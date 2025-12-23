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Jest to nowy rodzaj zezwolenia na pobyt i pracę w Niemczech, ważny od 1 roku z możliwością przedłużenia do 3 lat.
Korzyści z programu
1. Możliwość pracy do 20 godzin tygodniowo w poszukiwaniu pracy podstawowej
2. Prawo do dwutygodniowej pracy próbnej
3. Możliwość przedłużenia w o…
UE Niebieska karta: Zaprojektowana dla wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pracują lub planują pracę w Niemczech w ramach swojej dziedziny edukacji. Wymaga umowy o pracę z określonym wynagrodzeniem minimalnym.Jest to najbardziej wysublimowany typ wizy służbowej, oferujący kilka atr…
Wiza studencka: Za wstęp na niemiecki uniwersytet, studencki lub na kursy językowe przygotowawcze. Wymaga dowodu zaksięgowania i dostępności funduszy na pokrycie kosztów czesnego i zakwaterowania.
Wiza za szkolenie zawodowe (Ausbildung): Przeznaczone na szkolnictwo średnie w Niemczech. Ko…
Jeśli nie opanowałeś jeszcze języków obcych, możesz wejść z pomocą intensywnych kursów języka niemieckiego, które pozwolą Ci nauczyć się języka na pożądany poziom, a następnie przejść na uniwersytet. Takie kursy odbywają się na niektórych uniwersytetach, a także w szkołach prywatnych. Możesz…