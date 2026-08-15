Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Malta

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Często zadawane pytania dotyczące nieruchomości na Malcie
Czy obcokrajowcy mogą kupować nieruchomości na Malcie bez lokalnego paszportu?
Cudzoziemcy mogą kupować nieruchomości na Malcie bez żadnych ograniczeń w specjalnych strefach SDA. Tutaj można nabyć dowolną liczbę obiektów do użytku osobistego i wynajmu.
W innych regionach zakup nieruchomości na sprzedaż na Malcie jest możliwy dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Takie nieruchomości nie mogą być wykorzystywane do celów wynajmu.
Ile średnio właściciele płacą rocznie za utrzymanie maltańskich nieruchomości?
Średniej wielkości mieszkanie kosztuje 3500–4000 euro rocznie. Kwota ta obejmuje media i podatek gruntowy. Właściciele dużych willi i domków mają 2–3 razy wyższe koszty utrzymania.
Jakie są ceny nieruchomości na Malcie?
Sprzedający żądają około 1,5–3 tysięcy euro za metr kwadratowy. Maksymalny koszt maltańskich domów na sprzedaż na Malcie jest ustalony dla nieruchomości w stolicy (Valletta) oraz w popularnych kurortach – Sliema i Gzira.
Czy zdalny zakup nieruchomości na Malcie jest dozwolony?
Tak, każdy obiekt można kupić zdalnie. Wymagane będzie wystawienie pełnomocnictwa dla swojego przedstawiciela i przygotowanie przelewu do sprzedawcy.