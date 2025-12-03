  1. Realting.com
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$63,339
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Seven Seas Cote d Azur to duży projekt w stylu światowej sławy Riwiery Francuskiej. Seven Seas Cote d Azur, położony 180 metrów od plaży, wyposażony na komfortowy pobyt, zajmuje powierzchnię o łącznej powierzchni 24,8 ha. Wyposażenie mieszkania: - Czysta dekoracja wnętrz, - oświetlenie sufi…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Zespół mieszkaniowy RIVIERA OCEAN DRIVE
Pattaya City, Tajlandia
od
$66,511
Liczba kondygnacji 43
Nowoczesne, widokowe apartamenty w centrum plaży Jomtien z pięknym widokiem na morze i przyrodę! Zainwestuj w luksusowe apartamenty Riviera Jomtien od dewelopera Riviera Group, zapewniając rentowność wynajmu na poziomie 5%! Plaża na 550m! Apartamenty są w pełni wyposażone i umeblowane!…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Zespół mieszkaniowy BEVERLY MOUNTAIN BAY
Pattaya City, Tajlandia
od
$87,970
Liczba kondygnacji 22
Apartament w wysokiej jakości kompleksie Beverly Mountain Bay w otoczeniu atrakcji turystycznych Pattaya i 1,5 godziny jazdy samochodem od Bangkoku! Nieruchomość inwestycyjna! Zwrot z inwestycji w nieruchomości wynosi około 10% rocznie! Możliwość zakupu nieruchomości na raty! Dzi…
Agencja
DDA Real Estate
OneOne
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$44,993
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 23–40 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks położony jest w dzielnicy Pratumnak na królewskim wzgórzu Pratumnak, w pobliżu rezydencji rodziny królewskiej. Centrum miasta, molo Bali Hai i słynna Walking Street są w zasięgu ręki, ale dzięki temu Pratumnak jest dzielnicą mieszkalną i tutaj jest zawsze cicho i spokojnie. Czyste p…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
28.8 – 40.2
59,053 – 75,925
Kawalerka
23.5 – 24.5
44,993 – 46,399
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise luxury residential complex on the first sea line, in the prestigious area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$235,116
Apartamenty w największych i najbardziej popularnych wśród turystów ukończył kompleks plaży Jomtien. Budynek posiada 59 pięter z 1644 jednostkami różnych układów. Istnieją apartamenty z prywatnym basenem. Kompleks posiada wszystko, czego potrzebujesz do komfortowego pobytu, w tym ogrody, bas…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy SKYPARK LUCEAN JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$112,033
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 60
Niesamowite możliwości inwestycji w nieruchomości na wybrzeżu Zatoki Tajlandzkiej.Dochód od 7%! Doskonała opcja do zamieszkania lub wynajmu!Świeże morskie powietrze i niekończąca się plaża czynią tę nieruchomość wyjątkową.Możliwość płatności w ratach!Odległość do plaży: 200 metrów!Każdy apar…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury residence with swimming pools and a restaurant in the heart of Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$169,438
W rezydencji znajdują się dwa baseny, jacuzzi, sauna i łaźnia parowa, ośrodki fitness, kawiarnia i restauracja, podziemny parking, ochrona wokół zegara i CCTV.Wyposażenie i wyposażenie w domu Pełne wyposażenie kuchni europejskiej, szaf i łaźniElektryczne podgrzewacze wodyScentralizowane urzą…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Zespół mieszkaniowy Riviera Monaco
Na Chom Thian, Tajlandia
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 40
Riviera Monaco to elitarne nowoczesne mieszkanie położone w Na Chom Thian na południu Pattaya, w popularnym regionie, na pierwszej linii morza, tuż przy plaży Jomtien! Obszar jest zielony, cichy, dobrze rozwinięty. 40-piętrowy wieżowiec, obejmuje 412 apartamentów o powierzchni 26–130 metrów…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Zespół mieszkaniowy JADA BEACH CONDOMINIUM
Pattaya City, Tajlandia
od
$52,975
Liczba kondygnacji 8
Zainwestuj w wyjątkowy apartament położony zaledwie 5 minut spacerem od plaży Jomtien!Rentowność wynajmu wynosi 5%.Możliwa rata: 60% przy podpisaniu umowy, pozostałe 40% na 4 lata.Dom gotowy! Apartamenty są umeblowane! Gotowe do zamieszkania!Jada Beach Condominium to projekt kondominium i ap…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex with swimming pools, a garden and a meeting room, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,824
Złożona infrastruktura:grunt sportowyspasymulator golfasala konferencyjnaparking podziemnylobbysklepywodospadyBaseny dla dzieci ze zjeżdżalniamitor bieganiapomieszczenia wypoczynkoweogród krajobrazowyrestauracjasala gimnastyczna2- = meter- długi basen z jacuzziplac zabaw dla dzieciPoczątek b…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Zespół mieszkaniowy DREAM
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,824
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Świetna opcja inwestycyjna! Zysk od 8%! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Zapewniamy bardzo wygodne, nieoprocentowane raty z minimalną wpłatą zadatku! Luksus apartament w prestiżowym kompleksie DREAM, położonym w malowniczym miejscu na wzgórzu …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
od
$62,767
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–102 m²
32 obiekty nieruchomości 32
Luksusowy kompleks apartamentów w prestiżowej, zadbanej dzielnicy Jomtien w Pattaya z własną infrastrukturą i 300 metrów od piaszczystej plaży. Kompleks został zaprojektowany w stylu francuskiej Prowansji i odtwarza atmosferę modnego francuskiego kurortu na Lazurowym Wybrzeżu. Infrastrukt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.9 – 54.7
81,364 – 143,841
Mieszkanie 2 pokoi
52.1
128,197
Mieszkanie 3 pokoi
86.3 – 101.9
188,590 – 267,408
Kawalerka
24.2 – 28.9
62,767 – 86,885
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$100,953
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 24
Powierzchnia 32–69 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Luksusowy kompleks premium składa się z 24 pięter i znajduje się w dzielnicy Jomtien, 800 metrów od najlepszej plaży w mieście - plaży Jomtien, co pozwoli ci cieszyć się wspaniałymi widokami na Zatokę Tajlandzką i miasto, a rozwinięta infrastruktura na poziomie 5 * zapewni komfortowe życie. …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.0
112,201
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 69.0
221,871 – 258,428
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Beachfront high-rise residence with swimming pools and gardens, Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$374,004
Oferujemy apartamenty z widokiem na morze.Rezydencja oferuje ogrody i park, salon, plac zabaw dla dzieci i pokój zabaw, baseny i spa, siłownię.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt znajduje się na pierwszej linii plaży Jomtien i po drugiej stronie drogi od rynku nocy Jomtien
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Zespół mieszkaniowy s razvitoy infrastrukturoy
Pattaya City, Tajlandia
od
$138,216
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 45
Arom Jomtien Pattaya to wysokiej jakości butikowa rezydencja położona w uzdrowiskowej miejscowości Pattaya, w jednej z najpopularniejszych części. Kompleks położony jest zaledwie 50 metrów od morza z prywatną plażą! Rezydencje oferują wspaniałe widoki na Zatokę Syjamską. Każda rezydencja …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy High-class residential complex on the first line from the sea in Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$157,494
Nowy luksusowy kompleks mieszkalny na pierwszej linii - zaledwie 25 metrów od plaży Jomtien. Lokalizacja zapewnia wyjątkowy poziom komfortu i wygody. Główną koncepcją jest połączenie luksusu, prywatności i życia miejskiego w jednym z najlepszych obszarów Pattaya.Ponad 30% jednostek zostało j…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise premium residential complex at 500 meters from Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$232,554
Apartamenty klasy biznes w Jomtien zaledwie 10 minut spacerem do plaży. Ocean u twoich stóp. Budynek posiada 55 pięter z 1800 jednostkami, z których większość posiada panoramiczny widok na morze. Istnieją opcje z jedną, dwie i trzy sypialnie w różnych modyfikacjach, a także apartamenty z pry…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Seven Seas Cote d Azur
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$62,470
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Zespół mieszkaniowy RIVIERA SANTA MONICA
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,988
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 34
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Pokaż wszystko Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Apartamentowiec WHALE MARINA CONDOMINIUM
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
od
$63,100
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Уникальное предложение! Апартаменты на берегу пляжа!Компенсация перелета i помощь в открытии Тайской квоты, которая ранит Вам сбережения!Whale Marina Condominium — это апартаменты в городе Джомтьен на первой линии от пляжа.Дом сдан, готов к заселению!Великоле пнные панорамнные vidы на море и…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$97,726
Liczba kondygnacji 45
Świetna opcja inwestycyjna! Rentowność od 7%! Idealne zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Kompleks posiada dobrą lokalizację i cieszy się dużym zainteresowaniem najemców! Apartamenty są umeblowane, posiadają instalację wodno-kanalizacyjną oraz sprzęt AGD! Raty! …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Zespół mieszkaniowy COPACABANA CORAL REEF
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,689
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 55
Możliwość inwestycji w kompleksie mieszkalnym Copacabana Coral Reef Jomtien, oferuje unikalny styl morza, rafy i korala. Zysk z 7%!Osprzęt! Mieszkanie jest umeblowane!Budynek jest zaprojektowany tak, że wiele apartamentów zapewnia widoki na morze, co pozwala cieszyć się zapierające dech w pi…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with swimming pools and gardens in the coastal area of Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$137,718
Projekt obejmuje:Parterdesignerskie lobby w stylu hotelowym z dużym zadaszonym obszarze drop- offsklep spożywczyduża restauracja z kuchnią pokazową i baremdesignerski kluboddzielny park dla psówduży basenbar bilardowyoddzielny obszar leżakówWi- Fi we wszystkich obszarach miejskichochrona wok…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$126,542
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 29
Powierzchnia 34–70 m²
9 obiekty nieruchomości 9
City Tower to pierwszy luksusowy wieżowiec w sercu Pattaya, który zmienił krajobraz miejski tego kwitnącego kurortu. Budynek projektu oferuje panoramiczny widok na okolicę i Zatokę Tajlandzką. Kompleks położony jest na działce o powierzchni 4800 mkw. pośrodku malowniczych ogrodów. Komplek…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
34.2 – 46.8
126,542 – 204,071
Mieszkanie 2 pokoi
70.0
281,206
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Luxury high-rise complex in the heart of Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$123,348
duży basenbaseny dziecięcewielopoziomowe powierzchnie pokładu słonecznegowłaściwości wodyklub dla dzieci i plac zabawsala fitness i siłownia zewnętrznabujny tropikalny ogródGazeboes i salonikizjeżdżalnie wodne i baseny plażowelobbybezpieczeństwo wokół zegarapula nieskończonościZostało jeszcz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy Apartments in a first-class residential complex near Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$143,534
Luksusowe high- rise condominium znajduje się w centrum plaży Jomtien. Daje kupującym ultrastylową architekturę, w połączeniu z wysoce pożądane funkcje stylu życia, które zapewnią Ci wszystko, czego potrzebujesz, aby jak najlepiej wykorzystać ten ośrodek plażowy stylu rozwoju. Korzystaj z pa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$57,310
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 24–51 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Kompleks Harmonia to idealne miejsce do spokojnego i spokojnego życia w centrum Pattaya. Kompleks położony jest w centralnej części Pattaya, w pobliżu plaż. Przystanek autobusowy znajduje się 100 metrów od kompleksu, centrów handlowych, supermarketów, lokali rozrywkowych, restauracji, kawiar…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
23.5 – 26.5
57,310 – 2,18M
Mieszkanie 2 pokoi
50.5
117,768
Agencja
Geo Estate
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Pokaż wszystko Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Apartamentowiec PRISTINE PARK III
Pattaya City, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2027
Liczba kondygnacji 8
Инвестиционная возможностк! Престижные апартаменты в живописноВ районе Джомтьен!Рассрочка!Расстояние до пляжа: 1700 В!Апартаменты сдаются с отделкой, ылектрикой, полной меблировкой и бытовой техникой, кондиционерами, кухонный гарнитурой, сантехникой.PRISTINE PARK III - предлагает идеальное с…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Pattaya City, Tajlandia
od
$46,017
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 22–43 m²
29 obiekty nieruchomości 29
Kompleks mieszkaniowy europejskiego dewelopera z najbardziej niezbędnymi udogodnieniami w prestiżowej dzielnicy Pratumnak Hill. Jest to najbardziej elitarny obszar miasta Pattaya, idealne miejsce do mierzonego życia i spokojnych wakacji. Kompleks znajduje się 5 minut jazdy od centrum Patt…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
29.5 – 42.8
60,321 – 103,328
Mieszkanie 2 pokoi
34.2 – 36.3
68,516 – 72,432
Kawalerka
21.7 – 27.5
46,004 – 58,923
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Zespół mieszkaniowy AURORA PRATUMNAK
Pattaya City, Tajlandia
od
$68,987
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Apartamenty w prestiżowym kompleksie na wzgórzu Pratumnak. Świetna opcja na inwestycję! Nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe jak i pod wynajem! Rentowność od 7%!Dom oddany! Apartamenty są umeblowane i gotowe do zamieszkania!Aurora Pratumnak — Ten apartament w Pattaya South znajduje si…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Zespół mieszkaniowy RIVIERA JOMTIEN
Pattaya City, Tajlandia
od
$107,455
Liczba kondygnacji 46
Luksusowy apartament w sercu Jomtien w Pattaya z unikalnym designem i udogodnieniami na światowym poziomie! Zainwestuj w luksusowe apartamenty Riviera Jomtien od dewelopera Riviera Group, zapewniając rentowność wynajmu już od 5%! Plaża 500 m! Apartamenty są w pełni umeblowane! Ud…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Zespół mieszkaniowy Nam Talay Condo
Na Chom Thian, Tajlandia
od
$64,087
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 13
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Zespół mieszkaniowy Elite high-rise complex with first-class infrastructure near the beach in Jomtien, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$123,362
Poczuj duchy wznoszą się jak olśniewające kolory nieba Jomtien obejmuje cię w łagodny, orzeźwiający bryza morska w każdym z 3 odkrytych basenów dostępnych dla relaksu. Zanurz się w worku wokół słonej wody. Zobacz punkt basen na 6 piętrze lub do zamiatania widok na horyzoncie, idź wyżej i cie…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy GARDENIA PATTAYA
Zespół mieszkaniowy GARDENIA PATTAYA
Zespół mieszkaniowy GARDENIA PATTAYA
Zespół mieszkaniowy GARDENIA PATTAYA
Zespół mieszkaniowy GARDENIA PATTAYA
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy GARDENIA PATTAYA
Zespół mieszkaniowy GARDENIA PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$163,854
Liczba kondygnacji 7
Apartamenty inwestycyjne w południowej Pattaya!Korzystna oferta dla inwestorów poszukujących nieruchomości w regionie turystycznym.Świetna opcja do zamieszkania lub wynajmu! Dochód od 7%!Plaża Jomtien, 800m!Możliwość rat!Apartamenty są umeblowane!Gardenia Pattaya to oaza spokoju pośrodku ruc…
Agencja
DDA Real Estate
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Pokaż wszystko Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Apartamentowiec RIVIERA MONACO
Ban Na Chom Thian, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 40
Уникальное предложение для инвестиций в роскошные апартаменты! Доход от 7%! Выгодное расположение ЖК гарантирует высокий спрос на аренду! До центра города - 15 минут езды! Первая линия моря, прямо у пляжа Джомтьен! Вид на море! Riviera Monaco - это элитный современный кондоминиум, распол…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Cote d Azur
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy Cote d Azur
Zespół mieszkaniowy Cote d Azur
Na Chom Thian, Tajlandia
Cena na żądanie
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
wspaniały kompleks wykonany w stylu francuskiego jedzenia. Powierzchnia działki: 24 800 m2 / m Liczba budynków: 6 Dom klubowy: 1 Całkowita liczba mieszkań: 1300 Złożona infrastruktura: - 3 obszary basenowe  - basen dla dzieci - zjeżdżalnie wodne - altany do relaksu i grilla …
Agencja
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New high-rise residence with a swimming pool, a water park and a panoramic view of the ocean, Jomtien, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$203,247
Aquarious Jomtien Pattaya jest highly-end kompleks mieszkalny położony w Jomtien, Pattaya. Kompleks składa się z dwóch wznoszących się budynków (44 i 47 pięter) połączonych ze sobą. W sumie istnieje 606 jednostek, z których większość ma widok na Zatokę Tajlandzką i 5 lokali handlowych. Istni…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy EDGE
Zespół mieszkaniowy EDGE
Pattaya City, Tajlandia
od
$137,365
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 31
Idealna inwestycja w nieruchomości zapewniająca stały dochód i wzrost kapitału! Apartamenty EDGE w centrum Pattaya. Rentowność od 7%!Raty! Dom jest wynajęty!Wszystkie mieszkania sprzedawane są w pełni umeblowane, ze sprzętem AGD i instalacją wodno-kanalizacyjną. Do plaży można dojść na piech…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pokaż wszystko Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence with a swimming pool, a garden and a co-working area close to Jomtien Beach, Pattaya, Thailand
Pattaya City, Tajlandia
od
$59,528
Nowoczesny projekt z bogatą infrastrukturą i doskonałą lokalizacją w odległości spaceru od plaży Jomtien. Jest to kompleks typu lagoon, który sprawia, że jest idealnym miejscem zarówno dla osobistego zamieszkania i długoterminowego czynszu. W pobliżu znajdują się wszystkie niezbędne połączen…
Agencja
TRANIO
