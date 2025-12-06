  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Kathu
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Kathu, Tajlandia

Patong
17
Pa Tong
15
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Pa Tong, Tajlandia
od
$93,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 26–128 m²
13 obiekty nieruchomości 13
530 metrów do morza, Gwarancja dochodu, W pełni umeblowane O kompleksie: W skład kompleksu wchodzą 3 budynki, w sumie 246 lokali. Dostępne są różne rodzaje jednostek o rozmiarach od 37,3 do 106 mkw. Unikalne rozwiązania architektoniczne integrują nowoczesny styl z komfortem tropikalnego klim…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0 – 46.0
103,108 – 159,978
Mieszkanie 2 pokoi
62.0 – 128.0
105,983 – 558,548
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Pa Tong, Tajlandia
od
$251,991
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 45–110 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo jest odpowiedni: Ten projekt jest idealny dla rodzin poszukujących luksusowego stylu życia na Phuket, a także dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu z wynajmu w jednym z najpopularniejszych obszarów turystycznych Tajlandii.O lokaliz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.8 – 64.7
278,560 – 409,921
Mieszkanie 2 pokoi
109.8
669,150 – 686,308
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Zespół mieszkaniowy DCONDO REEF
Kathu, Tajlandia
od
$53,150
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Przytulne mieszkanie w popularnym kompleksie mieszkaniowym DCONDO REEF w centralnej części Phuket. Atrakcyjna nieruchomość inwestycyjna! Luksusowe mieszkania w sercu miasta Phuket z potencjałem wysokich zysków z wynajmu i wzrostu wartości. Dogodna lokalizacja kompleksu mieszkalnego …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Karon PhuketKaron Phuket
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residential complex with four swimming pools, rooftop terrace, gym, 100 metres from Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$172,711
Projekt w idealnym miejscu, zaledwie 100 metrów od plaży Kamala.Kompleks posiada 2 bloki i 1-2 pokojowe mieszkania, jak również studia.Apartamenty są urządzone w ciepłych kolorach i luksusowe kąpiele są zainstalowane w każdym pokoju.Hotel posiada unikalne piękno i 4 stylowe baseny z jacuzzi.…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Marin Phuket Kamala
Zespół mieszkaniowy Marin Phuket Kamala
Zespół mieszkaniowy Marin Phuket Kamala
Zespół mieszkaniowy Marin Phuket Kamala
Zespół mieszkaniowy Marin Phuket Kamala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Marin Phuket Kamala
Zespół mieszkaniowy Marin Phuket Kamala
Kamala, Tajlandia
od
$178,327
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Uciekaj od chaosu do spokojnej natury i całkowitą prywatność w Marin Phuket, luksusowym nowoczesnym kurorcie kondominium przyjętym przez naturę w Kamala, Phuket. Prowincja, jedno z najlepszych miejsc projektu, jest znana jako południowy raj dla Tajów i obcokrajowców. Pokoje zostały zaprojekt…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy D Condo Reef Phuket
Zespół mieszkaniowy D Condo Reef Phuket
Zespół mieszkaniowy D Condo Reef Phuket
Zespół mieszkaniowy D Condo Reef Phuket
Zespół mieszkaniowy D Condo Reef Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy D Condo Reef Phuket
Zespół mieszkaniowy D Condo Reef Phuket
Kathu, Tajlandia
od
$54,452
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–50 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Darmowe bilety w obie strony do Phuket!* Dla kogo to jest. D Condo Reef Phuket to doskonały wybór dla rodzin z dziećmi i inwestorów. Projekt jest idealny zarówno do inwestycji długoterminowych, jak i wynajmu krótkoterminowego ze względu na lokalizację i udogodnienia. Lokalizacja: Kompleks po…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
24.3 – 34.3
60,193 – 85,233
Mieszkanie 2 pokoi
50.0
125,140
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and restaurants close to beaches, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$277,533
Nowa linia apartamentów inwestycyjnych w prestiżowym kompleksie w regionie Kamala.Projekt jest nowoczesnym kompleksem z basenem, restauracjami i SPA. Kompleks posiada 222 jednostki z różnymi układami (1, 2 i 3 sypialnie + dupleksy). Wszystkie apartamenty posiadają wysokiej jakości materiały …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Tajlandia
od
$525,895
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–453 m²
20 obiekty nieruchomości 20
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo:Dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania z zachwycającym widokiem na morze, entuzjastów prywatności i koneserów wysokich standardów, a także dla tych, którzy szukają lukratywnych możliwości inwestycyjnych w jednym z najpopularniejs…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
130.2 – 277.0
555,878 – 1,32M
Mieszkanie 3 pokoi
139.0 – 220.9
596,425 – 1,11M
Mieszkanie 5 pokojów
453.2
1,90M
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Kamala, Tajlandia
od
$71,804
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 26–47 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Tickets to Phuket and back as a gift!* Who is it suitable for: This project is ideal for those looking for peaceful and comfortable accommodation in Phuket with the opportunity for profitable investments. It is suitable for both family vacations and long-term living. About the location: Si…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0 – 34.0
79,375 – 103,505
Mieszkanie 2 pokoi
47.0
143,080 – 156,539
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Exclusive Sky Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy The Exclusive Sky Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy The Exclusive Sky Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy The Exclusive Sky Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy The Exclusive Sky Phuket Condominium
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Exclusive Sky Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy The Exclusive Sky Phuket Condominium
Kamala, Tajlandia
od
$947,707
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 2
Powierzchnia 294 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Ten projekt jest idealny dla osób ceniących ekskluzywność, luksus i prywatną przestrzeń. Idealny dla rodzin, inwestorów i osób poszukujących wyjątkowych okazji do życia i relaksu w jednej z najbardziej pożądanych dzielnic Phuket.O lokaliza…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 4 pokoi
293.5
1,05M
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Tajlandia
od
$231,764
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
2 obiekty nieruchomości 2
Luksusowe apartamenty z widokiem na morze na PatongWitamy w Baan Xuan Kamnan, prestiżowym luksusowym miejscu położonym na wzgórzach Patong Beach w Phuket. Koralowa plaża z widokiem na ocean oferuje doskonałą platformę widokową dla oszałamiających zachody słońca i widoki na Patong Bay.W naszy…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Citygate
Zespół mieszkaniowy Citygate
Zespół mieszkaniowy Citygate
Zespół mieszkaniowy Citygate
Zespół mieszkaniowy Citygate
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Citygate
Zespół mieszkaniowy Citygate
Kamala, Tajlandia
od
$109,984
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2021
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 33–69 m²
12 obiekty nieruchomości 12
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Najważniejsze cechy: Projekt jest już ukończony Projekt obejmuje własną klinikę Bangkok Hospital Group i centrum SPA, które zadba o Twoje zdrowie. Dla kogo: Idealny dla rodzin z dziećmi, freelancerów i każdego, kto szuka wygodnego zakwaterowania w Ph…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.0 – 35.0
118,042 – 130,189
Mieszkanie 2 pokoi
69.0 – 69.5
254,863 – 270,627
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Element
Zespół mieszkaniowy The Element
Zespół mieszkaniowy The Element
Zespół mieszkaniowy The Element
Zespół mieszkaniowy The Element
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Element
Zespół mieszkaniowy The Element
Kamala, Tajlandia
od
$101,165
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 30–169 m²
201 obiekt nieruchomości 201
EKOLOGICZNA ELEGACJA; BEACH, MOUNTAINS, WSPÓLNOTAOdkryj Element, położony w doskonałej i spokojnej lokalizacji w Kamala Element oferuje kilka możliwości korzystania z udogodnień premium w spokojnym, odosobnionym otoczeniu. Będziesz doświadczał prywatności i ekskluzywnych udogodnień w przeciw…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.9 – 92.6
123,427 – 594,033
Mieszkanie 2 pokoi
49.8 – 168.6
210,552 – 1,06M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New apartments in an exclusive residential complex with a good infrastructure and services near Kamala Beach, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$354,624
Kompleks składa się z 233 studio i jednopokojowe. Rozmiary od 47 do 70 m2. Jednostki są zagnieżdżone wokół pięknego jeziora składającego się z wodospadów, chodników i tropikalnego krajobrazu. Istnieją doskonałe udogodnienia, takie jak dwa baseny, restauracja, bar, klub dla dzieci, centrum fi…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$184,713
Nowoczesny kompleks mieszkalny oferuje wybór wygodnych układów od studio do apartamentów z 3 sypialniami, jak również dobrą infrastrukturę - basen, siłownia, itp.Wyposażenie i wyposażenie w domu CCTV (nadzór wideo)24H BezpieczeństwoRecepcja / Obszar lobbyWspółpracująca przestrzeń / sala spot…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MGallery Residences
Zespół mieszkaniowy MGallery Residences
Zespół mieszkaniowy MGallery Residences
Zespół mieszkaniowy MGallery Residences
Zespół mieszkaniowy MGallery Residences
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MGallery Residences
Zespół mieszkaniowy MGallery Residences
Kamala, Tajlandia
od
$312,413
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 6
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Zespół mieszkaniowy New residential complex The Base Bukit in Kathu area.
Kathu, Tajlandia
od
$100,000
Opcje wykończenia Gotowe
Plast Property Management Company - ponad 30 lat doświadczenia.Nowoczesny kompleks mieszkalny z mieszkaniami i apartamentami w samym centrum Phuket.Kompleks składa się z trzech budynków o 8 piętrach, łącznie 604 apartamentów, studio, jedno- i dwupokojowe apartamenty na sprzedaż, o powierzchn…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy MONT AZURE LAKESIDE 5
Zespół mieszkaniowy MONT AZURE LAKESIDE 5
Zespół mieszkaniowy MONT AZURE LAKESIDE 5
Zespół mieszkaniowy MONT AZURE LAKESIDE 5
Zespół mieszkaniowy MONT AZURE LAKESIDE 5
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy MONT AZURE LAKESIDE 5
Zespół mieszkaniowy MONT AZURE LAKESIDE 5
Kamala, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 6
KONDOMINIUM LAKESHORE Z PEŁNĄ WŁASNOŚCIĄ. MontAzure Lakeside jest idealnie położone u podnóża wzgórza z rozległym zalesionym zboczem schodzącym kaskadą w dół do plaży. Tak dogodna lokalizacja zapewnia wygodny dostęp do całej ekskluzywnej infrastruktury MontAzure.  Najbardziej wyjątkowy…
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with private pools, with mountain, sea, lake and garden views, in the centre of Phuket, Thailand
Kathu, Tajlandia
od
$888,607
Projekt posiada wille z różnymi układami: 3- 6 sypialni i 4- 6 łazienek. Te wille są idealne dla rodzin i emigrantów szukających odosobnionego, spokojnego życia. Jest to 5- 20 minut jazdy do restauracji, plaż, sklepów, HeadStart i British School, które należą do wiodących szkół dla dzieci w …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Element Kamala
Zespół mieszkaniowy The Element Kamala
Zespół mieszkaniowy The Element Kamala
Zespół mieszkaniowy The Element Kamala
Zespół mieszkaniowy The Element Kamala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Element Kamala
Zespół mieszkaniowy The Element Kamala
Kamala, Tajlandia
od
$76,693
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
500 metrów do morza, Niezawodny deweloperO kompleksie:Kompleks Element Kamala składa się z 4 bloków mieszkalnych na 7 piętrach, w sumie 278 luksusowych apartamentów. Rozmiary apartamentów wahają się od 29,87 m² do 168,61 m² i obejmują typy A, B, C, D i E, z 1 do 2 sypialni, niektóre z prywat…
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Modern residential complex with many amenities in Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$111,445
Kompleks oferuje możliwość korzystania z pierwszej klasy udogodnień w cichej, odosobnionej lokalizacji. Tylko 282 luksusowe apartamenty, położony w czterech blokach mieszkalnych, pozwoli cieszyć się prywatnością i ekskluzywne udogodnienia w przeciwieństwie do innych. Zdobądź możliwość życia …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Tajlandia
od
$81,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 46 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Patong Bay Sea View Residence jest idealnym miejscem dla osób poszukujących połączenia luksusu i zwrotu z inwestycji w tętniącym życiem Patong. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających nabywców i inwestorów, którzy pragną cieszyć się…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.5
90,532 – 208,920
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Complex of villas with swimming pools in the picturesque area of Kamala, Phuket, Thailand
Kamala, Tajlandia
od
$1,09M
Kompleks składa się z 8 nowoczesnych willi z 4 sypialniami.Cechy:tarasogródbasenparkingodkryty salonLokalizacja i pobliska infrastruktura Jeden z najbardziej uroczych obszarów Phuket, Kamala oferuje doskonałą jakość życia. Z dużym rozwojem w okolicy w ostatnich latach, w okolicy znajduje się…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy UTOPIA CENTRAL
Zespół mieszkaniowy UTOPIA CENTRAL
Zespół mieszkaniowy UTOPIA CENTRAL
Zespół mieszkaniowy UTOPIA CENTRAL
Zespół mieszkaniowy UTOPIA CENTRAL
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy UTOPIA CENTRAL
Zespół mieszkaniowy UTOPIA CENTRAL
Tak Dad, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Hotel Utopia Central położony jest zaledwie 3 km od Central Festival, jednego z największych centrów handlowych w Phuket. Jest także w pobliżu innych głównych sklepów i sklepów, takich jak Tesco Lotus, Big C Supercenter i Siam Makro.  Międzynarodowy szpital Siriroj oddalony jest od obiektu o…
Agencja
Udomo
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and around-the-clock security, Kathu, Phuket, Thailand
ban ket ho, Tajlandia
od
$142,159
Idealna oferta dla tych, którzy marzą o spędzeniu zimy w Tajlandii ze swoją rodziną i rozważają spokojne i wygodne miejsce w centrum wyspy do życia.W rezydencji znajduje się duży basen o długości 35 metrów ze strefą dziecięcą, klub, siłownia, ogród, obszar współpracy, bezprzewodowy Internet,…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Pa Tong, Tajlandia
od
$132,963
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Patong Bay Sea View to nowoczesny kompleks składający się z 3-piętrowych budynków z 454 mieszkaniami o powierzchni 45,5 metra kwadratowego. Apartamenty o przestronnym wystroju i nowoczesnym wnętrzu są w pełni umeblowane i oferują wspaniałe widoki na zatokę Patong! Każdy apartament z je…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Utopia Central
Zespół mieszkaniowy Utopia Central
Zespół mieszkaniowy Utopia Central
Zespół mieszkaniowy Utopia Central
Zespół mieszkaniowy Utopia Central
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Utopia Central
Zespół mieszkaniowy Utopia Central
Tak Dad, Tajlandia
od
$75,787
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Utopia Central Retreat miejska w tętniące życiem mieście zaplanowane i zaprojektowane do ekonomicznego, ale luksusowego życia, Utopia Central jest konceptualizowany dla współczesnego życia w samym sercu miasta, w otoczeniu natury. kompleks 405 pokojowy wynosi 15 minut ”; Pojedź z Patong …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu Patong
Kathu, Tajlandia
od
$71,202
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 25–34 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowe apartamenty w sercu PhuketTen niskowieżowiec, położony na powierzchni 6 raju (około 9600 m kw.), składa się z 3 budynków, z których każdy ma 6 pięter.Kompleks oferuje 617 apartamentów - studio, apartamenty jednoosobowe i dwuosobowe.Oczekuje się, że projekt zostanie ukończony w trze…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.0 – 28.0
75,753
Mieszkanie 2 pokoi
34.0
127,293
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$407,049
Unikalny program kredytów inwestycyjnych do 40% kosztów mieszkaniowych.Jest to projekt, który traktuje priorytetowo środowisko i dobrą jakość życia. W ramach nowoczesnej koncepcji designu, luksusowy rytm życia z naturą poprzez design z koncepcją zrównoważonego rozwoju, który promuje wykorzys…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Tajlandia
od
$571,599
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 151–444 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Rozpoczęcie sprzedaży luksusowego projektu dla Bang Tao w wyjątkowej cenie Condominium znajduje się na zachodnim wybrzeżu Phuket, wśród wzgórz Zatoki Patong, w odosobnieniu i egzotycznym miejscu. Niezależnie od tego, czy chcesz spacerować po plaży, odwiedź piękne lokalne restauracje, czy i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
151.3 – 273.2
603,462
Mieszkanie 3 pokoi
220.9 – 227.2
40,64M
Mieszkanie 5 pokojów
443.8
1,98M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$702,776
Kompleks obejmuje 19 ekskluzywnych apartamentów z widokiem na morze.basenogródbezpieczeństwo wokół zegarausługi conciergewidok na morzeWyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKabina i urządzenia kuchenneOgrzewacz wodyKorzyści Zapotrzebowanie na wynajęte jednostki jest wysokie, a ceny cz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Marin Phuket at Kamala beach
Zespół mieszkaniowy The Marin Phuket at Kamala beach
Zespół mieszkaniowy The Marin Phuket at Kamala beach
Zespół mieszkaniowy The Marin Phuket at Kamala beach
Zespół mieszkaniowy The Marin Phuket at Kamala beach
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Marin Phuket at Kamala beach
Zespół mieszkaniowy The Marin Phuket at Kamala beach
Kamala, Tajlandia
od
$181,794
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–72 m²
10 obiekty nieruchomości 10
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!* Dla kogo to jest: Idealny dla tych, którzy chcą połączyć wakacje na plaży z dochodowymi inwestycjami. Projekt oferuje doskonałe warunki do spokojnego pobytu i stabilny dochód z wynajmu. O lokalizacji: Marin Phuket położony jest zaledwie kilka kro…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 53.0
168,223 – 293,553
Mieszkanie 2 pokoi
70.0 – 72.0
244,865 – 378,866
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Tajlandia
od
$188,309
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 55–142 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy chcą cieszyć się luksusowym życiem z widokiem na morze, cenią sobie wygodę i ekologiczne podejście. Idealny dla rodzin, par i inwestorów.O lokalizacji: Znajduje się w malowniczej okolicy Kathu, tuż obok plaży Paton…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
208,163
Mieszkanie 2 pokoi
96.0 – 125.0
363,340 – 492,022
Mieszkanie 3 pokoi
142.0
580,435
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$132,537
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 3 bloków, w środku których znajduje się basen i zieleń. Ponadto kompleks posiada salę fitness, strefy współpracy, lobby, pralnia, ogród na dachu, parking. Wszystkie apartamenty posiadają balkony i są w pełni umeblowane. Nieruchomość Freehold.Wyposa…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy OCEANA
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Pa Tong, Tajlandia
od
$109,060
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Inwestycja w apartamenty Oceana Resort Kamala Phuket to wyjątkowa szansa na uzyskanie przychodów z wynajmu i rocznego wzrostu cen. Wydajność od 7%! Możliwe raty! Apartamenty są umeblowane! Oceana Resort Kamala Phuket — Apartament ten położony jest około 700 metrów od plaży Kamala. Z okien …
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu – Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu – Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu – Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu – Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu – Patong
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu – Patong
Zespół mieszkaniowy The Origin Kathu – Patong
Kathu, Tajlandia
od
$59,437
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 34–45 379 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla rodzin, ekspatriantów i wynajmu długoterminowego.O lokalizacji: Kompleks znajduje się w sercu Phuket, w dzielnicy Kathu, zapewniając łatwy dostęp do infrastruktury miejskiej, szkół międzynarodowych, centrów handlowy…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
33.6 – 45 379.0
65,704 – 90,229
Mieszkanie 2 pokoi
47.7
125,049
Agencja
Tumanov Group
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy dcondo reef
Zespół mieszkaniowy dcondo reef
Zespół mieszkaniowy dcondo reef
Zespół mieszkaniowy dcondo reef
Zespół mieszkaniowy dcondo reef
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy dcondo reef
Zespół mieszkaniowy dcondo reef
Kathu, Tajlandia
od
$68,919
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
12 obiekty nieruchomości 12
Stylowe mieszkanie w centrum wyspy Witamy w Baan, Suan Kamanan, prestiżowej klasie luksusowej, położonej na zboczach wzgórz plaży Patong na Phuket. Koralowa plaża z widokiem na ocean oferuje wykwintną platformę recenzji oszałamiających zachodów słońca i widoków na Patong Bay Nasz kompleks…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Tajlandia
od
$203,134
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Patong Bay Hill Apartments to luksusowy kondominium składający się z 429 apartamentów na 2 piętrach i opracowany przez Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property. Z kondominium roztacza się wspaniały widok na miasto i Morze Andamańskie! Apartamenty są w pełni wyposażone w mebl…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Zespół mieszkaniowy Fantasea Condo Kamala
Kamala, Tajlandia
od
$99,196
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 6
Powierzchnia 26–47 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Stylowe mieszkanie w gorącej cenie w dobrym obszarze Nowe kondominium 164 mieszkań zostanie zbudowane w obszarze Kamal - jednym z najbardziej obiecujących inwestycji w obszarze Phuket Obszar jest przede wszystkim wygodny dla rodzin. Patong - zaledwie 15 minut jazdy, Bang Tao ze swoją słyn…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Zespół mieszkaniowy Pre - Sale! Projekt Dcondo Cove Phuket w rejonie Kathu.
Kathu, Tajlandia
od
$73,200
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Dcondo Cove Phuket to nowy kompleks mieszkaniowy dewelopera Sansiri, jednej z najbardziej zaufanych i rozpoznawalnych marek w Tajlandii. Inwestycja zlokalizowana jest w dzielnicy Kathu, geograficznym centrum wyspy, w pobliżu centrów handlowych, takich jak Central Festival Phuket, Tesco Lo…
Agencja
Smart Home
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Zespół mieszkaniowy The Element by Anocha
Kamala, Tajlandia
od
$123,277
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 7
Ucieczka do spokojnej elegancji: Plaża, Góry, Społeczność
Deweloper
The Element by Anocha
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Deweloper
The Element by Anocha
Języki komunikacji
English
Telegram Napisz w Telegram
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Pa Tong, Tajlandia
od
$272,109
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 53–110 m²
4 obiekty nieruchomości 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.2 – 60.0
320,589 – 408,594
Mieszkanie 2 pokoi
109.8
700,896
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się