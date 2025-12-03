  1. Realting.com
  Tajlandia
  Wichit
  Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Wichit, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of comfort-class apartments in Wichit, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$89,735
Wichit, Tajlandia
od
$89,735
Doskonała opcja wynajmu i relaksu w swoim własnym domu na kilka tygodni w roku.Kompleks składa się z 2 ośmiopiętrowych budynków ze współpracującą przestrzenią, pralnią, basenem, parkingiem, strefą fitness, ogrodami z obszarami rekreacyjnymi.Kompleks jest zbudowany przez jednego z największyc…
Agencja
TRANIO
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy THE BASE BUKIT
Zespół mieszkaniowy THE BASE BUKIT
Wichit, Tajlandia
od
$70,159
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe apartamenty w nowym kompleksie mieszkaniowym THE BASE BUKIT, zlokalizowanym w samym centrum Phuket! Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Wysoki potencjał dochodów z wynajmu! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Możliwe raty! Specjaln…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$91,984
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 31–76 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Kruпный проект с богатой инфраструктурой в центре острова Nowy кондоминиум строится в самой инфраструктурно-привлекательной локации острова, в пешеходной доступности от главного торгового центра, Central Festival Phuket. Основным плюсом локации также является уникальная для острова транспор…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.0
96,707
Mieszkanie 2 pokoi
65.0
207,005
Mieszkanie 3 pokoi
76.0
238,095
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Wichit, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
O projekcie:Lokalizacja: Muang Phuket, PhuketObszar ziemi Pribl. 4 rajRodzaj projektu Low- rise condominium 3 budynki (8 et.), 1 klubŁączna liczba sztuk 585 sztuk / 2 sklepy detaliczneRodzaj jednostek Smart Living 26.50 - 27.80 m2 (Smart Living)Leisure Living 30.80 - 31.70 m2 (Lager Living)M…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Base Bukit
Zespół mieszkaniowy The Base Bukit
Wichit, Tajlandia
od
$76,809
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Baza dla każdej inspiracji zaprojektowanej do zintegrowania kultury Peranakan z wybitnym i naprawdę unikalnym stylem życia nowej generacji.Baza dla każdej działalności obraca się wokół wielofunkcyjnego obszaru wspólnoty.Baza dla każdego sposobu życia, gdzie funkcje i komfort łączą się podcza…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy THE CITY
Zespół mieszkaniowy THE CITY
Wichit, Tajlandia
od
$130,900
Liczba kondygnacji 8
Niesamowite apartamenty w inwestycji City Phuket, zlokalizowane w centralnej części Phuket!Świetna opcja na inwestycję!Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Rentowność od 7%!Kredyty hipoteczne dla obcokrajowców! Po opłaceniu 50% ceny mieszkania udzielany jest kredyt hi…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Base Bukit – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Base Bukit – Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$71,379
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 26–50 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla konserwatywnych inwestycji, ponieważ deweloperem jest największa spółka publiczna w Tajlandii, zapewniająca niezawodność i bezpieczeństwo.O lokalizacji: Projekt znajduje się w dzielnicy Kathu, w sercu Phuket, z łat…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.3 – 35.0
78,806 – 106,143
Mieszkanie 2 pokoi
50.0
169,043
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Wichit, Tajlandia
od
$74,036
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 25–35 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Idealny dla koneserów nowoczesnego życia w spokojnej atmosferze. Projekt jest idealny dla młodych par, małych rodzin i inwestorów chcących zainwestować w dynamicznie rozwijający się obszar.O lokalizacji: Położony w centrum …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
24.8 – 35.3
81,739 – 135,113
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$91,895
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool and gardens, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$91,895
Złożone cechy:lobbysala gimnastycznapraniebasensalonogrody (w tym ogród na dachu)Korzyści Meble i klimatyzator za darmo.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Najbliższa szkoła - 300 metrówBritish International Szkoła - 6.1 kmNajbliższe centrum handlowe - 6.7 kmPorto de Phuket - 6,7 kmLaguna …
Agencja
TRANIO
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Base Rise
Wichit, Tajlandia
od
$79,764
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Base Rise - Nowy styl kurortu Mueang District, Phuket.Base Rise - Nowy styl kurortu przez Sansiri. jest imponującym 8- piętrowym nowym stylu kurortu mieszczącego 326 jednostek, położony w samym sercu dzielnicy Mueang, Phuket, 2 min od Central Phuket. Dostępne jednostki wahają się od 2,75 mln…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Apartamentowiec THE BASE RISE
Apartamentowiec THE BASE RISE
Wichit, Tajlandia
od
$74,661
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Инвестиционно-привлекательный проект! Dostosowane do wymagań 7-12% wartości!Рассрочка!Апартаменты меблированы! Powstanie bazy — курортный кондоминиум, расположенный в самом сердце Пхукета, в районе Вичит.Удобства: бассейн Sunrise с экск люзивным дизайном в окружении тропического сада, соврем…
Agencja
DDA Real Estate
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$111,650
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools, gardens and a co-working area, Phuket, Thailand
Wichit, Tajlandia
od
$111,650
Oferujemy umeblowane apartamenty.W rezydencji znajduje się wspólna strefa pracy i pokój gier, 30-meter- długi basen i jacuzzi, basen dla dzieci, centrum fitness i joga, solarium, ogrody, parking, ochrona wokół zegara i nadzór wideo. Taras na dachu ma malowniczy widok na całą wyspę.Własność -…
Agencja
TRANIO
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Origin Place Centre Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$81,075
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 27–49 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Dla koneserów nowoczesnego komfortu i spokoju. Idealne dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania lub dochodowej inwestycji w nieruchomości w Phuket.O lokalizacji: Znajduje się w centrum miasta Phuket, zaledwie minutę od Central Phu…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.7 – 48.8
89,511 – 159,064
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Zespół mieszkaniowy The City Phuket
Wichit, Tajlandia
od
$105,179
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 39–90 m²
20 obiekty nieruchomości 20
Gotowy do zamieszkania, dom został właśnie ukończony. W pełni umeblowany. Centrum miasta Phuket.Kredyt (hipoteka) na 6% na 15 lat. Mieszkanie można już wynająć, otrzymywać dochód i spłacać pożyczkę. Bardzo rzadka oferta na wyspie Phuket!O kompleksie:Zlokalizowany w centralnej części Wichit, …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
39.0 – 88.0
116,122 – 255,832
Mieszkanie 2 pokoi
65.0 – 90.0
189,757 – 271,466
Mieszkanie 3 pokoi
79.0
233,001 – 266,658
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
