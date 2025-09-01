  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Denia
  4. Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii

Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii

Denia, Hiszpania
od
$705,160
;
28
Zostawić wniosek
ID: 27897
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 9.09.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Hiszpania
  • Region / Państwo
    Wspólnota Walencka
  • Miasteczko
    Denia

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    4

Szczegóły wnętrza

Zabezpieczenia:

  • Ochrona

Szczegóły zewnętrzne

Cechy parkingu:

  • Parking

Cechy zewnętrzne:

  • Basen
  • Winda

O kompleksie

Apartamenty przy Plaży w Prywatnym Kompleksie w Denia Alicante

Te niezwykłe apartamenty w Denia, mieście portowym w prowincji Alicante w Hiszpanii, oferują zapierające dech w piersiach widoki na morze i bezpośredni dostęp do plaży. Położone wzdłuż linii frontu wspaniałego wybrzeża Morza Śródziemnego, w regionie Costa Blanca. Apartamenty nad morzem to idealny wybór dla miłośników plaży.

W otoczeniu inwestycji znajdują się różnorodne udogodnienia życia codziennego i społecznego, w tym najwyższej klasy restauracje, concept bary, supermarkety, apteki i przystanki autobusowe. Dojazd na lotnisko w Alicante i na stację szybkiej kolei AVE, która stanowi główne połączenie transportowe między Alicante a Madrytem, ​​zajmuje około godziny.

Apartamenty na sprzedaż w Denii w Hiszpanii, położone na terenie inwestycji mieszkaniowej na pierwszej linii piaszczystych plaż w Denia, oferują duże powierzchnie wspólne i szereg udogodnień socjalnych. Mieszkańcy mogą korzystać ze wspólnych basenów dla dorosłych i dzieci, brodzików do stóp, pryszniców na świeżym powietrzu, zagospodarowanych ogrodów, kamer bezpieczeństwa i bezpośredniego dostępu do plaży.

Kompleks oferuje apartamenty z 2 lub 3 sypialniami, każdy z przestronnym salonem z nowoczesną kuchnią na otwartym planie i dużymi przesuwanymi oknami, z których roztacza się wspaniały widok na morze. Te apartamenty przy plaży są dostarczane i gotowe do zamieszkania. Wyposażone są we wzmocnione drzwi wejściowe, rolety z napędem elektrycznym, wstępną instalację klimatyzacji, systemy oświetlenia LED, ciepłą wodę aerotermalną, w pełni wyposażoną kuchnię ze sprzętem AGD i zmywarkę. Apartamenty zaprojektowano tak, aby zmaksymalizować naturalne światło słoneczne i korzystać z ciepłej bryzy.


ALC-00277

Lokalizacja na mapie

Denia, Hiszpania
Edukacja
Opieka zdrowotna

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$235,446
Apartamentowiec Eleganckie Apartamenty Golfowe z 2 i 3 Sypialniami w Finestrat
Finestrat, Hiszpania
od
$465,005
Apartamentowiec Nowoczesne Apartamenty Blisko Udogodnień w Esteponie, Malaga
Estepona, Hiszpania
od
$594,500
Apartamentowiec Nowe Apartamenty z Tarasami w San Miguel de Salinas
San Miguel de Salinas, Hiszpania
od
$282,535
Zespół mieszkaniowy Luz 2
Benidorm, Hiszpania
od
$406,286
Państwo przegląda
Mieszkanie w nowym budynku Gotowe do Zamieszkania Apartamenty przy Plaży w Denii
Denia, Hiszpania
od
$705,160
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Pokaż wszystko Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
Apartamentowiec Apartamenty z Basenem Blisko Morza w El Verger Alicante
el Verger, Hiszpania
od
$542,702
Nowo Wybudowane Apartamenty z 1–3 Sypialniami, Basenem i Strefą Spa w El Verger, Alicante Położone w sercu regionu Marina Alta, El Verger oferuje spokojne połączenie nadmorskiego uroku z codzienną wygodą. Otoczone naturalnym pięknem, to ciche miasteczko znajduje się w pobliżu złocistych plaż…
Agencja
TEKCE Real Estate
Zostaw prośbę
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Zespół mieszkaniowy POSIDONIA RESIDENCIAL
Torrevieja, Hiszpania
od
$484,947
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2025
Liczba kondygnacji 9
Powierzchnia 72–106 m²
2 obiekty nieruchomości 2
Nowy kompleks w Punta Prima, Alicante, nad morzem, z domów z 2 lub 3 sypialniami, 2 łazienki i duże tarasy. Na wspólnych obszarach będą baseny, plac zabaw dla dzieci i duże ogrody. Z widokiem na morze, na pierwszej linii lub kilka metrów od plaży. Nadzór wideo przy wejściach i miejscach publ…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
72.0
528,575
Mieszkanie 3 pokoi
106.0
675,729
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Pokaż wszystko Apartamentowiec KASIA V
Apartamentowiec KASIA V
Torrevieja, Hiszpania
od
$389,523
Opcje wykończenia Gotowe
Liczba kondygnacji 5
Powierzchnia 53 m²
1 obiekt nieruchomości 1
W Torrevieja, perle Costa Blanca, powstaje nowa ikona nieruchomości: Kasia V, najnowszy projekt mieszkaniowy. Ten pięciopiętrowy kompleks mieszkaniowy składający się z 34 mieszkań na nowo definiuje pojęcie luksusu i komfortu w centrum miasta. Kasia V jest majestatycznie położona w sercu Tor…
Rodzaj obiektu
Powierzchnia, m²
Koszt, USD
Mieszkanie 2 pokoi
53.0
434,397
Agencja
EspanaTour
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Hiszpania
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
01.09.2025
Pięć najlepszych krajów do uzyskania pozwolenia na pobyt na emeryturze
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
17.07.2025
Wybitny początek roku. Wyniki pierwszego kwartału 2025 r. na hiszpańskim rynku nieruchomości mieszkaniowych
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
23.10.2024
„Odzyskanie mieszkania zajęło mi prawie 3 lata.” Jak lokatorzy w Hiszpanii zajmują domy: komentarz prawnika i prawdziwa historia
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
09.08.2024
„W ciągu roku zmieniłem 7 krajów i 35 mieszkań”. Jak Rosjanka otrzymała hiszpańską wizę cyfrową nomadów i osiedliła się w tym kraju
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
05.09.2025
Niedrogie mieszkania w Hiszpanii: przegląd 5 opcji od €58,000
Wyświetlić wszystkie publikacje