Analiza ponad 1100 hrabstw w USA ujawnia wyraźny wzorzec geograficzny: najwyższe czynsze w USA koncentrują się na zachodnim i wschodnim wybrzeżu, podczas gdy najbardziej przystępne mieszkania na wynajem w USA znajdują się na Środkowym Zachodzie.

Wśród 342–351 miast w USA o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000, obserwuje się drastyczną różnicę w kosztach wynajmu mieszkań w USA, wahającą się od 625 USD miesięcznie w mniejszych miejscowościach do ponad 3500 USD w dużych aglomeracjach.

Dane dotyczące średniego czynszu za mieszkania w Stanach Zjednoczonych oparto na danych o nieruchomościach z portalu Zillow, największej platformy nieruchomości mieszkalne w USA zanim omówimy miasta z najniższymi czynszami, przeanalizujmy kilka poziomów hierarchii geograficznej USA.

Aktualny przegląd rynku wynajmu w USA

W czerwcu 2025 roku typowy czynsz w Stanach Zjednoczonych wynosił 2069 dolarów, co stanowi wzrost o 2,9% w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku. Według Zillow, wskaźnik obserwowanych czynszów (OB) w Stanach Zjednoczonych rośnie od dziesięciu lat. Największy wzrost przypadł na lata 2021–2022, kiedy średnie czynsze w USA wzrosły o 27,7%.

Regionalna geografia stawek czynszu

Teraz, w hierarchii administracyjno-terytorialnej Stanów Zjednoczonych, zajmiemy się hrabstwami, celowo pomijając główną jednostkę terytorialną, jaką jest stan, ponieważ w obrębie samego stanu typowe czynsze mogą się znacznie różnić w zależności od hrabstwa.

Według United States Census Bureau w kraju jest 3006 hrabstw i 138 jednostek równoważnych hrabstwom (niezależnych miast, parafii, jednego okręgu federalnego i innych jednostek specjalnych), co daje łącznie 3144 jednostki typu hrabstwa.

Dane Zillow dotyczące rynku nieruchomości obejmują mediany czynszów w 1163 hrabstwach. Według Zillow dane o rynku obejmują 1163 hrabstwa. Mapa median czynszów pokazuje, że najdroższe mieszkania w USA znajdują się na wybrzeżach, natomiast najtańsze mieszkania na wynajem – w rejonie Midwest.

Warto zauważyć, że nie wszystkie hrabstwa mają aktywny rynek najmu, a według niektórych szacunków około 60% hrabstw można zaklasyfikować jako wiejskie, gdzie nie jest możliwe zebranie danych statystycznych dotyczących median czynszów.

Średni czynsz za mieszkanie w poszczególnych hrabstwach USA, USD miesięcznie

Mapa wyraźnie pokazuje, jak typowy czynsz za mieszkanie różni się w zależności od hrabstwa w Stanach Zjednoczonych, w zależności od regionu. Najdroższe czynsze obowiązują w hrabstwach położonych na zachodnim i wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych, a następnie w hrabstwach w południowej części kraju. Z kolei najtańsze czynsze obowiązują w hrabstwach na Środkowym Zachodzie Stanów Zjednoczonych.

Z hrabstw Stanów Zjednoczonych przejdziemy wreszcie do miast. W tym przypadku weźmiemy pod uwagę tylko miasta liczące co najmniej 100 000 mieszkańców – według różnych źródeł w Stanach Zjednoczonych jest ich od 342 do 351.

Średni czynsz za mieszkanie w miastach USA o liczbie mieszkańców powyżej 100 000, USD miesięcznie

Najdroższe miasta w USA pod względem wynajmu

W czerwcu 2025 r. w 7 miastach typowy czynsz przekraczał 3500 USD. Najwięcej takich miast znajduje się w Kalifornii, na Florydzie, w Nowym Jorku i Massachusetts. To klasyczne rynki z wysokimi kosztami wynajmu mieszkań w USA.

Miasta w USA o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 z najwyższymi czynszami w czerwcu 2025 r.

Miasta w USA z najtańszymi czynszami

W czerwcu 2025 r. w Stanach Zjednoczonych było 71 miast liczących ponad 100 000 mieszkańców, w których typowy czynsz wynosił mniej niż 1500 dolarów miesięcznie.

Miasta w USA o liczbie mieszkańców powyżej 100 000 z najniższymi czynszami w czerwcu 2025 r.

Istnieją jednak miasta w USA, w których średni miesięczny czynsz nie przekracza 800 USD. Najczęściej takie miasta znajdują się w stanach Środkowego Zachodu: populacja takich miast rzadko przekracza 30 000 mieszkańców, nie są częścią aglomeracji, nie działają w nich duże przedsiębiorstwa i generalnie można je określić mianem „amerykańskiego zaplecza”.

10 najlepszych miast w USA z najniższymi czynszami w czerwcu 2025 r.:

Miasto, stan Typowy czynsz, USD miesięcznie (według Zillow) Południowy Tucson, Arizona 625 Carbondale, Illinois 683 Valley City, Dakota Północna 697 Emporia, Kansas 711 Rolla, Missouri 725 East Grand Forks, Minnesota 743 Dyersburg, Tennessee 758 Boone, Iowa 759 Ateny, Ohio 774 Hutchinson, Kansas 781

Jaki jest finał?

Analiza danych Zillow pokazuje, że geografia ma ogromny wpływ na koszty wynajmu mieszkań w USA. Najlepsze okazje znajdziemy w mniejszych miastach Midwest, gdzie średni czynsz w USA może być poniżej 800 USD.

Dla osób planujących przeprowadzkę lub wynajem mieszkania w USA pod kątem pracy zdalnej, Środkowy Zachód daje szansę na realne oszczędności. Jednak niższe ceny oznaczają też mniej ofert pracy i usług miejskich.