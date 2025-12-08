  1. Realting.com
Nowe mieszkania w Chon Buri, Tajlandia

Pattaya
29
Pattaya City
119
Na Chom Thian
39
Nong Pla Lai
12
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tajlandia
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Nowy kompleks Harmonia jest idealnym miejscem do spokojnego, spokojnego życia w centrum miejskiego życia Pattaya. Położony w Central Pattaya, w pobliżu plaż. 100 metrów od złożonego przystanku autobusowego, pobliskich centrów handlowych, supermarketów, miejsc rozrywki, restauracji, kawiarni,…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,438
W rezydencji znajdują się dwa baseny, jacuzzi, sauna i łaźnia parowa, ośrodki fitness, kawiarnia i restauracja, podziemny parking, ochrona wokół zegara i CCTV.Wyposażenie i wyposażenie w domu Pełne wyposażenie kuchni europejskiej, szaf i łaźniElektryczne podgrzewacze wodyScentralizowane urzą…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 34
Wyjątkowa okazja inwestycyjna w samym sercu Jomtien to mieszkanie z przepięknym widokiem na morze i infrastrukturą pierwszej klasy! Oczekiwane zyski do 8% rocznie! Dostępne urządzenia! Pełne wyposażenie! Riviera Santa Monica jest nowoczesnym condominium, gdzie komfort jest połączony z prywat…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya City, Tajlandia
od
$98,360
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Olympus to nowy luksusowy kompleks apartamentów w prestiżowej dzielnicy w centrum Pattaya, z widokiem na morze i miasto! Projekt składa się z sześciu 8-piętrowych budynków, oferuje studia i apartamenty, których wnętrza ozdobione są profesjonalnymi projektantami. Jest też dobrze utrzymany…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,242
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,08M
Luksusowe wille przy basenie w stylu "Modern Luxury". Bliskość zbiornika i lokalizacja wśród bujnej zieleni tworzą atmosferę spokoju dla każdej rezydencji.Cechyprywatny basen z jacuzziparking dla 4- 5 samochodówbezpieczeństwo wokół zegarasala fitnessBasen dla dzieciLokalizacja i pobliska inf…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class new residential complex with wellness infrastructure in Pattaya, Banglamung, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,013
Unikalny kompleks mieszkalny z japońskim tematem SPA i wellness w samym sercu Pattaya, zaledwie 1 km od głównych atrakcji i plaż.Jest to projekt o niskim wzroście, skoncentrowany na wellness i harmonijnym stylu życia, wśród których są pełne SPA rozmiar z onsen kąpieli, centrum fitness, bar, …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Pattaya City, Tajlandia
od
$137,365
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Idealna inwestycja w nieruchomości zapewniająca stały dochód i wzrost kapitału! Apartamenty EDGE w centrum Pattaya. Rentowność od 7%!Raty! Dom jest wynajęty!Wszystkie mieszkania sprzedawane są w pełni umeblowane, ze sprzętem AGD i instalacją wodno-kanalizacyjną. Do plaży można dojść na piech…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise beachfront residence with a swimming pool, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$463,568
Oferujemy urządzone apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i miejsc parkingowych.Rezydencja dysponuje basenem nieskończoności, dużym tarasem na dachu, jacuzzi, sauną, centrum fitness, ogrodem, ochroną wokół zegara i CCTV.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budownictwo - w kabinie kuchenn…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished apartments with swimming pools, a kids' club and a co-working area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$189,956
Złożona infrastruktura:parkingsala konferencyjnalobbyspasymulator golfaKids 'clubOgród zenobszar współpracybasenyjacuzzipomieszczenia wypoczynkowesala gimnastycznausługi conciergeochrona wokół zegara i nadzór wideoPoczątek budowy - styczeń 2026.Zakończenie - luty 2029 r.Wyposażenie i wyposaż…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,824
Złożona infrastruktura:grunt sportowyspasymulator golfasala konferencyjnaparking podziemnylobbysklepywodospadyBaseny dla dzieci ze zjeżdżalniamitor bieganiapomieszczenia wypoczynkoweogród krajobrazowyrestauracjasala gimnastyczna2- = meter- długi basen z jacuzziplac zabaw dla dzieciPoczątek b…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a conference room at 800 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$129,087
W rezydencji znajduje się fontanna, basen i jacuzzi, spa i sauna, sala konferencyjna, restauracje, klub dla dzieci i plac zabaw, sala gier, centrum fitness, parking, ogród krajobrazowy.Korzyści Gwarantowany dochód w wysokości 6% w ciągu 8 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomoś…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,130
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 59
Copacabana Beach Jomtien - wieżowiec o 59 piętrach w Pattaya z doskonałą lokalizacją w okolicy Jomtien. Kompleks położony jest blisko morza. Główną cechą Copacabana Pattaya – jest możliwość zakupu mieszkania z prywatnym basenem, w którym można podziwiać luksusowy widok na Zatokę Syjamską. W…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residential complex of furnished apartments 500 meters from Jomtien Beach in Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$181,630
Premia mieszkalny projekt położony w najbardziej prestiżowej okolicy w pobliżu plaży Jomtien w Pattaya.Kompleks będzie obejmował największy basen w mieście z krytymi i odkrytymi obszarami, wiele obszarów rekreacyjnych, basen na dachu z panoramicznym widokiem, pokoje fitness, podziemny parkin…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$241,996
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 37
Ocean Portofino Jomtien to luksusowy luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksusowy nadmorski kondominium, który oferuje 268 jednostek z niepowtarzalnym widokiem na największą marinę w Azji. Ko…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of quality villas with around-the-clock security, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$435,345
Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Klasyczna elegancja z designem, myślenie o każdym szczególe życia. Zaprojektowane do obsługi potrzeb użytkowania we wszystkich funkcjach, aby połączyć szczęście i zaangażowanie rodziny. Społeczeństwo jakości i prywatność z przywilejem …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,824
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja inwestycyjna! Zysk od 8%! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Zapewniamy bardzo wygodne, nieoprocentowane raty z minimalną wpłatą zadatku! Luksus apartament w prestiżowym kompleksie DREAM, położonym w malowniczym miejscu na wzgórzu …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool and a garden near the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$146,541
Oferujemy apartamenty z balkonem i panoramicznym widokiem na morze.Rezydencja posiada system ochrony, podziemny parking, basen, saunę, centrum fitness, ogród.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchniaSzafkiKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest na szc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of luxury modern villas within an 8-minute drive from an international school, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$613,657
"Reservoir Town" żyje luksusowe i stylowe z "Modern Tropical"projektowanie. Jakość, przytulny i bardzo prywatności przez ograniczony 16 uprzywilejowanych willi. Oczarowany otaczającą naturą, ciemny, przestronny, każdy pokój otwarty na piękne krajobrazy. W tym prywatny basen i wysokiej klasy …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$479,516
Kompleks, zainspirowany historycznymi willami Bibury w Anglii, łączy klasyczny angielski urok i nowoczesny luksus. Ostrożnie urządzone ogrody urządzone są z prywatnych basenów, tworząc spokojne rekolekcje.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródparking dla 2 samochodówbezpieczeństwo wokół…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Pattaya City, Tajlandia
od
$68,987
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w prestiżowym kompleksie na wzgórzu Pratumnak. Świetna opcja na inwestycję! Nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe jak i pod wynajem! Rentowność od 7%!Dom oddany! Apartamenty są umeblowane i gotowe do zamieszkania!Aurora Pratumnak — Ten apartament w Pattaya South znajduje si…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tajlandia
od
$52,975
Liczba kondygnacji 8
Zainwestuj w wyjątkowy apartament położony zaledwie 5 minut spacerem od plaży Jomtien!Rentowność wynajmu wynosi 5%.Możliwa rata: 60% przy podpisaniu umowy, pozostałe 40% na 4 lata.Dom gotowy! Apartamenty są umeblowane! Gotowe do zamieszkania!Jada Beach Condominium to projekt kondominium i ap…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with three swimming pools and a roof-top terrace in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,260
Rezydencja oferuje około -zegar bezpieczeństwa abd concierge usługi, centrum fitness, trzy baseny nieskończoności, jacuzzi, sauny, restauracja, duży taras na dachu, parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Kabina kuchennaSzafkiKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex, Pattaya, Chonburi, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,912
Nowe najwyższej premium condominium w Pattaya z panoramicznym widokiem na ocean znajduje się między Pratumnak i Jomtien, dwa z najbardziej prestiżowych obszarów miasta.Kompleks obejmuje ponad 2 hektary, a sam budynek wznosi się na 67 piętrach - to najwyższy punkt miasta. Kompleks posiada łąc…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Zespół mieszkaniowy ECO Resort - Luxury ECO Friendly Condo
Bang Sare, Tajlandia
od
$63,663
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Piąty projekt Sisaran z Bang Saray to luksusowe mieszkanie przyjazne ECO z 262 jednostkami. Dzięki ponad 15 ułatwieniom dla mieszkańców i szeregowi 5-gwiazdkowych usług, ten rozwój wyznaczy nowy punkt odniesienia dla Bang Saray.
Deweloper
Sisaran
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya City, Tajlandia
od
$57,981
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
STAR to kondominium o nowoczesnym designie, firmy Siam Oriental. Projekt znajduje się w najbardziej prestiżowej części miasta, na królewskim wzgórzu Pratumnak, w pobliżu rezydencji rodziny królewskiej. Centrum miasta, Bali Hai Pier, słynna ulica Volking, jest już blisko. Pratumnak to miejs…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with gardens and swimming pools, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$385,433
Kompleks składa się z japońskich basenowych willi, gdzie filozofia Zen spełnia nowoczesny luksus. Zanurz się w spokojnych ogrodach, rozwinąć się przy basenie i cieszyć przestrzenie zaprojektowane do stylowego życia.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródparking dla 2- 4 samochodówbezpiec…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$46,017
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 22–43 m²
29 obiekty nieruchomości 29
Kompleks mieszkaniowy europejskiego dewelopera z najbardziej niezbędnymi udogodnieniami w prestiżowej dzielnicy Pratumnak Hill. Jest to najbardziej elitarny obszar miasta Pattaya, idealne miejsce do mierzonego życia i spokojnych wakacji. Kompleks znajduje się 5 minut jazdy od centrum Patt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Mieszkanie 2 pokoi
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Kawalerka
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$495,126
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$143,534
Luksusowe high- rise condominium znajduje się w centrum plaży Jomtien. Daje kupującym ultrastylową architekturę, w połączeniu z wysoce pożądane funkcje stylu życia, które zapewnią Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać ten ośrodek plażowy stylu rozwoju. Korzystaj z pa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with swimming pools, waterfalls and jacuzzis, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$120,449
Nowoczesny luksusowy projekt o powierzchni 12,480 m ² jest 50- piętrowym budynkiem z unikalnym kompleksem rozrywkowym na dachu. Rezydencja posiada szeroką gamę apartamentów z pięknym widokiem na ocean, Pattaya Bay, Koh Larn, Naklua Bay lub Jomtien Beach. Układy apartamentów różnią się od sty…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tajlandia
od
$87,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 24
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! 500m do plaży Jomtien! Ambasada Resort - unikalny 8- piętrowy kompleks mieszkalny, daje możliwość stać się częścią prestiżowego świata, gdzie elegancja World Hotels…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Pattaya City, Tajlandia
od
$214,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 18
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,768
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 38
Kompleks Panora Condominium to 38-piętrowy wieżowiec położony w jednym z najlepszych obszarów Pattaya ( Holm Pratumnak ). Kompleks oferuje panoramiczne widoki na morze. Panora Pattaya znajduje się zaledwie 250 metrów od plaży. Wzgórze Pratamnak – to prestiżowy obszar i jedyna góra w regioni…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$133,505
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Wyjątkowa okazja dla inwestorów: luksusowe apartamenty w samym sercu Jomtien z wysokim zyskiem!Wydajność wynajmu: do 8%Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Odległość od plaży: tylko 500 metrów!AKWAROS przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb wszystkich rodzin. Oferuje udogodnienia dla wszy…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Pattaya City, Tajlandia
od
$34,170
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy First class residential complex on the seafront in Wongamat area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,392
Zainspirowany przez fale i krzywe plaży Wongamat, budynek jest arcydziełem architektonicznym, które odzwierciedla naturalne piękno Zatoki Wongamat i rosnącej miejskiej metropolii obszaru. Miejskie proste linie są połączone z gładkimi, eleganckimi krzywymi, tworząc formy i przestrzenie, które…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Na Chom Thian, Tajlandia
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 40
Riviera Monaco to elitarne nowoczesne mieszkanie położone w Na Chom Thian na południu Pattaya, w popularnym regionie, na pierwszej linii morza, tuż przy plaży Jomtien! Obszar jest zielony, cichy, dobrze rozwinięty. 40-piętrowy wieżowiec, obejmuje 412 apartamentów o powierzchni 26–130 metrów…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$107,455
Liczba kondygnacji 46
Luksusowy apartament w sercu Jomtien w Pattaya z unikalnym designem i udogodnieniami na światowym poziomie! Zainwestuj w luksusowe apartamenty Riviera Jomtien od dewelopera Riviera Group, zapewniając rentowność wynajmu już od 5%! Plaża 500 m! Apartamenty są w pełni umeblowane! Ud…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$153,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 49
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomt…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with gardens and swimming pools close to beaches, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$546,471
"Onyx Grand Village" łączy luksus, spokój i ekshibicjonizm. Piękne wykończenie i wysokiej jakości meble, prywatny basen i bujne ogrody - wszystko zapewnia doskonałą oazę do relaksu i odświeżenia.Cechyprywatny basen z jacuzziprywatny ogródsaunaparking dla 2 samochodówbezpieczeństwo wokół zega…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$130,200
Luksusowy wieżowiec mieszkalny w centrum PattayaBudynek oferuje zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na okolicę i Zatokę Tajlandzką. Wszystkie 465 pokoi w apartamentach zostało starannie zaprojektowanych. Oprócz całodobowej ochrony, basen o powierzchni 240 mkw. i  City Garden Tow…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beautiful low-rise residence with a swimming pool in a prestigious area Pratumnak Hill, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,743
W rezydencji znajduje się basen o długości 18 metrów z jacuzzi, sauną i łaźnią parową, centrum fitness, ochrona i CCTV, ogród, zadaszony parking.Wyposażenie i wyposażenie w domu Nowoczesna kuchniaSzafyKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzieln…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Tajlandia
od
$77,800
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe 5-gwiazdkowe życie na plaży Wongamat w tropikalnym stylu To luksusowe mieszkanie doświadczonego dewelopera Global Top Group składa się ze 188 nowoczesnych apartamentów w uroczej tropikalnej okolicy. Egzotyczny motyw jest kontynuowany w projektowaniu oszałamiającego holu, bujnych i…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,643
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$431,410
Kompleks jakości zbudowany z dbałością o każdy szczegół. Przestronne salony z wysokimi sufitami. Duże okna dla wielu naturalnego światła z widokiem na malowniczy ogród.Cechyprywatny basen z jacuzziparkingbezpieczeństwo wokół zegaraWyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliKlimatyzacjaUrzą…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Pokaż wszystko Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Инвестиционная возможностк! Престижные апартаменты в живописноВ районе Джомтьен!Рассрочка!Расстояние до пляжа: 1700 В!Апартаменты сдаются с отделкой, ылектрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонный гарнитурой, сантехникой.PRISTINE PARK III - предлагает идеальное с…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of furnished villas with swimming pools in the picturesque area of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$690,595
"Arowanyx" luksusowe wille basenowe w stylu "Modern Luxury". Klasyczna elegancja z designem, myślenie o każdym szczególe życia. Zaprojektowane do obsługi potrzeb użytkowania we wszystkich funkcjach, aby połączyć szczęście i zaangażowanie rodziny. Społeczeństwo jakości i prywatność z przywile…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,494
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii - zaledwie 25 metrów od plaży Jomtien. Lokalizacja zapewnia wyjątkowy poziom komfortu i wygody. Główną koncepcją jest połączenie luksusu, prywatności i życia miejskiego w jednym z najlepszych obszarów Pattaya.Ponad 30% jednostek zostało j…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools, a spa center and a private access to the beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$9,66M
Kompleks składa się z 61 ekskluzywnych dwupiętrowych willi (2- 4 sypialnie) z panoramicznym widokiem na Zatokę Tajlandzką. Te tropikalne wille są harmonijnym połączeniem uroczej tradycyjnej tajskiej estetyki i współczesnej architektury. Każdy dom obejmuje duże otwarte przestrzenie, balkony, …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$112,033
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 60
Niesamowite możliwości inwestycji w nieruchomości na wybrzeżu Zatoki Tajlandzkiej.Dochód od 7%! Doskonała opcja do zamieszkania lub wynajmu!Świeże morskie powietrze i niekończąca się plaża czynią tę nieruchomość wyjątkową.Możliwość płatności w ratach!Odległość do plaży: 200 metrów!Każdy apar…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$63,339
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Seven Seas Cote d Azur to duży projekt w stylu światowej sławy Riwiery Francuskiej. Seven Seas Cote d Azur, położony 180 metrów od plaży, wyposażony na komfortowy pobyt, zajmuje powierzchnię o łącznej powierzchni 24,8 ha. Wyposażenie mieszkania: - Czysta dekoracja wnętrz, - oświetlenie sufi…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New beachfront residence with swimming pools, lagoons and gardens, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$192,947
Luksusowa rezydencja na pierwszej linii morza z basenami, lagunami i ogrodami na odpoczynek i relaks.Kompleks składa się z 4 ośmiopiętrowych budynków z 264 jednostkami. Wnętrza są zdominowane przez elegancki i wyrafinowany design, naturalne tony i naturalne materiały. Istnieją różne rodzaje …
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Pokaż wszystko Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Na Kluea, Tajlandia
od
$116,866
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Идеальный выбор для inвестиций i для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличну ю инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости i дохо…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Pokaż wszystko Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 40
Уникальное предложение для инвестиций в роскошные апартаменты! Доход от 7%! Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду! До центра города - 15 минут езды! Первая линия моря, прямо у пляжа Джомтьен! Вид на море! Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, распол…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,689
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 55
Możliwość inwestycji w kompleksie mieszkalnym Copacabana Coral Reef Jomtien, oferuje unikalny styl morza, rafy i korala. Zysk z 7%!Osprzęt! Mieszkanie jest umeblowane!Budynek jest zaprojektowany tak, że wiele apartamentów zapewnia widoki na morze, co pozwala cieszyć się zapierające dech w pi…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$203,247
Aquarious Jomtien Pattaya jest highly-end kompleks mieszkalny położony w Jomtien, Pattaya. Kompleks składa się z dwóch wznoszących się budynków (44 i 47 pięter) połączonych ze sobą. W sumie istnieje 606 jednostek, z których większość ma widok na Zatokę Tajlandzką i 5 lokali handlowych. Istni…
Agencja
TRANIO
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Pokaż wszystko Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tajlandia
od
$74,379
Rok realizacji 2017
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 56 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Siam Oriental Plaza condominium jest dziewiątym projektem fińskiego dewelopera, który znajduje się w najlepszej części miasta, na wzgórzu Pratumnak. Kondominium składa się z 8 pięter i zawiera łącznie 190 apartamentów. Cała infrastruktura kompleksu znajduje się na dachu: basen, w pełni wypos…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
78,511 – 86,365
Deweloper
Siam Oriental Condos
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Low-rise premium residence with swimming pools in the center of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$82,431
W rezydencji znajdują się baseny i fontanny, ścieżki spacerowe i ogrody, podziemny parking, restauracje, sklepy, kawiarnie i bar na dachu, sauna, łaźnia parowa i jacuzzi, studio jogi, siłownia, plac zabaw dla dzieci, system zabezpieczeń z CCTV.Rezydencja składa się z 4 budynków.Lokalizacja i…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tajlandia
od
$690,295
Projekt jakości z "Baan Mae Villa". Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Ukończone udogodnienia na wielkim miejscu. Ciesz się pięknym widokiem na ogród z dużych drzwi i okien. Powierzchnia mieszkalna z wysokim sufitem, dużym balkonem i łazienką.Cechyprywatny basen z jacuz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with a swimming pool close to the beach of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$190,881
Uwięziony przez Champagne-gold dachy-top basen nieskończoności i ekspansywny Zatoka Tajlandii rozciągająca się po horyzoncie, każdego dnia na Edge Central Pattaya będzie uzupełniony z powietrzem, słońce wypełnione vistas, czy z basenu lub własnego prywatnego tarasu.Cechylounges lobbypokój so…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Paradise Ocean View
Zespół mieszkaniowy Paradise Ocean View
Zespół mieszkaniowy Paradise Ocean View
Zespół mieszkaniowy Paradise Ocean View
Zespół mieszkaniowy Paradise Ocean View
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Paradise Ocean View
Zespół mieszkaniowy Paradise Ocean View
Bang Lamung, Tajlandia
od
$238,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Kawałek raju w Pattaya  Paradise Ocean View to wykończony luksusowy 5-gwiazdkowy kondominium, które otrzymał nagrodę « Najlepszy deweloper projektów butikowych » na konkursie « Tajlandia Nieruchomości 2016 ». Paradise Ocean View to niski wzrost kondominium z widokiem na morze. Tajlandia Wła…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$99,014
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 22
Beverly Mountain Bay znajduje się w centrum miasta i oferuje wspaniałe widoki na morze i panoramę miasta. Luksusowe kondominium Beverly Mountain Bay w Pattaya — idealne miejsce na nocleg. Kompleks zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów, które są przyjazne dla środowiska Pattaya. Komple…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$62,470
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,554
Apartamenty klasy biznes w Jomtien zaledwie 10 minut spacerem do plaży. Ocean u twoich stóp. Budynek posiada 55 pięter z 1800 jednostkami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją opcje z jedną, dwie i trzy sypialnie w różnych modyfikacjach, a także apartamenty z pry…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a prestigious area, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$247,251
Grand Breeze Luxury Pool Villas uosabiają szczyt luksusu mieszkającego w East Pattaya. Kompleks składa się z 6 luksusowych willi i łączy nowoczesną elegancję z niezrównaną prywatnością, wszystko w łatwy dostęp do dynamicznego stylu życia Pattaya udogodnienia. Każda jednostka jest skrupulatni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$97,726
Liczba kondygnacji 45
Świetna opcja inwestycyjna! Rentowność od 7%! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Kompleks posiada dobrą lokalizację i cieszy się dużym zainteresowaniem najemców! Apartamenty są umeblowane, posiadają instalację wodno-kanalizacyjną oraz sprzęt AGD! Raty! …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$374,004
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.Rezydencja oferuje ogrody i park, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, baseny i spa, siłownię.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na pierwszej linii plaży Jomtien i po drugiej stronie drogi od rynku nocy Jomtien
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Seven Seas Le Carnival to projekt słynnego dewelopera Universal Group Thailand. Kondominium składa się z 4 budynków, z których dwa to 30-piętrowe drapacze chmur. Projekt znajduje się w samym centrum Pattaya, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, zaledwie 4 minuty od plaży Jomtien! W pob…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$126,542
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 29
Powierzchnia 34–70 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Tower to pierwszy luksusowy wieżowiec w sercu Pattaya, który zmienił krajobraz miejski tego kwitnącego kurortu. Budynek projektu oferuje panoramiczny widok na okolicę i Zatokę Tajlandzką. Kompleks położony jest na działce o powierzchni 4800 mkw. pośrodku malowniczych ogrodów. Komplek…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
281,206
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 67
Grand Solaire Pattaya wznosi się na 67 piętrach, oferując najwyższy punkt wysokości w Pattaya ze wspaniałymi panoramicznymi widokami na ocean z ogromnej większości mieszkań. Wszystkie oferowane luksusowe rezydencje 2470 mają najnowocześniejsze elementy wystroju wnętrz, w tym dekadenckie płyt…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,635
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja pod inwestycję! Idealna zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Rentowność od 8%! Biorąc pod uwagę obecność dużej liczby udogodnień kompleksu mieszkalnego oraz rozwiniętą infrastrukturę, ta nieruchomość jest idealna na wynajem długoterminowy! Możliwe raty!…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$235,116
Apartamenty w największych i najbardziej popularnych wśród turystów ukończył kompleks plaży Jomtien. Budynek posiada 59 pięter z 1644 jednostkami różnych układów. Istnieją apartamenty z prywatnym basenem. Kompleks posiada wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym ogrody, bas…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,051
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 51
Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter. Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży! Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostęp…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Na Kluea, Tajlandia
od
$75,545
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,850
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Jeśli Twoim marzeniem jest luksusowe życie w eleganckim kondominium –, oferujemy wspaniały i niepowtarzalny pomysł na mieszkanie, obecnie dostępne w najbardziej pożądanym miejscu Pattaya – prestiżowe wzgórze Pratumnak w pobliżu plaży Kozi. Styl, komfort i wygoda to cechy tego nowego i zas…
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools in a sought-after area, close to the lake, Pattaya, Phuket
Pattaya City, Tajlandia
od
$1,23M
Kompleks składa się z 16 jedno- i dwupiętrowych willi. Każdy dom posiada basen, parking i ogród.Zakończenie - grudzień 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nieruchomość znajduje się w East Pattaya, spokojnej i bardzo wysublimowanej dzielnicy, w odległości spaceru od jeziora Mabpracha…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$100,953
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 32–69 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks premium składa się z 24 pięter i znajduje się w dzielnicy Jomtien, 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - plaży Jomtien, co pozwoli ci cieszyć się wspaniałymi widokami na Zatokę Tajlandzką i miasto, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowe życie. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
112,201
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya City, Tajlandia
od