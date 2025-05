Kompleks mieszkalny New premium villas 5 minutes drive from the international school, Chalong, Phuket, Thailand

Kompleks składa się z 13 dwupiętrowych luksusowych willi basenowych z funkcjonalnymi wzorami, luksusowymi wykończeniami i technologią cięcia krawędzi. Każda willa, zaprojektowana z w pełni funkcjonalną, dużą ilością przestrzeni użytkowej do przechowywania, życia i elastyczności, posiada 3- 5 sypialni z dużymi szafami spacerowymi, łazienką z inteligentnymi toaletami, kuchniami europejskimi i azjatyckimi, bardzo długi basen i długość pokładu z automatycznym systemem monitorowania basenów, wyjątkowo dużą przestrzeń do parkowania, inteligentne możliwości domu z wejściem do drzwi rozpoznawania twarzy i przyjazne dla środowiska z zielono żywą oazą, dużymi drogami i pięknie uleczonym planem sąsiedztwa.

ROI 6%

zniżki od 30% do 50% jeśli dzieci idą do szkoły BCIS

system płatności: 30% po zawarciu umowy, następnie 15%, 15%, 15%, 15% i 10%

KorzyściLokalizacja i pobliska infrastruktura

Kompleks znajduje się w głównym obszarze Chalong siedzi w południowej części Phuket prowincji. Chalong jest urbansko-komercyjna zatoka, która jest otoczona przez restauracje, owoce morza, góry, działania, i plaże.