Kompleks mieszkalny PRISTINE PARK III

Szanse inwestycyjne! Prestiżowe apartamenty w malowniczej okolicy Jomtien!

Osprzęt!

Odległość od plaży: 1700 m!

Apartamenty są wynajmowane z wykończeniem, elektryczność, pełne meble i sprzęt gospodarstwa domowego, klimatyzacja, zestaw kuchenny, hydraulika.

PRISTINE PARK III oferuje idealne połączenie luksusu i wygody dla życia i inwestycji w sercu Jomtien.

Wyposażenie: lobby, laguna basenowa, basen dla dzieci, jacuzzi, sauna, łaźnia parowa, siłownia, współpraca, biblioteka, pokój gier, pokój zabaw dla dzieci, symulator golfa, ogród krajobrazu, pokój rekreacyjny, ochrona i nadzór wideo, parking.

Lokalizacja:

- plaża, 1700 m;

- Park Wodny Pattai;

- Wielka świątynia Buddy.

Zadzwoń do nas i będziemy szczęśliwi, aby pomóc w zakupie luksusowych nieruchomości w Tajlandii w przystępnej cenie!

* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu