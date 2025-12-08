  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Ko Kaeo
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Ko Kaeo, Tajlandia

domy
9
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a new residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$156,228
Wspaniały kompleks na wschodnim wybrzeżu Phuket obejmuje kilka stref - 3 luksusowe wille, kamienice, 2 budynki mieszkalne, klub, hotel i marinę. 20-minutowa przejażdżka statkiem zabierze cię na odosobnioną wyspę, wyspę kokosową, zaledwie 500 metrów. Mieszkańcy i goście kompleksu będą mieli d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern townhouses in a first-class residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$236,704
Wspaniały kompleks na wschodnim wybrzeżu Phuket obejmuje kilka stref - 3 luksusowe wille, kamienice, 2 budynki mieszkalne, klub, hotel i marinę. 20-minutowa przejażdżka statkiem zabierze cię na odosobnioną wyspę, wyspę kokosową, zaledwie 500 metrów. Mieszkańcy i goście kompleksu będą mieli d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New villas with swimming pools in a premium residential complex, Muang Phuket, Thailand
Ban Sa Pam, Tajlandia
od
$3,65M
Wspaniały kompleks na wschodnim wybrzeżu Phuket obejmuje kilka stref - 3 luksusowe wille, kamienice, 2 budynki mieszkalne, klub, hotel i marinę. 20-minutowa przejażdżka statkiem zabierze cię na odosobnioną wyspę, wyspę kokosową, zaledwie 500 metrów. Mieszkańcy i goście kompleksu będą mieli d…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Zespół mieszkaniowy Mouana Residence Ko Kaeo
Ban Bang Ku, Tajlandia
od
$462,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 1
Powierzchnia 261–360 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Odpowiedni dla: Mouana Residence Ko Kaeo to idealny wybór dla osób poszukujących luksusowego mieszkania otoczonego naturą, zapewniającego wygodne życie lub dochodową inwestycję. Jest idealny dla rodzin z dziećmi ze względu na bliskość międzynarodowe…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential villa complex opposite British International School in Koh Kaew, Phuket, Thailand
Ko Kaeo, Tajlandia
od
$1,55M
Prywatna strzeżona społeczność składała się z 9 przestronnych i pełni funkcjonalnych willi starannie zaprojektowanych dla rodzin z dziećmi. Projekt znajduje się na wzgórzu z malowniczym widokiem w pobliżu szkół międzynarodowych.Duże działki od 670 m ² do 1195 m ². Sypialnie 20- 27 m ², łazie…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się