  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Nong Pla Lai
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Nong Pla Lai, Tajlandia

domy
4
Szukaj nowych budynków
Ukryć
Szukaj nowych budynków
Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie kompaktowe
Opcje wyszukiwania
Sortować
Na mapie
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$133,505
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Wyjątkowa okazja dla inwestorów: luksusowe apartamenty w samym sercu Jomtien z wysokim zyskiem!Wydajność wynajmu: do 8%Dostępne urządzenia!Pełne wyposażenie!Odległość od plaży: tylko 500 metrów!AKWAROS przeznaczony jest do zaspokajania potrzeb wszystkich rodzin. Oferuje udogodnienia dla wszy…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN TROPICANA
Na Kluea, Tajlandia
od
$77,800
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Luksusowe 5-gwiazdkowe życie na plaży Wongamat w tropikalnym stylu To luksusowe mieszkanie doświadczonego dewelopera Global Top Group składa się ze 188 nowoczesnych apartamentów w uroczej tropikalnej okolicy. Egzotyczny motyw jest kontynuowany w projektowaniu oszałamiającego holu, bujnych i…
Agencja
Риэлтор без границ
Zostaw prośbę
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Pokaż wszystko Apartamentowiec SECRET GARDEN
Apartamentowiec SECRET GARDEN
Na Kluea, Tajlandia
od
$116,866
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Идеальный выбор для inвестиций i для долгосрочного проживания! Доход от 7%! Рассрочка! Вблизи занменитых пляжей! Благодаря своему расположению, качеству строительства и уровню удобств, кондоминиум представляет собой отличну ю инвестиционную возможность с потенциалом роста стоимости i дохо…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
OneOne
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of stylish villas with swimming pools, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tajlandia
od
$690,295
Projekt jakości z "Baan Mae Villa". Luksusowe i stylowe wille z modern Luxury Nordic design. Ukończone udogodnienia na wielkim miejscu. Ciesz się pięknym widokiem na ogród z dużych drzwi i okien. Powierzchnia mieszkalna z wysokim sufitem, dużym balkonem i łazienką.Cechyprywatny basen z jacuz…
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy ORIGIN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,635
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja pod inwestycję! Idealna zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Rentowność od 8%! Biorąc pod uwagę obecność dużej liczby udogodnień kompleksu mieszkalnego oraz rozwiniętą infrastrukturę, ta nieruchomość jest idealna na wynajem długoterminowy! Możliwe raty!…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy D-ECO
Zespół mieszkaniowy D-ECO
Na Kluea, Tajlandia
od
$75,545
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Zespół mieszkaniowy ONCE WONGAMAT
Na Kluea, Tajlandia
od
$202,664
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 56
Unikalna oferta dla inwestorów: luksusowe apartamenty w prestiżowym obszarze Wongamat, zapewniając stabilne dochody i wysoki potencjał wzrostu!Gwarantowany dochód w wysokości 6% przez trzy lata!Raz jest luksusowe condominium, które łączy wygodę i obsługę pięciogwiazdkowego hotelu.Wyposażenie…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a kids' club and picturesque views, Pattaya, Thailand
Na Kluea, Tajlandia
od
$536,410
Luksusowe high- rise condominium w jednym z najbardziej wysuniętych Pratumnak obszarów. 275 luksusowe w pełni umeblowane rezydencje pozwalają swoim właścicielom cieszyć się 5-gwiazdkowym życiem, z światowej klasy obiektów.Złożona infrastruktura:ogrodysala gimnastycznalobbybasenyjacuzziBasen …
Agencja
TRANIO
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Zespół mieszkaniowy City Garden Tropicana
Na Kluea, Tajlandia
od
$79,101
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$65,583
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–64 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Olympus to zupełnie nowy sposób życia z restauracjami, kawiarniami i sklepami dogodnie położony w kompleksie mieszkalnym wraz z udogodnieniami, które będziesz cieszyć się i potrzebować tuż przy progu.Kompleks jest centrum zdrowego stylu życia, z sauną, siłownią na dachu każdego z budynków i …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.5 – 64.1
69,860 – 113,457
Mieszkanie 2 pokoi
39.1 – 39.2
111,206
Kawalerka
23.2
65,583
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy Arom Wongamat s udobnoy planirovkoy
Na Kluea, Tajlandia
od
$214,231
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 55
Agencja
DDA Real Estate
Zostaw prośbę
Pokaż kontakty
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
DDA Real Estate
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Na Kluea, Tajlandia
od
$76,639
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 33–77 m²
7 obiekty nieruchomości 7
Stylowy i komfortowy kompleks, w tropikalnym stylu do rekreacji i stałego pobytu. Projekt w północnej i szanowanej okolicy Pattaya - Wongamat. Obszar ten znany jest z czystej i spokojnej plaży, obok niego znajduje się najpiękniejsze dzieło architektury - Świątynia Prawdy. Budynek Tropican…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.9 – 49.2
76,639 – 156,116
Mieszkanie 2 pokoi
76.6
212,886
Agencja
Geo Estate
Zostaw prośbę
Na mapie
Realting.com
Udać się