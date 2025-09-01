Mieszkanie w nowym budynku Stylowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Torrevieja

  1. Realting.com
od
$324,915
17
ID: 27678
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Okolica
    el Baix Segura La Vega Baja
  • Miasteczko
    Torrevieja

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen

O kompleksie

2- i 3-Pokojowe Apartamenty z Ogrodem lub Solarium w Aguas Nuevas, Torrevieja

Położone w prestiżowej dzielnicy Aguas Nuevas w Torrevieja, te nowoczesne apartamenty oferują idealne połączenie komfortu i bliskości morza. Okolica słynie z całorocznych udogodnień, pięknego wybrzeża oraz relaksującego, śródziemnomorskiego stylu życia. Mieszkańcy mają łatwy dostęp do lokalnych sklepów, różnorodnych restauracji oraz zadbanych parków.

Apartamenty znajdują się zaledwie 1 km od plaż La Mata i Los Locos, w odległości 0,4 km od codziennych udogodnień takich jak supermarkety i apteki, 2,5 km od popularnego centrum handlowego Habaneras, tylko 3 km od centrum Torrevieja, około 13,5 km od najbliższego pola golfowego Las Colinas, 2,2 km od malowniczego Parku Przyrody La Mata oraz wygodnie 43,5 km od lotniska w Alicante i 67,5 km od międzynarodowego lotniska w Murcji.

Zamknięte osiedle posiada rozległe tereny zielone, wspólny basen z wydzieloną częścią dla dzieci oraz podziemny parking przypisany do każdego mieszkania. Niskie budynki zaprojektowano z myślą o prywatności i życiu na świeżym powietrzu.

Apartamenty na sprzedaż w Torrevieja, Alicante dostępne są w dwóch układach: na parterze z dużymi prywatnymi ogrodami oraz na najwyższym piętrze z prywatnymi solariami na dachu. Każde mieszkanie oferuje 2 lub 3 sypialnie oraz 2 łazienki, wykończone na wysokim poziomie. Wnętrza wyposażone są w w pełni wyposażoną kuchnię (bez sprzętów AGD), przygotowanie do kanałowej klimatyzacji, ogrzewanie podłogowe w łazienkach, elektryczne podgrzewacze wody oraz elektryczne rolety w salonie. Łazienki są w pełni wyposażone i gotowe do użytku.


ALC-01095

Lokalizacja na mapie

Edukacja
Opieka zdrowotna
Rekreacja

