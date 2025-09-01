Kompleks mieszkalny Rezidencia Karolina Komala

🌴 Apartamenty nad morzem w Phuket - 400 m do plaży Kamala
🌊 Tylko 5 minut spacerem do plaży
🗝️ Świetna opcja inwestycji, wakacji lub stałego pobytu.
📍 Kamala jest prestiżowym i spokojnym obszarem, dogodnie zlokalizowanym pomiędzy Patong i Bang Tao.
✨ Główne korzyści
✔ Potencjalny zysk z wynajmu w wysokości 8- 10% rocznie
✔ Nowoczesna architektura i wykończenie premium
✔ Pełne umeblowanie - można natychmiast wynająć lub dojechać
✔ Balkony i okna panoramiczne
✔ Etap wczesnej sprzedaży - najlepsze ceny i wybory planowania
✔ Zakup bez prowizji dla nabywcy
🏡 Niedrogie apartamenty (ceny bieżące)
1 sypialnia - od 26 m2, od 104000 $
2 sypialnie - od 45 m2, od 205,000 dolarów
3 sypialnie - od 100 m2, od 455,000 dolarów
Wszystkie apartamenty: - z balkonem - okna panoramiczne - kuchnia - pełne meble Format: "wejść i żyć" lub wynająć natychmiast
🏗 Czas trwania budowy
Dostawa kompleksu - I kwartał 2028
💵 Instalacje od budowniczego
• Depozyt - 100.000 bahtów
• 25% w ciągu 30 dni od rezerwacji
• 25% po 7 miesiącach
• 25% w ciągu kolejnych 7 miesięcy
• 25% przy transferze obiektu
🌇 Złożona infrastruktura
• 8 budynków mieszkalnych (7 pięter)
• Poole dla dorosłych i dzieci
• Centrum fitness, strefy jogi, spa
• Lobby salon i obszary rekreacyjne
• Przestrzenie zabaw dla dzieci
• Parkowanie i ładowanie pojazdów elektrycznych
• Terytorium przyjazne dla petów
📍 Lokalizacja Kamala
400 m do plaży - 5 minut spacerem
• W pobliżu są najlepsze restauracje, kawiarnie i kluby plażowe
• Odosobniona atmosfera bez hałasu
• Szybki dostęp do Patong i Bang Tao
• Jeden z najbardziej obiecujących obszarów Phuket dla inwestycji
💼 Towarzyszenie transakcji
✔ Bezpłatne wsparcie maklerskie
✔ Sprawdzony budowniczy
✔ Bezpieczeństwo prawne
✔ Pełne wsparcie - od rezerwacji do rejestracji i wynajmu
📞 Napisz, aby uzyskać plany, katalog i listę dostępnych apartamentów.
Najlepsze opcje na początku sprzedaży są demontowane bardzo szybko.