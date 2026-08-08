Bwejuu, Tanzania

W AURA Park, nie kupujesz tylko mieszkania w Zanzibar, inwestujesz w styl życia, który przyniesie ci radość i dochody. Nasz projekt jest tworzony z całego ciepła i duszy, wypełniony luksusowym komfortem i opieką dla Ciebie. Obiekt architektoniczny oparty na symetrii, otwartości i równowadze …