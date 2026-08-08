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Nieruchomości na Węgrzech

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
142 obiekty nieruchomości
7 firmy

Agencje i deweloperzy w Węgry

Deweloperzy Agencje
Zsenya-Building Kft
Megbizhato Ingatlan
Duna House franchise office
Tamna Home
DPRM.hu
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Programy imigracyjne w Węgry

  • Zezwolenie na pobyt
    Zezwolenie na pobyt w Węgry
    Zezwolenie na pobyt w Węgry
    Węgry Węgry
    od
    $20,000
    Typ programu imigracyjnego Zezwolenie na pobyt
    Termin odbioru od 1 miesięcy
    Kompleksowa usługa uzyskania zezwolenia na pobyt na podstawie rozpoczęcia działalności gospodarczej: rejestracja rachunek bankowy dokument pobytowy dla założyciela Usługi dodatkowe: Szukaj nieruchomości biurowych i innych celów w celach służbowych lub do życia zezwalaj…
    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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    Agencja
    Consulting VP Park SRL
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