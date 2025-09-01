  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Monforte del Cid
  4. Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid

Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid

Monforte del Cid, Hiszpania
od
$300,193
;
12
Zostawić wniosek
ID: 27716
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Wioska
    Monforte del Cid

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

Nowoczesne Apartamenty 2 i 3 Sypialniowe oraz Przestronnymi Tarasami w Monforte del Cid

Położone w spokojnej miejscowości Monforte del Cid, te apartamenty stanowią część starannie zaplanowanego kompleksu mieszkaniowego otoczonego naturą oraz nowoczesnymi udogodnieniami. Monforte del Cid, znane z cichej atmosfery i bliskości do większych miast, oferuje idealne połączenie relaksu i dostępności.

Z osiedla łatwo dotrzeć do wielu kluczowych atrakcji i udogodnień: lokalny supermarket znajduje się zaledwie 2,4 km od osiedla, najbliższa szkoła oddalona jest o 3,1 km, centrum Elche to 10,2 km, znane pole golfowe Font del Llop leży w odległości 11,5 km, Alicante znajduje się 15,7 km, plaże Santa Pola oddalone są o 22,4 km, a lotnisko w Alicante znajduje się zaledwie 23,9 km od osiedla.

Kompleks mieszkaniowy składa się z 60 apartamentów rozmieszczonych w trzech nowoczesnych blokach, każdy z miejscami parkingowymi w podziemnym garażu oraz prywatnymi pomieszczeniami do przechowywania. Mieszkańcy mogą korzystać z dwóch dużych basenów, dwóch relaksujących jacuzzi, zagospodarowanych terenów zielonych, przestrzeni coworkingowej, boisk do petanki, placu zabaw dla dzieci oraz parkingów dla rowerów, co tworzy idealne warunki dla osób o różnych stylach życia.

Apartamenty na sprzedaż w Monforte del Cid, Alicante, oferują powierzchnię od 88 m² do 136 m², z układami 2 lub 3 sypialni i 2 lub 3 łazienkami. Lokale na parterze mają tarasy z podwójną orientacją, podczas gdy apartamenty na najwyższych piętrach posiadają prywatne tarasy. Wnętrza wykończone są w wysokim standardzie, z wbudowanymi szafami, w pełni wyposażonymi łazienkami oraz nowoczesnymi kuchniami z wbudowanymi urządzeniami. Duże, strategicznie rozmieszczone okna zapewniają optymalne doświetlenie i wentylację przez cały rok, a każde mieszkanie wyposażone jest w klimatyzację z kanałami na gorąco i zimno. Apartamenty zaprojektowano z naciskiem na efektywność energetyczną oraz bioklimatyczną architekturę, maksymalizując komfort, a jednocześnie minimalizując wpływ na środowisko.


ALC-01071

Lokalizacja na mapie

Monforte del Cid, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty Inwestycyjne w Viva Altea Beach Project, Alicante
Altea, Hiszpania
od
$547,411
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$465,005
Apartamentowiec Apartamenty z Panoramicznym Widokiem w Doskonałej Dzielnicy Fuengirola
Fuengirola, Hiszpania
od
$847,604
Zespół mieszkaniowy Isea Views
Calp, Hiszpania
od
$857,253
Apartamentowiec Guarensa
Orihuela, Hiszpania
od
$372,562
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Basenem i Terenami Zielonymi w Monforte del Cid
Monforte del Cid, Hiszpania
od
$300,193
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Apartamentowiec Nieruchomości z Widokiem na Morze w Otoczeniu Przyrody w Mijas Malaga
Mijas, Hiszpania
od
$393,194
Rok realizacji 2027
Nieruchomości w Otoczeniu Natury w Mijas, Malaga Ten kompleks znajduje się w Mijas, w dzielnicy Cerrado del Águila, eleganckim osiedlu mieszkaniowym i ośrodku golfowym położonym na łagodnych wzgórzach, niedaleko wybrzeża Morza Śródziemnego. Centralnym punktem jest pięknie zaprojektowane 9-do…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Pokaż wszystko Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$676,906
Rok realizacji 2026
Eleganckie Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami na Sprzedaż w Finestrat Stylowe apartamenty znajdują się w Finestrat, urokliwym miasteczku położonym w prowincji Alicante, Hiszpania, na wschodnim wybrzeżu wzdłuż Costa Blanca. Finestrat słynie z połączenia pięknych plaż, widoków na góry i bogatego …
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$226,028
Rok realizacji 2026
Nowoczesne Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami z Widokiem na Salinas w San Miguel San Miguel de Salinas to urokliwe, śródlądowe miasteczko położone w prowincji Alicante. Znane ze swojego tradycyjnego hiszpańskiego charakteru i bliskości zarówno terenów wiejskich, jak i wybrzeża, oferuje spokojny…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje