  Mieszkanie w nowym budynku Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante

$260,167
ID: 27672
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Wioska
    el Verger

Charakterystyka obiektu

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante

Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż Costa Blanca, co czyni je idealnym miejscem zarówno na relaks, jak i do całorocznego zamieszkania.

Z apartamentów na sprzedaż w Alicante w promieniu 0,5 km dostępne są supermarkety, restauracje i lokalne usługi. Piaszczyste plaże Les Deveses oddalone są zaledwie o 1,3 km. Ondara i duże centrum handlowe Portal de la Marina znajdują się w odległości 5,1 km, a kosmopolityczne miasto Dénia 10,5 km na północny wschód. Pole golfowe La Sella położone jest 12,7 km dalej, a Oliva Nova Golf 13,6 km na północ. Lotniska w Alicante i Walencji oddalone są odpowiednio o 104 km i 111 km.

Ten nowoczesny kompleks mieszkalny został starannie zaprojektowany, aby harmonijnie połączyć naturę z wygodą współczesnego życia. Mieszkańcy mają do dyspozycji przestronne tereny zielone, odświeżający basen, w pełni wyposażoną siłownię, jacuzzi, saunę, przestrzeń coworkingową oraz przyjazny klub towarzyski, wszystko to w prywatnym i bezpiecznym otoczeniu.

Współczesne apartamenty dostępne są w układach z 1, 2 lub 3 sypialniami. Każdy z nich oferuje przestronne wnętrza i duże tarasy idealne do życia na świeżym powietrzu. Mieszkania zaprojektowano z dbałością o szczegóły z wysokiej jakości wykończeniami i otwartą przestrzenią dzienną, aby zapewnić maksymalny komfort i naturalne światło. Do każdego lokalu przypisane jest naziemne miejsce parkingowe oraz dostęp windą na wszystkie piętra.


ALC-01096

Lokalizacja na mapie

el Verger, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Finanse
Rekreacja

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
