Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Malta

;
Valletta
16
Saint Julians
84
Sliema
136
Msida
48
Pokaż więcej
2 921 obiekt total found
Penthouse w Birkirkara, Malta
Penthouse
Birkirkara, Malta
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Ten jasny i przestronny apartament położony jest w jednym z najbardziej wysuniętych po Birki…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w cichej dzielnicy mieszkalnej, ten przestronny dom terraced zapewnia komfortowe ży…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Sliema 3- Sypialnia Parter Maisonette On Plan Doskonała okazja, aby uzyskać 3-pokojowe mais…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Xewkija, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Xewkija, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
XEWKIJA APARTAMENTY Z POULĄ KOMUNIKACYJNĄ Ekscytujący nowy rozwój mieszkalny w Xewkija oferu…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 4 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 1
Marsascala Przestronne 4-Sypialnia Apartament w Bella Vista. Nowy na rynku! Przestronny apar…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Sliema, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Sliema, Malta
Sypialnie 3
Sliema 3-pokojowe apartamenty na sprzedaż na planie. Przestronne, ładny układ, i w bardzo so…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
TekceTekce
Szeregowiec w Zejtun, Malta
Szeregowiec
Zejtun, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnia Townhouse w Zejtun, bardzo centralne i blisko do wszystkich udogodnień. Obiekt s…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Mosta, Malta
Szeregowiec
Mosta, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Ten nieskazitelny, w pełni umeblowany, tradycyjny maltański dom bez trudu łączy w sobie zaby…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Swieqi, Malta
Mieszkanie
Swieqi, Malta
Nowoczesny apartament na sprzedaż w Swieqi Położony w dzielnicy mieszkalnej Swieqi, ten dob…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 4 pokoi w Birkirkara, Malta
Dom 4 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Ten wyjątkowy, współczesny dom charakteru doskonale łączy autentyczne maltańskie dziedzictwo…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zebbug, Malta
Penthouse
Zebbug, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Uroczy apartament na 3 piętrze na długo pozwolić na Zebbug Malta. Składa się z kuchni / jada…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Zebbug, Malta
Szeregowiec
Zebbug, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ten wyjątkowy obiekt położony jest w spokojnej okolicy, ale dogodnie blisko codziennych udog…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Sliema, Malta
Penthouse
Sliema, Malta
Sypialnie 2
Na sprzedaż Plan 2 - Penthouse Sypialnia w Sliema Fantastyczna okazja, aby zabezpieczyć now…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Bugibba, Malta
Dom 3 pokoi
Bugibba, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Ten w pełni umeblowany terraced dom znajduje się w pożądanej dzielnicy pomiędzy Saliną i Nax…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Luqa, Malta
Dom 3 pokoi
Luqa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w rdzeniu wsi Luqa w miejskim obszarze ochrony, ten terraced dom jest obecnie preze…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 3 pokoi w Luqa, Malta
Dom 3 pokoi
Luqa, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Położony w rdzeniu wsi Luqa w miejskim obszarze ochrony, ten terraced dom jest obecnie preze…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Valletta, Malta
Dom 5 pokojów
Valletta, Malta
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Naprawdę piękny dom charakteru, przebudowany i schowany za ogrodami Dolnej Barrakki, z niezw…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Mgarr, Malta
Penthouse
Mgarr, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Ready-to-Move-Into Penthouse in Beautiful Mgarr Odkryj ten wyjątkowy 3-sypialnia, 2-łazienk…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Zabbar, Malta
Penthouse
Zabbar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duży apartament jest sprzedawany wykończone z wyjątkiem drzwi i łazienek. Składa się z przes…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Siggiewi, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Siggiewi, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Te piękne 2 pokojowe apartamenty z dużym otwartym planem kuchnia salon prowadzący do sypialn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Zurrieq, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Zurrieq, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Wybór apartamentów na obrzeżach Zurrieq pomiarowych aplikacji 90 m2. Oczekuje się, że projek…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w San Gwann, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
San Gwann, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Duplex Samotny Maisonette Przyjazny układ wejścia i posiadania oddzielnej kuchni i pomieszc…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Santa Venera, Malta
Szeregowiec
Santa Venera, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Piękny kamienica jest sprzedawany półprzebudowany z 270m2 ogród w santa Venera. Pokoje skład…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Tarxien, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Tarxien, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Ten 3-sypialnia, 1 łazienka parter apartament w Tarxien, Malta, jest przystępną opcją do wyn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Munxar, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Munxar, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Elegant 3 Sypialnia Residence w Xlendi, Gozo Odkryj wyrafinowane wybrzeże życia w tym piękni…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten piękny apartament z 1 sypialnią prowadzącą na podwórze i inną sypialnię prowadzącą do pr…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Marsascala, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Marsascala, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Ten 2 sypialnia, 2 łazienka Maisonette znajduje się w malowniczej miejscowości Marsascala. D…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Penthouse w Nadur, Malta
Penthouse
Nadur, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Luksusowy PENTHOUSE z Oszałamiającym widokiem na morze w Nadur, Gozo Ten wyjątkowy penthous…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Santa Venera, Malta
Mieszkanie 2 pokoi
Santa Venera, Malta
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Te apartamenty Santa Venera oferują komfortowe i praktyczne przestrzenie mieszkalne z jednym…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Birkirkara, Malta
Mieszkanie 3 pokoi
Birkirkara, Malta
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Wybór 2 / 3 sypialni Maisionettes w Birkirkara. Bardzo centralne i blisko wszystkich udogodn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Malta.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Malta

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
Tanie
Luksusowe

Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości na Malcie

Czy obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości na Malcie bez lokalnego paszportu?

Cudzoziemcy mogą kupować nieruchomości na Malcie bez żadnych ograniczeń w specjalnych strefach SDA. Tutaj można nabyć dowolną liczbę obiektów do użytku osobistego i wynajmu.
W innych regionach zakup nieruchomości na sprzedaż na Malcie jest możliwy dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Takie nieruchomości nie mogą być wykorzystywane do celów wynajmu.

Ile średnio właściciele płacą rocznie za utrzymanie maltańskich nieruchomości?

Średniej wielkości mieszkanie kosztuje 3500–4000 euro rocznie. Kwota ta obejmuje media i podatek gruntowy. Właściciele dużych willi i domków mają 2–3 razy wyższe koszty utrzymania.

Jakie są ceny nieruchomości na Malcie?

Sprzedający żądają około 1,5–3 tysięcy euro za metr kwadratowy. Maksymalny koszt maltańskich domów na sprzedaż na Malcie jest ustalony dla nieruchomości w stolicy (Valletta) oraz w popularnych kurortach – Sliema i Gzira.

Czy zdalny zakup nieruchomości na Malcie jest dozwolony?

Tak, każdy obiekt można kupić zdalnie. Wymagane będzie wystawienie pełnomocnictwa dla swojego przedstawiciela i przygotowanie przelewu do sprzedawcy.
Realting.com
Udać się