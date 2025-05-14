Kompleks mieszkalny THE CITY

Korzystne apartamenty w miejscu turystycznym!
Wysoki popyt na czynsz!
Hipoteka dostępna!
Miasto Phuket jest inspirowane perłą Wysp Andaman i jego lokalizacja w samym sercu centralnej dzielnicy biznesowej Phuket.
Wyposażenie: Basen jacuzzi, sala gimnastyczna, karaoke / kinosal, pralnia, nauka i współpraca, ochrona i nadzór wideo dla bezpieczeństwa mieszkańców.
Lokalizacja:
Krótka droga od centrum miasta udogodnienia, takie jak restauracje, sklepy, kawiarnie i Bangkok Hospital Phuket
W ciągu 5-10 minut znajdują się rozległe Central Festival / Floresta Mall, Lotus 's Extra, Big C Supercenter i różne szkoły międzynarodowe.
W pobliżu są pola golfowe w tym Loch Palm, Red Mountain i Phuket Country Club.
Patong Plaża jest tylko 15- 20 minut;
Phuket International Lotnisko jest dostępne za około 45 minut.
Zadzwoń lub napisz, odpowiemy na wszystkie pytania!
* Koszty mogą się różnić w zależności od kursu.