Pattaya City, Tajlandia

Ten projekt ma ogromny plus. 1. Cena - po prostu nie ma takich cen w Pattaya na rynku nowych budynków, mimo że jakość jest na najwyższym poziomie. Deweloper jest fińską firmą i wykorzystuje wszystkie swoje know-how technologie w budownictwie, w kwestiach wilgotności i wentylacji, aby unik…