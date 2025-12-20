  1. Realting.com
  2. Tajlandia
  3. Sakhu
  4. Mieszkania w nowych budynkach

Nowe mieszkania w Sakhu, Tajlandia

Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven
Sakhu, Tajlandia
od
$170,546
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–74 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Condominium na pierwszej linii odosobnionej plażyNowy projekt kondominium o dużej skali dla 927 jednostek został zbudowany w jednym z najciekawszych jeszcze nierozwiniętych miejsc - w pobliżu plaży Knighton.Miejsce przyciąga przede wszystkim ludzi poszukujących prywatności, ponieważ tutaj ni…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0
182,946
Mieszkanie 2 pokoi
51.0 – 74.0
371,912
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Residence with swimming pools and around-the-clock security at 250 meters from the beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$208,867
W rezydencji znajdują się trzy baseny i zjeżdżalnia wodna, sala fitness i łaźnia parowa, parking, salon, rondo-zegar bezpieczeństwa i duży zielony obszar.Lokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 5 minut spacerem od plaży i 3 minuty jazdy od międzynarodowego lotniska Phuket
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Turnkey apartments in a prestigious residential complex, just 200 m from Nai Yang Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$141,202
Na terenie kompleksu mieszkalnego znajdują się 2 duże baseny, ogród, plac zabaw dla dzieci, klub, supermarket, ogromne jezioro o powierzchni 25 000 m2, prywatna droga do plaży, autobus do / z lotniska.Wyposażenie i wyposażenie w domu Klienci mają wiele opcji, począwszy od zwykłych mebli do w…
Agencja
TRANIO
OneOne
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Exclusive residential complex of villas with swimming pools and sea views within walking distance of Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$1,17M
Wille są starannie zagnieżdżone na zboczu zielonego wzgórza, aby umożliwić wspaniały widok na morze i zachód słońca z każdej willi. 10 willi zostało sprzedanych, większość z nich została zamieszkana przez właścicieli lub wynajęta. Do 2024- 2025 r. ma zostać wybudowany jeszcze 10 willi. Kompl…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven is a beachfront property managed by Wyndham.
Sakhu, Tajlandia
od
$176,000
Opcje wykończenia Gotowe
Kontrakt na gwarantowany dochód w wysokości 7% rocznie przez 5 lat.Albo kontrakt na dział dochodów 60 / 40 pomiędzy właścicielem a hotelem na rzecz właściciela.Sea Heaven jest ekskluzywnym kompleksem kurortu na pierwszej linii plaży Naithon, który jest uważany za jeden z najlepszych na wyspi…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New complex of sea view villas at 300 meters from Nai Thon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$1,40M
Oferujemy ekskluzywne, przestronne, tropikalne wille z widokiem na morze, duże tarasy, baseny.Rezydencja oferuje całodobową ochronę i nadzór wideo.Zakończenie - 2026.Wyposażenie i wyposażenie w domu WindaLokalizacja i pobliska infrastruktura Obiekt położony jest 300 metrów od plaży Nai Thon …
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Apartments 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tajlandia
od
$104,451
Opcje wykończenia Gotowe
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Zespół mieszkaniowy THE TITLE SERENITY
Sakhu, Tajlandia
od
$94,384
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Zainwestuj w unikalny dom z widokiem na morze Andaman!Idealny zarówno dla stałego pobytu i wynajmu! Zyski z 7 procent!Blisko plaży Nai Yang!Mieszkanie jest umeblowane! Osprzęt!Tytuł Serenity jest kompleksem w budowie od dewelopera premium. Ten unikalny kompleks zapewnia swoim gościom możliwo…
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Zespół mieszkaniowy Title Serenity
Sakhu, Tajlandia
od
$86,795
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 26–112 m²
3 obiekty nieruchomości 3
Apartamenty w przystępnych cenach w kompleksie z bogatą infrastrukturąNowy projekt sprawdzonego dewelopera.Składa się z sześciu siedmiopiętrowych budynków z 814 apartamentami.Wybór jedno- i dwuosobowych apartamentów o powierzchni od 30 do 60 metrów kwadratowych.Jedną z zalet projektu jest bo…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
26.0
93,326
Mieszkanie 2 pokoi
56.0
236,395
Mieszkanie 3 pokoi
112.0
419,965
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss
Sakhu, Tajlandia
od
$158,149
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
3 obiekty nieruchomości 3
Beachfront Bliss to trzypiętrowy, niski budynek apartamentowy położony w Sakhu, Thalang, w prowincji Phuket. Projekt składa się z 3 budynków z 96 jednostkami mieszkalnymi na powierzchni 6400 metrów kwadratowych. Udogodnienia: - Restauracja na terenie obiektu - Wspólny basen - Centrum fitness…
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New turnkey apartments within walking distance of Nai Yang beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$100,332
Kompleks znajduje się 400 metrów od plaży Nai Yang i jest jednym z najlepszych projektów w okolicy. Kompleks posiada łącznie 6 siedmiokondygnacyjnych budynków mieszkalnych, a także oddzielny budynek parkingowy. Projekt oferuje 814 apartamentów różnego rodzaju:28 m ² - 1 sypialnia35 m ² - 1 s…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Large resort condominium for investment on the beachfront of Naithon Beach, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$200,718
Duży kompleks wypoczynkowy w cichej okolicy obok Parku Narodowego Sirinat i 50 metrów od przytulnej plaży. Wellness koncepcja hotelu ze zdrowiem, pięknem i usługami medycznymi. Część kompleksu będzie zajmowana przez Bangkok International Hospital.Zakończenie: pierwszy etap w czerwcu 2023 r.,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Zespół mieszkaniowy Title Serenity is a complex located 500 meters from Nai Yang Beach.
Sakhu, Tajlandia
od
$105,000
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
The complex is located just 500 meters from Nai Yang Beach, covers an area of ​​22,000 m², and comprises six residential buildings, each seven stories high, with a total of 814 apartments. This project offers a unique combination of luxury and comfort in a coastal location with a convenie…
Agencja
Smart Home
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Zespół mieszkaniowy The Title Nayang Halo 1
Sakhu, Tajlandia
od
$119,751
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 59 m²
2 obiekty nieruchomości 2
The Title Halo Phuket residential complex-the embodiment of modern Comfort on Phuket The Title Halo Phuket is a unique premium residential complex located in one of the most picturesque and convenient areas of Phuket, just a few minutes from popular beaches. This project is an ideal combin…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
59.0
213,651
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy New residence in a large project, close to the international airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$154,821
Największy projekt mieszankowy w Phuket z apartamentami, luksusowymi willami, hotelami, sklepami, centrum handlowym, klubem sportowym, centrum medyczno-wellness.Trzecia faza będzie składać się z dwóch 7- piętrowych budynków. Jeden budynek jest mieszkalny, a drugi jest tylko do zarządzania ho…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Zespół mieszkaniowy Blue Canyon Heights
Thalang, Tajlandia
od
$662,822
Opcje wykończenia Gotowe
Blue Canyon Heights Condos to nowy projekt mieszkaniowy położony w słynnym Blue Canyon Country Club, dogodnie położonym w pobliżu międzynarodowego lotniska Phuket i plaż North Phuket, takich jak Mai Khao, Nai Yang i Nai Thon.Projekt ten obejmuje 10 niskich budynków ukrytych pośród zielonego …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill
Sakhu, Tajlandia
od
$60,482
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 21–32 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Gotowy apartamentowiec w pobliżu odosobnionej plaży Na północy wyspy, niedaleko odosobnionej i jednej z najpiękniejszych plaż na Phuket, Nai Yang, zbudowano apartamentowiec, w którym znajdują się nowe, w pełni wyposażone apartamenty. Siedmiopiętrowy apartamentowiec oferuje jednostki o powi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
20.5 – 32.4
64,534
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakelands Waterfront
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakelands Waterfront
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakelands Waterfront
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakelands Waterfront
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakelands Waterfront
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakelands Waterfront
Zespół mieszkaniowy Laguna Lakelands Waterfront
Sakhu, Tajlandia
od
$1,91M
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Odkryj spokojną oazę w Phuket w Laguna Lakelands, gdzie żyją spokojne połączenia z bujną zielenią i spokojnym jeziorem. Położony pośród bogatego naturalnego piękna, basenowe wille obejmują istotę natury. Z rozległym niebem, majestatycznymi górami i zapierającymi dech w piersiach widokiem na …
Stowarzyszenie
Phuket Property Association
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Zespół mieszkaniowy Villas with tropical swimming pools and a panoramic sea view, 6 minutes from the airport, Phuket, Thailand
Sakhu, Tajlandia
od
$672,247
Oferujemy przestronne tropikalne wille z panoramicznym widokiem na morze, duże tarasy, baseny.Deweloper zdobył nagrodę "Best Pool Villa Boutique Design Phuket" w Dot Property Thailand Awards za ten projekt.Wyposażenie i wyposażenie w domu Okna z aluminiumUrządzenia kuchenne (kaptur, lodówka,…
Agencja
TRANIO
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Zespół mieszkaniowy Royal Lee The Terminal Phuket
Sakhu, Tajlandia
od
$81,131
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 8
Powierzchnia 31–67 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety w obie strony do Phuket jako prezent!*Dla kogo: Projekt Royal Lee jest idealny dla osób poszukujących luksusowego i nowoczesnego stylu życia z wysokim komfortem. Jest idealny dla każdego, kto chce cieszyć się wszystkimi zaletami życia w Phuket, niezależnie od tego, czy jest to stałe m…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
31.4 – 37.4
90,201 – 113,069
Mieszkanie 2 pokoi
66.5
202,387
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss Phuket Condominium
Zespół mieszkaniowy Beachfront Bliss Phuket Condominium
Sakhu, Tajlandia
od
$159,001
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 3
Powierzchnia 32–76 m²
4 obiekty nieruchomości 4
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt Beachfront Bliss Phuket Condominium jest idealny zarówno do wygodnego życia, jak i do inwestycji. Został stworzony dla tych, którzy cenią sobie prywatność i przytulność, a także dla tych, którzy chcą osiągnąć stabilny dochód z wyna…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
32.3 – 41.0
176,777 – 222,242
Mieszkanie 2 pokoi
75.5
448,337
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill Naiyang
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill Naiyang
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill Naiyang
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill Naiyang
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill Naiyang
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill Naiyang
Zespół mieszkaniowy VIP Great Hill Naiyang
Sakhu, Tajlandia
od
$43,789
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2022
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 22 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Bilety na wycieczkę do Phuket jako prezent! *Kto to pasuje:Projekt jest idealny dla tych, którzy cenią wygodne życie w sercu Phuket. VIP Great Hill Condominium jest doskonałym wyborem zarówno dla stałego zamieszkania, jak i dla celów inwestycyjnych.O lokalizacji:Kompleks znajduje się zaledwi…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
21.9
48,684
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon Beachfront – Phase 2.1
Sakhu, Tajlandia
od
$162,548
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 37–69 m²
6 obiekty nieruchomości 6
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Ten projekt jest idealny dla koneserów luksusu i odosobnienia w otoczeniu dziewiczej przyrody. Świetny wybór dla rodzin wypoczywających nad morzem i inwestorów szukających zysku.O lokalizacji: Projekt położony jest przy mal…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
37.0 – 45.8
180,720 – 224,484
Mieszkanie 2 pokoi
60.0 – 69.0
322,446 – 347,410
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Zespół mieszkaniowy The Title Halo 1 – Naiyang Beach
Sakhu, Tajlandia
od
$118,326
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 36–81 m²
27 obiekty nieruchomości 27
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!Dla kogo:Projekt jest idealny dla osób ceniących luksusowe wakacje nad morzem, a także dla rodzin z dziećmi poszukujących przytulnego i bezpiecznego miejsca do życia i inwestowania.O lokalizacji:Zlokalizowany w prestiżowej dzielnicy Phuket, zaledwie …
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
36.0 – 53.0
99,197 – 205,265
Mieszkanie 2 pokoi
59.0 – 81.0
206,140 – 268,169
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy BEACHFRONT BLISS CONDO
Zespół mieszkaniowy BEACHFRONT BLISS CONDO
Zespół mieszkaniowy BEACHFRONT BLISS CONDO
Zespół mieszkaniowy BEACHFRONT BLISS CONDO
Zespół mieszkaniowy BEACHFRONT BLISS CONDO
Zespół mieszkaniowy BEACHFRONT BLISS CONDO
Zespół mieszkaniowy BEACHFRONT BLISS CONDO
Sakhu, Tajlandia
od
$163,199
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 3
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Zespół mieszkaniowy VIP GREAT HILL
Sakhu, Tajlandia
od
$44,651
Liczba kondygnacji 7
Świetna opcja inwestycyjna! Wydajność od 6%! Idealnie nadaje się zarówno do zamieszkania na stałe, jak i pod wynajem! Dogodna lokalizacja kompleksu mieszkalnego gwarantuje Państwu wysoki popyt na mieszkania na wynajem! Dom jest ukończony! Mieszkania są gotowe do zamieszkania! …
Agencja
DDA Real Estate
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Zespół mieszkaniowy The Title Serenity Naiyang – Phuket
Sakhu, Tajlandia
od
$80,473
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2026
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 25–123 m²
16 obiekty nieruchomości 16
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo: Projekt jest idealny dla rodzin z dziećmi ze względu na bliskość szkół, sklepów i restauracji. Ceny w okolicy są dość przystępne, co czyni go atrakcyjnym miejscem do stałego zamieszkania na wyspie.O lokalizacji: Kompleks znajduje się zaled…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
25.0 – 37.0
89,469 – 140,987
Mieszkanie 2 pokoi
57.0 – 63.0
220,446 – 262,835
Mieszkanie 3 pokoi
119.0 – 123.0
434,862 – 505,664
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Zespół mieszkaniowy The Title Residences Nai Yang
Sakhu, Tajlandia
od
$112,370
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2019
Liczba kondygnacji 7
Powierzchnia 35–81 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Do morza: 250 m, Gotowy do zamieszkania, Niezawodny deweloperO kompleksie:Obiekt Project with 472 apartments usytuowany jest 250 metrów od plaży Nai Yang. Kompleks składa się z kilku budynków i oferuje różnego rodzaju jednostki od 30 do 100 mkw. Architektura ma na celu komfort i funkcjonalno…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
35.0 – 48.0
87,703 – 153,044
Mieszkanie 2 pokoi
64.0 – 81.0
147,577 – 277,976
Agencja
Tumanov Group
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Zespół mieszkaniowy Sea Heaven Phuket Naithon – Phase 2.2
Sakhu, Tajlandia
od
$117,505
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 30–79 m²
18 obiekty nieruchomości 18
Bilety do Phuket i z powrotem w prezencie!*Dla kogo jest odpowiedni: Ten projekt jest idealny dla osób poszukujących luksusowych nieruchomości w pobliżu plaży, a także dla inwestorów oczekujących wysokich zysków z nieruchomości w kurorcie w Phuket.O lokalizacji: Położony bezpośrednio nad brz…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 1 pokój
30.0 – 43.1
130,641 – 244,255
Mieszkanie 2 pokoi
62.7 – 79.4
286,360 – 394,531
Agencja
Tumanov Group
