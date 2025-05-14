Kompleks mieszkalny THE CITY

  1. Realting.com
Phuket, Tajlandia
od
$64,360
;
14
ID: 27381
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 11.08.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Tajlandia
  • Region / Państwo
    Phuket

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2027
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    8

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Siłownia

Dodatkowo

  • Transakcja zdalna

O kompleksie

Korzystne apartamenty w miejscu turystycznym!
Wysoki popyt na czynsz!
Hipoteka dostępna!

Miasto Phuket jest inspirowane perłą Wysp Andaman i jego lokalizacja w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej Phuket.

Wyposażenie: Basen jacuzzi, sala gimnastyczna, karaoke / kinosal, pralnia, nauka i współpraca, ochrona i nadzór wideo dla bezpieczeństwa mieszkańców.

Lokalizacja:

Krótka droga od centrum miasta udogodnienia, takie jak restauracje, sklepy, kawiarnie i Bangkok Hospital Phuket
W ciągu 5-10 minut znajdują się rozległe Central Festival / Floresta Mall, Lotus 's Extra, Big C Supercenter i różne szkoły międzynarodowe.
W pobliżu są pola golfowe w tym Loch Palm, Red Mountain i Phuket Country Club.
Patong Plaża jest tylko 15- 20 minut;
Phuket International Lotnisko jest dostępne za około 45 minut.

Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.

Lokalizacja na mapie

Phuket, Tajlandia

