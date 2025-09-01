Kompleks mieszkalny Rezidencia Karolina Komala

🌴 Apartamenty nad morzem w Phuket - 400 m do plaży Kamala

🌊 Tylko 5 minut spacerem do plaży

🗝️ Świetna opcja inwestycji, wakacji lub stałego pobytu.

📍 Kamala jest prestiżowym i spokojnym obszarem, dogodnie zlokalizowanym pomiędzy Patong i Bang Tao.

✨ Główne korzyści

✔ Potencjalny zysk z wynajmu w wysokości 8- 10% rocznie

✔ Nowoczesna architektura i wykończenie premium

✔ Pełne umeblowanie - można natychmiast wynająć lub dojechać

✔ Balkony i okna panoramiczne

✔ Etap wczesnej sprzedaży - najlepsze ceny i wybory planowania

✔ Zakup bez prowizji dla nabywcy

🏡 Niedrogie apartamenty (ceny bieżące)

1 sypialnia - od 26 m2, od 104000 $

2 sypialnie - od 45 m2, od 205,000 dolarów

3 sypialnie - od 100 m2, od 455,000 dolarów

Wszystkie apartamenty: - z balkonem - okna panoramiczne - kuchnia - pełne meble Format: "wejść i żyć" lub wynająć natychmiast

🏗 Czas trwania budowy

Dostawa kompleksu - I kwartał 2028

💵 Instalacje od budowniczego

• Depozyt - 100.000 bahtów

• 25% w ciągu 30 dni od rezerwacji

• 25% po 7 miesiącach

• 25% w ciągu kolejnych 7 miesięcy

• 25% przy transferze obiektu

🌇 Złożona infrastruktura

• 8 budynków mieszkalnych (7 pięter)

• Poole dla dorosłych i dzieci

• Centrum fitness, strefy jogi, spa

• Lobby salon i obszary rekreacyjne

• Przestrzenie zabaw dla dzieci

• Parkowanie i ładowanie pojazdów elektrycznych

• Terytorium przyjazne dla petów

📍 Lokalizacja Kamala

400 m do plaży - 5 minut spacerem

• W pobliżu są najlepsze restauracje, kawiarnie i kluby plażowe

• Odosobniona atmosfera bez hałasu

• Szybki dostęp do Patong i Bang Tao

• Jeden z najbardziej obiecujących obszarów Phuket dla inwestycji

💼 Towarzyszenie transakcji

✔ Bezpłatne wsparcie maklerskie

✔ Sprawdzony budowniczy

✔ Bezpieczeństwo prawne

✔ Pełne wsparcie - od rezerwacji do rejestracji i wynajmu

📞 Napisz, aby uzyskać plany, katalog i listę dostępnych apartamentów.

Najlepsze opcje na początku sprzedaży są demontowane bardzo szybko.