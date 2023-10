New villas with swimming pools and gardens close to beaches, Phuket, Thailand

Pattaya, Tajlandia

od €78,686

Poddaj się: 2025

Seven Seas Le Carnival to projekt słynnego dewelopera Universal Group Thailand. Kondominium składa się z 4 budynków, z których dwa to 30-piętrowe drapacze chmur. Projekt znajduje się w samym centrum Pattaya, z dobrze rozwiniętą infrastrukturą, zaledwie 4 minuty od plaży Jomtien! W pobliżu znajduje się wiele atrakcji turystycznych. Dziś jest to najbardziej obiecujący projekt w Pattaya. UDOBSVA: - Klub - salon - Siłownia ogólna - Bar - Jacuzzi - Miejsce do grillowania - Restauracja na miejscu - Centrum jogi - sauna - Pokój gier - Biblioteka - Karaoke w pokoju - Wspólne baseny - Baseny dla dzieci - Plac zabaw - Ogród - Świetny wodospad - Universal Playground Le Carnival - Parking - 24-godzinny system bezpieczeństwa - Nadzór wideo Gwarantujemy pełne wsparcie prawne dla transakcji. Oferujemy wyłącznie rentowne i niezawodne nieruchomości w Tajlandii. Zadzwoń lub napisz, odpowiedz na wszystkie pytania!