  2. Tajlandia
  3. Pattaya
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Pattaya, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Zespół mieszkaniowy Kompleks Harmonia
Pattaya City, Tajlandia
od
$43,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Nowy kompleks Harmonia jest idealnym miejscem do spokojnego, spokojnego życia w centrum miejskiego życia Pattaya. Położony w Central Pattaya, w pobliżu plaż. 100 metrów od złożonego przystanku autobusowego, pobliskich centrów handlowych, supermarketów, miejsc rozrywki, restauracji, kawiarni,…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$130,200
Luksusowy wieżowiec mieszkalny w centrum PattayaBudynek oferuje zapierające dech w piersiach panoramiczne widoki na okolicę i Zatokę Tajlandzką. Wszystkie 465 pokoi w apartamentach zostało starannie zaprojektowanych. Oprócz całodobowej ochrony, basen o powierzchni 240 mkw. i  City Garden Tow…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Zespół mieszkaniowy Elysium Residences
Pattaya City, Tajlandia
od
$214,619
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 18
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Zespół mieszkaniowy The Cloud
Pattaya City, Tajlandia
od
$55,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 20
Cloud Condominium otrzymało najlepsze niedrogie kondominium na wschodnim wybrzeżu Tajlandii w 2016 roku podczas Thailand Property Awards. Położony 80 metrów od prestiżowego wzgórza Pratumnak z przytulną plażą, zaledwie 5 minut spacerem od kondominium i obejmuje 161 eleganckich apartamentów n…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Beverly Mountain Bay s krasivym vidom na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$99,014
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 22
Beverly Mountain Bay znajduje się w centrum miasta i oferuje wspaniałe widoki na morze i panoramę miasta. Luksusowe kondominium Beverly Mountain Bay w Pattaya — idealne miejsce na nocleg. Kompleks zbudowany jest z wysokiej jakości materiałów, które są przyjazne dla środowiska Pattaya. Komple…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami na more
Pattaya City, Tajlandia
od
$241,996
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 37
Ocean Portofino Jomtien to luksusowy luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksus luksusowy nadmorski kondominium, który oferuje 268 jednostek z niepowtarzalnym widokiem na największą marinę w Azji. Ko…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Chastnaya postroyka
Pattaya City, Tajlandia
od
$279,259
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Zespół mieszkaniowy Movenpick Hotel Residential
Pattaya City, Tajlandia
od
$410,169
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Zespół mieszkaniowy Zhiloy kompleks v tihom i uyutnom rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,051
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 51
Marina Golden Bay to kompleks składający się z 3 wieżowców ( Victoria, Geneva i Elya ), z których każda ma 51 pięter. Położony przy głównej drodze Tepprazit, między dzielnicami Jomtien i główną autostradą Sukhumvit, 5 minut od plaży! Wszystkie rodzaje transportu publicznego są łatwo dostęp…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Zespół mieszkaniowy Sity Garden Pratumnak
Pattaya City, Tajlandia
od
$54,850
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Jeśli Twoim marzeniem jest luksusowe życie w eleganckim kondominium –, oferujemy wspaniały i niepowtarzalny pomysł na mieszkanie, obecnie dostępne w najbardziej pożądanym miejscu Pattaya – prestiżowe wzgórze Pratumnak w pobliżu plaży Kozi. Styl, komfort i wygoda to cechy tego nowego i zas…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy s otlichnoy lokaciey v rayone
Pattaya City, Tajlandia
od
$109,130
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 59
Copacabana Beach Jomtien - wieżowiec o 59 piętrach w Pattaya z doskonałą lokalizacją w okolicy Jomtien. Kompleks położony jest blisko morza. Główną cechą Copacabana Pattaya – jest możliwość zakupu mieszkania z prywatnym basenem, w którym można podziwiać luksusowy widok na Zatokę Syjamską. W…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Zespół mieszkaniowy Arcadia Millennium Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$86,949
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 46
Arcadia Millennium Tower — to projekt kondominium i apartamentu położony w centralnej części Pattaya. Lokalizacja w centralnej części miasta zapewnia bliskość wszystkich najpopularniejszych infrastruktur miejskich. W pobliżu znajdują się także główne miejskie centra handlowe. Odległość od m…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Marina Golden Bay
Zespół mieszkaniowy Marina Golden Bay
Pattaya City, Tajlandia
od
$72,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2028
Liczba kondygnacji 51
Największym luksusowym projektem jest Pattaye. Na terenie 2,5 hektara basenów, minigolfa, dużo zielonego terytorium do spacerów, również centrum handlowe, w centrum kompleksu lobby w postaci egipskiej piramidy na różnorodne spotkania biznesowe, platforma dla dużych tenis, boisko do koszykówk…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Zespół mieszkaniowy City Garden Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,242
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 30
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z inwe…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Dream
Zespół mieszkaniowy Dream
Pattaya City, Tajlandia
od
$46,800
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
Ten projekt ma ogromny plus. 1. Cena - po prostu nie ma takich cen w Pattaya na rynku nowych budynków, mimo że jakość jest na najwyższym poziomie. Deweloper jest fińską firmą i wykorzystuje wszystkie swoje know-how technologie w budownictwie, w kwestiach wilgotności i wentylacji, aby unik…
Риэлтор без границ
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Apartamentowiec Siam Oriental Plaza
Pattaya City, Tajlandia
od
$74,379
Rok realizacji 2017
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 56 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Siam Oriental Plaza condominium jest dziewiątym projektem fińskiego dewelopera, który znajduje się w najlepszej części miasta, na wzgórzu Pratumnak. Kondominium składa się z 8 pięter i zawiera łącznie 190 apartamentów. Cała infrastruktura kompleksu znajduje się na dachu: basen, w pełni wypos…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
79,459 – 87,409
Siam Oriental Condos
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Zespół mieszkaniowy Kompleks s zavorazhivayuschimi vidami
Pattaya City, Tajlandia
od
$83,442
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 30
Seven Seas Le Carnival to projekt słynnego dewelopera Universal Group Thailand. Kondominium składa się z 4 budynków, z których dwa to 30-piętrowe drapacze chmur. Projekt znajduje się w samym centrum Pattaya, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, zaledwie 4 minuty od plaży Jomtien! W pob…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Zespół mieszkaniowy EMBASSY
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,687
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Zespół mieszkaniowy ZhK v sovremennom arhitekturnom stile
Pattaya City, Tajlandia
od
$57,981
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
STAR to kondominium o nowoczesnym designie, firmy Siam Oriental. Projekt znajduje się w najbardziej prestiżowej części miasta, na królewskim wzgórzu Pratumnak, w pobliżu rezydencji rodziny królewskiej. Centrum miasta, Bali Hai Pier, słynna ulica Volking, jest już blisko. Pratumnak to miejs…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Zespół mieszkaniowy Empire Tower
Pattaya City, Tajlandia
od
$102,500
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2023
Liczba kondygnacji 24
Kompleks Elite w dzielnicy Jomtien., Podłoga zaczyna się od wysokości trzeciego piętra, pod budynkiem znajdują się dwa piętra podziemnego parkingu, pierwsze piętro zajmuje lobby dwóch sklepów i restauracja, na dziesiątym, na piętnastym i dziewiętnastym piętrze ogrodu na balkonach placów zaba…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Zespół mieszkaniowy CITY GARDEN PATTAYA
Pattaya City, Tajlandia
od
$104,000
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
City Garden Pattaya – kondominium, które ma najlepszą lokalizację w samym centrum miasta, zaledwie kilka minut spacerem od morza. Studia, apartamenty z jedną lub dwiema sypialniami lub więcej są gotowe do zamieszkania w nich. Projekt został ozdobiony wszystkimi nowoczesnymi udogodnieniami, w…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy Ollimpus Sity Garden
Zespół mieszkaniowy Ollimpus Sity Garden
Pattaya City, Tajlandia
od
$63,644
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Jeden z najlepszych programistów w Tajlandii w 2020 roku ukończył nowy projekt Olympus. Niezwykle piękny kompleks. Od innych różni się bardzo wyjątkowym wyglądem w starożytnym greckim stylu i obecnością najdłuższego basenu w Pattaya ( dwa baseny o długości 320 metrów każdy ).Infrastruktura k…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Zespół mieszkaniowy The Panora Condominium s udobnoy planirovkoy
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,768
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 38
Kompleks Panora Condominium to 38-piętrowy wieżowiec położony w jednym z najlepszych obszarów Pattaya ( Holm Pratumnak ). Kompleks oferuje panoramiczne widoki na morze. Panora Pattaya znajduje się zaledwie 250 metrów od plaży. Wzgórze Pratamnak – to prestiżowy obszar i jedyna góra w regioni…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Jomtien Sweet Condotel
Pattaya City, Tajlandia
od
$36,683
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Luksusowy apartament w kompleksie mieszkaniowym Jomtien Sweet Condotel w dzielnicy Jomtien. Mieszkanie wykonane w nowoczesnym stylu z wyposażoną kuchnią i naczyniami kuchennymi, pralką i lodówką. Zapewniamy bardzo wygodną, ​​nieoprocentowaną ratę z minimalną pierwszą ratą! CAŁOŚĆ WYDARZEŃ…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Zespół mieszkaniowy Dusit Grand Park 2
Pattaya City, Tajlandia
od
$73,643
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Zespół mieszkaniowy Grand Solaire
Pattaya City, Tajlandia
od
$111,000
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 67
Grand Solaire Pattaya wznosi się na 67 piętrach, oferując najwyższy punkt wysokości w Pattaya ze wspaniałymi panoramicznymi widokami na ocean z ogromnej większości mieszkań. Wszystkie oferowane luksusowe rezydencje 2470 mają najnowocześniejsze elementy wystroju wnętrz, w tym dekadenckie płyt…
Риэлтор без границ
Zespół mieszkaniowy DREAM
Pattaya City, Tajlandia
od
$41,516
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Zespół mieszkaniowy Pervoklassnyy kompleks so vsemi udobstvami
Pattaya City, Tajlandia
od
$98,360
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Olympus to nowy luksusowy kompleks apartamentów w prestiżowej dzielnicy w centrum Pattaya, z widokiem na morze i miasto! Projekt składa się z sześciu 8-piętrowych budynków, oferuje studia i apartamenty, których wnętrza ozdobione są profesjonalnymi projektantami. Jest też dobrze utrzymany…
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Zespół mieszkaniowy Laguna Bay 1
Pattaya City, Tajlandia
od
$34,170
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
NAJLEPSZA NIERUCHOMOŚĆ OD 40 000 $ NA TAJLANDII! WEZWANIE! DARMOWA KONSULTACJA. Planujesz zakup nieruchomości w Tajlandii? Pomożemy Ci wybrać DARMOWY obiekt, zorganizować bezpieczną umowę z programistą! - ekskluzywne nieruchomości; - pomoc w organizacji przeprowadzki; - roczny dochód z…
DDA Real Estate
