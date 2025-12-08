Pattaya City, Tajlandia

Olympus to zupełnie nowy sposób życia z restauracjami, kawiarniami i sklepami dogodnie położony w kompleksie mieszkalnym wraz z udogodnieniami, które będziesz cieszyć się i potrzebować tuż przy progu.Kompleks jest centrum zdrowego stylu życia, z sauną, siłownią na dachu każdego z budynków i …