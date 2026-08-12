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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bułgaria

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Sofia
21
Obwód Burgas
432
Nesebyr
129
Sweti Włas
125
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505 obiektów total found
Nieruchomości komercyjne 90 m² w Nesebyr, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 90 m²
Nesebyr, Bułgaria
Powierzchnia 90 m²
Piętro -1/4
dowód tożsamości 34353994Oferujemy przestronne pomieszczenia handlowe dla biura, sklepu lub …
$167,340
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Hotel 130 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 130 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
Opis przedmiotu: Sveti Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, 10 km od …
$225,389
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Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 17 m² w Rawda, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 17 m²
Rawda, Bułgaria
Powierzchnia 17 m²
Piętro -1/6
dowód tożsamości 34349616Koszt: 20,000 EUR Powierzchnia całkowita: 16.86 m2 Podatek od wspar…
$23,038
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TekceTekce
Hotel 127 m² w Burgas, Bułgaria
Hotel 127 m²
Burgas, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 127 m²
Opis przedmiotu: Rudnik jest dużą i szybko rozwijającą się dzielnicą w Burgas, cicho i zielo…
$252,747
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 95 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 95 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Opis przedmiotu: Sun City 2 (Sun City 2) to przytulny kompleks mieszkalny w popularnym ośrod…
$130,294
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 50 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 50 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Powierzchnia 50 m²
Piętro 1/2
Sala zakupowa w kompleksie "Chateau Si Breeze", 1. piętro, Kosharitsa, Bułgaria, # 34265710K…
$67,676
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Hotel 140 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 140 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 140 m²
Opis przedmiotu: Villa Eva jest przytulny kompleks mieszkalny położony w uzdrowisku miasta S…
$346,272
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 89 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 89 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 89 m²
Opis przedmiotu: Ośrodek oferuje: - Ponad 9000 m ² powierzchni zielonej - 3 baseny odkryte…
$116,446
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 85 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 85 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Opis przedmiotu: Saint Vlas to piękny ośrodek wypoczynkowy we wschodniej Bułgarii, położony …
$190,268
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel w Rawda, Bułgaria
Hotel
Rawda, Bułgaria
Opis przedmiotu: Hotel na sprzedaż w Ravda - bułgarskie wybrzeże Morza Czarnego Powierzchni…
$866,813
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 69 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 69 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Opis przedmiotu: Ten jasny jednopokojowy apartament o powierzchni 68,3 m ² znajduje się na d…
$157,892
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 43 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 43 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 43 m²
Opis przedmiotu: Domus (Domus / Domus Extra) to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w ku…
$92,092
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 196 m² w Pomorie, Bułgaria
Hotel 196 m²
Pomorie, Bułgaria
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 196 m²
Opis przedmiotu: Pomorie jest jednym z najbardziej znanych bułgarskich ośrodków zdrowia i sp…
$408,074
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 13 993 m² w Rawda, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 13 993 m²
Rawda, Bułgaria
Powierzchnia 13 993 m²
dowód tożsamości 33784346 Powierzchnia: 13,993 m2Lokalizacja: Burgas region, powszechnie. Ne…
$1,10M
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Hotel 58 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 58 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 58 m²
Opis przedmiotu: Przedstawiamy Państwu różne nowe apartamenty w nowoczesnym kompleksie Fair …
$119,597
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 1 475 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 1 475 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 475 m²
Piętro 1/5
ID34008648Wyjątkowy budynek mieszkalny o statusie aparthotel z ustawą 16 ma doskonałą lokali…
$1,96M
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Hotel 78 m² w Warna, Bułgaria
Hotel 78 m²
Warna, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Argish Parteza znajduje się 300 metrów od morza w kurorcie Goldstr…
$203,783
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 3 085 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 3 085 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 3 085 m²
dowód tożsamości 33347146 Powierzchnia: 3085 m2. Lokalizacja: region Burgas, ogółem. Pomorie…
$28,280
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Hotel 118 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 118 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Opis przedmiotu: Oferujemy na sprzedaż przestronne i jasne trzypokojowe mieszkanie na trzeci…
$330,007
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 100 m² w Obwód Burgas, Bułgaria
Hotel 100 m²
Obwód Burgas, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Opis przedmiotu: Kompleks Prostor to przytulny kompleks mieszkalny i mieszkalny położony w n…
$131,932
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 1 150 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 1 150 m²
Nesebyr, Bułgaria
Pokoje 5
Sypialnie 4
Powierzchnia 1 150 m²
Piętro 6/6
# 26591254 Oferujemy 6-piętrowy hotel Elizabeth w pięknej, malowniczej lokalizacji na wybrze…
$1,85M
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Hotel 120 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 120 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 120 m²
Opis przedmiotu: Budynek mieszkalny w Sveti Vlas znajduje się w jednym z najpiękniejszych ob…
$167,570
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 67 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 67 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 67 m²
Opis przedmiotu: Royal Bay - Opis własności Royal Bay jest nowoczesnym kompleksem mieszkaln…
$122,962
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne 305 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 305 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Powierzchnia 305 m²
# 31170046Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka w regulacji w centrum St. VlasKoszt: 150 000…
$176,573
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Nieruchomości komercyjne 2 007 m² w Aheloy, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne 2 007 m²
Aheloy, Bułgaria
Powierzchnia 2 007 m²
dowód tożsamości 33293676Oferujemy na sprzeda? piêkny dzia? ka regulacji, Akheloy, obszar Ba…
$128,126
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Hotel 60 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Hotel 60 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Opis przedmiotu: Kompleks mieszkalny Sveti Nikola jest przytulny rozwój w malowniczej Koshar…
$64,818
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 155 m² w Nesebyr, Bułgaria
Hotel 155 m²
Nesebyr, Bułgaria
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 155 m²
Opis przedmiotu: Almond Hill Villas to przytulny, strzeżony kompleks willi położony w malown…
$225,945
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Hotel 56 m² w Kosharitsa, Bułgaria
Hotel 56 m²
Kosharitsa, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 56 m²
Opis przedmiotu: Grand Village (Kosharitsa) Grand Village to nowoczesny, strzeżony kompleks…
$98,071
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Nieruchomości komercyjne w Burgas, Bułgaria
Nieruchomości komercyjne
Burgas, Bułgaria
Opis przedmiotu: Oferujemy nowoczesne 1000 m ² spa i centrum fitness w Sarafovo, jednym z na…
$2,20M
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Nils Ott Real Estates
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Hotel 59 m² w Sweti Włas, Bułgaria
Hotel 59 m²
Sweti Włas, Bułgaria
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Opis przedmiotu: Kompleks wypoczynkowy Vista Del Mar 2 jest nowoczesnym mieszkaniem w ośrodk…
$85,531
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Agencja
Nils Ott Real Estates
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Typy nieruchomości w Bułgaria.

restauracje
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pomieszczenia biurowe
nieruchomości inwestycyjne
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