Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Zespół mieszkaniowy Garrya Residences
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$994,978
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 4
Pozostałości Garrya Phuket: Beachfront Property in PhuketPozostałości Garrya Phuket z dumą stoi jako pierwszy i jedyny hotel rezydencji w Phuket 's Central West Coast, który oferuje kompleksowy zestaw udogodnień wellness, zapewniając schronienie dla ciała i duszy. Indulge w tropikalnej spoko…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong
Pa Tong, Tajlandia
od
$272,109
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 53–110 m²
4 obiekty nieruchomości 4
The Forest Patong Residence: Discover the Perfect Blend of Luxury Living and Lucrative Investment in Phuket Looking for a luxury condo in Phuket that seamlessly blends modern comforts with natural tranquility? Look no further than The Forest Patong Residence, a premier real estate project…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
53.2 – 60.0
320,457 – 408,425
Mieszkanie 2 pokoi
109.8
700,606
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Zespół mieszkaniowy The Forest Patong Residence
Pa Tong, Tajlandia
od
$251,991
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 45–110 m²
15 obiekty nieruchomości 15
Bezpłatne bilety w obie strony do Phuket!*Dla kogo jest odpowiedni: Ten projekt jest idealny dla rodzin poszukujących luksusowego stylu życia na Phuket, a także dla inwestorów poszukujących stabilnego dochodu z wynajmu w jednym z najpopularniejszych obszarów turystycznych Tajlandii.O lokaliz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
44.8 – 64.7
278,100 – 409,245
Mieszkanie 2 pokoi
109.8
668,046 – 685,175
Agencja
Tumanov Group
OneOne
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View
Pa Tong, Tajlandia
od
$132,963
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Patong Bay Sea View to nowoczesny kompleks składający się z 3-piętrowych budynków z 454 mieszkaniami o powierzchni 45,5 metra kwadratowego. Apartamenty o przestronnym wystroju i nowoczesnym wnętrzu są w pełni umeblowane i oferują wspaniałe widoki na zatokę Patong! Każdy apartament z je…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy
Zespół mieszkaniowy
Ban Bang Thao, Tajlandia
od
$368,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 60–131 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Infinity Pool to nowa inwestycja mieszkaniowa w najlepiej zintegrowanym kurorcie w Azji, w odległości spaceru od plaży Bangtao. Na dachu kompleksu wszystkich czterech niskich budynków znajduje się wyjątkowy wspólny obszar, w którym mieszkańcy mogą zrelaksować się na zewnątrz w tropikach i ur…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
60.0
368,000
Mieszkanie 2 pokoi
99.0
744,000
Mieszkanie 3 pokoi
131.0
784,000
Agencja
Geo Estate
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview
Pa Tong, Tajlandia
od
$231,764
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
2 obiekty nieruchomości 2
Luksusowe apartamenty z widokiem na morze na PatongWitamy w Baan Xuan Kamnan, prestiżowym luksusowym miejscu położonym na wzgórzach Patong Beach w Phuket. Koralowa plaża z widokiem na ocean oferuje doskonałą platformę widokową dla oszałamiających zachody słońca i widoki na Patong Bay.W naszy…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Zespół mieszkaniowy OCEANA
Pa Tong, Tajlandia
od
$109,060
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 8
Inwestycja w apartamenty Oceana Resort Kamala Phuket to wyjątkowa szansa na uzyskanie przychodów z wynajmu i rocznego wzrostu cen. Wydajność od 7%! Możliwe raty! Apartamenty są umeblowane! Oceana Resort Kamala Phuket — Apartament ten położony jest około 700 metrów od plaży Kamala. Z okien …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Zespół mieszkaniowy Coral Beach Oceanview Resort
Pa Tong, Tajlandia
od
$188,309
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 55–142 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Idealny dla tych, którzy chcą cieszyć się luksusowym życiem z widokiem na morze, cenią sobie wygodę i ekologiczne podejście. Idealny dla rodzin, par i inwestorów.O lokalizacji: Znajduje się w malowniczej okolicy Kathu, tuż obok plaży Paton…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
55.0
207,820
Mieszkanie 2 pokoi
96.0 – 125.0
362,740 – 491,210
Mieszkanie 3 pokoi
142.0
579,477
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex just 200 m from Patong Beach, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$184,713
Nowoczesny kompleks mieszkalny oferuje wybór wygodnych układów od studio do apartamentów z 3 sypialniami, jak również dobrą infrastrukturę - basen, siłownia, itp.Wyposażenie i wyposażenie w domu CCTV (nadzór wideo)24H BezpieczeństwoRecepcja / Obszar lobbyWspółpracująca przestrzeń / sala spot…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residential complex of furnished apartments with a yield of 7% in Patong, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$132,537
Nowoczesny kompleks mieszkalny składa się z 3 bloków, w środku których znajduje się basen i zieleń. Ponadto kompleks posiada salę fitness, strefy współpracy, lobby, pralnia, ogród na dachu, parking. Wszystkie apartamenty posiadają balkony i są w pełni umeblowane. Nieruchomość Freehold.Wyposa…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Hill Apartments
Pa Tong, Tajlandia
od
$203,134
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 2
Patong Bay Hill Apartments to luksusowy kondominium składający się z 429 apartamentów na 2 piętrach i opracowany przez Phuket Holiday Services International ( PHSI ) Property. Z kondominium roztacza się wspaniały widok na miasto i Morze Andamańskie! Apartamenty są w pełni wyposażone w mebl…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with a swimming pool and a sea view 5 minutes drive away from the beaches, Patong, Phuket, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$702,776
Kompleks obejmuje 19 ekskluzywnych apartamentów z widokiem na morze.basenogródbezpieczeństwo wokół zegarausługi conciergewidok na morzeWyposażenie i wyposażenie w domu KlimatyzacjaKabina i urządzenia kuchenneOgrzewacz wodyKorzyści Zapotrzebowanie na wynajęte jednostki jest wysokie, a ceny cz…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Seaview Condo Phuket
Pa Tong, Tajlandia
od
$525,895
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2020
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 130–453 m²
20 obiekty nieruchomości 20
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo:Dla osób poszukujących luksusowego zakwaterowania z zachwycającym widokiem na morze, entuzjastów prywatności i koneserów wysokich standardów, a także dla tych, którzy szukają lukratywnych możliwości inwestycyjnych w jednym z najpopularniejs…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
130.2 – 277.0
554,960 – 1,32M
Mieszkanie 3 pokoi
139.0 – 220.9
595,441 – 1,11M
Mieszkanie 5 pokojów
453.2
1,90M
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Zespół mieszkaniowy Bluepoint Luxury Condominiums
Pa Tong, Tajlandia
od
$571,599
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 151–444 m²
8 obiekty nieruchomości 8
Rozpoczęcie sprzedaży luksusowego projektu dla Bang Tao w wyjątkowej cenie Condominium znajduje się na zachodnim wybrzeżu Phuket, wśród wzgórz Zatoki Patong, w odosobnieniu i egzotycznym miejscu. Niezależnie od tego, czy chcesz spacerować po plaży, odwiedź piękne lokalne restauracje, czy i…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
151.3 – 273.2
603,212
Mieszkanie 3 pokoi
220.9 – 227.2
40,58M
Mieszkanie 5 pokojów
443.8
1,98M
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Zespół mieszkaniowy Viva Patong
Pa Tong, Tajlandia
od
$93,274
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 26–128 m²
13 obiekty nieruchomości 13
530 metrów do morza, Gwarancja dochodu, W pełni umeblowane O kompleksie: W skład kompleksu wchodzą 3 budynki, w sumie 246 lokali. Dostępne są różne rodzaje jednostek o rozmiarach od 37,3 do 106 mkw. Unikalne rozwiązania architektoniczne integrują nowoczesny styl z komfortem tropikalnego klim…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0 – 46.0
102,938 – 159,714
Mieszkanie 2 pokoi
62.0 – 128.0
105,808 – 557,626
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Zespół mieszkaniowy Furnished apartments in a new residential complex just 150 m from Patong Beach, Thailand
Pa Tong, Tajlandia
od
$407,049
Unikalny program kredytów inwestycyjnych do 40% kosztów mieszkaniowych.Jest to projekt, który traktuje priorytetowo środowisko i dobrą jakość życia. W ramach nowoczesnej koncepcji designu, luksusowy rytm życia z naturą poprzez design z koncepcją zrównoważonego rozwoju, który promuje wykorzys…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Zespół mieszkaniowy Patong Bay Sea View Residence
Pa Tong, Tajlandia
od
$81,897
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 46 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Patong Bay Sea View Residence jest idealnym miejscem dla osób poszukujących połączenia luksusu i zwrotu z inwestycji w tętniącym życiem Patong. Ten projekt jest przeznaczony dla wymagających nabywców i inwestorów, którzy pragną cieszyć się…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
45.5
90,383 – 208,575
Agencja
Tumanov Group
