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Nieruchomości w Kambodży

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Mieszkanie Apartamenty wielopoziomowe Kawalerka Dom Willa Dom drewniany w stylu górskim Bungalow Nieruchomości komercyjne Pokój Pomieszczenie biurowe Sala konferencyjna
Lokale gastronomiczne Hotel Pomieszczenie biurowe Zakład produkcyjny Dochodowa nieruchomość Nieruchomości inwestycyjne Magazyn Sklep Gotowy biznes Sala konferencyjna Rezydencja Pokój hotelowy
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1 991 obiekt nieruchomości
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Agencje i deweloperzy w Kambodża

Deweloperzy Agencje
ODOM
Time Square Cambodia (Megakim World Corp.)
Lixin Group
HONZHAOXIN
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Mieszkania w Kambodża

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Domy w Kambodża

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Wynajem w Kambodża

Wynajem długoterminowy

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