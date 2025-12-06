Kamala, Tajlandia

Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla tych, którzy chcą połączyć wakacje na plaży z dochodowymi inwestycjami. Projekt oferuje doskonałe warunki do spokojnego pobytu i stabilny dochód z wynajmu. O lokalizacji: Marin Phuket położony jest zaledwie kilka kro…