Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Malta

Cudzoziemcy mogą kupować nieruchomości na Malcie bez żadnych ograniczeń w specjalnych strefach SDA. Tutaj można nabyć dowolną liczbę obiektów do użytku osobistego i wynajmu.

W innych regionach zakup nieruchomości na sprzedaż na Malcie jest możliwy dopiero po uzyskaniu zezwolenia. Takie nieruchomości nie mogą być wykorzystywane do celów wynajmu.