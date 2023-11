Gated complex of villas with swimming pools, Samui, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €117,110

Poddaj się: 2026

NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwestycji do 20%; - finansowa gwarancja dochodu; - ochrona prawna transakcji; - bezpłatne konsultacje; - ponad 300 biur w Federacji Rosyjskiej, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, Tajlandii i innych krajach. - wybierz nieruchomość ze względu na swój budżet i pragnienia! Riviera Malibu to wyjątkowy kompleks, który jest luksusowym wieżowcem z ograniczoną liczbą mieszkań. Kompleks położony jest w prestiżowej dzielnicy Pratumnak Soi 3, zaledwie 3 minuty spacerem od morza! Prywatne rezydencje znajdują się od 15 do 26 piętra i mają 100% widok na morze. Właściciele apartamentów mogą swobodnie korzystać z hotelowej infrastruktury i usług. Wszystkie apartamenty są wynajmowane z pełnymi wysokiej jakości meblami, dekoracją, całkowicie gotową na komfortowy pobyt. Na piętrach od 5 do 14 znajduje się 148 pokoi hotelowych. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom oszałamiających widoków na morze i okolicę przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu prywatności. Lokalizacja: Kompleks znajduje się przy 389/7 Phra Tam Nak 5, Pattaya City, Bang Lamung District, Chon Buri 20150, Tajlandia. W pobliżu hotelu znajduje się wiele restauracji, sklepów, butików. Najbliższa placówka medyczna znajduje się zaledwie 2,5 km od hotelu i można do niej dotrzeć w 6 minut. Międzynarodowe lotnisko U-Tapao-Rayong-Pattaya znajduje się 45 km od Riwiery Malibu, podróż samochodem trwa około 51 minut. Zaledwie 5 minut spacerem to jedna z najlepszych plaż w okolicy. Udogodnienia: - Wspólny basen - Jacuzzi - sauna - Basen dla dzieci - symulator golfa - Ogród publiczny - fitness - Siłownia ogólna - Recepcja / lobby - Pralnia / pralnia chemiczna - Bezpieczeństwo 24/7 - Nadzór wideo - Parking - winda Opowiemy o wszystkich subtelnościach nabywania nieruchomości w Tajlandii. Znajdziemy, pokażemy i pomożemy w zakupie nieruchomości na każde żądanie! Napisz lub zadzwoń, odpowiedz na wszystkie pytania!