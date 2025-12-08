  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Bang Lamung
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Bang Lamung, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Zespół mieszkaniowy EMBASSY LIFE
Pattaya City, Tajlandia
od
$87,680
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2029
Liczba kondygnacji 24
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! 500m do plaży Jomtien! Ambasada Resort - unikalny 8- piętrowy kompleks mieszkalny, daje możliwość stać się częścią prestiżowego świata, gdzie elegancja World Hotels…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Zespół mieszkaniowy SEASPIRE
Pattaya City, Tajlandia
od
$153,182
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 49
Początek sprzedaży nowego projektu w samym sercu Jomtien - SEASPIRE, który zapewni Państwu stabilne dochody i komfortowe życie! Dostępne urządzenia! Pierwszy brzeg! Cena mieszkania obejmuje wszystkie wykończenia, hydraulika, wystrój, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego! Sea Spire Jomt…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-rise residence with swimming pools and panoramic sea views, 250 meters from the beach, Pratamnak, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$185,022
Elitarny high- rise condominium jest ucieleśnieniem nowoczesnego stylu i luksusu w prestiżowej okolicy Village Pratumnak, zaledwie 250 metrów od malowniczej plaży. Budynek składa się z 38 pięter z 342 apartamentami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją apartament…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–64 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Olympus to zupełnie nowy sposób życia z restauracjami, kawiarniami i sklepami dogodnie położony w kompleksie mieszkalnym wraz z udogodnieniami, które będziesz cieszyć się i potrzebować tuż przy progu.Kompleks jest centrum zdrowego stylu życia, z sauną, siłownią na dachu każdego z budynków i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Mieszkanie 2 pokoi
39.1 – 39.2
111,206
Kawalerka
23.2
65,583
Geo Estate
