Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II
Rawai, Tajlandia
od
$134,887
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 43–147 m²
35 obiekty nieruchomości 35
Babylon Sky Garden II – nowe mieszkanie z widokiem na morze, zlokalizowane w Rawai w Tajlandii. Unikalny projekt, wyróżniający się włoskim designem i tradycyjną tajską gościnnością. Pięciopiętrowy budynek mieszczący 49 stylowych apartamentów z jedną lub dwiema sypialniami i prywatnym b…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.5 – 59.7
252,818 – 299,893
Mieszkanie 2 pokoi
68.9 – 147.2
217,088 – 739,780
Mieszkanie
43.2 – 45.1
162,941 – 169,991
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Zespół mieszkaniowy Aura Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$84,679
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty Aura Condominium w pobliżu Nai HarnAURA Condominium to nowoczesny projekt condominium położony w Rawai, Phuket prowincji. Kondominium posiada 2 budynki, każdy z 7 pięter, łącznie 241 jednostek. Kondominium dostępne na sprzedaż od 2,63 miliona bahtów do 8,64 miliona bahtów. Dostęp…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Zespół mieszkaniowy Wyndham Grand Phuket Nai Harn Beach
Rawai, Tajlandia
od
$317,578
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Położony przy jeziorze w pobliżu plaży Nai Harn, projekt Wyndham Nai Harn Beach Condo będzie składał się z dwunastu 4 piętrowych budynków, zawierających 353 jednostki.Wszystkie jednostki są jednoosobowe, o rozmiarach od 40m kw do 61m kw. Wszystkie posiadają prywatny balkon z jeziorem, basene…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Zespół mieszkaniowy Rawayana
Rawai, Tajlandia
od
$159,647
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Unikalna koncepcja projektu sprawia, że jest to punkt atrakcyjny dla całej dzielnicy Rawai. Nieruchomość tutaj ma wysoki potencjał wynajmu niezależnie od sezonu. W kompleksie 35 willi premium i 2 kondominium.Program RentalPool: 40% dochodu dla inwestora, 60% spółki zarządzającej (koszty udzi…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens at 250 meters from the coast, 10 minutes walk from the international school, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$674,025
Oferujemy stylowe apartamenty z panoramicznym widokiem na ogród i morze (3- 5 pięter).Niektóre apartamenty posiadają prywatne baseny.Nowoczesny dom w stylu włoskim oferuje duży basen ze strefą dla dzieci, bujny tropikalny ogród, słoneczny taras z siłownią i barem, ogród na dachu z basenem ni…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with a pool, a co-working area and a panoramic view close to the promenade and an international school, Rawai, Phuket
Rawai, Tajlandia
od
$247,504
Enigma Residence jest unikalnym kompleksem mieszkalnym, gdzie komfort i jakość są połączone z zaawansowanymi technologiami, spełnia.Cechyapartamenty z widokiem na morzerozsądne układySystem "Smart Home"nowoczesny design i wysokiej jakości materiałylobby i odbiórparking podziemnyobszar współp…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury apartments in a residence with 5 swimming pools, a spa and a kids' club, 900 meters from the beach, Nai Harn, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$148,167
W rezydencji znajduje się całodobowa ochrona, kryty i odkryty parking, wspólna przestrzeń robocza, 2 baseny, basen dla dzieci, klub dla dzieci i plac zabaw, kino, centrum spa, sauna i sala fitness, restauracja i bar, basen na dachu z tarasem.Wyposażenie i wyposażenie w domu UrządzeniaKlimaty…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Glam (phase 4 of Utopia Naiharn)
Rawai, Tajlandia
od
$112,999
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Utopia Urban Lux - Glam Phuket to luksusowy kompleks kondominium, który stanowi czwarty etap projektu Utopia Nai Harn.Oto kilka powodów, dla których należy wybrać ten kompleks:Prestiżowa lokalizacja: Jedna z najbardziej popularnych plaż Phuket, znana z rozrywki i życia nocnego, jest zaledwie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New stylish residential complex 400 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$156,718
Przewidywany wysoki profil Projekt tytułu od ukochanego dewelopera Rhom Bho Property w Phuket.Projekt zwróci szczególną uwagę na komfort i satysfakcję potrzeb mieszkańców: projektowanie z uwzględnieniem prywatności, wykorzystanie materiałów wysokiej jakości. Część wizualna spowoduje podziw d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Saturday S
Zespół mieszkaniowy Saturday S
Rawai, Tajlandia
od
$192,981
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2017
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 43–118 m²
18 obiekty nieruchomości 18
W pełni umeblowane O kompleksie: Ten kompleks mieszkaniowy w Phuket oferuje 119 nowoczesnych i przestronnych jednostek na powierzchni 7000 metrów kwadratowych. Dostępne są różne typy jednostek o rozmiarach od 50 do 75 metrów kwadratowych. Kompleks wyróżnia się elegancką architekturą, łączącą…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.0 – 82.0
162,535 – 279,713
Mieszkanie 2 pokoi
80.0 – 118.0
273,497 – 388,490
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy SUNNYMOON
Zespół mieszkaniowy SUNNYMOON
Rawai, Tajlandia
od
$125,684
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Ultranowoczesne apartamenty w pobliżu śnieżnobiałej plaży Nai Harn! Doskonała opcja na pobyt stały, inwestycję lub wynajem! Biorąc pod uwagę obecność dużej liczby Kompleks mieszkaniowy z udogodnieniami i rozwiniętą infrastrukturą, ta nieruchomość doskonale nadaje się do wynajmu długote…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy UTOPIA LUX GLAM
Zespół mieszkaniowy UTOPIA LUX GLAM
Rawai, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Opłacalna inwestycja! Gwarantowany dochód 7% przez trzy lata! Raty! Tylko 800 metrów do morza. Utopia — Są to pierwsze na wyspie tematyczne apartamenty i rezydencje, które mają zostać przekształcone w luksusowy hotel butikowy. Udogodnienia: dziedziniec z zadbanym ogrodem i basenem, zadasz…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with a wellness center and a meeting room close to Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$1,01M
Kompleks składa się z nowoczesnych luksusowych willi, zbudowanych z materiałów wysokiej jakości i z dużą uwagą na szczegóły. Z nowoczesnymi wzoramii funkcjonalne przestrzenie życiowe, zaspokajają wszystkie potrzeby.Projekt obejmuje:odbiórcentrum fitnesssala konferencyjnacentrum odnowy biolog…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy VIP Space Odyssey
Zespół mieszkaniowy VIP Space Odyssey
Rawai, Tajlandia
od
$125,510
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 30–60 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Nowy projekt mieszkania w RawaiProjekt ten znajduje się między pięknymi plażami 9 Harn i Rawai.Oprócz pięknych plaż w pobliżu kompleksu znajdują się infrastruktury - centra handlowe, restauracje, szkoły międzynarodowe.Kompleks - 4 budynki i wille. Powierzchnia 25,600 metrów kwadratowych.Ofer…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 32.0
133,475 – 145,774
Mieszkanie 2 pokoi
60.0
273,327
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New gated complex of villas 10 minutes away from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$388,546
Rezydencja jest odosobnioną, zamkniętą społecznością, otoczoną bujną florą i Verdant Hills.Wszystkie pokoje są przestronne i przestronne 2 i 3 sypialnie basenowe wille z dużym naturalnym światłem.Zakończenie - IV kwartał 2026 r.Korzyści Wydajność wynosi 8- 11%.Lokalizacja i pobliska infrastr…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Calypso Garden
Zespół mieszkaniowy Calypso Garden
Rawai, Tajlandia
od
$162,216
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 45–116 m²
11 obiekty nieruchomości 11
550 metrów do morza, gwarantowany dochódO kompleksie:Komfortowe apartamenty na wakacje lub długoterminowe pobyty na południu Phuket. Przytulny kompleks butikowy z przestronnymi apartamentami już od 45 mkw. Kompleks obejmuje kawiarnię na dachu, bar, siłownię, SPA, basen, taras i parking. Pano…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.0 – 68.0
139,856 – 272,254
Mieszkanie 2 pokoi
81.0 – 116.0
357,100 – 452,201
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Rawai, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Sunny Moon to ekskluzywny kompleks w Tajlandii dla miłośników życia pełnego równowagi. W kompleksie wszystko jest przemyślane w najdrobniejszych szczegółach, z uwzględnieniem potrzeb współczesnego człowieka, aby zapewnić mu maksymalny komfort. Idealna lokalizacja przepełniona jest miłością, …
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with excellent infrastructure 250 m from Rawai beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$248,375
Nowy kompleks na plaży zachód słońca Rawai od wiarygodnego dewelopera, którego poprzedni projekt został sprzedany w pół godziny! Architektura projektu zostanie wykonana w stylu włoskim. Wykorzystanie wysokiej jakości materiałów i technologii budowlanych. Przestronne balkony i tarasy z widoki…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Zespół mieszkaniowy Harmony Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$128,767
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 34 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.7
129,024
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Apartamentowiec TheOne Naiharn
Apartamentowiec TheOne Naiharn
Rawai, Tajlandia
od
$103,275
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Proponuję kupić mieszkanie na etapie budowy w wyjątkowym kompleksie The One Naiharn, położonym w rozwiniętym obszarze, 900 metrów od plaży Naiharn — najpiękniejszej plaży na wyspie Phuket według Tripadvisor. Kondominium znajduje się na południu wyspy, która jest najbardziej atrakcyjnym miej…
Deweloper
The One Phuket Naiharn
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Zespół mieszkaniowy Luksusowy projekt osiedla mieszkaniowego Next Point Condominium w dzielnicy Rawai.
Rawai, Tajlandia
od
$93,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Next Point Condominium to nowoczesny projekt inwestycyjny nowej generacji, położony w malowniczej dzielnicy Rawai w południowej części Phuket, 700 metrów od morza. Kompleks łączy w sobie unikalną architekturę, najnowocześniejsze technologie budowlane i infrastrukturę klasy biznesowej, two…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream U2
Rawai, Tajlandia
od
$91,539
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Dream Builder pomaga spełnić swoje marzenia poprzez różne koncepcje w ramach projektu U2. Spełnij swoje marzenia wśród wielu stylów unikalnie zaprojektowane pokoje. Niech twoje marzenie zabłyśnie w rzeczywistości. Inspiracją do budowy jest poniżej punktów.Wielkość (m2) 29- 32Wysokość sufitu …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Zespół mieszkaniowy Utopia Mini 2
Rawai, Tajlandia
od
$113,129
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Najlepsze z najlepszych!  Utopia nie chce być jak jej konkurenci i realizować marzenie o stworzeniu nieruchomości wielofunkcyjnej. Wybrana lokalizacja znajduje się w zapleczu Nai-Harn Beach i Rawai Beach dla zarówno wygody dla znanych pięknych plaż, jak i odosobnieniem dla doskonałego wypadu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools 850 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$582,820
Zapraszamy do ekskluzywnej kolekcji nowoczesnych luksusowych willi położonych w idyllicznym miejscu Rawai, Phuket. Oferując doskonałą mieszankę elegancji i funkcjonalności, te skrupulatnie zaprojektowane 3 i 4-pokojowe wille przedefiniować luksus mieszka w Phuket, na południe od Tajlandii, g…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with a wide range of services near Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$366,190
Ten nowoczesny condominium z unikalnym romantycznym stylem urzeka od pierwszej sekundy swoją przytulną atmosferę i uczucie absolutnego spokoju. Sensacyjny koktajl odcieni światła, zaskakująco proste formy i charakterystyczne wnętrza tworzy uczucie spacyzmu i doskonale podkreśla różnorodność …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools and sports areas close to Rawai Promenade and Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$826,432
Kompleks obejmuje 16 luksusowych 2-piętrowych willi, w których nowoczesny eko-styl jest połączony z tropikalną zielenią. Styl high-tech będzie przemawiać do tych, którzy szukają innowacyjnych rozwiązań, nie zapominając o harmonii z naturą.Rozwój mieszkalny oferuje unikalną wspólną powierzchn…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Zespół mieszkaniowy VIP SPACE ODYSSEY
Rawai, Tajlandia
od
$103,755
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 8
Atrakcyjny obiekt dla inwestycji!Gwarantowany dochód w wysokości 6% w pierwszych 3 latach.Osprzęt!800 metrów od plaży Rawai!VIP Space Odyssey jest ustawiony na tle zalesionych wzgórz.Wyposażenie: sala sportowa, basen nieskończoności na dachu, pokój dla dzieci.Lokalizacja:- Plaża Rawai, 800m;…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Naiharn
Rawai, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Utopia Naiharn, uważany za nasz flagowy hotel, jest dogodnie zlokalizowany pomiędzy dwiema słynnymi plażami wyspy — Rawai i Naiharn, a także blisko fotogenicznej plaży Yanui Ten nowoczesny, luksusowy ośrodek oferuje pokoje z dużą przestrzenią dzienną, oddzielną sypialnię z łazienką i działaj…
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Zespół mieszkaniowy Sirius Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$139,923
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Condominium Sirius to ekscytujący nowy kompleks mieszkalny zlokalizowany w żywym obszarze Ravai, Phuket. Ten nowoczesny projekt obejmuje 3 budynki, w sumie 282 mieszkania na 7 piętrach, oferujące różne nowoczesne przestrzenie mieszkalne w celu zaspokojenia różnych stylów życia. Od przytulnyc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with restaurants, surrounded by three beaches, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$125,549
Oferujemy nowoczesne apartamenty kilku typów (od 24 m2 do 36 m2).W rezydencji znajduje się kino, restauracje i bar, spa, sauna, sala gier, dwa baseny.Zakończenie - 31 marca 2024 r.Korzyści 7% rocznego dochodu w ciągu 3 lat.Jeśli zapłacisz 100% ceny, pierwsze 7% zostanie zapisane w ciągu mies…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Zespół mieszkaniowy Saturdays Residence
Rawai, Tajlandia
od
$196,189
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 57–80 m²
2 obiekty nieruchomości 2
gotowe -wytworzone apartamenty na południu w segmencie premium To kondominium, położone w regionie Ravai, zostało ukończone we wrześniu 2016 r. Składa się z 119 mieszkań na 4 piętrach i został opracowany przez dewelopera z nienaganną reputacją i długą historią udanych projektów Projekt wy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
57.0
212,064
Mieszkanie 2 pokoi
80.0
298,461
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Proud Condominium Rawai
Zespół mieszkaniowy The Proud Condominium Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$90,401
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 31 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Proud Condominium Rawai jest idealnym miejscem dla osób poszukujących połączenia zieleni i spokojnej okolicy z komfortem i nowoczesnymi udogodnieniami. Projekt ten jest szczególnie atrakcyjny dla rodzin i inwestorów poszukujących…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.5
99,982
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Sovremennyy zhiloy kompleks Rawayana
Rawai, Tajlandia
od
$128,824
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy Rawayana składa się z kilku części i obejmuje 22 wille premium o powierzchni od 410 do 665 m2, kondominium ze 108 apartamentami, hotel ze 140 pokojami oraz kompleks handlowo-rozrywkowy. Wszystkie wille z 4–6 sypialniami mają własny prywatny basen. Na teren…
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Nai Harn Condominium (NBC)
Zespół mieszkaniowy Nai Harn Condominium (NBC)
Rawai, Tajlandia
od
$88,100
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2015
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 35–112 m²
17 obiekty nieruchomości 17
2000 metrów do morzaO kompleksie:Kompleks oferuje apartamenty z 1 i 2 sypialniami oraz penthousy. Wielkości mieszkań wahają się od 36 do 118 mkw. Cechy: klimatyzatory, balkon, kuchnia, salon i oddzielne sypialnie. Udogodnienia na miejscu: ochrona 24/7, basen, plac zabaw dla dzieci, siłownia,…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0 – 50.0
90,129 – 175,534
Mieszkanie 2 pokoi
57.0 – 112.0
130,532 – 217,553
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Rawai, Tajlandia
od
$115,920
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–350 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt może przyciągnąć kupujących poszukujących połączenia luksusu, wygody i potencjału inwestycyjnego.O lokalizacji: Projekt znajduje się 100 metrów od plaży Rawai — komfortowej okolicy do życia na Phuket, która rozwija się od 50 lat. W…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 46.0
128,206 – 225,324
Mieszkanie 2 pokoi
73.2 – 77.2
308,374 – 353,587
Mieszkanie 4 pokoi
350.0
1,53M
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, gardens and picturesque views, 2 minutes away from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$917,402
Kompleks składa się z 9 dwupoziomowych willi.Cechybasen 30 m2 z leżakami i prysznicemgrill z kuchnią, salonem i tarasemparkingogród z palmami i dekoracyjnych roślin tropikalnychzapierające dech w piersiach widoki na góryochrona wokół zegara i nadzór wideoPoczątek budowy - październik 2024.Wy…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with a swimming pool, a restaurant and panoramic views in a prestigious residence, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$345,507
Oferujemy apartamenty z panoramicznym widokiem na morze i góry.Dwupoziomowe apartamenty na piętrze posiadają prywatne tarasy.Mieszkanie na parterze ma prywatne ogrody.Rezydencja premium posiada basen na dachu i taras, dwupoziomową restaurację panoramiczną, salę gimnastyczną z widokiem na gór…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Zespół mieszkaniowy Utopia Nai Harn Loft
Rawai, Tajlandia
od
$148,602
Opcje wykończenia Gotowe
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments 10 minutes walk from Nai Harn Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$122,114
Rezydencja składa się z trzech siedmiokondygnacyjnych budynków z infrastrukturą skupioną na filozofii wolnego życia - spokojnego rytmu życia w harmonii z naturą.Kompleks posiada łącznie 285 jednostek różnych układów od studia do trzech apartamentów z sypialniami. Architektura i projekt proje…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Rawai, Tajlandia
od
$134,887
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 34–460 m²
137 obiekty nieruchomości 137
Kompleks mieszkalny od dewelopera Sunny Development Group z zyskiem wynoszącym 11% rocznieZapewniamy wysoką płynność projektu inwestycyjnego ze względu na:Unikalna lokalizacjaArchitektura ikonowaPrywatna spółka zarządzającaNasze udowodnione doświadczenie w 7 krajachWypełnianie dla najbardzie…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
56.4 – 80.3
215,212 – 326,959
Mieszkanie 2 pokoi
99.3 – 135.1
348,628 – 485,661
Mieszkanie 3 pokoi
144.2 – 191.1
475,137 – 779,201
Mieszkanie
33.8 – 58.9
144,468 – 216,602
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Zespół mieszkaniowy WYNDHAM Grand Nai Harn Beach Phuket
Rawai, Tajlandia
od
$54,781
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 39–45 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy chcą połączyć luksusowe wakacje z możliwościami inwestycyjnymi. Projekt jest przeznaczony dla wymagających klientów, którzy cenią sobie wygodę i stabilny dochód z wynajmu.O lokalizacji: Kompleks ten położony jest z…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.5 – 45.0
60,587 – 408,881
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Apart - hotel Pokoje hotelowe w kompleksie Wyndham La Vita Phuket.
Rawai, Tajlandia
od
$147,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kompleks hotelowy Wyndham La Vita Phuket, zarządzany przez znaną na całym świecie markę hotelową Wyndham, oferuje luksusowe apartamenty w Rawai, 400 metrów od plaży. Kompleks zajmuje powierzchnię 17 080 m² i składa się z 8 bloków, w których znajduje się łącznie 516 apartamentów. Dostępne …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Title
Zespół mieszkaniowy The Title
Rawai, Tajlandia
od
$265,699
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2014
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 27–64 m²
11 obiekty nieruchomości 11
100 metrów do morzaO kompleksie:Wspaniałe połączenie nowoczesnej architektury i natury. Niskie budynki z rozległymi terenami zielonymi, ponad 65% powierzchni stanowią ogrody i parki. Kompleks obejmuje ochronę i monitoring, lobby, saunę, fitness, basen, park i parking. Odległość do plaży wyno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
27.0 – 50.0
85,442 – 293,859
Mieszkanie 2 pokoi
63.0 – 64.0
125,834 – 295,252
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and a view of the ocean at 200 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$242,231
W nowoczesnym kondominium z basenem na dachu, podziemnym parkingiem i usługą concierge, mieszkańcy będą cieszyć się spokojem i spokojem, podziwiając jednocześnie oszałamiające piękno kapów morskich.Architektura kompleksu charakteryzuje się praktycznością, przyjaznością dla środowiska i ogran…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden II is located 250 meters from Rawai Beach.
Rawai, Tajlandia
od
$157,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Babylon Sky Garden 2 is a new residential complex in Phuket, located in the Rawai area. The project covers over 3,200 square meters and comprises a five-story building with 49 stylish apartments, ranging in size from 43 square meters to 147 square meters. The condominium is located jus…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden 2
Rawai, Tajlandia
od
$102,998
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 43–147 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny do zamieszkania i inwestycji, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie luksusowe widoki na morze i szukają nieruchomości o wysokiej płynności.O lokalizacji: Zlokalizowany w malowniczej okolicy Rawai na Phuket, projekt oferuje połąc…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
43.4 – 69.8
113,914 – 209,007
Mieszkanie 2 pokoi
68.9 – 145.3
173,326 – 589,979
Bliźniak
145.3 – 147.2
605,267 – 612,881
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Zespół mieszkaniowy ENIGMA
Rawai, Tajlandia
od
$117,211
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia apartamentu: od 35 do 125 M2Enigma Residence to wyjątkowy kompleks mieszkalny, w którym komfort i jakość łączy się z zaawansowanymi technologiami, stając się rzeczywistością.Lokalizacja:Ze względu na położenie górskie kompleks Enigma jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, terraces, tropical gardens, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$1,11M
Projekt opiera się na tradycji feng shui, dobrze znanej filozofii wschodniej, której początki są stracone w czasie. Pierwszym celem było stworzenie bezpośredniego związku z naturą.Dzięki dużej liczbie okien wiatr dosłownie wieje przez ściany domu, tworząc wizualne połączenie z roślinami i in…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Guarded residence with swimming pools at 800 meters from the beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$487,082
Oferujemy luksusowe apartamenty dwu- i trzypoziomowe.Rezydencja oferuje baseny, klub, parking, ochrona.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest w prestiżowej dzielnicy Rawai, 800 metrów od plaży
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools and tropical gardens, 5 minutes from beaches and marina, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$613,657
Przestronny kompleks mieszkalny elegancko urządzonych willi z prywatnym basenem, otoczony przyrodą i zielenią. Kolekcja domów tropikalnych łączy nowoczesną technologię z egzotycznymi materiałami, tworząc bogaty design w doskonałej harmonii z otoczeniem.Każdy dom posiada salon, jadalnię, kuch…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy La Vita
Zespół mieszkaniowy La Vita
Rawai, Tajlandia
od
$131,452
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 29–151 m²
17 obiekty nieruchomości 17
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!* Dla kogo to jest: Idealny dla inwestorów i osób poszukujących spokojnego wypoczynku w południowej części Phuket. Nadaje się również dla rodzin ceniących komfort i naturę. O lokalizacji: Projekt zlokalizowany jest w dzielnicy Nai Harn-Rawai, zna…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.0 – 71.0
133,641 – 309,362
Mieszkanie 2 pokoi
95.0 – 151.0
310,792 – 658,755
Bliźniak
75.0 – 151.0
295,252 – 660,495
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Zespół mieszkaniowy Essence Residence
Rawai, Tajlandia
od
$137,948
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
4 obiekty nieruchomości 4
Nowy projekt klasy Deluxe w dzielnicy RawaiNowy klub klasy deluxe w pobliżu Rawai Quay z dwoma basenami, dachem z widokiem i restauracją na terenie zaczął być zbudowany przez jednego z najbardziej niezawodnych i dobrze ugruntowanych deweloperów na wyspie w przeszłości.Kompleks mieszkalny zna…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Enigma Residence
Zespół mieszkaniowy Enigma Residence
Rawai, Tajlandia
od
$94,404
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 35–125 m²
17 obiekty nieruchomości 17
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla osób poszukujących stabilnego dochodu z konserwatywnych inwestycji, a także do celów osobistych lub wynajmu. Doskonały wybór dla komfortowego życia w Phuket.Lokalizacja: Położony 600 metrów od plaży Rawai i zaled…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0 – 71.8
111,945 – 379,072
Mieszkanie 2 pokoi
63.7 – 125.0
233,871 – 643,671
Kawalerka
35.0
104,409
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Zespół mieszkaniowy Next Point Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$96,737
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 35–270 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Następny punkt Condominium - Comfort & Smart Investment in Southern PhuketNowoczesny kompleks mieszkalny w prestiżowej dzielnicy Rawai, zaledwie 7 minut od plaży Nai Harn.Projekt obejmuje 4 budynki, 4 baseny (łącznie 940 m ²), centrum fitness, apartamenty z widokiem na morze i góry tropikaln…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
48.7 – 59.4
175,935 – 177,286
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 100.4
195,727 – 331,040
Mieszkanie 3 pokoi
132.2
476,374
Mieszkanie 4 pokoi
269.8
1,10M
Kawalerka
35.0
98,963
Deweloper
Next Point Condominium
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$106,851
Luksusowy kompleks apartamentowy jest przeznaczony do dostarczania spokojnego doświadczenia życia z wygody miejskiej.Funkcjonalnie planowana przestrzeń i konstrukcja wnętrz zapewniają przestronne, specjalne uczucie, zwiększając doświadczenie spokoju i relaksu.Cechy:apartamenty z widokiem na …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Zespół mieszkaniowy THE ONE
Rawai, Tajlandia
od
$120,073
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 27–69 m²
47 obiekty nieruchomości 47
To kompleks apartamentów premium położony na południu wyspy Phuket w Tajlandii.  8 pięter, 209 wyjątkowych apartamentów, 12 typów układów, baseny, sala fitness, strefa zabaw dla dzieci i wiele więcej zebranych w jednym miejscu.  900 metrów od obiektu znajduje się plaża Nai Harn, jedna …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.9 – 69.0
190,748 – 512,959
Mieszkanie 2 pokoi
53.6
407,791
Mieszkanie
26.8 – 34.9
155,036 – 199,095
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Zespół mieszkaniowy Sunny Moon
Rawai, Tajlandia
od
$121,870
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 34–165 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Bilety w obie strony do Phuket w prezencie!*Dla kogo: Projekt Sunny Moon będzie interesujący zarówno dla inwestorów na etapie przedsprzedaży, jak i dla rodzin poszukujących miejsca do życia, dzięki swojej naprawdę kolosalnej infrastrukturze. Niezależnie od tego, czy jesteś turystą, czy rezyd…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.5 – 80.3
134,786 – 318,849
Mieszkanie 2 pokoi
110.0 – 117.6
362,228 – 470,431
Mieszkanie 3 pokoi
165.0
670,941
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas with swimming pools, Rawai, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$952,865
Oferujemy wille z tarasami, baseny, ogrody, miejsca parkingowe.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Rynek żywności morskiej - 3,3 kmPlaża Nai Harn - 4,2 kmPier wędrowny - 4.9 kmPrzylądek Promthep - 6.2 km
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Zespół mieszkaniowy California Rawai Residence, a modern condominium located on Rawai Beach.
Rawai, Tajlandia
od
$142,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
This new complex, located on Rawai Beach, offers apartments with spacious terraces that perfectly combine the comfort of tropical nature with the opportunity for private outdoor relaxation. The apartments feature ceiling heights ranging from 2.70 m to 3.05 m and are equipped with a smart …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Zespół mieszkaniowy Babylon Sky Garden phase 2
Rawai, Tajlandia
od
$141,853
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Babylon Sky Garden II położony jest na południowym krańcu wyspy Phuket, w prestiżowej lokalizacji przy plaży Rawai oferuje wspaniałe widoki na zatokę Chalong i wyspę Koh Lon w tle. Powierzchnia działki: ok. 3200 m2. 49 apartamentów na 5 piętrach. Parking: parking samochodowy 36, motocykl 4…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Zespół mieszkaniowy Apartments in the Aura Condominium complex in Rawai.
Rawai, Tajlandia
od
$91,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
A modern residential complex in the prestigious Rawai area, it perfectly combines the comforts of city life with proximity to nature and famous beaches. One of the complex's main advantages is its convenient location – just minutes from Nai Harn and Kata beaches, as well as popular touris…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy DOMINION RAWAI
Zespół mieszkaniowy DOMINION RAWAI
Rawai, Tajlandia
od
$101,158
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Dochód od 7%! Plan ratalny! Apartamenty są umeblowane i posiadają prywatne tarasy. Odległość do plaży: 200 metrów. Dominion Rawai to okazja, aby cieszyć się spokojem i naturą w centrum akcji, gdzie nowoczesny komfort łączy się z duchową równowagą. U…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Zespół mieszkaniowy La Belle De Rawai Residence
Rawai, Tajlandia
od
$133,968
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 36–73 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks mieszkalny w obszarze Ravai La Belle Luksusowy kompleks mieszkalny 226 mieszkań, tylko 80 metrów od nasypki Ravai! 10 plaż i wyspy w pobliżu. Zniżka w wysokości 15% w przedsprzedażach! Apartamenty M z dwiema sypialniami 45-120 metrów kwadratowych. M PENTHOUSE 430-486 SQ. M …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0
16,84M
Mieszkanie 2 pokoi
73.0
18,92M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Zespół mieszkaniowy Essence by Harmony
Rawai, Tajlandia
od
$127,900
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 52–260 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Idealny dla osób poszukujących luksusowego życia na wybrzeżu Phuket, czy to stałego pobytu, wakacji czy inwestycji. To świetny wybór dla rodzin, par i każdego, kto ceni sobie wysoką jakość życia.O lokalizacji: Znajduje się w prestiżowej dzi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
52.0 – 84.0
141,455 – 318,280
Mieszkanie 2 pokoi
98.0 – 260.2
309,741 – 598,901
Bliźniak
80.0
326,548
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Zespół mieszkaniowy Dominion Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$146,836
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
5 obiekty nieruchomości 5
Początek sprzedaży kompleksu apartamentowego w sercu RavaiNowy kompleks jest zbudowany na południu Phuket w centrum Rawai, jednym z najbardziej popularnych obszarów wyspy, dwie minuty spacerem od słynnego rynku owoców morza i 5 minut jazdy od plaż Yanui i 9 Harn. Obszar słynie z infrastruktu…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Zespół mieszkaniowy CHALONG MARINA BAY VIEW
Rawai, Tajlandia
od
$188,247
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Witamy w Chalong Marina Bay View Condo, ostateczny cel premium przy plaży w Phuket, gdzie luksus i komfort spotkać. Nasze wspaniałe apartamenty oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze, przestronne plany pięter, i wszystkie sypialnie wyposażone są w własną łazienkę dla prawdziwie…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Zespół mieszkaniowy Utopia Dream (UTN) – 7% guaranteed – 3 years
Rawai, Tajlandia
od
$73,954
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–340 m²
25 obiekty nieruchomości 25
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Idealne dla: Idealny wybór dla tych, którzy szukają połączenia komfortu, luksusu i korzyści inwestycyjnych na pięknej wyspie Phuket. Projekt jest atrakcyjny zarówno dla tych, którzy chcą cieszyć się wakacjami w tropikalnym raju, jak i dla tych, którz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
24.0 – 40.0
81,792 – 158,457
Mieszkanie 2 pokoi
48.0
191,390
Willa
340.0
931,789
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn
Rawai, Tajlandia
od
$126,863
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Premia condominium w sercu Rawai: 5-gwiazdkowy serwis, wspaniałe widoki i idealne połączenie komfortu własnego domu za granicą z luksusem hotelu.196 unikalnych apartamentów i 15 typów układów od 27 do 70 m2.Na 900 metrach, Nai Harn Plaża jest jedną z najpiękniejszych plaż na wyspie Phuket i …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy California Rawai
Zespół mieszkaniowy California Rawai
Rawai, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 36 m²
1 obiekt nieruchomości 1
California Rawai to luksusowy klub klasy premium zaprojektowany dla tych, którzy cenią wysoki poziom komfortu, wyrafinowania i ekskluzywności. Projekt stanowi idealne połączenie nowoczesnej architektury, stylowego designu i atrakcyjnej lokalizacji na wyspie Phuket. Projekt zlokalizowany j…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.1
141,769
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Loft
Zespół mieszkaniowy Utopia Loft
Rawai, Tajlandia
od
$156,622
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 4
Powierzchnia 37–59 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Gwarancja dochodu, w pełni umeblowane O kompleksie: Luksusowy kompleks apartamentów zorientowanych na rodzinę w Phuket. Położony pomiędzy plażami Nai Harn i Rawai, w pobliżu jeziora Nai Harn. Obejmuje lofty z 1 i 2 sypialniami od 37 do 61 mkw. z widokiem na park wodny, góry, ogród i basen. U…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 59.0
107,902 – 186,419
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a new residential complex with excellent infrastructure on Nai Harn beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$129,765
Najnowsze kondominium biznesowe, gdzie luksus spełnia trwałość i ekologiczność. To nie tylko miejsce do życia, to twój osobisty kącik harmonii i komfortu. Infrastruktura i udogodnienia w kompleksie:Inteligentny domParking podziemnyDuży basen wodny z baremLounge z barem na dachuCentrum Wspóln…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy AURA Condominium
Zespół mieszkaniowy AURA Condominium
Rawai, Tajlandia
od
$72,056
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 29–96 m²
22 obiekty nieruchomości 22
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt jest idealny zarówno do zamieszkania z rodziną, jak i na wynajem długoterminowy i krótkoterminowy.O lokalizacji: Strategiczne położenie w dzielnicy Rawai zapewnia przytulną atmosferę i łatwy dostęp do malowniczych zakątków Phuket, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.2 – 75.0
79,692 – 211,159
Mieszkanie 2 pokoi
54.4 – 81.9
152,039 – 234,342
Mieszkanie 3 pokoi
96.1
261,925 – 268,742
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Pandora Residences
Zespół mieszkaniowy Pandora Residences
Rawai, Tajlandia
od
$446,375
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2018
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 251–371 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Darmowe Bilety do Phuket i z powrotem!* Dla kogo to jest: Projekt jest idealny dla tych, którzy aspirują do luksusowego życia na wyspie Phuket, doceniają nowoczesny komfort, wysokie standardy bezpieczeństwa. Pandora Residences przyciąga również inwestorów poszukujących obiecujących możliwoś…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 3 pokoi
250.7 – 371.3
493,683 – 646,667
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Zespół mieszkaniowy The One Nai Harn complex on Nai Harn Beach.
Rawai, Tajlandia
od
$116,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
This 218-unit apartment complex on Nai Harn Beach, managed by a hotel brand, boasts a beautiful lake near the complex, perfect for strolls and evening jogs. Rawai Beach, renowned for its numerous restaurants serving exceptional seafood, is a 3-minute drive away. Another highlight of this …
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Harmony
Zespół mieszkaniowy Harmony
Rawai, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
To butikowe kondominium klasy premium z pięciogwiazdkową obsługą i wspaniałymi widokami na Morze Andamańskie, położone w samym sercu Rawai. Słynne plaże Rawai, Nai Harn, Kata i Karon w Phuket znajdują się w odległości 7-15 minut jazdy samochodem. Infrastruktura Harmony dba o każdy aspekt ha…
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy WamDom Villas Rawai
Zespół mieszkaniowy WamDom Villas Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$369,770
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
500 m do morza, niezawodny deweloperO kompleksie:Wamdom Villas Rawai to ekskluzywny kompleks składający się z 7 jednostek: 3 dwupiętrowych willi z basenami i 4 trzypiętrowych domów szeregowych. Powierzchnia jednostek waha się od 238 do 258 mkw. Kompleks znajduje się w odległości spaceru od p…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Lux Glam
Zespół mieszkaniowy Utopia Urban Lux Glam
Rawai, Tajlandia
od
$189,570
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 32–60 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Do morza: 900 m, Gwarancja Dochodu, Rzetelny Deweloper O kompleksie: Zespół składa się z 2 siedmiokondygnacyjnych budynków, w których znajduje się 171 mieszkań. Budynki otoczone są dziedzińcem z ogrodem i basenem. Parking znajduje się na niższych piętrach. Kompleks oferuje również salę fitne…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
121,639 – 209,661
Mieszkanie 2 pokoi
59.8 – 59.9
210,592 – 214,383
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo Rawai
Rawai, Tajlandia
od
$114,071
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Tytuł Cielo Rawai oferuje wyjątkową perspektywę ponadczasowego piękna wybrzeża Phuket. Tutaj możesz cieszyć się spokojem lokalnych wiosek rybackich i zapierającymi dech w piersiach zachodami słońca na Przylądku Promthep, uważanym za jedno z najbardziej malowniczych miejsc na wyspie. Rawai to…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool, restaurants and a banquet hall at 400 meters from Rawai Beach, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$375,339
Rezydencja oferuje restauracje i bary, centrum spa, pokój zabaw, plac zabaw dla dzieci, siłownia, salon, basen, sala konferencyjna, sala bankietowa, klub, parking, ochrona przed zegarami.Korzyści Roczny dochód 6% w ciągu pierwszych 2 lat.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Plaża Rawai - 40…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Rawai, Tajlandia
od
$218,464
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–610 m²
5 obiekty nieruchomości 5
Condominium z spektakularnym widokiem na morzeTen nowy luksusowy apartament w obszarze Rawai 40 apartamentów wyróżnia się zapierającym dech w piersiach widokiem na morze i prywatności.Wybitny nowoczesny design w połączeniu z nowoczesnymi technologiami budowlanymi oraz wykorzystaniem materiał…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
232,328
Mieszkanie 2 pokoi
102.0 – 128.5
522,337
Mieszkanie 3 pokoi
182.2 – 610.4
3,45M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Zespół mieszkaniowy Etherhome Seaview Condo
Rawai, Tajlandia
od
$202,552
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 51–610 m²
13 obiekty nieruchomości 13
Bilety w obie strony do Phuket w prezencie!*Dla kogo: Etherhome Seaview Condo jest idealne dla tych, którzy szukają połączenia luksusu i spokoju na Phuket. Odpowiednie dla rodzin, par lub samotnych podróżników szukających własnego miejsca na słońcu.O lokalizacji: Projekt znajduje się w sercu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
51.0
224,019 – 270,367
Mieszkanie 2 pokoi
102.0 – 172.4
503,656 – 835,609
Mieszkanie 3 pokoi
182.0
1,02M
Mieszkanie 4 pokoi
610.0 – 610.4
3,33M – 3,41M
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo
Zespół mieszkaniowy The Title Cielo
Rawai, Tajlandia
od