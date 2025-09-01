  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Pattaya City
  4. Kompleks mieszkalny PRISTINE PARK III

Kompleks mieszkalny PRISTINE PARK III

Pattaya City, Tajlandia
od
$59,388
;
21
Zostawić wniosek
Pokaż kontakty
ID: 33044
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.12.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Chon Buri
  • Okolica
    Nong Pla Lai
  • Miasto
    Pattaya City

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
Русский Русский

Szanse inwestycyjne! Prestiżowe apartamenty w malowniczej okolicy Jomtien!
Osprzęt!
Odległość od plaży: 1700 m!
Apartamenty są wynajmowane z wykończeniem, elektryczność, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego, klimatyzacja, zestaw kuchenny, hydraulika.
PRISTINE PARK III oferuje idealne połączenie luksusu i wygody dla życia i inwestycji w sercu Jomtien.
Wyposażenie: lobby, laguna basenowa, basen dla dzieci, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, siłownia, współpraca, biblioteka, pokój gier, pokój zabaw dla dzieci, symulator golfa, ogród krajobrazu, pokój rekreacyjny, ochrona i nadzór wideo, parking.
Lokalizacja:
- plaża, 1700 m;
- Park Wodny Pattai;
- Wielka świątynia Buddy.
Zadzwoń do nas i będziemy szczęśliwi, aby pomóc w zakupie luksusowych nieruchomości w Tajlandii w przystępnej cenie!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu

Lokalizacja na mapie

Pattaya City, Tajlandia

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Na Kluea, Tajlandia
od
$79,101
Zespół mieszkaniowy New residential complex with a swimming pool, a garden and a sea view, Phuket, Thailand
Rawai, Tajlandia
od
$106,851
Zespół mieszkaniowy Clover Residence Phase 1
Si Sunthon, Tajlandia
od
$931,272
Zespół mieszkaniowy Vip Karon
Karon, Tajlandia
od
$112,937
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Tajlandia
od
$80,473
Państwo przegląda
Kompleks mieszkalny PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tajlandia
od
$59,388
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek Pokaż kontakty
Inne kompleksy
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Zespół mieszkaniowy Wekata 3 Apartment Complex is located 300 meters from the sea in the Kata area.
Karon, Tajlandia
od
$132,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The apartments are within walking distance of the magnificent Kata Beach, boast a well-developed tourist infrastructure, and are close to other popular Phuket areas, such as Karon and Chalong. The complex's rooftop features bars and swimming pools with panoramic views. A gym, children's p…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of villas, Phuket, Thailand
Thalang, Tajlandia
od
$904,141
Oferujemy wille wyposażone w baseny z wodą słoną z jacuzzi, miejsca parkingowe.Wyposażenie i wyposażenie w domu Budowa mebliW pełni wyposażona kuchniaPanele słoneczneKlimatyzacjaWi- FiZbiornik wody podziemnejLokalizacja i pobliska infrastruktura Layan Beach - 6.9 km (12 minut)Pole golfowe La…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of furnished apartments with swimming pools, different lounge areas and a kids' club, Bangkok, Thailand
Bangkok, Tajlandia
od
$58,005
Kompleks składa się z 3 budynków i oferuje szeroki zakres udogodnień w stylu każdego z czterech pór roku:Jesień:zewnętrzny obszar mieszkalnyobszar współpracybasenyZima:pranieodkryty salonsala gimnastycznabasenWiosna:bibliotekapraniesala konferencyjnawewnętrzne i zewnętrzne strefy współpracys…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Tajlandia
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
14.05.2025
Długoterminowe wizy Tajlandii: jak uzyskać wizę Elite na 5, 10 i 20 lat
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
12.02.2024
„Zimowałam już w Tajlandii, na Bali i Sri Lance”. Jak przygotować się do pierwszego zimowania i co wziąć pod uwagę przy wyborze lokalizacji?
Wyświetlić wszystkie publikacje