 obejmuje 12 willi typu CCechy mieszk…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$617,768
Zanurz się w atmosferze Luksusowej Fazy 4. Kompleks nowoczesnych willi z basenem, położony w samym sercu Phuket. Te wille łączą minimalistyczną architekturę, eleganckie dachy cedrowe i wysokie okna obrazu, aby stworzyć lekkie i przestronne wnętrze przypominające starożytnych tradycji azjatyc…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Zespół mieszkaniowy CANVAS PRESALE
Phuket, Tajlandia
od
$199,257
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Wyjątkowa okazja inwestycyjna! Komfortowe apartamenty w otoczeniu zieleni i nowoczesnych obiektów. Mieszkanie od Inwestora! Sprzedaż na podstawie umowy o pracę!Osprzęt!Pełne wyposażenie!Doświadcz pełnego komfortu i spokoju w Canvas, gdzie każdy róg jest przeznaczony do rozkoszowania się zmys…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$702,776
Kompleks obejmuje 19 ekskluzywnych apartamentów z widokiem na morze.basenogródbezpieczeństwo wokół zegarausługi conciergewidok na morzeWyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKabina i urządzenia kuchenneOgrzewacz wodyKorzyści Zapotrzebowanie na wynajęte jednostki jest wysokie, a ceny cz…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$100,332
Kompleks znajduje się 400 metrów od plaży Nai Yang i jest jednym z najlepszych projektów w okolicy. Kompleks posiada łącznie 6 siedmiokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, a także oddzielny budynek parkingowy. Projekt oferuje 814 apartamentów różnego rodzaju:28 m ² - 1 sypialnia35 m ² - 1 s…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of apartments with private pools on the first line from the beach in Chalong, Phuket, Thailand
Chalong, Tajlandia
od
$364,288
Ostateczny cel premium przy plaży w Phuket, gdzie luksus i komfort spotkać. Oszałamiające apartamenty oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze, przestronne plany pięter, a wszystkie sypialnie wyposażone są w łazienki dla prawdziwie pobłażliwe doświadczenie. Doskonała mieszanka pr…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools at 400 meters from Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,95M
Doświadcz luksusu boso w jego najlepszych w sercu Bangtao w wielkim "Origin Resort World Phuket" luksusowego centrum w strefie plaży Phuket. Odkryj znakomitą luksusową willę "BALCO" zagnieżdżoną w tej prestiżowej lokalizacji.Ciesz się romantycznym widokiem na basen i korzystać z pawilonu na …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Karon, Tajlandia
od
$129,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę. Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Proj…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Tajlandia
od
$247,504
Enigma Residence jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, gdzie komfort i jakość są połączone z zaawansowanymi technologiami, spełnia.Cechyapartamenty z widokiem na morzerozsądne układySystem "Smart Home"nowoczesny design i wysokiej jakości materiałylobby i odbiórparking podziemnyobszar współp…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools and lounge areas, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,34M
Oferujemy luksusowe wille z basenem, jacuzzi, miejsca parkingowe dla 2 samochodów, odkryty salon, tropikalne ogrody z wodospadami.Place - od 550 m ² do 940 m ².Cechy mieszkania W każdym domu znajduje się salon z jadalnią, kuchnia open- plan oraz dostęp do ogrodu i basenu, pralnia, przechowal…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tajlandia
od
$100,000
Opcje wykończenia Gotowe
Plast Property Management Company - ponad 30 lat doświadczenia.Nowoczesny kompleks mieszkalny z mieszkaniami i apartamentami w samym centrum Phuket.Kompleks składa się z trzech budynków o 8 piętrach, łącznie 604 apartamentów, studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na sprzedaż, o powierzchn…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of villas with swimming pools and gardens close to an international school, Bang Tao, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,39M
The Tales jest jednogłośną kolekcją 13 jednopiętrowych willi z basenami w najbardziej pożądanej lokalizacji w Phuket.Cechy:przestronne luksusowe wille z 3 sypialniami i prywatnymi basenamiodkryty salon przy basenieprzestronne strefy życia - jadalnia z w pełni wyposażone kuchniedwuosobowy pok…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$242,231
W nowoczesnym kondominium z basenem na dachu, podziemnym parkingiem i usługą concierge, mieszkańcy będą cieszyć się spokojem i spokojem, podziwiając jednocześnie oszałamiające piękno kapów morskich.Architektura kompleksu charakteryzuje się praktycznością, przyjaznością dla środowiska i ogran…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartment 350 meters from the beach in Bang Tao.
Choeng Thale, Tajlandia
od
$99,704
Opcje wykończenia Gotowe
Długo oczekiwany początek sprzedaży w Bang Tao przez legendarnego dewelopera Tytuł!Tytuł Vivi Condominium jest nowym projektem butikowym w obszarze Bang Tao, zaledwie 350 metrów od morza.Jest tu potencjał, który trudno zignorować:Wejście jest o 1,5 miliona bahtów niższe niż w Modeva i Legend…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$672,247
Oferujemy przestronne tropikalne wille z panoramicznym widokiem na morze, duże tarasy, baseny.Deweloper zdobył nagrodę "Best Pool Villa Boutique Design Phuket" w Dot Property Thailand Awards za ten projekt.Wyposażenie i wyposażenie w domu Okna z aluminiumUrządzenia kuchenne (kaptur, lodówka,…
Agencja
TRANIO
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Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG
Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG
Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG
Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG
Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG
Dzielnica mieszkaniowa FANTASEA CONDO CHALONG
Chalong, Tajlandia
od
$78,998
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Inwestuj w unikalne apartamenty, które zapewniają wysokie zyski i wzrost cen każdego roku.Osprzęt!W pełni umeblowane mieszkanie!FANTASEA CONDO CHALONG będzie położony w samym sercu Chalong, naprzeciwko centrum handlowego Robinson Lifestyle. Projekt ten oferuje doskonałe połączenie dostępnośc…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of magnificent villas with swimming pools in Thalang, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$3,38M
51 willi w ultra luksusowym i Balijski projekt podpisu o wielkości gruntu zaczyna się od 852 - 2036 m2, a rozmiar budynku zaczyna się od 500 m2.Fundusz tonący 100.000 THB (jednorazowa płatność). Miesięczna opłata za zarządzanie wspólnym obszarem 20 THB / m2, w tym całodobowa ochrona, zbiórka…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Luxurious BOUTIQUE PROJECT - The Title Vivi in ​​Bang Tao area.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$99,684
Opcje wykończenia Gotowe
Długo oczekiwany początek sprzedaży w Bang Tao przez legendarnego dewelopera Tytuł!Tytuł Vivi Condominium jest nowym projektem butikowym w obszarze Bang Tao, zaledwie 350 metrów od morza.Jest tu potencjał, który trudno zignorować:Wejście jest o 1,5 miliona bahtów niższe niż w Modeva i Legend…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Bang Tao Condo
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Condo
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Condo
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Condo
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Condo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bang Tao Condo
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Condo
Choeng Thale, Tajlandia
od
$139,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 36–270 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, i zielonej energii i uzupełnione przestrzeniami handlowymi, z restauracjami,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
197,000
Mieszkanie 2 pokoi
72.0 – 270.0
278,000 – 1,22M
Mieszkanie 3 pokoi
108.0 – 124.0
476,000 – 536,000
Kawalerka
36.0
139,000
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$1,01M
Kompleks składa się z nowoczesnych luksusowych willi, zbudowanych z materiałów wysokiej jakości i z dużą uwagą na szczegóły. Z nowoczesnymi wzoramii funkcjonalne przestrzenie życiowe, zaspokajają wszystkie potrzeby.Projekt obejmuje:odbiórcentrum fitnesssala konferencyjnacentrum odnowy biolog…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 12 minutes away from the international school campus and 15 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$555,157
Oferujemy wille z basenem, ogrodami, tarasami, garażami.Własność - za darmo.Zakończenie - IV kwartał 2025 r.Wyposażenie i wyposażenie w domu System "Smart Home"W pełni wyposażona kuchnia (kaptur, kuchenka, piekarnik, lodówka)SzafyKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Phuket Inter…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Zespół mieszkaniowy THE CUBE AMAZE
Si Sunthon, Tajlandia
od
$69,961
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Zespół mieszkaniowy Premium class complex Bamboo Forest near Bang Tao beach.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$177,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Bambusowy Las to nowy kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Bang Tao, blisko plaży Layan i Bang Tao (1.5 km).Ten kompleks w stylu śródziemnomorskim składa się z trzech 7- piętrowych budynków, zawierających 135 jednostek - studia, jeden, dwa - i trzypokojowe apartamenty, od 41 m ² do 24…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of villas with swimming pools and parkings in Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$262,115
Społeczność oferuje 12 prywatnych jednopiętrowych willi, strzeżona społeczność z kontrolowanym dostępem i drogi wewnętrznej, 2 bramy automatyczne do wejścia i wyjścia. Znajduje się wśród parków narodowych i bujnej dżungli.Okres budowy: 8 miesięcy.Cechy mieszkania Lekkie odcienie wnętrza i pa…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of first-class villas with swimming pools in Phuket, Thailand
Si Sunthon, Tajlandia
od
$1,82M
Nowoczesny kompleks oferuje dwupiętrowe wille z basenem, ogrodami i parkingami różnych typów. Można kupić pakiet mebli od 2 do 3 milionów bahtów, w zależności od rodzaju willi. Obok kompleksu deweloper buduje międzynarodową szkołę z basenem, boiskiem do piłki nożnej i boiskiem do koszykówki.…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with a view of the ocean in a new residence, on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$3,28M
Oferujemy apartamenty z tarasami, baseny prywatne i widok na morze.Rezydencja jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Bang Tao Villas
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Villas
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Villas
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Villas
Zespół mieszkaniowy Bang Tao Villas
Si Sunthon, Tajlandia
od
$620,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 431 m²
1 obiekt nieruchomości 1
Wprowadzenie wyjątkowej społeczności, gdzie nowoczesny styl życia jest połączony z otaczającą przyrodą. Kompleks mieszkalny składa się z apartamentów, willi i hotelu, które są wyposażone w inteligentne funkcje domu, zielonej energii i uzupełnione przestrzeni handlowej, z restauracjami, rekre…
Agencja
Geo Estate
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Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful villas with swimming pools and gardens in a prestigious area, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,02M
Oferujemy wille w stylu Balinese z basenem, tarasami, ogrodami i garażami.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w pobliżu szkoły międzynarodowej, Layan Beach, pole golfowe, klub plażowy, rynek, lotnisko
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tajlandia
od
$129,999
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elegant residential complex with first-class infrastructure near the sea, Naiharn, Phuket, Thailand
Mueang Phuket, Tajlandia
od
$118,784
Kompleks obejmuje 3 eleganckie siedmiopiętrowe budynki, gdzie każdy znajdzie swój własny kącik dla relaksu i inspiracji. Kompleks oferuje harmonię wyrafinowanego stylu, nienaganny komfort i wyjątkowe udogodnienia.Kompleks posiada kilka basenów, restauracje z różnorodną ofertą gastronomiczną,…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$613,657
Przestronny kompleks mieszkalny elegancko urządzonych willi z prywatnym basenem, otoczony przyrodą i zielenią. Kolekcja domów tropikalnych łączy nowoczesną technologię z egzotycznymi materiałami, tworząc bogaty design w doskonałej harmonii z otoczeniem.Każdy dom posiada salon, jadalnię, kuch…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of premium villas in Bang Tao, Choeng Thale, Thalang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,06M
Kompleks luksusowych willi w przytulnej i malowniczej lokalizacji, położony w pobliżu pięknych plaż i infrastruktury najbardziej rozwiniętej okolicy Phuket - Bang Tao. Okres budowy - 12 miesięcy. Kompleks obejmuje:Willa 1 - 433 m2, powierzchnia 589 m2Willa 2 - 640 m2, powierzchnia 986 m2Will…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$296,705
Kompleks obejmuje basen, fitness, ogród, przestrzeń jogi, onsen, lobby, przestrzeń współpracy, biblioteka, strefa BBQ, strefa dachu, ogród zoologiczny. Rodzaje zakwaterowania:1 sypialnia dwupoziomowa 49,5 m21 sypialnia 56 m21 sypialnia plus 57 m22 sypialnie 74 m22 sypialnie plus 76 m2Firma d…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Tajlandia
od
$1,55M
Prywatna strzeżona społeczność składała się z 9 przestronnych i pełni funkcjonalnych willi starannie zaprojektowanych dla rodzin z dziećmi. Projekt znajduje się na wzgórzu z malowniczym widokiem w pobliżu szkół międzynarodowych.Duże działki od 670 m ² do 1195 m ². Sypialnie 20- 27 m ², łazie…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Zespół mieszkaniowy The unique Atrium Andaman City project, managed by Radisson.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowoczesne kondominium w Andaman City kompleks, położony w Choeng Thalei, Phuket, zaledwie 500 metrów od Bang Tao Beach.Projekt obejmuje dwa siedmiopiętrowe budynki o łącznej powierzchni ok. 9,500 m ² i łącznie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni dostęp do wspólnych lu…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Buy-to-let luxury furnished apartments near Bang Tao and Surin beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$169,874
W cichej, szanowanej okolicy z widokiem na góry, istnieją unikalne domy zbudowany przez niezawodnego Thai developer. Jest to naprawdę przytulny kącik wśród luksusowych willi i apartamentów - bez jednego pęknięcia, z duszą i historią.Projekt renowacji bez zmiany podstawy strukturalnej zachowu…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$91,895
Złożone cechy:lobbysala gimnastycznapraniebasensalonogrody (w tym ogród na dachu)Korzyści Meble i klimatyzator za darmo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Najbliższa szkoła - 300 metrówBritish International Szkoła - 6.1 kmNajbliższe centrum handlowe - 6.7 kmPorto de Phuket - 6,7 kmLaguna …
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,15M
Oferujemy unikalne luksusowe wille z dużymi ogrodami krajobrazowymi, 10- meter- długie baseny z jacuzzi, miejsca parkingowe.Cechy mieszkania Każdy dom zawiera przestronny open- plan życia i jadalnia, dobrze wyposażona kuchnia z wyspą, eleganckie sypialnie wszystkie z łazienkami, badanie i ch…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$1,90M
Projekt składa się z 8 luksusowych jednopiętrowych willi z basenem i widokami panoramicznymi.Złożone cechy:ekskluzywny klub z tarasem z widokiem na morzezielony parkbezpieczeństwousługi conciergeLokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w południowo-zachodnim wybrzeżu Phuket, Kata skład…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and jacuzzis directly on Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$2,48M
Oferujemy ekskluzywne wille z malowniczym widokiem na wybrzeże, wewnętrzne podwórka, duże baseny i jacuzzi.Rezydencja oferuje bezpieczeństwo wokół zegara i jest częścią dużego kompleksu z centrów handlowych, pola golfowego, barów i restauracji.Cechy mieszkania Każdy dom zawiera 3 lub 5 sypia…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Spacious villas with swimming pools in an eco-friendly area, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$1,06M
Oferujemy wille z basenem 3,85 x 12,25 m, tarasy i miejsca parkingowe.Powierzchnia działki - od 437 m2 do 599 m2.Cechy mieszkania Każdy dom zawiera 4 sypialnie i 4 łazienki.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Oszałamiające tropikalne zachody słońca, spektakularny krajobraz i ciepłe morze l…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exceptional new residential complex between the lagoon and the sea in Laguna Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$7,80M
Te 16 oszałamiających rezydencji tworzą własną wyłączną enklawę w jednym z najrzadszych i najbardziej wysuniętych po głównych działek w Laguna Phuket.Każda z przestronnych współczesnych rezydencji została skrupulatnie zaprojektowana bez oszczędzania kosztów, aby zapewnić wyjątkową jakość w k…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tajlandia
od
$104,451
Opcje wykończenia Gotowe
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Kamala, Tajlandia
od
$123,277
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Ucieczka do spokojnej elegancji: Plaża, Góry, Społeczność
Deweloper
The Element by Anocha
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Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$674,025
Oferujemy stylowe apartamenty z panoramicznym widokiem na ogród i morze (3- 5 pięter).Niektóre apartamenty posiadają prywatne baseny.Nowoczesny dom w stylu włoskim oferuje duży basen ze strefą dla dzieci, bujny tropikalny ogród, słoneczny taras z siłownią i barem, ogród na dachu z basenem ni…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools close to beaches, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$2,65M
Oferujemy luksusowe wille z basenem, ogrodem krajobrazowym, miejscami parkingowymi.Kompleksowe funkcje bezpieczeństwa wokół zegara.Mieszkańcy mają również wyłączny dostęp do obiektów renomowanej szkoły międzynarodowej, w tym boiska do piłki nożnej i boiska do koszykówki, basen olimpijski, si…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$172,711
Projekt w idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży Kamala.Kompleks posiada 2 bloki i 1-2 pokojowe mieszkania, jak również studia.Apartamenty są urządzone w ciepłych kolorach i luksusowe kąpiele są zainstalowane w każdym pokoju.Hotel posiada unikalne piękno i 4 stylowe baseny z jacuzzi.…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Zespół mieszkaniowy AYANA HEIGHTS SEAVIEW RESIDENCE
Choeng Thale, Tajlandia
od
$240,543
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Instrument inwestycyjny! Przychody z 7%!Osprzęt!Meble wliczone w cenęPiękny widok na morze!AYANA Heights jest otoczony parkami narodowymi i tropikalną roślinnością, w pobliżu słynnej plaży Bang Tao. Jest to odosobniony raj z łatwym dostępem do wszystkich udogodnień miasta.Wyposażenie: 3 base…
Agencja
DDA Real Estate
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Agencja
DDA Real Estate
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Zespół mieszkaniowy Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Spacious modern apartments near the beaches, surrounded by beautiful nature, Layan, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$256,441
Komfortowy kompleks mieszkalny otoczony lasami tropikalnymi i chronionymi obszarami przyrodniczymi nadającymi się zarówno do osobistego pobytu, jak i do wynajęcia.Filozofia projektu polega na wykorzystaniu zrównoważonych materiałów, optymalizacji przestrzeni kosmicznej i zachowaniu zasobów n…
Agencja
TRANIO
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Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Pokaż wszystko Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Apart - hotel Wyjątkowy projekt Atrium Andaman City, zarządzany przez Radisson.
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$160,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Nowoczesny apartamentowiec w kompleksie Andaman City, położonym w dzielnicy Choeng Thalei (Phuket), zaledwie 500 metrów od plaży Bang Tao. Inwestycja obejmuje dwa 7-piętrowe budynki o łącznej powierzchni około 95000 m² i zaledwie 311 apartamentów. Apartamenty na parterze mają bezpośredni …
Agencja
Smart Home
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$917,402
Kompleks składa się z 9 dwupoziomowych willi.Cechybasen 30 m2 z leżakami i prysznicemgrill z kuchnią, salonem i tarasemparkingogród z palmami i dekoracyjnych roślin tropikalnychzapierające dech w piersiach widoki na góryochrona wokół zegara i nadzór wideoPoczątek budowy - październik 2024.Wy…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools and gardens close to Bang Tao Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$500,997
Oferujemy luksusowe wille, łączące nowoczesny komfort i tropikalną zieleń. W każdym domu znajduje się ogród, basen o powierzchni 23 m2 oraz parking.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Lotnisko - 30 minutBang Tao Beach - 15 minutSurin Beach - 20 minutPark Narodowy - 10 minutPark wodny - 8 m…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$148,167
W rezydencji znajduje się całodobowa ochrona, kryty i odkryty parking, wspólna przestrzeń robocza, 2 baseny, basen dla dzieci, klub dla dzieci i plac zabaw, kino, centrum spa, sauna i sala fitness, restauracja i bar, basen na dachu z tarasem.Wyposażenie i wyposażenie w domu UrządzeniaKlimaty…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a sea view at 600 meters from Surin Beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$113,172
Luksusowy boutique condominium składa się z 82 przytulne apartamenty, stworzone, aby zaoferować maksymalny komfort. Oferujemy wysokiej klasy rekreacji i tropikalnej spokoju w oazie w obszarze Surina.Cechy:odbiór wokół zegarapodziemny parking strzeżonyintercom wideoBasen na dachu z widokiem n…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, gym, parking and co-working area, Nai Yang, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$105,787
Położony w samym sercu Phuket, Tajlandia, ośmiopiętrowy kompleks condominium oferuje schronienie dla nomadów cyfrowych i eleganckich inwestorów. Dzięki strategicznej lokalizacji zaledwie kilka chwil od plaży Nai Yang i w zasięgu niezbędnych udogodnień i atrakcji, kompleks stawia scenę dla st…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New guarded complex of furnished villas with swimming pools close to the golf club, Phuket, Thailand
Pa Khlok, Tajlandia
od
$616,432
Tropikalne sanktuarium spokoju, rezydencja jest nestled wśród bujnej zieleni i chwali się sensacyjne widoki na morze Andaman.Zaprezentowane 28 prywatnych willi basenowych o konfiguracji do 5 sypialni, każda willa jest arcydziełem, które zachwyci elitarnych inwestorów, zauważając emerytów i z…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens close to Layan and Bang Tao Beaches, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$860,964
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody krajobrazowe, miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaSzafyKuchniaLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 15 minutBang Tao Beach - 15 minutSurin Beach - 20 minutNai Thon Beach - 22 minutyPark wodny - 7 minutPole g…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New luxury residential complex with excellent infrastructure within walking distance from Bang Tao beach, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$261,615
Specjalna oferta przed rozpoczęciem sprzedaży: nowy kompleks mieszkalny premium w sercu jednego z najbardziej popularnych obszarów wyspy - Bang Tao.Pierwszorzędny kompleks mieszkalny składa się z klubu, 7 budynków mieszkalnych, 2 parkingi. Przestrzenie między budynkami zajmują zieleń i basen…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New condominium with lagoon and lake view in prestigious resort area near Boat Avenue, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$204,689
Projekt znajduje się w korzystnej lokalizacji kurortu. Jest to siedmiopiętrowy budynek z widokiem na spokojną lagunę z 1-2 sypialniami apartamenty.Budynek jest częścią dużego kompleksu z centrami handlowymi, klubem golfowym, parkiem, ośrodkami zdrowia, miejscami imprez, hotelami, barami i re…
Agencja
TRANIO
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Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments with swimming pools in a luxury low-rise residence, Phuket, Thailand
Choeng Thale, Tajlandia
od
$1,35M
Oferujemy apartamenty z tarasami i prywatnymi basenami.Rezydencja jest częścią dużego kompleksu, znajduje się na brzegu laguny i posiada prywatne molo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w pobliżu Bang Tao Beach.Phuket Town - 30 minut jazdyPhuket International Lot…
Agencja
TRANIO
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