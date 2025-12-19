  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Hua Hin District
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Hua Hin District, Tajlandia

Hua Hin
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools close to a university and beaches, Hua Hin, Thailand
Hua Hin, Tajlandia
od
$456,388
Nowoczesne życie na poddaszu przekracza zwyczajne i zaprasza do sfery wyrafinowanej pobłażliwości. Każda elegancka, nowoczesna willa w stylu loft- styl jest stworzona do kokonu w ostatecznym komforcie i stylu.Doświadcz niezrównanego luksusu i wyrafinowanego komfortu w kompleksie, gdzie nowoc…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się