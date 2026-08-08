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Nieruchomości na Malcie

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
3 667 obiektów nieruchomości
5 firmy

Agencje i deweloperzy w Malta

Agencje
Excel Homes Real Estate Ltd (Malta)
Stephen Borg
Alliance
Pierre Faure Real Estate Ltd.
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Programy imigracyjne w Malta

  • Obywatelstwo
    Obywatelstwo w Malta
    Obywatelstwo w Malta
    Malta Malta
    od
    $690,000
    Typ programu imigracyjnego Obywatelstwo
    Termin odbioru od 12 miesięcy
    Złota wiza jest programem inwestycyjnym rezydentów, który przyznaje obywatelom spoza UE zezwolenie na pobyt w drodze inwestycji kwalifikacyjnej. Zazwyczaj zapewnia dostęp do Shadower Area i część do stałego zamieszkania lub obywatelstwa. Złote programy wizowe przyznają pełne obywatelstwo i p…
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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