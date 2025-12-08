  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Khlong Luang District
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Khlong Luang District, Tajlandia

Khlong Luang
1
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy KAVE AVA
Zespół mieszkaniowy KAVE AVA
Zespół mieszkaniowy KAVE AVA
Zespół mieszkaniowy KAVE AVA
Zespół mieszkaniowy KAVE AVA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy KAVE AVA
Zespół mieszkaniowy KAVE AVA
Tha Khlong Town Municipality, Tajlandia
od
$61,445
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja inwestycyjna! Rentowność od 5%! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Dom gotowy! Apartamenty są w pełni umeblowane! Korzystna lokalizacja kompleksu zwiększy popyt na wynajem! Nowoczesne apartamenty w pobliżu głównej drogi w rejonie Klong Nuen…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Na mapie
Realting.com
Udać się