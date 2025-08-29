10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Analiza ponad 1100 hrabstw w USA ujawnia wyraźny wzorzec geograficzny: najwyższe czynsze w USA koncentrują się na zachodnim i wschodnim wybrzeżu, podczas gdy najbardziej przystępne mieszkania na wynajem w USA znajdują się na Środkowym Zachodzie.
Wśród 342–351 miast w USA o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000, obserwuje się drastyczną różnicę w kosztach wynajmu mieszkań w USA, wahającą się od 625 USD miesięcznie w mniejszych miejscowościach do ponad 3500 USD w dużych aglomeracjach.
Dane dotyczące średniego czynszu za mieszkania w Stanach Zjednoczonych oparto na danych o nieruchomościach z portalu Zillow, największej platformy zanim omówimy miasta z najniższymi czynszami, przeanalizujmy kilka poziomów hierarchii geograficznej USA.
Aktualny przegląd rynku wynajmu w USA
W czerwcu 2025 roku typowy czynsz w Stanach Zjednoczonych wynosił 2069 dolarów, co stanowi wzrost o 2,9% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Według Zillow, wskaźnik obserwowanych czynszów (OB) w Stanach Zjednoczonych rośnie od dziesięciu lat. Największy wzrost przypadł na lata 2021–2022, kiedy średnie czynsze w USA wzrosły o 27,7%.
Regionalna geografia stawek czynszu
Teraz, w hierarchii administracyjno-terytorialnej Stanów Zjednoczonych, zajmiemy się hrabstwami, celowo pomijając główną jednostkę terytorialną, jaką jest stan, ponieważ w obrębie samego stanu typowe czynsze mogą się znacznie różnić w zależności od hrabstwa.
Według United States Census Bureau w kraju jest 3006 hrabstw i 138 jednostek równoważnych hrabstwom (niezależnych miast, parafii, jednego okręgu federalnego i innych jednostek specjalnych), co daje łącznie 3144 jednostki typu hrabstwa.
Dane Zillow dotyczące rynku nieruchomości obejmują mediany czynszów w 1163 hrabstwach. Według Zillow dane o rynku obejmują 1163 hrabstwa. Mapa median czynszów pokazuje, że najdroższe mieszkania w USA znajdują się na wybrzeżach, natomiast najtańsze mieszkania na wynajem – w rejonie Midwest.
Warto zauważyć, że nie wszystkie hrabstwa mają aktywny rynek najmu, a według niektórych szacunków około 60% hrabstw można zaklasyfikować jako wiejskie, gdzie nie jest możliwe zebranie danych statystycznych dotyczących median czynszów.
Średni czynsz za mieszkanie w poszczególnych hrabstwach USA, USD miesięcznie
Mapa wyraźnie pokazuje, jak typowy czynsz za mieszkanie różni się w zależności od hrabstwa w Stanach Zjednoczonych, w zależności od regionu. Najdroższe czynsze obowiązują w hrabstwach położonych na zachodnim i wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a następnie w hrabstwach w południowej części kraju. Z kolei najtańsze czynsze obowiązują w hrabstwach na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych.
Z hrabstw Stanów Zjednoczonych przejdziemy wreszcie do miast. W tym przypadku weźmiemy pod uwagę tylko miasta liczące co najmniej 100 000 mieszkańców – według różnych źródeł w Stanach Zjednoczonych jest ich od 342 do 351.
Średni czynsz za mieszkanie w miastach USA o liczbie mieszkańców powyżej 100 000, USD miesięcznie
Najdroższe miasta w USA pod względem wynajmu
W czerwcu 2025 r. w 7 miastach typowy czynsz przekraczał 3500 USD. Najwięcej takich miast znajduje się w Kalifornii, na Florydzie, w Nowym Jorku i Massachusetts. To klasyczne rynki z wysokimi kosztami wynajmu mieszkań w USA.
Miasta w USA o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 z najwyższymi czynszami w czerwcu 2025 r.
Miasta w USA z najtańszymi czynszami
W czerwcu 2025 r. w Stanach Zjednoczonych było 71 miast liczących ponad 100 000 mieszkańców, w których typowy czynsz wynosił mniej niż 1500 dolarów miesięcznie.
Miasta w USA o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 z najniższymi czynszami w czerwcu 2025 r.
Istnieją jednak miasta w USA, w których średni miesięczny czynsz nie przekracza 800 USD. Najczęściej takie miasta znajdują się w stanach Środkowego Zachodu: populacja takich miast rzadko przekracza 30 000 mieszkańców, nie są częścią aglomeracji, nie działają w nich duże przedsiębiorstwa i generalnie można je określić mianem „amerykańskiego zaplecza”.
10 najlepszych miast w USA z najniższymi czynszami w czerwcu 2025 r.:
|
Miasto, stan
|
Typowy czynsz, USD miesięcznie (według Zillow)
|
Południowy Tucson, Arizona
|
625
|
Carbondale, Illinois
|
683
|
Valley City, Dakota Północna
|
697
|
Emporia, Kansas
|
711
|
Rolla, Missouri
|
725
|
East Grand Forks, Minnesota
|
743
|
Dyersburg, Tennessee
|
758
|
Boone, Iowa
|
759
|
Ateny, Ohio
|
774
|
Hutchinson, Kansas
|
781
Jaki jest finał?
Analiza danych Zillow pokazuje, że geografia ma ogromny wpływ na koszty wynajmu mieszkań w USA. Najlepsze okazje znajdziemy w mniejszych miastach Midwest, gdzie średni czynsz w USA może być poniżej 800 USD.
Dla osób planujących przeprowadzkę lub wynajem mieszkania w USA pod kątem pracy zdalnej, Środkowy Zachód daje szansę na realne oszczędności. Jednak niższe ceny oznaczają też mniej ofert pracy i usług miejskich.