  2. Tajlandia
  3. Karon
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Karon, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New premium residence with a swimming pool, a restaurant and a spa center at 100 meters from the beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$270,133
Oferujemy ekskluzywne apartamenty z panoramicznym widokiem na ocean i góry.W rezydencji znajduje się restauracja, basen z widokiem na ocean, parking, ochrona, spa i centrum fitness, plac zabaw dla dzieci, biblioteka.Zakończenie - 2026.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jes…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-class residential complex near Kata beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$168,864
Kompleks oferuje połączenie stylu, najlepszej jakości i opłacalnych inwestycji. Jest to miejsce, gdzie luksus spotyka komfort, a każdy dzień jest pełen radosnych emocji. Terytorium będzie miało wodę i zielone obszary, 2 duże partie pakujące. Ponadto, dla właścicieli zwierząt domowych nie będ…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy So Origin Kata Apartment Complex is located 800 meters from Kata Beach.
Karon, Tajlandia
od
$116,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Located just 800 meters from Kata Beach, one of Phuket's most popular tourist destinations, the apartment complex offers ideal living, leisure, and investment opportunities. Restaurants, shops, and spas are within walking distance, providing residents with a high level of comfort and conv…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Zespół mieszkaniowy Hennessy Karon
Karon, Tajlandia
od
$262,936
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Luksusowy kompleks apartamentów znajduje się zaledwie 100 metrów od plaży Karon na południu wyspy Phuket. Dostarczono tutaj kompletny zestaw usług klasy premium: restauracje z wykwintną kuchnią, 5 basenów na terytorium, lobby, recepcja, biblioteka. Na dachach budynków znajdują się obszary re…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Zespół mieszkaniowy Phenomenon Residence
Karon, Tajlandia
od
$158,493
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Fenomen. Condominium z widokiem na morze w regionie Kata390 apartamentówPołożony na stromym wzgórzu w regionie Kata z bujnym krajobrazem i widokiem na morze80% apartamentów z przekątnym widokiem na morzePrzestrzenie publiczne i parking podziemnyWłasna spółka zarządzająca deweloperaUtrzymanie…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a residential complex near Karon Beach, Muang Phuket, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$161,111
Styl architektoniczny Palmetto to azjatycka mieszanka zaprojektowana w połączeniu z liniami i kolorami natury, inspirowana ideą życia w zielonej oazie. Architektura tworzy harmoniczne zielone życie z ciepłą i spokojną atmosferą. Ze względu na minimalną przestrzeń, każdy układ jednostki jest …
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Magnificent residential complex just steps away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$300,198
To nowoczesne kondominium z unikalnym stylem urzeka od pierwszej sekundy swoją przytulną atmosferę i uczucie absolutnego spokoju. Koncepcja architektoniczna kondominium łączy nowoczesny styl z elementami tropikalnymi, podkreślając oszałamiające widoki z okna. Ekscytujący koktajl lekkich kolo…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a co-working area at 800 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$146,476
Przyjmij odmładzającą moc natury. Pozwól się przetransportować do spokojnych wybrzeży Kata Beach. Niech naturalne otoczenie cię inspiruje, wypełniając duszę odnowionym poczuciem życia.CechyLobbyObszar współpracyCentrum fitnessBasen z salonemPokój imprezowyPokój gierŁaźnia parowaOgród z kaban…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Karon, Tajlandia
od
$118,168
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Palmetto Park Condominium doskonale rozwija swój rytm życia w nowym boutique condominium na wyspie Phuket od profesjonalnego dewelopera znanego jako Group House House. Projekt został stworzony twórczo, aby sprostać dobrobytowi, kulturze i tradycjom mieszkańców, a także priorytetom potencjaln…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Zespół mieszkaniowy Apartments near the beach in Kata area.
Karon, Tajlandia
od
$129,029
Opcje wykończenia Gotowe
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Karon, Tajlandia
od
$112,937
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
1 obiekt nieruchomości 1
VIP Venus Karon to luksusowy kompleks mieszkalny na Phuket, położony w prestiżowym obszarze Karon. Projekt obejmuje 214 mieszkań znajdujących się w trzech nowoczesnych budynkach na 7 piętrach. Jego idealna lokalizacja w pobliżu słynnej plaży Caron pozwala cieszyć się naturalnym pięknem wyspy…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments on Kata Beach, Karon, Muang Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$296,705
Kompleks obejmuje basen, fitness, ogród, przestrzeń jogi, onsen, lobby, przestrzeń współpracy, biblioteka, strefa BBQ, strefa dachu, ogród zoologiczny. Rodzaje zakwaterowania:1 sypialnia dwupoziomowa 49,5 m21 sypialnia 56 m21 sypialnia plus 57 m22 sypialnie 74 m22 sypialnie plus 76 m2Firma d…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Wekata phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata phase 3
Karon, Tajlandia
od
$135,894
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 37–142 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Projekt apartamentowy jest zbudowany w jednym z najbardziej wysuniętych miejsc na wyspie, gdzie brak ziemi nie zaspokaja popytu wśród nabywców, co projekt wyjątkowy i niezwykle mile widziane wśród małych apartamentów w okolicy.Wyjątkowość Kata wśród innych obszarów Phuket, przede wszystkim, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 64.2
146,119 – 225,214
Mieszkanie 2 pokoi
142.3
243,320
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Tajlandia
od
$132,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, a spa and a business hub 900 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$199,867
Nowy projekt premium w Karonie z 449 rezydencjami oferujący zapierające dech w piersiach morze, góry i miasta. Zaprojektowany z nowoczesną estetyką, ta 8-poziomowa rezydencja w 4 budynkach płynnie łączy nowoczesną elegancję z naturą.Cechy:ocean widok na dach-top basenrynek i kawiarniasauna i…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Karon, Tajlandia
od
$130,769
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
A large development on Karon Hill, only 800 meters from Karon Beach, this complex of sea view condominiums has been conceptualized to resemble a 5-star hotel in Phuket. Located within comfortable reach of amenities and attractions, the valuable sea view property is set to be completed by Jun…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and panoramic sea views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$1,90M
Projekt składa się z 8 luksusowych jednopiętrowych willi z basenem i widokami panoramicznymi.Złożone cechy:ekskluzywny klub z tarasem z widokiem na morzezielony parkbezpieczeństwousługi conciergeLokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w południowo-zachodnim wybrzeżu Phuket, Kata skład…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.
Zespół mieszkaniowy Projekt premium Hennessy Residence Karon, 100 metrów od morza.
Karon, Tajlandia
od
$264,185
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Hennessy Residence Karon to architektoniczny symbol stylu, komfortu i jakości, położony 100 metrów od plaży Karon. Ten projekt Art House Group, dewelopera z ugruntowaną pozycją na Phuket, oferuje życie w stylu rezydencji z autorskim designem, unikalną koncepcją i atmosferą prywatnego klub…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Zespół mieszkaniowy EVER PRIME RESIDENCES, KARON-PHUKET
Karon, Tajlandia
od
$126,546
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Witamy w Ever Prime Residences, ekskluzywnym projekcie zlokalizowanym w samym sercu Karon Beach, Phuket – jednej z najpiękniejszych i najbardziej tętniących życiem destynacji na wyspie. To coś więcej niż tylko rezydencja; to nowa jakość życia i inteligentna okazja inwestycyjna w jednym. 🌴…
The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy One-bedroom apartments in a new guarded residence, near Karon beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$138,767
Oferujemy nowe apartamenty jednopokojowe z balkonem.Rezydencja dysponuje basenem, ochroną wokół zegara, ogrodami i salonem, parkingiem, tarasem na dachu.Wyposażenie i wyposażenie w domu Wyposażona kuchniaKlimatyzacjaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się kilka minut spacer…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Zespół mieszkaniowy The Balance Phuket
Karon, Tajlandia
od
$217,873
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Nazwa projektu: Równowaga przy plażyNazwa firmy: The Beach Resort Company LimitedSegment: Luksusowa klasaAdres: 98 / 88 - 98 / 89 Kata road, Karon, Muang, Phuket, TajlandiaObszar: 1-3- 16,8 RaisLiczba budynków: 2 BudynkiLiczba jednostek: ogółem 112 jednostekParking Dużo: 39 Samochody + 11 Mo…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas 5 minutes away from Karon Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$1,77M
Premier luksusowy projekt willi położony w tętniącym życiem sercu plaży Karon, Phuket. Ten rozwój jest wspaniałym przykładem nowoczesnej architektury tropikalnej, harmonijnie łącząc współczesny design z naturalnym pięknem Morza Andamańskiego.Wille są zaprojektowane w nowoczesnym stylu tropik…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Zespół mieszkaniowy Title Katabello to luksusowy kompleks położony w pobliżu plaży Kata.
Karon, Tajlandia
od
$129,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w stylu śródziemnomorskim, położony w odległości spaceru od popularnej plaży Kata, oferuje komfortowe apartamenty i rozwiniętą infrastrukturę. Kompleks składa się z ośmiu siedmiopiętrowych budynków, dwóch parkingów i wydzielonego miejsca dla zwierząt. Proj…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Condominium with sea, mountain, jungle and island views, 800 metres to Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$136,591
Komfortowe kondominium dla całego roku życia, wynajmu i pasywnego dochodu. Blisko plaży Kata, w przytulnej i spokojnej okolicy.Projekt posiada apartamenty z 1-2 sypialniami. Większość mieszkań ma widok na morze, góry i dżunglę.Dobry wybór na rodzinne lub romantyczne wakacje, jak również na w…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with an exclusive clubhouse and panoramic views, 600 meters from Kata Beach, Phuket, Thailand
Karon, Tajlandia
od
$924,355
Projekt składa się z 8 luksusowych jednopiętrowych willi z basenem i widokami panoramicznymi.Złożone cechy:ekskluzywny klub z tarasem z widokiem na morzezielony parkbezpieczeństwousługi conciergeZakończenie - IV kwartał 2025 r.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Położony w południowo-zacho…
TRANIO
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Zespół mieszkaniowy VIP VENUS KARON
Karon, Tajlandia
od
$103,196
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Obiekt atrakcyjny dla inwestorów! Gwarantowany dochód 6%!Popularny kompleks z korzystną perspektywą wzrostu cen. Idealny zarówno dla stałego pobytu i wynajmu! Korzystna lokalizacja LCD gwarantuje wysoki popyt na wynajem mieszkań!Mieszkanie jest w pełni umeblowane!Jest rata!Karon Beach ma 800…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Zespół mieszkaniowy The Title Katabello is a luxury development located near Kata Beach.
Karon, Tajlandia
od
$129,999
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
This modern Mediterranean-style residential complex, located within walking distance of the popular Kata Beach, offers comfortable apartments and well-developed infrastructure. The complex consists of eight seven-story buildings, two parking buildings, and a pet-friendly area. The project…
Smart Home
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Karon, Tajlandia
od
$147,276
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 66 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks gatunków od niezawodnego dewelopera nowy interesujący projekt niezawodnego programisty znajduje się w rzadkiej lokalizacji - części Phuket, w dostępności pieszych z jednej z najpiękniejszych plaż wyspy - Kata.  Kata Beach to jedna z najpiękniejszych plaż wyspy z śnieżnobiałą…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
66.0
157,141
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Karon, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
VIP Wenus KaronVIP Venus Karon Residential Complex jest premium condominium znajduje się w miejscowości Karon na wyspie Phuket, Tajlandia. Kompleks ten łączy wysoki poziom komfortu, stylowy design i udogodnienia, które sprawiają, że jest idealnym miejscem do życia lub inwestowania.Dzięki uni…
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata
Karon, Tajlandia
od
$106,056
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 26–65 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kondominium w Muang PhuketKompleks jest naprawdę duża skala, składa się z 2 budynków dla 686 mieszkań.W kompleksie:- główny holdziedziniecbasen- centrum fitness- para- tajny ogród- współpraca- ogród odpoczynku- pawilon- tarasDeweloper oferuje wybór układów - od studia do dwupokojowych aparta…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0
155,013
Mieszkanie 2 pokoi
65.0
331,626
Kawalerka
26.0
114,036
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Karon Butterfly Residence
Zespół mieszkaniowy Karon Butterfly Residence
Zespół mieszkaniowy Karon Butterfly Residence
Zespół mieszkaniowy Karon Butterfly Residence
Zespół mieszkaniowy Karon Butterfly Residence
Zespół mieszkaniowy Karon Butterfly Residence
Karon, Tajlandia
od
$95,065
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2016
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 42–120 m²
18 obiekty nieruchomości 18
750 metrów do plaży, Gotowy do przeprowadzki O kompleksie: Kompleks łączy w sobie tajski i włoski design, położony w malowniczej okolicy turystycznej. Apartamenty na parterze mają dostęp do wspólnego ogrodu, natomiast na wyższych piętrach znajdują się malownicze balkony. Dostępne udogodnieni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
42.0 – 61.0
93,728 – 178,081
Mieszkanie 2 pokoi
84.0 – 120.0
209,325 – 374,910
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Zespół mieszkaniowy SO Origin Kata Phuket
Karon, Tajlandia
od
$132,022
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 30–65 m²
3 obiekty nieruchomości 3
There is 1 studio left at the presale price! Price 3.78 million baht, the developer currently sells such units for 4.36 million baht!Project uniqueness:- 800 meters from Kata Beach- 0% installment plan for the entire construction period- unique installment plan: 30% down payment, 70% upon …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.4
121,810 – 146,781
Mieszkanie 2 pokoi
65.4
316,706
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Kata View Condominium
Zespół mieszkaniowy Kata View Condominium
Zespół mieszkaniowy Kata View Condominium
Zespół mieszkaniowy Kata View Condominium
Zespół mieszkaniowy Kata View Condominium
Zespół mieszkaniowy Kata View Condominium
Karon, Tajlandia
od
$134,213
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 49–66 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Darmowe bilety do Phuket i z powrotem!*Dla kogo: Idealne dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania lub dochodowych inwestycji w tym raju. Kata View Condominium spełnia potrzeby wymagających nabywców.O lokalizacji: Położony w pobliżu oszałamiającej plaży Kata, w jednej z najbardziej p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
49.5 – 54.6
149,217 – 186,856
Mieszkanie 2 pokoi
66.0
211,036
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy The Balance By The Beach
Zespół mieszkaniowy The Balance By The Beach
Zespół mieszkaniowy The Balance By The Beach
Zespół mieszkaniowy The Balance By The Beach
Zespół mieszkaniowy The Balance By The Beach
Zespół mieszkaniowy The Balance By The Beach
Karon, Tajlandia
od
$211,344
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 38–76 m²
17 obiekty nieruchomości 17
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest. Kompleks idealnie nadaje się zarówno do osobistego życia, jak i wynajmu, ponieważ Kata jest jednym z najbardziej poszukiwanych obszarów wśród turystów. O lokalizacji: Położony w samym centrum Kata Beach, mieszkańcy będą mieli do…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
38.0 – 57.0
172,719 – 260,057
Mieszkanie 2 pokoi
74.0 – 76.0
312,082 – 334,003
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Zespół mieszkaniowy Palmetto Park Condominium
Karon, Tajlandia
od
$144,261
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Zespół mieszkaniowy Vip Karon Condominium
Karon, Tajlandia
od
$105,316
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 8
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon (UBR) – 8% guaranteed – 3 years
Karon, Tajlandia
od
$127,365
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 33–69 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiedni dla: Ten projekt jest idealny dla wymagających nabywców, którzy chcą zainwestować w nieruchomości o wysokich dochodach i cieszyć się luksusowym stylem życia w jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów turystycznych Phuket.Informacje o lo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.0 – 33.7
131,180 – 182,715
Mieszkanie 2 pokoi
68.9
280,163 – 338,023
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Hennessy Residence
Zespół mieszkaniowy Hennessy Residence
Zespół mieszkaniowy Hennessy Residence
Zespół mieszkaniowy Hennessy Residence
Zespół mieszkaniowy Hennessy Residence
Zespół mieszkaniowy Hennessy Residence
Karon, Tajlandia
od
$240,213
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 47–57 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla inwestorów, ponieważ znajduje się zaledwie 100 metrów od plaży Karon, jednej z najpopularniejszych plaż na Phuket. Wysoki popyt na wynajem i bliskość morza zapewniają 100% obłożenia nawet w niskim sezonie.O lok…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
46.5 – 47.0
267,068 – 303,002
Mieszkanie 2 pokoi
57.0
326,796
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Wekata Luxury
Zespół mieszkaniowy Wekata Luxury
Zespół mieszkaniowy Wekata Luxury
Zespół mieszkaniowy Wekata Luxury
Zespół mieszkaniowy Wekata Luxury
Zespół mieszkaniowy Wekata Luxury
Karon, Tajlandia
od
$125,858
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 30–73 m²
21 obiekt nieruchomości 21
500 m do Morza, Gotowy Do Wprowadzenia, Dochód Gwarantowany O kompleksie: Luksusowy kompleks położony w Kata, Phuket, oferujący gotowe do zamieszkania apartamenty z zapierającym dech w piersiach widokiem na góry, miasto i ogród. Kompleks zawiera jednostki o różnych rozmiarach. Infrastruktura…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 73.0
108,379 – 349,312
Mieszkanie 2 pokoi
60.0 – 69.0
240,496 – 271,729
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Karon, Tajlandia
od
$105,179
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–35 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!* Dla kogo: Projekt jest idealny do inwestycji w budownictwo i krótkoterminowy wynajem. Niedobór apartamentów i małych studiów w okolicy Karon sprawia, że ​​projekt ten jest bardzo pożądany. O lokalizacji: Projekt znajduje się w okolicy Karon, która…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
24.0 – 35.0
116,938 – 162,881
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Venus Karon
Karon, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
VIP Venus Karon — 8-piętrowy kompleks mieszkaniowy w budowie w Tajlandii, na wyspie Phuket. W inwestycji znajduje się 214 lokali o powierzchni 24-35 m2: studia oraz apartamenty 1-pokojowe. Pierwsze piętro VIP Venus Karon jest zarezerwowane dla parkingu, drugie i ósme piętro — do przestrzeni …
Udomo
Zespół mieszkaniowy WEKATA3
Zespół mieszkaniowy WEKATA3
Zespół mieszkaniowy WEKATA3
Zespół mieszkaniowy WEKATA3
Zespół mieszkaniowy WEKATA3
Zespół mieszkaniowy WEKATA3
Karon, Tajlandia
od
$117,012
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Rentowność od 7%! Możliwe raty! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Korzystna lokalizacja kompleksu mieszkalnego gwarantuje Państwu wysoki popyt na wynajem mieszkania! Panoramiczne widoki na morze, świetnie rozwinięta…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Beach Condotel
Zespół mieszkaniowy The Beach Condotel
Zespół mieszkaniowy The Beach Condotel
Zespół mieszkaniowy The Beach Condotel
Zespół mieszkaniowy The Beach Condotel
Zespół mieszkaniowy The Beach Condotel
Karon, Tajlandia
od
$137,045
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2014
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 30 m²
2 obiekty nieruchomości 2
400 m do morza, Dochód gwarantowanyO kompleksie:Mieszkanie w stylu kurortu o strukturze hotelowej oferuje wysokiej klasy udogodnienia, w tym zarządzanie hotelem, recepcję, restaurację, spa, basen, centrum fitness i wiele innych. Kompleks składa się z 4 budynków po 8 pięter każdy. Dostępne są…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0
152,366 – 153,088
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Zespół mieszkaniowy The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Zespół mieszkaniowy The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Zespół mieszkaniowy The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Zespół mieszkaniowy The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Zespół mieszkaniowy The Proud Residence Karon – 7% guarantee – 3 years
Karon, Tajlandia
od
$122,709
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 35–70 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt Proud Residence Karon jest idealny dla inwestorów, rodzin i par, które chcą połączyć luksusowy styl życia z niezawodnymi inwestycjami. Jest odpowiedni dla tych, którzy szukają spokojnego wypoczynku i dochodu z wynajmu.O lokalizacji…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0
136,427 – 184,330
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
272,854
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Zespół mieszkaniowy Melia Phuket Karon Residences
Karon, Tajlandia
od
$208,272
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 56–89 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla tych, którzy chcą cieszyć się luksusowym życiem z widokiem na morze w jednej z najbardziej malowniczych lokalizacji na Phuket. Projekt będzie również interesujący dla inwestorów dzięki programowi wynajmu Melia H…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.4
231,556 – 284,850
Mieszkanie 2 pokoi
88.5
341,068 – 502,984
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM
Karon, Tajlandia
od
$556,858
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 2
THE VIEW LUXURY CONDOMINIUM to wyjątkowy projekt mieszkaniowy i mieszkaniowy zlokalizowany przy 78/8 Patak Rd, Karon, Mueang Phuket District, Phuket 83100, Tajlandia Ze względu na położenie na wzgórzu otoczonym gęstymi lasami deszczowymi i niekończący się widok na Morze Andamańskie, możes…
DDA Real Estate
Apartamentowiec Palmetto Park
Apartamentowiec Palmetto Park
Apartamentowiec Palmetto Park
Apartamentowiec Palmetto Park
Apartamentowiec Palmetto Park
Apartamentowiec Palmetto Park
Karon, Tajlandia
od
$103,400
Rok realizacji 2022
Powierzchnia 30–33 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Charakterystyka nieruchomości: Deweloper oferuje program wynajmu w wysokości 70/30% W kompleksie: ten kompleks, który łączy właściwości klasycznego i nowoczesnego stylu, został opracowany, aby zapewnić funkcjonalny komfort w najlepszych przejawach. Unikalne połączenie jasnych tonów, prosteg…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 33.0
103,400 – 125,000
Art House
Zespół mieszkaniowy Phenomenon
Zespół mieszkaniowy Phenomenon
Zespół mieszkaniowy Phenomenon
Zespół mieszkaniowy Phenomenon
Zespół mieszkaniowy Phenomenon
Zespół mieszkaniowy Phenomenon
Karon, Tajlandia
od
$146,949
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 32–74 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealna opcja dla osób poszukujących połączenia luksusu i naturalnego piękna. Nadaje się zarówno na długoterminowe pobyty, jak i krótkoterminowe wyjazdy turystyczne, a także dla inwestorów w nieruchomości.O lokalizacji: Pro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0 – 37.0
166,825 – 179,175
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 74.0
335,857 – 349,290
Kawalerka
37.0
163,378
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Zespół mieszkaniowy Kata View
Karon, Tajlandia
od
$162,744
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII!
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy VIP KARON
Zespół mieszkaniowy VIP KARON
Zespół mieszkaniowy VIP KARON
Zespół mieszkaniowy VIP KARON
Zespół mieszkaniowy VIP KARON
Zespół mieszkaniowy VIP KARON
Karon, Tajlandia
od
$101,916
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja inwestycyjna! Rentowność od 7%! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem!
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Zespół mieszkaniowy Utopia Karon
Karon, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Utopia Karon – to wieloapartamentowe kondominium australijskiego dewelopera Utopia Development, położone 800 metrów od jednej z najpiękniejszych plaż w Phuket – Karon. W pobliżu znajduje się wiele prestiżowych hoteli i 5-gwiazdkowych kurortów. Jak również cała niezbędna infrastruktura turyst…
Udomo
Zespół mieszkaniowy Splendid Condominium Kata
Zespół mieszkaniowy Splendid Condominium Kata
Zespół mieszkaniowy Splendid Condominium Kata
Zespół mieszkaniowy Splendid Condominium Kata
Zespół mieszkaniowy Splendid Condominium Kata
Zespół mieszkaniowy Splendid Condominium Kata
Karon, Tajlandia
od
$86,600
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 23–45 560 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Dla tych, którzy szukają luksusowego zakwaterowania nad morzem z unikalnym połączeniem spokoju i wygodnej infrastruktury. Idealne dla wymagających osób, które cenią sobie komfort i korzyści inwestycyjne.O lokalizacji: Splendid Condominium …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.4 – 45 560.0
96,281 – 125,594
Mieszkanie 2 pokoi
57.6 – 117.0
249,471 – 409,399
Tumanov Group
Apartamentowiec Palmetto
Apartamentowiec Palmetto
Apartamentowiec Palmetto
Apartamentowiec Palmetto
Apartamentowiec Palmetto
Apartamentowiec Palmetto
Karon, Tajlandia
od
$167,419
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 32–68 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Charakterystyka nieruchomości: Deweloper oferuje program wynajmu w wysokości 70/30% W kompleksie: Boutique - kondominium znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie morza. Na piętrach 6 znajduje się 30 jedno- i dwuosobowych apartamentów o powierzchni od 32 do 68 metrów kwadratowych z widokiem n…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
175,687
Mieszkanie 2 pokoi
68.0
239,000
Art House
Zespół mieszkaniowy VIP Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Karon
Zespół mieszkaniowy VIP Karon
Karon, Tajlandia
od
$103,289
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 28–45 410 m²
17 obiekty nieruchomości 17
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt VIP Karon jest idealny dla osób ceniących luksusowy i wygodny styl życia, a także dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu z wynajmu i wysokich zysków.O lokalizacji: VIP Karon znajduje się w malowniczej okolicy Karon na Phuk…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.0 – 44.0
117,258 – 162,006
Mieszkanie 2 pokoi
53.4 – 122.7
225,957 – 667,960
Kawalerka
45 410.0
114,836
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Wekata 3
Zespół mieszkaniowy Wekata 3
Zespół mieszkaniowy Wekata 3
Zespół mieszkaniowy Wekata 3
Zespół mieszkaniowy Wekata 3
Zespół mieszkaniowy Wekata 3
Karon, Tajlandia
od
$117,043
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nieruchomości zagraniczne od 40 000 $. Pomożemy Ci wybrać obiekt za darmo, zorganizować bezpieczną umowę z programistą!
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Wekata – Phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata – Phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata – Phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata – Phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata – Phase 3
Zespół mieszkaniowy Wekata – Phase 3
Karon, Tajlandia
od
$125,996
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 31–142 m²
21 obiekt nieruchomości 21
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny na rodzinne wakacje, wynajem, inwestorów i miłośników luksusowych nieruchomości, którzy chcą cieszyć się komfortem i naturalnym pięknem Phuket.O lokalizacji: Projekt Wekata – faza 3 znajduje się 300 metrów od pięknej plaży Kata. Pr…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0 – 64.0
140,081 – 290,470
Mieszkanie 2 pokoi
52.0 – 142.3
233,266 – 772,399
Tumanov Group
