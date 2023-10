Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand

Pa Tong, Tajlandia

od €117,592

Poddaj się: 2024

PROJEKT - Paradise Beach Residence Rezydencja przy plaży Paradise Phuket, położona 2 km na południowy zachód od Patong, jest wyjątkową rezydencją na wyspie Phuket. Nieskazitelna, zwarta plaża jest jednym z ukrytych skarbów Phuket. Elegancki i nowoczesny projekt oferuje rezydencje z jedną sypialnią o powierzchni 45 metrów kwadratowych i 60 metrów kwadratowych. Rezydencje z jedną sypialnią mają tropikalny, nowoczesny design i dysponują otwartą kuchnią, salonem i jadalnią. Kwadratowy układ maksymalizuje przestrzeń. Konstrukcja jest minimalistyczna dzięki dużym oknom i przesuwanym szklanym drzwiom od podłogi do sufitu, aby umożliwić naturalne światło kaskadowe przez mieszkanie i poprawić imponujące widoki. Każdy apartament posiada balkon z prywatnym jacuzzi, a apartamenty na parterze oferują doskonałe wrażenia relaksacyjne z bezpośrednim dostępem do basenu. W pełni wyposażone jednostki oferują nienagannie stylowe meble i nowoczesne dekoracje, które zapewniają wszystkie niezbędne wygody we wymarzonej nieruchomości wakacyjnej. Właściciele Paradise Beach Residence Phuket, korzystając z różnorodnych wygodnych udogodnień i udogodnień na miejscu, będą mogli korzystać z parkingu, centrum basenu, baru przy basenie, sali konferencyjnej, najnowocześniejsze centrum fitness, luksusowe spa i centrum odnowy biologicznej, Mini Mart oraz lobby z całodobową ochroną, a także restauracje oferujące dania kuchni tajskiej i zachodniej Warunki zakupu Warunki gwarancji najmu 7 % Gwarancja wynajmu NET (z zastrzeżeniem WHT) (bez opłat miesięcznych, bez prądu, bez konserwacji, bez tonącego funduszu ...) przez pierwsze 15 lat. Gwarancja najmu będzie wypłacana co roku z góry. Opcja odkupu Po 10 latach od daty zamknięcia kupujący może ubiegać się o opcję odkupu i otrzymać wszystkie zapłacone pieniądze. Po 15 latach możliwość renegocjacji nowego okresu gwarancji najmu. Warunki płatności 200 000,00 Kaucja rezerwacyjna THB 35 % po podpisaniu umowy zakupu w ciągu 30 dni od umowy rezerwacji 10 % po 90 dniach od poprzedniej raty 15 % po zakończeniu infrastruktury 15 % po zakończeniu budowy fundamentu 15 % po zakończeniu budowy budynku 10 % (minus depozyt) po przekazaniu kluczy Korzyści dla właściciela Możliwość korzystania przez właściciela z urządzenia 4 tygodnie poza sezonem lub 2 tygodnie w sezonie i 2 tygodnie poza sezonem, wolne od kosztów energii elektrycznej, wody, i opłata miesięczna. Właściciel może również uzyskać prawa użytkowania Jednostki w szczycie sezonu po wypłacie odszkodowania w wysokości 50 % oficjalnej opłaty za wynajem. Właściciel może otrzymać kartę członkowską VIP i skorzystać ze zniżki w Paradise Beach. FEATURES of Paradise Beach Residence Rodzaj nieruchomości: Miejsce zamieszkania Powierzchnia działki (m2): 24 100 m2 Układ: 45 i 60sqm, sypialnia 1 / li Jednostki ogółem: 1152 Własność: Chroniony 90 lat Dzierżawa z 7 % Rentowność NET przez 15 lat Styl: Tropikalny / Nowoczesny Kuchnia: Kuchnia na otwartym planie Salon: salon na otwartym planie Basen pływacki: basen o powierzchni 7 000 m2 plus basen bez krawędzi na dachu Balkon: Prywatny balkon z jacuzzi Widok: Widok ogrodu / Widok puli / Widok z boku Odległość od morza: 300 metrów